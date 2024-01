Economia

Isenção de IR

Quando ouço o governo dizer que estuda isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos, pergunto quando vai criar alíquotas de 40%, 50%, 60% e 70% para os supersalários e super-rendas. Tributar igualmente em 27,5% quem ganha R$ 4.664 e quem ganha os tufos é uma injustiça. É preciso uma tabela menos desigual. Não importa que a alíquota seja a mesma, importa saber quanto sobra depois de descontado o Imposto de Renda. Como quem aprovaria a nova tabela faz parte da casta, fica evidente que nada será feito.

Paulo Tarso J Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

Terra de contrastes

Meu pai sabia o que estava fazendo quando tomou a decisão de se mudar da roça para a cidade. Com uma instrução limitada à segunda série de uma precária escola rural, ele sabia o significado e a importância das oportunidades. Ao estudar a disciplina Sociologia da Educação no curso de Pedagogia da USP, deparei com os livros Os Dois Brasis e Brasil: Terra de Contrastes. Ficou claro para mim a sabedoria e a visão de futuro de meu visionário pai. A leitura do editorial Desigualdade além da renda (22/1, A3), que analisa o relatório do Banco Mundial, me trouxe a confirmação do que venho observando no noticiário: a persistência dos contrastes e a coexistência do Brasil moderno e do Brasil arcaico, dos privilégios e dos direitos, dos supersalários e do salário mínimo, da lagosta e vinhos premiados no cardápio de refeições institucionais e da divisão do ovo na merenda escolar. Enfim, aqui com meus botões, fico perguntando até quando vai ser assim e o que falta para isso mudar. Aí, volta aquela pulga atrás da orelha, aquelas ideias obsessivas de projeto de país e de país à deriva. E mais uma vez agradeço ao meu sábio pai a decisão de mudar e correr atrás das oportunidades.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Segurança pública

Câmera corporal

Pressionado pela opinião pública, Tarcísio de Freitas recua e já admite investir no uso de câmeras nas fardas de policiais. O tema é polêmico e divide a opinião pública. Com certeza, após sopesar os prós e os contras o governador concluiu que o uso das câmeras mais ajuda do que atrapalha. Uma coisa temos de admitir: Tarcísio não é um político cabeça-dura. Já teve a virtude de voltar atrás no caso da retirada do material escolar impresso e agora, num gesto de grandeza, revê de novo seu posicionamento.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Mortes de policiais

Para enfrentar o preocupante aumento nos assassinatos de policiais em São Paulo, é necessário adotar uma abordagem multifacetada. Em primeiro lugar, investir em treinamento contínuo para os agentes, enfocando técnicas de negociação e resolução de conflitos. Além disso, fortalecer a inteligência policial e a cooperação entre as forças de segurança é fundamental para antecipar e prevenir ataques. A implementação de políticas de valorização profissional, que incluam suporte psicológico e benefícios adequados, pode contribuir para a saúde mental. E promover uma maior integração com a comunidade, por meio de programas sociais e diálogo, pode reduzir a hostilidade e construir confiança.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

Literatura

Redescoberta da leitura

Serva do mundo digital, a geração contemporânea consome seu tempo, até mesmo nas outrora sagradas refeições familiares, sem desgrudar do celular. Enchentes de informações ligeiras e superficiais que matam a cultura profunda. A redescoberta da leitura, mencionada por Carlos Alberto Di Franco (22/1, A6), é urgente e fundamental antes de o nosso oceano cognitivo se transformar somente nas múltiplas e agitadas ondas que se esparramam pelas praias ou se despedaçam nas rochas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Leandro Karnal escreveu sua crônica (O Paraíso de Borges, 21/1, C8) diretamente ao coração dos que, como ele, amam ler livros, de preferência em espaços silenciosos. Parece até que somos uma “raça” em extinção, e talvez sejamos mesmo. Pelo menos, felizmente, ainda há muitos livros para ler, é só querer. Já silêncio...

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

INDISFARÇAVELMENTE

Diante da condenável, abjeta e abominável declaração de viés antissemita de José Genoino (PT) em apoio a um boicote a empresas de judeus, emulando o que fizeram as tropas nazistas do genocida Hitler na 2ª Guerra Mundial, não poderia ser mais oportuno e contundente o editorial O nome disso é antissemitismo (23/1, A11), do qual cabe reproduzir os parágrafos a seguir: “Desde que eclodiu, a guerra entre o Hamas e Israel vem incendiando ânimos e escancarando exibições frequentes de ódio aos judeus – das universidades nos EUA à rinha das redes sociais em todo o mundo. Tal ambiente tem ajudado a produzir disparates como esse. É essa a consequência imediata de uma fala moralmente aberrante, politicamente descabida e juridicamente questionável como a de Genoino: a disseminação da ideia de que uma parte da sociedade, em razão de sua religião ou de sua etnia, deve responder pelos atos de um governo. Genoino é um dos maiores representantes do PT, partido que se orgulha de sua defesa de minorias. O tal humanismo petista, no entanto, aparentemente não se aplica aos judeus. Essa minoria pode ser castigada e sofrer preconceito porque, conforme a cartilha antissemita compartilhada pela esquerda, os judeus dominam as finanças e o mundo. Portanto, para essa gente, judeus nunca serão vítimas; serão sempre algozes. A fala de Genoino, portanto, não surpreende. O que talvez surpreenda seja a facilidade com que ele a pronunciou. O antissemitismo, ao que tudo indica, se tornou tão natural para a esquerda que salta boca afora sem que se perceba”. Diante das várias declarações de dirigentes petistas contra Israel, como Lula da Silva, Gleisi Hoffmann, Celso Amorim, Lindbergh Farias, José Genoíno, entre outros, pode-se dizer com todas as letras que, além de corrupto, o PT é um partido indisfarçavelmente antissemita. Por isso, merece o total repúdio, condenação e reprovação da sociedade de bem. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

IGNORÂNCIA É UM PERIGO

Os petistas, que se não estão em algum cargo no atual governo de Lula da Silva, fazem e falam de tudo para agradar o chefe do executivo. Será que ao falar em boicotar os produtos de Israel o sr. José Genoíno esqueceu das invenções dos judeus na medicina: exames de imagens, ressonâncias, etc? Waze e inúmeras outras invenções que, com certeza, ele e familiares já utilizaram? É, ignorância é um perigo!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

AÇÃO INCABÍVEL

Sem dúvida, José Genoíno, petista preparado e competente, passa uma receita que de política não tem nada, e de humanismo muito menos, porque a incitação contra povos e raças é ação incabível no atual estágio da humanidade. Mas ele instiga que se faça boicote a empresas de judeus, como se fosse arauto do degenerado Adolf Hitler. Por que boicotar empresas de judeus? Porque Israel se defendeu dos ataques covardes e terroristas do Hamas, colocando reféns à frente para se defender. Esse antissemitismo não existiria se Israel se calasse e suportasse as absurdas agressões do Hamas? Além de injusto é absurdo, é desumano o conselho de José Genoíno. Vem contra ele o próprio e o PT.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

São Paulo

*

HIPOCRISIA

Todo mundo sugere democraticamente que a solução Israel x Palestinos é a criação de dois Estados, e que o problema é Israel. Quem sempre propôs esta solução foi o Estado de Israel e sempre teve resistência pelos líderes palestinos. Quero ver quem fará o Hamas, a Jihad Islâmica da Palestina, o Hezbollah e o Irã aceitar este acordo, pois eles só aceitam a destruição de Israel. É muita hipocrisia.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

LETRA N

O antigo governo era do “Mito”, agora é do “Minto”, conclusão: o problema é da letra “N”.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ESTÁGIO TERMINAL

Em relação à matéria Plano de R$ 300 bi em crédito e subsídio para a indústria acentua receio com quadro fiscal (23/1, B1), gostaria de tecer os seguintes comentários: o Brasil, infelizmente, escolheu mais uma vez o caminho do atraso, apresentando velhas soluções para novos problemas, com os resultados esperados de sempre. Onde estão os estudos técnicos feitos pelo governo federal que indicam a necessidade de exatamente R$ 300 bi para a indústria nacional, em detrimento de tantas outras necessidades prementes da nossa sofrida população? Sem exigências de contrapartidas concretas e mensuráveis em termos de aumento da inovação, produtividade e competitividade internacional da nossa indústria, o que se pode esperar realmente de mais esse pacote de bondades? Ao contrário do que ocorre nos países desenvolvidos, que estão auxiliando indústrias inovadoras e competitivas internacionalmente, infelizmente o que se vê por aqui é mais um gigantesco cheque em branco, dos cada vez mais escassos recursos dos contribuintes, para setores muitas vezes ineficientes da nossa economia. E com o grave risco de acabar de vez com a pouca disciplina fiscal que ainda resta no Brasil. O resultado provável do que está sendo proposto, portanto, pode ser comparado a pouco mais do que apenas fornecer um pouco mais de remédios paliativos a pacientes que, cada vez mais, parecem se aproximar do estágio terminal. Tristes trópicos.

Nome: Fernando T.H.F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

COMPETITIVIDADE NACIONAL

A inovadora política industrial do governo é um marco significativo, impulsionando a economia com um compromisso notável de R$ 300 bilhões em financiamentos. Essa abordagem visionária destaca-se ao promover o crescimento sustentável, fomentar a inovação e fortalecer setores estratégicos. Os generosos investimentos demonstram uma clara determinação em impulsionar a competitividade nacional, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de tecnologias avançadas e a geração de empregos qualificados. Essa iniciativa revela um comprometimento sério com o futuro econômico, sinalizando confiança e catalisando a transformação industrial. O governo merece reconhecimento pela ousadia e pragmatismo ao impulsionar nossa economia para novos patamares de excelência.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

MANDA QUEM PODE

Beira a imoralidade a falta de pudor nos ingentes esforços do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, para reunir o quórum necessário para o julgamento. É quase certa a condenação do ex-juiz e hoje senador Sergio Moro. Sem disfarces, esse grupo político ideológico e vingativo composto por expoentes do Partido dos Trabalhadores, capitaneados pelo presidente Lula da Silva querem, de qualquer modo, vingar-se da Lei e da Justiça que ousaram macular a alva túnica do santo presidente Lula, condenando-o, então, por crimes diversos, e todos devidamente apurados, comprovados, julgados e que o condenaram. Mas, como dizem, em política manda quem pode, quem arrecada e quem distribui as benesses desse capitalismo de oportunidades.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DESORIENTADO

Lula da Silva se queixou para os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, sobre a falta de sintonia e coordenação da equipe brasileira durante o encontro com o presidente paraguaio, Santiago Peña, na segunda-feira, 15, em Brasília. A reunião tinha como propósito discutir o preço da energia gerada pela usina de Itaipu, cujo valor o governo do país amigo reivindica aumentar a fim de financiar projetos de desenvolvimento e infraestrutura. Lula já entrou contrariado no evento por entender que a questão teria que ser debatida entre assessores diplomáticos e não entre presidentes. Diante, porém, da insistência do governo paraguaio de envolver diretamente os chefes de estado, por considerar a questão como estratégica, Lula se sentiu compelido a participar pessoalmente. Acontece que Peña e sua assessoria vieram munidos de dados e argumentos consistentes, recorrendo até a entendimentos históricos assinados em 2009 pelo próprio Lula e o então presidente Fernando Lugo, no qual se comprometeram a sanar desigualdades no continente. Segundo observadores, no entanto, Lula de hoje estava mal orientado e sem propostas concretas para levar a debate. Assim, a reunião se encerrou sem conclusão, somente com a promessa do governante brasileiro de que voltará a debater o impasse em futura visita sua ao país amigo. Tudo leva a crer que a descoordenação no presente governo é mais palpável do que parece.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

FOCO

O Governo Federal deve focar suas atividades nos gravíssimos problemas nacionais, como o crime organizado, em todas as grandes cidades. O narcotráfico, em nossas fronteiras com o Paraguai, Peru e Colômbia; as milícias que dominam um terço do território da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades. Além, naturalmente, dos problemas relativos à saúde, educação e saneamento básico, ausentes no cinturão de miséria que cerca todas as cidades do Brasil. E deixe de dar palpites furados sobre política Internacional.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

MUITO PERTINENTE

Construir um museu da democracia é algo “muy pertinente” num País em que quase um terço da população não sabe se vai ter o que comer amanhã. Que ao menos se chamasse Museu da Antidemocracia. Talvez tivesse mais utilidade se ensinasse ao público o que não é democracia. Seria menos ridículo também, não tão ridículo quanto aquela pífia solenidade em louvor da “democracia inabalável”.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

MILITARIZAR

Não é cabível militarizar setores da sociedade e sob o argumento de melhor organização ou disciplina – então tudo teria de ser militarizado. Um exemplo são as escolas estaduais ou municipais, chamadas de “Cívico-Militares”. É fora de propósito impor a crianças e adolescentes condutas típicas da área militar. Ressalta-se que, mesmo os alunos dos Colégios Militares do Exército são civis, onde muitas crianças estudam, não podendo haver enquadramento militar. Outra questão são as escolas onde realmente os alunos são militares. É o caso da Escola Preparatória de Cadetes do Ar e do Colégio Naval. O fato é que tais instituições admitem jovens com 14 ou 15 anos, idades incompatíveis com o Serviço e Aprontos Militares. No Apronto Militar o cidadão já um militar, passa por exercícios com armas e tiros reais. Perguntar-se se jovens de 14 ou 15 anos passam por exercícios com armas e tiros. No mundo todo só é admissível como militar pessoas a partir dos 16 anos, que é inclusive a idade onde se pode ser emancipado para 18.

Heitor Vianna P. Filho

posadacta@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SEGURANÇA PÚBLICA

A Polícia Militar deflagrou quatro Operações Escudo – semelhantes àquela realizada no ano passado no Guarujá e Baixada Santista após a morte do policial Patrick Bastos Reis, da Rota. As novas ações ocorrem nas áreas do CPA/M-10, abrangendo a região sul da capital paulista (Parelheiros), decorrente do assassinato da soldado PM Sabrina Freire Romão Franklin; do CPA/M-6 que abrange a região de Santo André, CPI-9, na região de Piracicaba; e CPA/M -7, região de Guarulhos, áreas onde integrantes da corporação foram atacados por marginais. O objetivo é restabelecer a ordem e identificar, prender e entregar os criminosos agressores à Justiça. É consenso do Governador Tarcísio Freitas e do Secretário da Segurança Pública, Capitão Derrite, acionar a Operação Escudo imediatamente após a ocorrência de agressão ao Estado, à corporação ou a seus integrantes. “Nenhum ataque a policial ficará impune” – afirmou o secretário. Se todos os governos estaduais – como titulares da força policial – adotarem a postura de São Paulo, teremos meio caminho andado, restando apenas aguardar as providências de responsabilidade do Poder Judiciário na tarefa de conter a escalada do crime organizado e de seus executores. Da mesma forma que rejeitamos a truculência policial, somos partidários do trabalho severo, eficiente e capaz de preservar o “imperium” do estado e a segurança da população. Todo o ataque dos criminosos à instituição oficial e a seus integrantes, têm de ser prontamente rechaçados e os responsáveis entregues à Justiça para as devidas providências. Não se esqueçam, ainda, os parlamentares – especialmente os senadores e deputados federais, de suas prerrogativas de legislar sobre a Segurança Pública. Dêem solução aos projetos da área que já tramitam e, com sua criatividade, elaborem outros que possam desenvolver esse nevrálgico setor. O povo, beneficiado, saberá reconhecê-los

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

tenentedirceu@terra.com.br

São Paulo

*

BALUARTES DA DEMOCRACIA

A refinaria “Abreu e Lima Lula da Silva Chaves”, em Pernambuco, vai receber R$ 8 bilhões para a sua conclusão. O novo nome, dado por mim, é uma homenagem aos dois baluartes da democracia na América Latina, apesar de um deles, ‘mais esperto’ como frisou o Estadão no editorial “Emenda para um verso de pé quebrado”, ter pulado fora do barco, ainda quando o barco estava no estaleiro. A refinaria, símbolo da pujança do PT-Partido dos Trabalhadores - há quem diga que é símbolo da corrupção petista, mas são as más línguas - deverá ficar pronta nos próximos anos, ainda não se sabe quantos, porque um conluio da direita brasileira com autoridades americanas poderá criminosamente sabotar a grandiosa obra, “uma máquina maravilhosa”, como disse o presidente da Petrobras. Vale lembrar que, não fosse a refinaria Abreu e Lima Lula da Silva Chaves, o Brasil não seria essa grande nação que assombra o mundo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Bahia

*

PERSPECTIVA CÓSMICA

Instigante a entrevista do astrofísico Neil deGrasse Tyson ao Estadão Guerra, Religião e Ética, por uma perspectiva cósmica (23/1, C1 e C3). A “perspectiva cósmica” é simplesmente a projeção metafórica de um extraterrestre que verificasse nossas mazelas de guerras e sociedades conflituosas injustificáveis. O autor de “Mensageiro das Estrelas: Perspectivas Cósmicas Sobre a Civilização” registra o ponto fundamental de nossos dissídios destruidores: a incapacidade do homem de compreensão do outro. No ponto, insiste na fragilidade dos psicólogos, na esteira da recente polêmica no Brasil desencadeada pela microbiologista Natalia Pasternak, ao sustentar que a psicanálise é uma “pseudociência”, posição contrastada por Christian Dunker e outros psicanalistas. Não será surpresa a substituição dos psicólogos por neurocientistas na busca da estabilização entre os humanos que até hoje permanecem distantes de um entendimento razoável e solidário que possibilite a vida harmônica em nosso planeta.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo