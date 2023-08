Pensão do Estado

Comovente

Fiquei comovido ao ler no Estadão sobre uma desembargadora, com patrimônio declarado de R$ 8 milhões e salário de R$ 62,5 mil recebido do Tribunal de Justiça da Paraíba, que, como outras viúvas de ex-governadores, se lamenta da falta de uma singela pensão de R$ 31,1 mil. Igualmente comovido fiquei com o glorioso Roberto Requião, ex-governador do Paraná, que pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) pensão vitalícia de R$ 43 mil, para sua “subsistência”. Não é mesmo comovente o estado de pobreza, não material, mas sim espiritual dessas pessoas? Elas são uma pequena amostra da arrogante alegação do tal “direito adquirido”, são um retrato do que é o Brasil: milhões trabalham e, assim como as empresas, pagam impostos para sustentar uma casta que se julga superior aos demais cidadãos. Uma verdadeira aberração, que eu espero que um dia acabe. Será que temos chance de evoluir como nação?

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

Brasil

A grandeza que nos falta

Os artigos de Rubens Barbosa (A tirania da mediocridade) e de Marcelo Consentino (Medo, Brasil?), no Estadão de 22/8 (A4 e A6), levam-nos a refletir sobre o nosso caminhar para que o Brasil saia da mesmice. A tirania da mediocridade está na governança empobrecida de valores e no patrimonialismo escancarado, agora, mais do que nunca, pelo estamento político sem rosto e os velhos acordos dos Poderes da República, cuja virtù não é o bem da Nação, mas a fortuna ditada pela sorte, pelo acaso (Maquiavel). O medo que o País tem de conquistar o mundo, na obra de Roberto Teixeira da Costa analisada por Consentino, e “a mediocridade da classe dirigente historicamente refletida na incapacidade de aproveitar as potencialidades do Brasil para deixar de ser um país do futuro e transformá-lo numa força global, como ocorreu em Cingapura e na China”, como diz Rubens Barbosa, são um claro recado a todo o espectro político, da direita extremada à esquerda hegemônica. Mas parece que nos faltam aqueles elementos preciosos da vida: o orgulho de querer fazer o certo pela própria grandeza e uma boa dose de vergonha na cara.

Paulo Chiecco Toledo

pct@aasp.org.br

São Paulo

Urbanismo

Reforma atrasada

Ao que foi exposto na matéria sobre a reforma da Avenida Santo Amaro (Estado, 22/8, A16) eu acrescento: a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) tem nada menos do que R$ 2,7 bilhões captados há quatro anos no leilão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) para utilizar em obras da Operação Urbana Faria Lima, entre elas uma muito mais importante na Avenida Santo Amaro, que é seu alargamento entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Avenida dos Bandeirantes, obra de extrema relevância, que prevê inúmeras desapropriações. Mas o que se vê é uma obrinha com meia dúzia de funcionários, assim como outras na cidade (na Ponte Cidade Jardim, a manutenção do túnel sob o Viaduto do Chá, etc.) que não acabam nunca! Isso sem falar que cerca de R$ 700 milhões desses recursos são destinados a habitações de interesse social, e a PMSP nada faz a respeito.

Sérgio Belleza Filho

sergio@fundoimobiliario.com.br

São Paulo

Pouco convincente

Em relação à obra da Avenida Santo Amaro, tão aguardada e objeto da relevante reportagem do Estadão, a explicação dada pela Prefeitura sobre o atraso é pouco convincente. Exemplos: a resposta dada pela Municipalidade ao Tribunal de Contas do Município (TCM) de que “havia pedido quatro faixas de trânsito mais o canteiro central” e a restrição ao seu atendimento feita pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ora, por se tratar de uma avenida com altíssimo fluxo viário há várias décadas e largura muito estreita para comportá-lo, não dá para admitir que isso tudo não tivesse sido levado em conta bem antes de iniciadas as obras. Além disso, desde o início das obras sempre pareceu que os canteiros estivessem com pouquíssima gente trabalhando, à exceção das primeiras semanas. Por último, é preocupante constatar a situação deste importante corredor, quando olhamos o conjunto de obras de recapeamento e manutenção de vias públicas espalhadas pela capital, também acarretando vários transtornos para a cidade, mas que parecem estar acima da obra na Santo Amaro na hierarquia de preocupações da Prefeitura.

Rui Tavares Maluf

rtmaluf@uol.com.br

São Paulo

NOVA IMAGEM NO EXÉRCITO

Desgastado por investigações e CPMI, Exército faz ofensiva por nova imagem (21/8, A8). Como qualquer instituição, as Forças Armadas têm também suas laranjas podres, o que não deveria, a meu modo de ver, causar desgastes e constrangimentos ao alto comando e às tropas como um todo. Os militares comprovadamente envolvidos em ilícitos devem ser identificados e punidos na forma da lei. Para que os incidentes sejam, na medida do possível, evitados, as Forças Armadas deveriam incluir um adendo em seu regimento, proibindo terminantemente a participação de seus integrantes em cargos e funções não afins.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

QUEDA DO STATUS DAS FORÇAS

Depois de ver, em pesquisa recente, que o fator determinante da queda do status das Forças Armadas junto ao povo brasileiro foi a insatisfação de bolsonaristas pelo não apoio das tropas ao pretenso golpe de Estado arquitetado pelo ex-presidente, fico entristecido de fazer parte de um povo, talvez único no mundo, em que parte significativa da população abriria mão de sua liberdade para abraçar uma ditadura. É surreal. Falta mesmo de base e principalmente de educação formal, familiar e política.

Joaquim Antônio Pereira Alves

metaexport@hotmail.com

Santos

IMAGINÁRIO COLETIVO

Pesquisa conclui que, “para os fiéis bolsonaristas, investigação não afeta a imagem do líder” (Estado, 20/8, A8). Se denúncias de corrupção, investigações ou prisões inviabilizassem a carreira de um político, Lula da Silva não teria sido eleito em 2022. Talvez seja cedo ainda para prever, mas é sugestivo que a imagem do ex-presidente não esteja sendo afetada no nicho de fiéis, a despeito de tantas denúncias. Já a permanência de sua imagem nos noticiários, ainda que negativa, pode ser “desejável” segundo o velho ditado: falem mal, mas falem de mim. Exemplo dessa máxima estaria no sucesso auferido por personagens que são vilões no enredo de novelas de TV. Pesquisas têm realçado esse aparente paradoxo. Há uma tendência, ainda, de se solidarizar com quem é retratado como vítima ou perseguido. Imprevisível, portanto, o efeito no imaginário coletivo. Já quanto à falta de exposição midiática, essa sim induz ao esquecimento e ao ostracismo.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

ATO DE DESONRA

Bolsonaro foi expulso do Exército, desonrado mas sem ato de desonra, por ter maculado hierarquia e disciplina. Tornou-se político, “cavou” entre admiradores – depois fanáticos – de sua atitude a eleição para presidente da República, tornando-se comandante em chefe das Forças Armadas, bem próximo à época em que seus contemporâneos de formação chegavam ao ápice da carreira. Desonrou os brasileiros com suas atitudes escrachadas, desonrou o Brasil pela propaganda de eleição viciada a diplomatas aqui acreditados e desonrou o Exército e as Forças Armadas tentando influenciá-los para dar um golpe de Estado. Conseguiu vingar-se daquele ato de expulsão, ainda que brando e que, no meu entender, sempre foi um dos propósitos dele. Os que deviam ter percebido tal propósito demoraram a fazê-lo e deixaram-no chegar aonde chegou. Para prejuízo do Brasil.

Paulo Araujo

pmbapb@gmail.com

Rio de Janeiro

ESPADA DE DÂMOCLES

Pouco importa se o peculato, tal como qualquer crime, recaia sobre um tostão ou um milhão. Veja-se quantos brasileiros cumprem penas em reclusões sórdidas por haverem se apossado “delituosamente” de bens de valores ínfimos. Logo, não se afasta a espada de Dâmocles que comprime a cabeça de Jair Bolsonaro no sentido de não ter sido objeto de apropriação um acervo de joias, mas apenas um relógio Rolex. Por outro lado, portaria não é cabível para modificar e tampouco revogar leis, mas apenas para disciplinar, no interior da administração, o modo de seu cumprimento. Com certeza bens de natureza pública não poderiam passar à natureza de bens privados por um ato de governante, em seu benefício ou de servidores públicos. Coisas diversas são incertezas jurídicas conceituais; outra é o desconhecimento primário do sistema.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

‘A TIRANIA DA MEDIOCRIDADE’

Causa tristeza e preocupação constatar que o artigo A tirania da mediocridade (22/8, A6), do presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice), Rubens Barbosa, é o retrato fiel e acabado deste macunaímico Brasil de ponta cabeça, onde até o impossível se torna possível. Por oportuno, cabe reproduzir seu parágrafo inicial: “Poucos pensam e discutem o Brasil acima de preocupações político-partidárias e de interesses pessoais. Não se trata de criticar a ação do governo de turno e de outros que o precederam. Hoje, na prática, o País está sem projeto de nação, que defina os rumos da economia; sem estratégia nacional de segurança, que defina o lugar do Brasil no mundo em rápida e profunda transformação; sem uma clara definição de objetivos modernos para a educação que dê base para a inovação e o desenvolvimento tecnológico; e sem saber como equacionar seus problemas sociais e ambientais no médio e no longo prazos. Com forte influência populista, o País está dividido ideologicamente e politicamente. Ao não ousar, vê seu crescimento reduzido, as desigualdades aumentando, a violência crescendo, a base industrial se deteriorando e as vulnerabilidades econômicas, comerciais, sociais, militares e de defesa aumentarem. A segurança jurídica está abalada por decisões contraditórias e a competitividade da economia, paralisada pela ineficiência da burocracia e do tamanho do Estado”. Com efeito, a realidade não poderia ser diferente num país em que há cinco longos séculos sempre falou mais alto a defesa egoísta do interesse econômico, comercial e patrimonial da classe dirigente de políticos e empresários, sem uma clara ideologia e noção de nação. Como bem disse Machado de Assis, “em nosso país a vulgaridade é um título, a mediocridade, um brasão”. Pobre grande Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

CRISE EXISTENCIAL

Na verdade, acho que enfrentamos uma grave crise existencial com consequências ainda desconhecidas, tendo em vista que existem poucos incentivos para que o Brasil atual seja pensado como uma nação e não como uma mera fonte de renda, cargos, privilégios e benesses pelos diversos grupos que se alternam no poder em nossa jovem e frágil democracia. Desse modo, não existe e provavelmente não existirá no curto e médio prazos um projeto concreto e crível para realmente desenvolver nosso Brasil no século 21. Como resultado de nossa falta de visão, navegaremos ao sabor incerto dos ventos e seremos conduzidos ao acaso pelas circunstâncias, provavelmente sem sequer notarmos que não somos senhores do nosso próprio destino.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

IMPEDIMENTO

Em tempos nos quais as cortes superiores são consideradas como última trincheira da democracia, assistimos a ministros declarando que seriam “editores da sociedade”, seja lá o que isso queira dizer; outro, que venceram o bolsonarismo; um outro criando a figura da “democracia defensiva” contra pessoas da direita que teriam passado por lavagem cerebral – o que parece que nunca poderia acontecer com a esquerda –; e, para nos levar a um mais alto patamar de democracia – parece que por estas terras democracia tem variados níveis e gradações –, resolveram, por maioria, para fortalecer a isenção dos juízes, o que conferiria maior confiabilidade às suas decisões, permitir que os magistrados julguem casos nos quais as partes são representadas por seus parentes, cônjuges ou parceiros. E a explicação para tal decisão seria a desproporcionalidade (?) e a impossibilidade de tal verificação. É sabido que há muito as arguições de impedimento ou suspeição não são admitidas nos tribunais superiores, por mais clamorosa que seja a exposição do relacionamento entre juiz e advogado das partes. Assim, ficam as partes impedidas de apontar o impedimento. E parcial era o ex-juiz federal Sergio Moro.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

SENSO DE CORPORATIVISMO

A decisão do STF que autoriza juízes a julgar causas ligadas a parentes, independente de eventuais argumentos pseudoválidos, mostra um senso de corporativismo profundamente entranhado, além de ser absolutamente antiético e imoral. A única definição para essa decisão é que ela é vergonhosa.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

VOTO DE MINISTROS

Eu parabenizo as ministras do Supremo Tribunal Federal, senhoras Rosa Weber e Cármen Lúcia, pelas suas posições em relação aos “processos de clientes de seus parentes”, além de Luis R. Barroso e Edson Fachin. Os demais são inimputáveis?

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

‘AINDA HÁ JUÍZES EM BERLIM’

Há uma expressão famosa cujo significado é facilmente compreensível mas a origem é deliciosamente bela e muito oportuna. Numa querela entre o imperador da Prússia e um lavrador, aí pelos anos 1700, o pobre homem não temeu o poderoso czar e tornou famosa a sua resposta ante a ameaça, demonstração da sua crença na lei: “Ainda há juízes em Berlim”. E no Brasil, onde estão os juízes?

Roberto Maciel

rovisa681@gmail.com

Salvador

DESCONDENAÇÃO ANULADA

O presidente Lula da Silva teve seu processo anulado devido à ilegalidade dos diálogos entre os procuradores e juízes da Lava Jato, capturados e vazados pelo hacker Walter Delgatti. Como essa captura e divulgação foi ilegal, tanto que o hacker acaba de ser condenado a 20 anos de prisão, entendo que a descondenação de Lula deve ser anulada, na sequência.

Abel Pires Rodrigues

ablrod@terra.com.br

Rio de Janeiro

NAFTALINA SINDICAL

A volta do imposto sindical, seja lá que nome tenha, é mais um passo atrás dado por um governo saudoso de organizações sindicais ultrapassadas, quando deveria buscar novos modelos condizentes com a evolução da organização do trabalho, abandonando de vez um modelo octogenário superado. Isso além de contrariar antigas posturas da CUT quando defendia contribuições voluntárias dos filiados, chegando o Sindicato dos Bancários de São Paulo no final da década de 1990 a devolver as contribuições compulsórias, só aceitando as decorrentes da anuência formal do filiado. Num sistema constitucional com unicidade sindical por base, sem alternativas de escolha, a sistemática considerada reproduz práticas cartoriais de representação de hipossuficientes, descoladas da realidade virtual dos eventuais representados.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Feira de Santana, portal do sertão e a maior cidade do interior do Estado da Bahia, deve à força do comércio do gado a partida para o seu estágio atual de município com uma economia mais diversificada. Urge um projeto de comunicação para mostrar a relevância do agro para a melhoria da qualidade de vida e para a interiorização do desenvolvimento. As crianças precisam compreender que alimentos não são fabricados, são cultivados ou criados. Não podem surgir dos gabinetes acarpetados e climatizados da burocracia. Inovar é preciso, empreender é fundamental e planejar é estratégico. É fundamental que nossa brava gente conheça o processo e a prática do inteligente progresso. Vamos acordar, adormecido gigante, para o desenvolvimento inovador, positivo e constante.

Paulo Cesar Bastos,

produtor rural

paulocbastos@hotmail.com

Salvador

CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO

Esta semana a Hungria está sediando o Campeonato Mundial de Atletismo, que é uma festa belíssima de juventude com todos os povos competindo e confraternizando porque é um esporte no qual a rivalidade convive com a amizade num espetáculo muito bonito. O aspecto triste é ver a participação dos brasileiros. Com exceção de Alison dos Santos, um jovem de 23 anos e um dos melhores do mundo na sua prova de 400 sobre barreiras, o desempenho de todos os brasileiros dá pena. Últimos colocados em todas as provas onde participaram, eles são a prova da ausência de nosso governo no estímulo a esse esporte. Uma atividade saudável que ajuda a fugir das drogas e do banditismo, educa os jovens a se alimentarem de forma saudável, a desenvolverem amizades que durarão o resto da vida. Nada disso interessou a todos os governos que tivemos nas últimas décadas. É necessário que consigamos criar nos Ministérios da Educação, da Saúde e do Esporte um projeto que ajude a desenvolver os nossos jovens e que comece com campeonatos colegiais que possam dispor de campos esportivos para treinar e competir, e inclua os jovens recrutas das Forças Armadas em um círculo virtuoso de competição e saúde. Seria o início da redenção de nossos jovens.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo