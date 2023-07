Governo Lula

‘Pacote da democracia’

O pacote da democracia em gestação no atual governo não protege a democracia, mas as oligarquias e corporações encasteladas no Estado e no serviço público, e impede sua modernização e aprimoramento. Medidas autênticas pró-democracia deveriam prever: 1) que o Estado funcione a serviço da cidadania e não de si mesmo; 2) que os partidos políticos funcionem, de fato, como incubadoras de novas ideias, permitindo o livre debate, bem como que haja mecanismos para impedir que se tornem feudos de quem quer que seja, sendo ativos produtores de novas lideranças; 3) que a sociedade civil seja a principal protagonista da democracia e não funcione a reboque de autocracias, as quais podem incorrer em vícios, além de se tornarem ensimesmadas e desconectadas das reais necessidades da população; 4) que haja uma imprensa realmente livre, que não se pareça com um Diário Oficial; 5) que seja assegurada alternância de poder em todos os níveis, a fim de oxigenar as ideias e os procedimentos, impedindo acomodações e a tendência à inércia; 6) e que haja educação plural e multifacetada. Para que isso aconteça, não são necessárias novas leis, talvez seja até necessário remover o entulho normativo que impeça o alcance desses objetivos, mas é uma tarefa hercúlea, de espíritos livres e abnegados, a qual exige sinceridade de propósito que parece estar em falta no Brasil e no mundo.

Airton Reis Junior

Guarulhos

Silvio Almeida

Terrível para mim, que votei em Lula da Silva, vê-lo se curvar à vontade do Congresso, deixando em posição incerta ministros com o calibre de Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania, com possível troca por deputados do Centrão. Difícil engolir!

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

Bauru

*

Segurança pública

Governo da Bahia

Após mais de 20 anos como governo na Bahia, gostaria de saber a explicação do Partido dos Trabalhadores sobre ter a Polícia Militar mais mortífera do País (Governo da BA diz que polícia do Estado só mata criminosos, 22/7, A16). Faltou tempo para mudar?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

Poder Judiciário

Conduta arbitrária

Condenável, para não dizer execrável mesmo, a atuação do juiz de Mato Grosso do Sul ao expulsar de uma sessão plenária do Tribunal do Júri um advogado que, movido por razões humanitárias, ofereceu um copo de água à nervosíssima testemunha. Sua excelência até pode ser portador de conhecimento jurídico, mas é patente que lhe faltam as virtudes da civilidade e da humanidade. Ao contrário, sobram-lhe os pecados da arbitrariedade e da arrogância. Mais lamentável ainda, o equivalente a um “de acordo” manifestado pela associação dos magistrados da região. Cabe aos órgãos superiores do Poder Judiciário colocar um freio nas condutas destemperadas desses magistrados que se julgam ungidos pelos atributos da superioridade e da infalibilidade. Erram, sim, e como erram!

Junia Verna Ferreira de Souza

São Paulo

*

Parabéns a Bruno Salles Pereira Ribeiro pelo excelente comentário e argumentação no artigo De que serve o Poder Judiciário? (Estado, 22/7, A4). O poder só poderia ser exercido por quem demonstra condições para tanto.

Paulo Sérgio Cavalheiro

São Paulo

*

Tony Bennett

No caminho das estrelas

As canções e as expressões de Tony Bennett transcenderam as limitações corpóreas para atingir a espiritualidade que nos acalenta e comumente não alcançamos. Movimentou sua estética musical na intemporalidade e na inespacialidade. Ao amar São Francisco, não a viu como a maioria de nós, mas como a cidade “onde pequenos teleféricos sobem a meio caminho das estrelas”. O inescrutável que ora se foi na sexta-feira, 21/7, justifica a máxima popular de que há pessoas que não pertencem a este mundo.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

*

DESTOMBAMENTO DOS JARDINS

O artigo Catástrofe anunciada nos Jardins (21/7, A4), de autoria de Lucila Lacreta, expõe com muita clareza o que se passa hoje naqueles bairros. Mostrando conhecimento da matéria, fez um histórico sobre a chegada da Companhia City no Brasil no início do século passado. Como urbanista e com sólida formação acadêmica, demonstrou com fortes argumentos o prejuízo que haverá se conseguirem destombar o bairro que está preservado desde 1986. Não procede a irresignação de alguns proprietários de que os bairros estão deteriorados. Como dizia um arquiteto francês, São Paulo nunca terá história da arquitetura. Enquanto na Europa um prédio de 400 anos é considerado novo, aqui em São Paulo um prédio de 40 anos é considerado velho, por causa da malsinada especulação imobiliária. Não precisamos de mais prédios, mas sim de áreas verdes. Precisamos de mais Sol e menos sombra. Mais qualidade de vida em casas assobradadas. Mais áreas arborizadas e menos concreto. Que a sociedade civil se mobilize contra esse pernicioso destombamento. Ainda há tempo!

Carlos Alberto Dabus Maluf

São Paulo

*

PATRIMÔNIO ECOLÓGICO

O artigo da urbanista Lucila Lacreta aponta para mais um desastre urbanístico que assola a nossa cidade com as demolições de quarteirões inteiros para construção de imensas torres que abrigam apartamentos de 36 metros quadrados vendidos a preços de ouro sob o pretexto de adensamento das áreas em torno das estações de Metrô. Agora a desenfreada especulação imobiliária resolveu adensar as áreas verdes que formam os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. O governador Franco Montoro, ao promover o tombamento daqueles bairros, visou exatamente a preservar as áreas verdes como prolongamento do Parque Ibirapuera, formando uma significativa extensão vegetal que contrasta com a massa de concreto no seu imenso entorno, que vai da Avenida Paulista às margens do Rio Pinheiros. Os habitantes dessa cidade precisam se mobilizar para defender esse patrimônio ecológico inestimável.

Modesto Carvalhosa,

foi presidente do Condephaat (1985-1987)

São Paulo

*

REVITALIZAÇÃO DO CONDEPHAAT

Informações pertinentes e completas da eminente urbanista Lucila Lacreta esclarecem a necessidade de preservar o tombamento dos bairros Jardins em prol da saúde de todos os paulistanos. De fato, assim como o bairro Pacaembu, os Jardins são grandes “pulmões verdes” nos fornecendo oxigênio no enfrentamento à poluição da cidade. Mas o esvaziamento e o encolhimento do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), iniciados na administração do ex-governador João Doria, fragilizando-o, preocupa face ao forte interesse nos Jardins do poderoso mercado. A necessidade de manter a resolução do tombamento intocada, na defesa desse patrimônio da cidade, representa mais uma motivação à revitalização do Condephaat pelo governo do Estado – podendo oxalá inseri-la em sua proposta de requalificação da capital. Que a essencial revitalização venha com brevidade!

Suely Mandelbaum,

urbanista

São Paulo

*

PRESERVAÇÃO DE VALORES DA METRÓPOLE

Profunda admiração por Lucila Lacreta, que há quase 30 anos à frente do Movimento Defenda São Paulo vem lutando incansavelmente pela preservação dos valores desta metrópole. Outras vozes e movimentos têm surgido neste meio tempo, mas ninguém como ela fez ouvir a sua na luta contra o obscurantismo e a ignorância daqueles que dirigem mas não deveriam dirigir os destinos desta cidade.

Peter L. Wulf

São Paulo

*

‘NOT IN MY BACKYARD’

Eu não poderia estar mais incomodado do que estou após ler o artigo de Lucila Lacreta a respeito da modificações urbanas propostas e realizadas nas áreas próximas dos Jardins. Pois me choca, em pleno século 21, alguém defender a manutenção de ideais urbanísticos tão datados através de argumentos tão rasos. Afinal, os princípios e ideais urbanísticos adotados no bairro estão próximos de completar um século. Isso por si só deveria ser um alerta, mas o pior são os motivos escolhidos para se opor às mudanças propostas, esses que são comumente usados por Nimbys (abreviação do termo Not in my Backyard), que sempre são a favor de melhorias, desde que não seja no quintal deles. Contudo, devo concordar que erguer edificações de grande porte no miolo dos Jardins América e Europa não é a melhor ideia, afinal neles há ruas e infraestrutura incapazes de abrigar tais edificações. Porém, o mesmo não se aplica aos Jardins Paulista e Paulistano, que contam com infraestrutura e vias mais do que capazes. Além disso, o que foi proposto pela Prefeitura para o Europa e o América foi a permissão para condomínios horizontais, uma medida bem-vinda para remediar a vacância que assombra o bairro há muito tempo sem sacrificar a estética e a ocupação do solo.

Renato Curi

São Paulo

*

CONTROLE DE ARMAS

Muito se fala sobre controle de armas. Porém isso não dá o direito ao cidadão de bem possuí-la. Ou dá, mas a exigência é tão grande que se torna impossível tê-la. O custo é alto. O controle que agora é feito pela Polícia Federal é pífio, uma vez que nos morros não há controle dessas armas. Nos morros são encontradas armas de guerra que passam pelas “barreiras” impostas pela polícia. Mas o cidadão de bem só pode comprá-las nas famosas “feiras do rolo“, onde os bandidos vendem essas armas já municiadas. E como diz a Constituição, é direito do cidadão defender a sua honra, sua propriedade e sua família.

Freddy Grandke

Itajuba (MG)

*

COMÉRCIO ILÍCITO

Li que haverá limite de armas de fogo para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs). Pergunto: quem vai fiscalizar atos de comércio ilícitos como o contrabando de armas e sua distribuição?

Tania Tavares

São Paulo

*

SENTENÇA DE MORTE

O senador Flávio Bolsonaro disse que o novo decreto de armas assinado pelo presidente Lula é uma sentença de morte para muitas pessoas que não mais vão poder se defender. Deve estar com inveja e ciúmes, pois o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é quem costumava decretar sentenças de morte para muitos: armando os garimpeiros, contra as vidas dos indígenas; dificultando as vacinações na pandemia de covid-19, contra as vidas dos infectados; nos desprezos explícitos contra as minorias, incentivando agressões e mortes de pessoas dessas minorias, etc. Ou seja: o senador Flávio Bolsonaro deveria demonstrar um maior apreço e consideração pela memória e pela inteligência dos brasileiros, sem desprezar tanto as suas próprias.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

*

PREOCUPAÇÃO COM SEGURANÇA

O cidadão procura se cercar de todas as garantias possíveis, pessoalmente e nos seus bens. Tem medo de andar pelas ruas com medo de ser assaltado/roubado. Portões/portas com fechadura dupla, tripla, etc.; vidros à prova de bala; câmeras de vídeo; evita andar por ruas perigosas; carro segurado; muitos não têm mais os aplicativos de banco ou dos cartões de crédito/débito no celular, etc.. Enfim, procura se cercar de todas as formas para se proteger e ao seu patrimônio. Chegam as eleições e votam em quem? Não dá para entender.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

*

APOSTAS ESPORTIVAS

Escandaloso ter que partir da mídia, e não do Congresso, um alerta sobre tamanha ilegalidade (O escandaloso jeitinho de tolerar o ilegal, 21/7, A3). O governo quer taxar as apostas esportivas online e até já fez todo o caminho do dinheiro que será arrecadado, mas, como diz o editorial, “os jogos de azar são ilegais no Brasil. Atividades ilegais devem ser reprimidas, e não incluídas entre as fontes de receita”. Ilegalidade por ilegalidade, eu lembro ao ministro Fernando Haddad, tentando ajudá-lo a fechar as contas governamentais, que talvez seja uma boa taxar o dinheiro que pessoas físicas e comerciantes pagam às milícias.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

‘ESCALADA DEMOCRÁTICA’

Como já destacado nas páginas deste jornal, episódios recentes, como o que envolveu família de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e cidadãos comuns, estão a confundir as instituições com os servidores públicos que as integram. Parece ser uma má atualização do “L’État, c’est moi” do antigo regime, quando a pessoa do rei se confundia com o Estado. E não é que resolveram transformar em projeto de lei? E nessa ”escalada democrática” o ministro da Justiça elevou o ocupante da Presidência da República à condição de Moisés. Nada está tão ruim que não possa piorar.

Ana Lúcia Amaral

São Paulo

*

LEI PARA DEFENDER A NAÇÃO

O governo deseja penas mais duras contra quem atentar contra o Estado Democrático de Direito e contra presidentes dos Três Poderes e ministros do STF. Tudo bem. Mas precisamos também de duras penas contra líderes dos Três Poderes que atentem contra os interesses e direitos da maioria do povo brasileiro, como atos de corrupção e de desvio de recursos públicos para benefício pessoal e de seus eleitores. A lei para defender a Nação contra eventuais “donos” do Estado.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

PROMESSA DE PACIFICAÇÃO

O cidadão que se elegeu prometendo pacificar o País fala um caminhão de bobagens, distorce a escravidão, confessa seu desejo de extirpar seres humanos e, enquanto não chega lá, vai pavimentando a estrada com a derrubada do preceito segundo o qual todos são iguais perante a lei. Vai, Brasil, palmas para quem fez o “L”!

Doca Ramos Mello

São Sebastião

*

ANOS DE ESCRAVIDÃO

Têm plena razão os leitores que condenaram o agradecimento de Lula da Silva aos africanos, por 350 anos de escravidão. Seria o mesmo que agradecer aos judeus pelos anos em que foram usados como experimentos humanos, que acabaram gerando algum conhecimento científico, durante o Holocausto do seu povo, na 2.ª Guerra Mundial.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

*

VIVA BENNETT

Um minuto de silêncio em respeitosa homenagem a Tony Bennett, recém-falecido aos 96 anos, em Nova York, um dos maiores cantores americanos de todos os tempos, depois de uma longa e exitosa carreira artística de sete décadas e nada menos que 19 prêmios Grammy, o último deles em 2021, aos 94 anos, ao lado de Lady Gaga. Coube a Bennett duas inesquecíveis gravações de bossa nova – a versão de Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars (Tom Jobim), em 1963, e de Insensatez, How Insensitive (Jobim e Vinicius de Morais), em 1965. O notável cantor de fraseado próprio e senso de tempo de um jazzista mereceu o by appointment de ninguém menos que Frank Sinatra com o elogio: ”Para mim, Tony é o melhor cantor do ramo. Ele me emociona e comove quando o vejo. É o cantor que transmite o que o compositor tem em mente e provavelmente um pouco mais”. Viva Bennett!

J. S. Decol

São Paulo