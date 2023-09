Marco temporal

Desapropriação

A prevalecer a tese do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do marco temporal, o governo terá de indenizar o ocupante de boa-fé não só pelo valor da terra nua, mas também das benfeitorias existentes no imóvel. Tudo a preço de mercado. A pergunta é: onde o governo vai arrumar tanto dinheiro para pagar, já que as demarcações abrangem extensas áreas, e qual o impacto disso no Orçamento público? Nenhum problema. O governo é um mau pagador. Não vai dispor de um centavo. Meu cliente teve sua fazenda desapropriada para reforma agrária no município de Ivinhema (MS), no governo FHC. Recebeu o valor da terra nua em títulos da dívida agrária. Para receber a justa indenização do valor das benfeitorias, precisou entrar na justiça. Foi vitorioso em todas as instâncias até o trânsito em julgado. Mas até hoje não conseguiu pôr a mão no dinheiro. O caso virou precatório. Como não cabe pedir falência de órgãos públicos, só lhe resta esperar. Assim vai acontecer com as indenizações de novas áreas demarcadas de terras indígenas. Infelizmente.

Deri Lemos Maia

Indenização

Ministro Haddad, de onde o sr. vai tirar o dinheiro para indenizar os proprietários que terão de devolver terras a indígenas, de acordo com o que os nove ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), desconsiderando a Constituição de 1988, aprovaram na votação sobre o marco temporal das terras indígenas?

Tania Tavares

Veículos novos

Isenção fiscal e igualdade

Extremamente esclarecedores os comentários e alertas feitos pelo presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo (Renault quer volta de imposto para importado elétrico, Estadão, 22/9, B6). Por que somente três empresas montadoras desfrutam desses regimes especiais nos Estados do Nordeste e Centro-Oeste do Brasil? As montadoras – seus fornecedores e seus funcionários – localizadas no Sul e no Sudeste são tão diferentes que não merecem esse tipo de benefício? Essas diferenças de tratamento entre regiões apenas agravam a situação social e a tensão política do País. O Brasil continua dividido, e isso não vai terminar bem.

Werner Sönksen

PT

Calma, companheiros!

Discordâncias sempre são bem-vindas no regime democrático. Se o momento, porém, é de união e reconstrução, as críticas da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, à Justiça Eleitoral, conduzida exemplarmente pelo ministro Alexandre de Moraes, e as do deputado federal Rui Falcão (PT-SP) à atuação discreta, mas incisiva do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em nada contribuem para o alívio das tensões. Ao contrário. Portanto, muita calma nesta hora, companheiros!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Trabalho

Vanguarda do atraso

No texto Acordo de Lula com Biden busca verniz externo para ‘revogaço’ trabalhista e regulação de aplicativos (Estadão, 22/9), José Fucs desenha com precisão a vanguarda do atraso nas relações trabalhistas que os espertalhões Lula e Luiz Marinho, ministro do Trabalho, venderam a Joe Biden, que não entendeu nada, até porque nos EUA as relações patrão/empregado são das mais flexíveis do mundo. Mais uma vez o PT vai prejudicar o trabalhador brasileiro e inflar os pelegos sindicalistas.

Marco Antônio Esteves Balbi

Provas anuladas

Um prédio de 4 andares

As evidências apontando a corrupção existente no Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, mantidas em servidores localizados na Suíça e na Suécia, se gravadas em DVDs comuns e estes fossem empilhados, atingiriam uma pilha de 13,5 metros, como um prédio de quatro andares. Foi o que nos revelou o Estadão em 22/9. Essas são as provas que foram anuladas por decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, porque supostamente não existiria um acordo internacional de cooperação na investigação, o que se mostrou um enorme equívoco. Ora, então que se corrija o equívoco!

Paulo Tarso J. Santos

DIREITOS POLÍTICOS

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou na semana passada a manutenção dos direitos políticos da cassada ex-presidente Dilma Rousseff, respeitando decisão do Congresso quando do processo de impeachment. Mantidos ou não, dará no mesmo se ela se candidatar, uma vez que, quando Dilma tentou eleger-se para o Senado, os mineiros aniquilaram este seu sonho delirante.

Mario Cobucci Junior

São Paulo

CORPORATIVISMO

É claro que o STF iria manter os direitos políticos de Dilma Rousseff, mesmo com o impeachment. Afinal, na decisão, na época julgada pelo ministro Ricardo Lewandowski, tem de ser respeitado o corporativismo.

PREVISÃO DE TEMPORAL

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou o marco temporal por nove votos a dois, e pode causar um verdadeiro temporal, com raios e trovoadas generalizadas por todo o Brasil. O Senado já se movimenta para virar o jogo, ruralistas inconformados ameaçam obstruir outras votações. De outro lado, comemorações indígenas pela vitória podem provocar reações e conflitos desastrosos. O excelente editorial Supremo versus Supremo (Estadão, 23/9, A3) comenta com propriedade esse imbróglio, e finaliza o texto com a certeira frase: “O STF até pode ter mirado na pacificação dos conflitos de terras, mas acertou em cheio na confusão”.

CONSTITUIÇÃO

Diante do excelente editorial de 23/9, pede a verdade que se diga que o órgão máximo da Justiça do País também é versus a legislação pátria vigente. Com efeito, o STF, que tem por fim precípuo ser o guardião da Constituição federal, passou de defensor a violador-mor da Lei Fundamental, ao censurar emissoras de rádio, jornalistas, meios de comunicação/redes sociais e, após o descumprimento do hoje denominado marco temporal, está chegando ao ápice, ao novamente infringir a Carta Mandamental permitindo o assassinato do nascituro (desrespeitando, também, o Código Civil). O que falta agora? É não penalizar outros inúmeros crimes e assassinatos que estão assolando nosso querido país. Até quando e até que ponto violarão a Lei Maior?

CADA MACACO NO SEU GALHO

A Constituição preconiza harmonia entre os Poderes e, principalmente, sua independência, mas o que se vê atualmente é o STF invadindo prerrogativas do Legislativo. 11 ministros indicados politicamente têm mais poderes do que 594 parlamentares que foram agraciados com o voto popular? O Congresso tem de mostrar ao STF, por meio de uma PEC, no tocante ao marco temporal, que legislar é competência dos deputados e senadores.

OS QUATRO PODERES DA REPÚBLICA

Expandindo e inovando a teoria da separação dos Poderes e suas limitações mútuas, criada por Montesquieu no século 18, na qual se baseia a maioria dos Estados modernos mundo afora, os Três Poderes na República Federativa do Brasil, de uns tempos para cá, viraram quatro: Executivo, Legislativo, Judiciário e o Supremo Tribunal Federal (STF). Pode?!

CONFIANÇA NO SUPREMO

Pesquisas de opinião têm mostrado que o STF é a instituição menos acreditada pela população no cotejo com demais componentes da tríade do poder republicano. Motivos para o pessimismo são destacáveis em matérias que discutem o modus operandi do atual colegiado. Há uma tendência a supor que parcela maior dos desconfiados seja de bolsonaristas. No entanto, há um porcentual de críticas mais qualificado, ainda que quantitativamente menor, alinhado a princípios constitucionais, surgido da percepção de tergiversações potencialmente comprometedoras do funcionamento dos Poderes – em que a supremacia de um deles caberia ser contida e combatida para não pôr em risco a manutenção do Estado de Direito. Observa-se, por outro lado, o oportunismo dos que se omitem apenas em razão de motivações político-partidárias.

CONGRESSO VERSUS SUPREMO

A Constituição ainda permite a liberdade de reunião. Ainda! Mas, enquanto os congressistas que se reuniram para desafiar as decisões do STF não impicharem um ministro daquela Corte, os 11 cavaleiros do apocalipse estarão rindo à toa. Procura-se um estadista.

‘SUPREMO VERSUS SUPREMO’

Efetivamente para que servem o STF, 513 deputados federais, e 81 senadores? E para que serve, segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a Justiça Eleitoral? Quem me responde?

NÃO APRENDEU NADA

“Deveria ter aprendido alguma coisa” foi o que disse o ministro do STF Alexandre de Moraes quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se rebelou contra a existência da Justiça Eleitoral – aquela mesma que assegurou o processo eleitoral e garantiu licitamente a eleição do demiurgo à Presidência da República. Afinal, sua esdrúxula posição dizendo que o TSE “é um absurdo” e “um elefante branco” irritou todo o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, fica evidente que Gleisi é adepta das fake news e contrária às urnas eletrônicas. Ora, se ela tiver um mínimo de sensatez, deveria no mínimo se retratar não só com o STF, mas também com os brasileiros. Não é à toa que Janja proíbe Gleisi de entrar no Palácio do Planalto.

JUSTIÇA ELEITORAL

É muito difícil de concordar com as ideias da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mas no caso de entender que a existência da Justiça Eleitoral é um absurdo, como registrou a Coluna do Estadão (Estado, 23/9, A2), temos de concordar, mas por outro motivo: não tem sentido o poder sem voto ter a prerrogativa de cancelar o desejo dos eleitores depois de realizada a eleição, como ocorreu no caso de Deltan Dallagnol.

ENSAIO DE GOLPE

Se você acha que não tem mais cabimento falar em golpe militar depois dos horrores que aconteceram aqui, na Argentina e no Chile, pense novamente. De acordo com a delação premiada do tenente Mauro Cid, o então presidente Jair Bolsonaro discutiu com os comandantes das Forças Armadas a possibilidade de um golpe de Estado; e somente o comandante da Marinha “teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente”. Certamente, as forças de segurança em Brasília fizeram corpo mole perante o enorme contingente de pessoas que acamparam ali, por dias após as eleições. Ao participar do quebra-quebra na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, essas pessoas estavam tão certas de que estavam protegidas que não se preocuparam em esconder seus rostos, mesmo sabendo que estavam sendo filmadas. Falta, agora, anunciar quem financiou a ida e a estadia de tanta gente. Porque esses enormes custos não saíram dos bolsos dos golpistas.

ALGO ERRADO

Temos lido que o Brasil está crescendo, o que é maravilhoso. Por outro lado, temos tido notícia de que a arrecadação está diminuindo. Das duas, uma: ou o Brasil não está crescendo ou o dinheiro está sumindo.

ALTAS TEMPERATURAS

No fim de semana passamos do inverno para a primavera numa situação atípica. O inverno foi marcado por altas temperaturas e a estação das flores chega com 40ºC. São Paulo, outrora chamada “terra da garoa”, teve quase 38ºC no domingo, uma temperatura ainda não atingida na cidade desde 1943, quando começou a medição térmica. A maior marca até agora foi de 37,8ºC em outubro de 2014, seguida de 37,1ºC em 30/9/2020. Tudo isso sem contar a instabilidade que assolou o Rio Grande do Sul e causou prejuízos, desabrigo e dezenas de mortes. A vida nos trópicos sempre foi carregada de surpresas, sendo a maior delas a mudança abrupta das condições climáticas e, conforme a região, a formação de furacões, ciclones, tempestades tropicais e outros fenômenos devastadores que levam à falta ou excesso de água, deslizamento de encostas e outros problemas que fazem a população sofrer. Estamos numa época em que o clima exige esforço especial de todos para não continuar fazendo vítimas. Pessoas, famílias, empresas e, principalmente, os governos têm de fazer a sua parte para evitar o sofrimento coletivo.

AQUECIMENTO GLOBAL

Onda de calor assola o Brasil no inverno. O aquecimento global já é uma realidade. É preciso mudar o nome das estações do ano: de primavera, verão, outono e inverno para é de vera, vocês verão, outro ano, o inferno. Está feia a coisa...

CÂMERAS NA CRACOLÂNDIA

Enquanto o nosso prefeito, Ricardo Nunes, tem a opinião de que o roubo de câmeras de vigilância, em plena luz do dia e em frente a todos na área denominada cracolândia, demonstra o temor dos delinquentes, criminosos ou ladrões, pela segurança pública, eu penso exatamente o contrário, estão cientes de que não haverá punições ou consequências para eles.

‘TODA NUDEZ SERÁ CASTIGADA’

Brilhante a coluna de Pedro Doria no Estadão de 22/9 (B12). Atire a primeira pedra quem não tem telhado de vidro. Desde sempre estas festas universitárias têm esse tipo de congraçamento. Punição sim, mas sem extremos.

COPA DO BRASIL 2023

No Morumbi lotado, com o golaço do talentoso Rodrigo Nestor, o São Paulo, com méritos indiscutíveis, conquistou o Copa do Brasil, com placar agregado de 2 a 1 contra o Flamengo. Era o único título que faltava na sua imensa e vitoriosa galeria de troféus em competições disputadas no Brasil e no exterior. Reverência também a Dorival Jr., técnico do tricolor que conseguiu unir o grupo de jogadores de que eram capazes de se superar e ganhar títulos. E veio neste domingo, 24, num jogo que, se não foi brilhante, foi feliz para a torcida do São Paulo.

FLAMENGO

O Flamengo, com um elenco maravilhoso, mas com problemas internos e desentrosamento em campo, foi duas vezes superado pelo São Paula, no Maracanã e no Morumbi bastava o empate. O tricolor paulista foi merecedor do inédito título que faltava em sua vitrine e é o campeão da Copa do Brasil 2023.

NOSSO FUTEBOL

O São Paulo e o Flamengo fizeram um jogo incrivelmente medíocre. As torcidas não mereciam isso, ou melhor, merecem, porque vão ao campo.

