Perigosa viagem

A moeda é o passageiro; a economia, o submarino. O governo quer chegar ao Titanic gastando mais do que arrecada e liberar o crédito para o submarino seguir sua perigosa viagem. A inflação (pressão da água) aumenta a cada metro de profundidade, o Banco Central sabe disso e não baixa os juros (que mantêm o submarino com a profundidade controlada), faz seu dever técnico de manter a moeda estável e a economia sob pressão controlada: isso é ciência. Já o governo não pensa assim e quer os louros de atingir o Titanic a qualquer preço. Todo cuidado é pouco para evitar um acidente grave e mortal como o que aconteceu na vida real. Vamos correr esse risco?

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

Arcabouço desfigurado

Se Lula fosse competente e estivesse preocupado com a responsabilidade fiscal, no lugar de ficar passeando pelo mundo, teria trabalhado com o Congresso para que o novo arcabouço fiscal apresentado pelo seu governo não fosse desfigurado, como bem mencionou o editorial do Estadão de 22/6 Piorando o que já não era bom (A3). A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto ampliando a lista de despesas que não estarão sujeitas aos limites do arcabouço – projeto de nova regra fiscal que o Banco Central já declarou ser fundamental para tentar iniciar a queda da taxa Selic. Ora, que futuro tem o País nas mãos de um presidente demagogo e vendedor de ilusões?

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Ranking de competitividade

O editorial Brasil na lanterna (Estado, 23/6, B7) traz palavras essenciais para o mundo contemporâneo, como produtividade, inovação e competitividade internacional, mas que provavelmente não fazem o mesmo sentido para o atual governo brasileiro. Que credibilidade internacional pode ter um país que se apresenta para o mundo como um pobre coitado (com argumentos que beiram um verdadeiro pensamento mágico, de que os países desenvolvidos “devem” aos demais) e, ao mesmo tempo, pleiteia um assento no Conselho de Segurança da ONU? O Brasil também não vem devastando suas florestas desde o descobrimento? O que nós devemos ao mundo, então? E países como a Coreia do Sul e a China, quanto devem, pelas contas do nosso novo governo? Infelizmente, o resultado desse pensamento mágico para o futuro do País será o de sempre. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

Mercosul-União Europeia

Exigências ambientais

As exigências formuladas pela carta da União Europeia ao Mercosul faziam sentido num contexto diferente, caso o governo Bolsonaro tivesse sido reeleito. Com o governo Lula garantindo zerar o desmatamento até 2030 e a sua ministra do Meio Ambiente, a internacionalmente prestigiada Marina Silva, na sua defesa, essas exigências não fazem mais sentido.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

Política externa

Brasil diante de EUA-China

Desde que Dilma Rousseff recebeu como prêmio a presidência do banco do Brics, discutem-se mais por aqui as preocupações com o desenrolar da disputa de China e EUA pela hegemonia mundial (ver O Brasil diante de dois gigantes globais, Estado, 23/6, A4). Preocupa o caminho por onde o Brasil vai enveredar. É preciso compreender que, mesmo detendo grande atividade econômica, estamos muito longe de poder atuar como fiel da balança entre dois gigantes globais. E torcer para que o presidente Lula, em sua sede por reconhecimento internacional, não leve o Brasil a atitudes que não tem cacife para sustentar. A posição brasileira no embate dos titãs não deve passar do proselitismo por soluções negociadas das divergências e pavimentação do caminho da paz. Com essa atitude conciliatória, poderemos contribuir com a estabilidade e lucrar do ponto de vista econômico. Se, no entanto, descermos para um dos lados da contenda, a derrocada será certa. E o risco maior será perder nas duas pontas. Com jogo de cintura, poderemos achar vantagens na disputa dos grandes. Pugnemos pela convivência pacífica sem jamais desembarcar nos interesses ideológicos. Vale para o quadro uma frase muito usada, antigamente, no interior: em briga de inhambu, jacu não entra (e, se entrar, a surra será inevitável).

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

URNAS ELETRÔNICAS

A ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro deu a ele mais uma grande oportunidade para provar que as urnas eletrônicas podem (e foram, no entendimento de bolsonaristas) ser fraudadas. Aliás, seria uma ótima ocasião para desmoralizar esse procedimento adotado no Brasil, até mesmo pela repercussão e consequências desse julgamento sobre ele. Se perde outra chance, é sinal de que tudo não passa de “narrativa”. Afinal, se o sistema não é confiável, de que forma ele conseguiu ser eleito nas eleições de 2018? Ou houve fraude “também” naquele pleito?

José Carlos Lyrio Rocha

lyriorochajclr@gmail.com

Vitória

ATAQUE À DEMOCRACIA

Veiculam-se na internet declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro em que ele critica a democracia brasileira pelo fato de diversas pessoas próximas a ele estarem presas por conta das investigações sobre o 8 de Janeiro, em que as sedes dos Poderes da República foram invadidas e vandalizadas. Ora, Jair, o senhor, enquanto à frente da Presidência, sempre foi o primeiro a atentar contra a nossa democracia e, agora, que está fora do poder, vem com essa chorumela toda, com esse mimimi de perdedor magoado? Não era o senhor que pregava o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF)? E agora, quer reclamar com quem? Ah! Já sei! É aquela velha história do esqueçam tudo o que eu disse e esqueçam tudo o que eu fiz porque agora, que tudo é diferente, eu apenas quero ser feliz. Que patético!

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

CAMINHO DE CHÁVEZ E MADURO

De “narrativa” em “narrativa”, Lula, o menestrel de Guaranhus, vai adotando o mesmo caminho da dupla “democrática” Hugo Chávez-Nicolás Maduro. O TSE já está completamente às suas ordens, na cassação de seus “inimigos”. O STF, com a aprovação do seu advogado e amigo que conseguiu a anulação do seu processo de corrupção e com as nomeações futuras, estará totalmente sob sua tutela. O Legislativo, com nomeações, ministérios, cargos e orçamentos declarados é mera questão de preço. A imprensa falada e escrita, salvo honrosas exceções, como o Estadão, ficará por conta da propaganda oficial, principalmente com as estatizações. Assim, em pouco tempo a política brasileira será uma cópia fiel da “democracia” venezuelana.

José Paulo Cipullo

j.cipullo@terra.com.br

São José do Rio Preto

DIA DO REFUGIADO

O Dia Mundial do Refugiado, comemorado em 20 de junho, foi assinalado em vários veículos da mídia nacional. Ao longo das reportagens e entrevistas casuais alusivas à data, manifestaram-se refugiados de várias regiões, entre os quais os oriundos da Venezuela (o país das narrativas) acolhidos no Brasil. Na oportunidade, emitiram-se apelos ao governo no sentido de que sejam implantadas políticas públicas visando a permitir aos que aqui encontram guarida o vislumbre de caminhos e oportunidades que viabilizem o início de uma nova vida. Pouco lembrados, no entanto, foram os “nossos” refugiados, preciosa parcela da juventude brasileira que, por falta de perspectivas, busca, em alguns casos até arriscando a vida, ingressar em países com panoramas de trabalho e remuneração mais compensadores. Estes também clamam pela criação de políticas públicas que criem condições de permanência e progresso pessoal em sua terra natal.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

JUDICIÁRIO CRIATIVO

A matéria Juiz livra ex-executivos de empreiteiras de condenação (Estado, 22/6, A10) mostra que a montanha de dinheiro desviado dos cofres públicos fartamente comprovados na Lava Jato não se constitui em crime condenável. Afinal, nosso Judiciário tem sido criativo em encontrar nulidades. Essa é apenas mais uma. Que vergonha! Só falta agora devolver essa dinheirama aos empresários que providenciaram as propinas aos políticos.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

IMPARCIALIDADE DA JUSTIÇA

Muito mais eficiente e barato do que a criação do juiz de garantias para a imparcialidade da Justiça é acabar com a promiscuidade entre juízes, ministros, políticos e empresários, patrocínios para encontros de classes por empresas com demandas jurídicas nos tribunais, cortesia de estadias e passagens aéreas para membros da Justiça. Ou seja, está faltando uma palavrinha muito esquecida nos dias de hoje: ética.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

BC MANTÉM SELIC EM 13,75%

Decisão correta e responsável do Banco Central (BC) que, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira, 21/6, manteve a taxa Selic em 13,75%. Enquanto em seu comunicado o BC sugere “cautela e serenidade” contra a inflação, o que o próprio mercado concorda, o governo, do alto de sua irresponsabilidade, declara guerra. Lula da Silva diz que é uma decisão “irracional”, e que o Banco Central joga contra interesses do País. Assim como Lula, entre tantas outras ideias retrógradas, foi contra na gestão de FHC a criação do real, que debelou a hiperinflação, e do Bolsa Escola, que depois mudou para dizer que era seu para Bolsa Família, propositalmente também não se digna a reconhecer a atuação dos dirigentes do BC. A inflação, que em novembro de 2021 chegou a quase 11%, graças à rápida atuação do banco está em 3,94%, e se estima chegar a dezembro em torno de 5%. Caso contrário, estaríamos convivendo com um índice de inflacionário insuportável, e com alguns milhões a mais de brasileiros que passam fome.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

‘AQUECIMENTO DA ECONOMIA’

A decepcionante nota do Copom após a sua reunião deixa o temor de que, caso os parâmetros da economia nacional continuem a evoluir de maneira positiva até agosto, o BC os interprete como “aquecimento da economia” e decida então manter a Selic no mesmo nível.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

DECISÃO ‘IRRACIONAL’

Enquanto o presidente Luiz Inácio mais uma vez manifestava indignação pela decisão do Copom de manter a taxa Selic em 13,75%, chamando tal decisão de “irracional”, o relator do arcabouço fiscal, senador Omar Aziz, ampliava a lista de despesas que ficariam de fora dos limites impostos pelas novas regras de gastos da União, satisfazendo assim, a estratégia fundamental de Lula e do PT: a gastança irresponsável e atabalhoada. Ora, um dos motivos evocados pelo Copom para manter a taxa como está é justamente a indefinição das regras do arcabouço. Seja quais forem as regras e as exceções, se as novas normas não contemplarem um controle rígido e eficaz dos gastos, isso sim será irracional.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

ARCABOUÇO FISCAL

Como literalmente arcabouço significa “esqueleto”, logo, parece que é como pretendem deixar o Brasil após a votação desSe arcabouço fiscal.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

LICENÇA PARA GASTAR

Na ânsia desenfreada de gastar, se ampliada pelo arcabouço fiscal, o governo Lula 3 será um desastre econômico complementado pela insegurança jurídica que desestimula investimentos. Lula ainda não aprendeu o que toda família consciente pratica: gastar menos que a receita – é assim que funciona.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

MERCADO DE LUXO

Em um país onde milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, com pratos e barrigas vazias, causa espécie a notícia de que São Paulo subiu para o nono lugar entre as cidades mais caras do mundo para os super-ricos viverem, segundo pesquisa do grupo suíço Julius Baer e da Global Wealth and Lifestyle Report. Segundo informa a Associação Brasileira das Empresas de Luxo (Abrael), o segmento no Brasil está em plena ascensão. Mesmo com a pandemia de covid, o mercado teve um faturamento de US$ 5,2 bilhões (cerca de R$ 25 bi) em 2020, crescendo nada menos que expressivos 51,74% em 2021 e outros 50% em 2022. Enquanto milhões passam fome e necessidades, alguns milhares de privilegiados passam muito bem.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

INVÓLUCROS DAS COMPRAS

As entregas de compras nas residências, incrementadas durante a pandemia, se constituem uma facilidade, principalmente para as pessoas da terceira idade, que encontram dificuldades para ir aos supermercados, por exemplo, seja por falta de condução própria, seja por falta de condições físicas. Porém, criou-se um modismo entre as empresas que é sobre os invólucros das compras. A preferência tanto pelos plásticos como pelas fitas adesivas poderia ser tema de estudos tanto da parte de psicólogos como de psiquiatras. Nunca me enrosquei tanto em fitas colantes como atualmente. Ora, faz-se necessário uma legislação pertinente para reduzirmos esse tipo de material, que é um poluente de grande durabilidade em terra como nos oceanos, sendo que nestes provocam mortes em alta quantidade da fauna por se enroscar nos animais e serem confundidos com alimentos. A volta da utilização da antiga dupla papel e papelão seria muito melhor para o meio ambiente.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

BRASIL X SENEGAL

Foi Robson Morelli, editor do caderno Esportes, que me fez saber de mais um vexame que nos causou a seleção canarinho, que no passado nos encheu de orgulho (Estado, 21/6). Confesso, não vi o jogo, não me desperta interesse qualquer “disputa amistosa” que não valha nada. Aqueles 7 x 1 no Maracanã contra a Alemanha foram um sinal de alerta de que não se vive das glórias do passado, e perder na Copa seguinte para o Camarões não foi um acidente de percurso. Classificar-se para disputar a Copa do Mundo 2026 deverá ser aquela gelatina de sempre, afinal não existe bicho-papão abaixo da Linha do Equador, mas daí para a frente será preocupante. Tadinhos dos nossos netos.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

SÃO JOÃO

O São João é uma das festas mais esperadas e mais comemoradas da cultura popular brasileira. É claro que ele é mais forte aqui no Nordeste, mas também nas pequenas cidades do interior por esse Brasil afora e até mesmo em muitos bairros das grandes cidades tem sempre uma fogueira, barraquinhas com doces, bebidas típicas e forró. Imagino que o presidente e a primeira-dama vão sentir falta do São João este ano, mas são os ossos do ofício, afinal, a viagem à Europa não podia ser adiada. Mas não se avexe, não, presidente, ano que vem tem quadrilha de novo. Viva São João.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador