Reserva Yanomami

Emergência em saúde

As estarrecedoras imagens dos corpos esqueléticos de crianças e adultos do povo Yanomami no Estado de Roraima, mostradas pela imprensa, nos chocam como seres humanos e nos envergonham profundamente como brasileiros. Não estamos mais diante de cenas de uma realidade distante, mas sim de uma atrocidade que se comete em nosso país, onde nos últimos anos a barbárie encontrou um caminho livre para prosperar. Quando ao longo do governo passado a mídia noticiava os ataques ao meio ambiente e à Floresta Amazônica, algumas pessoas fechavam os olhos; outras faziam ouvidos moucos a alertas que vinham do mundo inteiro. Como se quem vivesse no Sudeste e Sul do País pudesse seguir ignorando as ações que não só devastaram as matas, como massacraram a população que por direito ali resiste. Nesse contexto, a declaração de emergência em saúde pelo atual governo no território Yanomami é uma luz na escuridão. Uma força-tarefa foi montada, e a esperança é de que a situação se reverta o quanto antes.

Azuaite Martins de França

assessoriajp@cpp.org.br

São Paulo

*

Convenção de Minamata

O Brasil é signatário da Convenção de Minamata, tratado internacional que cuida do uso do mercúrio em produtos e processos industriais e estabelece medidas de controle das emissões na atmosfera, no solo e na água. A autorização de garimpo ilegal em terra indígena demarcada e o continuado uso de mercúrio, que contamina a água e os peixes nos rios do Estado de Roraima, devem ser investigados pelo Tribunal de Haia. Isso é muito mais grave e criminoso do que a omissão do governo federal anterior com a ausência de alimentos, de medicamentos e de assistência médica que vinha provocando fome, desnutrição, pneumonia, verminoses e malária.

Luiz Roberto Da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Judiciário

Ativismo judicial

Brilhante, para dizer o mínimo, o texto do advogado Daniel Zaclis (O juiz-herói e sua jornada, 23/1, A4). A sociedade está cansada de um Poder Judiciário cujas altas cortes atuam de modo a satisfazer pequenos grupos. Fico imaginando o sentimento dos juízes de primeira instância, os verdadeiros heróis, pessoas concursadas e bem preparadas, que têm suas decisões, elaboradas durante dias, semanas ou até mesmo meses, após árduo trabalho de análise de documentos, oitivas de testemunhas, etc., cassadas por ministros que, após algumas horas (quando não minutos) de análise de recursos que lhes são submetidos, muitas vezes nos horários mais estranhos (altas horas da noite, feriados ou até mesmo durante viagens), modificam decisões muito bem embasadas, tudo em prol de um seleto grupo que não está nem um pouco preocupado com a Nação. A sociedade tem que exigir o fim do ativismo judicial desenfreado dos tribunais superiores, que decidem de acordo com a sua conveniência, ignorando leis, o devido processo legal e, principalmente, o direito à ampla defesa.

Antonio de Freitas Menezes Filho

antoniomenezes@uol.com.br

São Paulo

*

Quixotes

Simplesmente brilhante a parábola descrita pelo dr. Daniel Zaclis quando aborda o perigo representado por Quixotes que se julgam portadores de sagradas missões, os salvadores da pátria. Numa época plena de candidatos a mito e de seus adoradores extasiados, é interessante notar que a aludida narrativa serve como carapuça para diferentes personagens do nosso tempo.

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Aniversário da cidade

Desejos da população

No aniversário de São Paulo, a população pede saúde, transporte público de qualidade e maior segurança. Há milhares de prédios vazios; tributação do IPVA e IPTU das mais altas; imóvel de meio século que continua a ser tributado e, se inserirmos o condomínio, o proprietário terá pago mais da metade do valor. Não é possível que as autoridades não enxerguem a verdadeira finalidade da justiça fiscal. E somente os radares operam 24 horas, os faróis de eixos importantes são inoperantes. Ano após ano, com chuvas mais fortes e alagamentos, precisamos de um plano diretor eficaz e que produza menos exclusão social e mais áreas verdes.

Carlos Henrique Abrão

abraoc@uol.com.br

São Paulo

*

BNDES VOLTA A FINANCIAR PROJETOS

Não há nenhum problema no Brasil financiar obras em países estrangeiros, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), desde que haja possibilidade real de retorno dos investimentos e que os processos sejam realizados sem falcatruas. Parece óbvio, mas considerando o histórico tenebroso das gestões petistas nesse quesito, salientar as obviedades é um imperativo. Agora, tão ou mais importante do que a questão econômica é a perspectiva política da relação do Brasil com certos vizinhos como, por exemplo, Cuba e Venezuela. Já não dá mais para Lula da Silva continuar fazendo vista grossa aos regimes autoritários desses países. É incoerente o esforço dele em fazer frente aos atos antidemocráticos que acontecem por aqui, em nome da manutenção plena da nossa democracia, ao mesmo tempo em que empresta dinheiro a ditaduras plenas e tergiversa quando perguntando sobre isso. Vários países demonstraram preocupação com a ameaça à democracia brasileira quando dos atos de 8 de janeiro. Seria muito bem-vindo se o Brasil começasse a manifestar preocupação com a falta de liberdade política e de imprensa que ocorre no mundo, sobretudo com quem pretende estreitar relações comerciais.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

MOEDA ÚNICA NO MERCOSUL

A ideia de uma moeda única para os membros do Mercosul esbarra na intransponível barreira da falta de estabilidade econômica da Argentina. Com inflação e câmbio completamente fora de qualquer controle, não dá nem para começar a conversar sobre uma moeda única. Domesticar a economia Argentina, controlar a inflação e o câmbio, tem se mostrado uma missão impossível há décadas. Muito mais fácil o descontrole argentino acabar com a razoável estabilidade da economia brasileira, conquistada com o Plano Real. Lula e Alberto Fernández devem ir brincar com outras coisas, quem sabe uma parceria no futebol entre os dois países fosse mais produtiva, uma seleção do Mercosul.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

MILONGA ARGENTINA

Só faltava essa para acabar com o nosso sono de vez: a criação de uma moeda única com a Argentina. O nome sugerido pelas “cabeças pensantes brasileiras”, foi o SUR, (sul, em espanhol), mas, para nós só pode ser “sur-real”. Pura “milonga argentina”.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

DESASSISTÊNCIA AOS YANOMAMI

O caso de desassistência aos povos Yanomami será levado ao Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia. A situação de emergência sanitária será incluída em uma ação já levada ao conhecimento do TPI pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Em 2021, esta entidade denunciou Jair Bolsonaro por genocídio e crimes contra a humanidade. Durante quatro anos, o truculento capitão e seu time foram, e continuam sendo, motivo de “pura alegria” para o povo brasileiro. O incompreensível é que tem pessoas que ainda acham este sujeito “mito”. Pobre Brasil.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE

Durante o governo Bolsonaro, sem nenhuma conotação ideológica e muito menos partidária, manifestei-me neste espaço contra inúmeros absurdos cometidos. Entre outras, a entrega da Amazônia, à sanha de quadrilhas de todos os matizes, nacionais e internacionais. As mais terríveis de todas, aquelas, que são erroneamente tratadas pela imprensa e pelas autoridades, de garimpo irregular. Ora, bandidos que invadem o território brasileiro para roubar o nosso ouro e envenenar nossos rios com mercúrio, certamente são assassinos cruéis e jamais garimpeiros irregulares. Cumpre lembrar que segundo dispõe o artigo 85, inciso IV, da Carta Magna, é responsabilidade do presidente da República a segurança interna do País. Agora tomamos conhecimento, que não só deixou que bandidos cruéis invadissem o nosso território livremente, como na terra dos Yanomamis, causassem as mortes daquela população, não só com os envenenamentos dos rios, como das suas dragas sugando suas crianças. Para aquela população, foram quatro anos de terror. Para acrescentar, o abandono. Durante o seu governo, 570 das suas crianças, com menos de cinco anos, morreram por causas evitáveis, por falta de assistência elementar.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

GASTOS NO CARTÃO CORPORATIVO

A divulgação dos dados até então inacessíveis pela imprensa demonstra o peso do presidente aos cofres públicos. Os cartões corporativos precisam, mais do que nunca, de um regramento específico e bastante rigoroso. É inaceitável que enquanto a população sofre com filas em hospitais, falta de medicamentos e serviços públicos suspensos pela falta de verba, o presidente, ministros e seus familiares possam utilizar recursos públicos para ostentar uma vida de conforto e transferir, sem qualquer pudor, suas despesas ao contribuinte. O Estado deve, sim, pagar as despesas em serviço e com finalidade específica. Todos, indistintamente, são remunerados para o exercício de suas funções. Presidentes, ministros de Estado e assessores não são cargos de caráter voluntário. Medicamentos, roupas e outros itens não inerentes ao exercício da função devem sair do salário e não dos cofres públicos. Está mais do que na hora de revermos isso, caso contrário, não há orçamento que dê conta.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

ILUSÃO DO ELEITORADO

Em suas lives, o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre aparecia comendo churrasquinho com farofa, cachorro-quente e pastel. Já fora desse engodo mentiroso, corria solto o cartão corporativo onde comprava, a granel, picanha, camarão, peixe e bacalhau. Na verdade, as fanfarronices de Bolsonaro tinham como objetivo enganar e iludir seu eleitorado. Tanto é verdade que ele descansa em Miami e seus seguidores, nas prisões. É o que temos para hoje.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

PREÇO DA GASOLINA

Não há justificativa cabal para esse aumento de preços. A inflação está subindo e vai subir ainda mais com esse aumento da gasolina. Onde é que nós vamos parar? Começou péssimo esse desgoverno Lula. Quando for abastecer, faça um “L” que pode ter um desconto. Quem sabe? Tenta, pode dar certo.

Reinner Carlos de Oliveira

reinnercarlos1970@gmail.com

Araçatuba

*

VIOLÊNCIA

Hoje eu soube que uma amiga de minha filha, mãe de uma menina de onze anos, foi assassinada em um assalto. Como podemos viver essa barbárie sem saber se voltaremos para casa no fim do dia? A vida, os sonhos, os entes queridos, nada vale mais? Alguns reais para comprar a droga do dia justificam essas tragédias? É muito triste ver o que nosso País se tornou.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

ENSINO INTEGRAL PARA TODOS

Muito elucidativa a entrevista do ministro da Educação, Camilo Santana, à jornalista Renata Cafardo (Estado, 20/1, A14). Das questões abordadas, destaco a proposta de ampliação da jornada nas escolas públicas brasileiras. Mais que simples aumento das horas de permanência da criança e do adolescente nas escolas, o que se busca é uma nova concepção de educação escolar. Além de tempo integral, objetiva-se oferecer também educação integral, mais do que ensino, instrução, treinamento ou mera transmissão de conteúdos. Com foco no aperfeiçoamento da aprendizagem, a educação deve apoiar-se em quatro pilares, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco): aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. Além de atividades escolares, a escola deve oferecer atividades extra-escolares como esportes, dança, língua estrangeira, informática, circo, etc. O conceito de alfabetização deve ser ampliado para incluir, entre outros, alfabetização ambiental, digital e política. Para tornar realidade tudo isso, a educação integral tem que ser de fato, não só no discurso, prioridade máxima, expressa em aumento e racionalização do orçamento, qualificação e valorização do magistério, revisão dos cursos de licenciatura e um projeto educativo inclusivo e participativo, com clareza de metas, estratégias e avaliação contínua.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

JUIZ-HERÓI E SUA JORNADA

No artigo O juiz-herói e sua jornada (Estado, 23/1, A4) o advogado Daniel Zaclis discorre sobre as hipotéticas características de um tal de juiz-herói preocupado em combater a corrupção, que atua fora da lei e não se limita ao território de sua jurisdição. Todavia, é preciso ter em mente que a complexidade dos recentes crimes de corrupção, com muito dinheiro desviado circulando em complexas redes bancárias e com muitos intermediários, não parece limitado a um território. Assim sendo, o envolvimento de inúmeros territórios de jurisdição vai jogar para as calendas qualquer julgamento, facilitando a vida dos poderosos criminosos, como já visto. Que beleza.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

PETIÇÃO DE PRINCÍPIO

O jurista italiano Piero Calamandrei, autor de ‘Eles, os juízes, vistos por um advogado’, teria certamente aumentado a sua célebre obra em alguns capítulos, se tivesse tido a oportunidade de conhecer o “juiz-herói” descrito por Daniel Zaclis (Estado, 23/1, A4). Muitas páginas seriam dedicadas à nova espécie, cujo princípio orientador de conduta é a “petição de princípio”. Se o autor italiano fosse dado à ironia, a imagem que representa a categoria possivelmente continuaria a ser a de Thêmis, mas com a espada erguida e a balança deixada de lado, para desferir golpes mais precisos nos advogados e cidadãos adversários, e com os olhos bem abertos para o futuro na política partidária.

Celso A. Coccaro Filho

ccoccar@gmail.com

São Paulo

*

SP, 469 ANOS

O cardápio da cidade de São Paulo, que comemora 469 anos, descrito pela leitora Izabel Avallone (Fórum dos Leitores, 24/1), se apimentado um pouquinho mais, fica com o sabor da cidade do Rio de Janeiro.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

NEM TANTO A COMEMORAR

O dia 25 de janeiro deveria ser, para nós paulistanos, motivo de júbilo e da realização de diversas solenidades em homenagem aos 469 anos da fundação de nossa querida e pujante metrópole. O desleixo e o descuramento, contudo, com que as autoridades de fancaria dela descuidam, submetendo-a, a pichações, assaltos de todo o gênero, ruas esburacadas e mal iluminadas, bem como à incrível e incontrolável cracolândia, uma vergonha mundial, e a tantos outros desalentos, que não podemos continuar a admitir, visto que pagamos impostos altíssimos para mantê-la habitável. Nesta altura, parece-me que só nos fazer uma prédica a São José de Anchieta (1534-1597), ressaltando um pequeno trecho da oração a ele dedicada, que soa: “Professor e mestre abençoai nossos jovens, crianças e educadores! Consolador dos doentes e aflitos, protetor dos pobres e abandonados, velai por todos aqueles que mais necessitam em nossa sociedade nem sempre justa, fraterna e cristã. Santificai as famílias e comunidades, orientai os que regem os destinos do Brasil e do mundo.”

José Roberto Cersósimo

jrcersosimo@uol.com.br

São Paulo

*

PARABÉNS, SAMPA

Apesar da grande quantidade e gravidade dos inúmeros problemas que afetam São Paulo há tempos, causados pelo condenável descaso das autoridades incompetentes para geri-la como deveria ser, sobretudo na sensível área de mobilidade urbana e segurança pública, a cidade, lar de mais de 12 milhões de gentes e sotaques de todas as partes do Brasil e do mundo, é a mais importante, pujante e próspera capital de todo o Hemisfério Sul graças à gênese do empreendedorismo dos pioneiros bandeirantes e dos migrantes e imigrantes que dela fizeram o seu lar e o seu ganha-pão. Parabéns, Sampa, pelos 469 anos de vida. Viva SP.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo