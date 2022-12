Natal

Esperança renovada

O cristianismo não se reduz, como querem alguns, a dogmas intelectualizados, catálogo de preceitos, regras e deveres, lista de pecados. É, antes de tudo, uma Pessoa e um acontecimento. A Pessoa é Jesus Cristo. O acontecimento, a irrupção de Cristo na humanidade. O Natal celebra o acontecimento e traz Cristo para o nosso meio. Que esta certeza de fé confira ao Natal sua plena dimensão e se prolongue, tonificante, por todo o novo ano de 2023, trazendo paz, renovando a esperança e multiplicando a alegria. Que seja um ano de crescimento e positividade para todos.

José Ribamar Pinheiro Filho

pinheirinhoma@hotmail.com

Brasília

*

Brasil, 2023

Choro

Quando acompanho a formação do novo governo do Brasil que será empossado em 1º de janeiro de 2023 e vejo a luta por ministérios, por verbas da PEC da Transição, do orçamento secreto e as exigências dos partidos por cargos, descubro quão patriotas são os nossos políticos, que grande amor têm por esta nação e como desejam trabalhar pelo bem do povo. Acreditem, chego a chorar de raiva!

Carlos Ernesto Cabral de Mello

cabral.porto@uol.com.br

Jundiaí

*

Orçamento secreto

Pimenta e refresco

Sabem aquela expressão “pimenta nos olhos dos outros é refresco”? Pois é, o presidente eleito Lula da Silva criticou duramente o governo Bolsonaro sobre o orçamento secreto, que, por sinal, foi mais efetivo que o mensalão de Lula – alguns até o chamam de mensalão 2. Esse orçamento pode ter poupado Bolsonaro de um impeachment. Lula até buscou uma palavra fora do seu vocabulário para apelidar o orçamento secreto, que chamou de “excrescência”. Agora, porém, ele usa a mesma tática para aprovar a PEC da Transição, sob o comando de Eduardo Cunha II, o deputado Arthur Lira (PP-AL). Cada deputado federal vai receber R$ 32 milhões em emendas e cada senador, R$ 59 milhões. Para quem fala que o Brasil passa fome e para a fome não tem dinheiro, parece que para os parlamentares está sobrando. Onde estão os críticos, no PT e entre seus aliados, ao orçamento secreto? Para Bolsonaro era pimenta, para Lula é só um refresco.

Luiz Antonio Solino Carvalho

luiz.solino@gmail.com

Cuiabá

*

Aumentos salariais

Para encerrar o ano

O Congresso Nacional, na surdina, promoveu nos últimos dias uma orgia salarial para seus membros, membros do Judiciário, do ministério do próximo governo, da Defensoria Pública e de outros órgãos e autoridades que não fazem muito mais do que gastar dinheiro público. São os verdadeiros traidores da Pátria. Não estão nem aí para a delicada situação financeira em que o País se encontra. Não valem o que produzem. E vivem sob o manto da impunidade e da estabilidade. Vergonha nacional.

Paulo H. Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Nós, os ‘nadas’

Todos os participantes dos altos escalões do poder, que já recebem bons salários, reajustaram os próprios vencimentos a partir de janeiro de 2023. Enquanto isso nós, os nadas, pagamos tudo estritamente de acordo com as leis e não recebemos absolutamente nada em troca!

Lourdes Migliavacca

lourdesmigliavacca@yahoo.com

São Paulo

*

Um dia apenas

Quando será que um dia, somente por um dia, a grande maioria dos nossos políticos vai acordar pela manhã, olhar-se no espelho e dizer para si mesma: hoje só vou pensar no Brasil! Quando?

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

Reajuste do salário mínimo

É uma afronta, se compararmos com o que ministros, governadores, deputados, etc., vão receber!

Robert Haller

São Paulo

*

Boas-festas

O Estadão agradece e retribui os votos de Feliz Natal e próspero ano novo de Adhemar Altieri e equipe MediaLink, Alexandre Atheniense Advogados, Almir Pazzianotto Pinto, Artur Topgian, BVRio, Cláudio Adilson Gonçalez, Editora Cajuína, Fiorde Group, Itamar Borges e família, José Carlos Manfré, José Roberto R. Afonso, Marcus Lima Arquitetura e Urbanismo, Sérgio Amad Costa e Wilson Aquino.

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Pedimos para André Lara Resende aceitar o convite para ser ministro do Planejamento. Todo mundo sabe que ele deveria ser ministro da Fazenda e o Fernando Haddad poderia ser um bom ministro do Planejamento, por ser político e com mais prática no relacionamento com os parlamentares. Mas foram convidados ao contrário. Assim, Resende deve encarar o Planejamento e ajudar o Haddad na Fazenda para que tenha um bom desempenho como gestor da economia nacional. O Brasil ficará muito grato.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

FALTOU PEDAÇO

Mesmo Luiz Inácio Lula da Silva tendo confeitado um bolo gigante, pelo visto Simone Tebet poderá ficar com a menor fatia, coisas da vida.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

PETISMO NÃO TEM LUGAR

Embora há quem esteja se incomodando com a profusão de ministérios destinados a acomodar a frente ampla que elegeu Lula e com a ocupação dos principais cargos pelo chamado núcleo duro do Partido dos Trabalhadores (PT), em verdade, não é isso o que importa. O que interessa é o tom que a nova administração vai imprimir na condução do País e o comportamento pessoal de Lula será crucial nesse processo. O futuro presidente foi reeleito pelo voto decisivo daqueles que acreditaram e continuam acreditando na promessa dele de que o PT mudou. Não basta prometer, será preciso demonstrar. Os próximos tempos serão difíceis, sem dúvida. O que é certo é que o velho, dogmático e previsível petismo não tem mais lugar, com ou sem núcleo duro.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

CARGOS PÚBLICOS

Seria ótimo se houvesse algum critério qualitativo para a escolha dos ministros do governo, dessa maneira as pessoas acreditariam que vale a pena estudar e trabalhar com afinco em suas áreas para obter reconhecimento. A escolha do ministério por Lula foi uma aula de corporativismo, um ou outro acerto, um monte de interrogações e muitos erros. O Brasil precisa impor critérios qualitativos para os postulantes a cargos públicos, sejam eles eleitos ou nomeados.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

CNJ PUNE JUÍZES

Por manifestações em redes sociais, pró e contra Jair Bolsonaro, nove magistrados foram punidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Interessante e cabe a pergunta: por que pelo menos cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestam em palestras, congressos, redes sociais, praticam ativismo judiciário, frequentam festas com políticos, dão opinião fora dos autos, enfim, agem como donos do Brasil e o CNJ não dá um pio? Ah… o CNJ é presidido pelo próprio STF? Entendi.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

ORÇAMENTO SECRETO

Pelo que resume o editorial A quem serviu o orçamento secreto (Estado, 22/12, A3) o que existiu foram grandes benefícios eleitorais a parlamentares anônimos beneficiados pelas mesas do parlamento, Câmara e Senado, com compra de seus votos em favor de interesses escusos do presidente da República, Jair Bolsonaro, sob o comando de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Os beneficiários parlamentares podiam faturar prestígio eleitoral em suas bases ou, se ainda mais corruptíveis, participar do retorno do superfaturamento na aquisição de bens (o que muitos fizeram e enriqueceram com o dinheiro público). Jogar limpo, de cara aberta, nem pensar. Tudo era decidido na penumbra. O que assusta é que o Brasil tolera e muitos defendem essas desonestidades que por pouco não obtém o aval oficial do STF. Inacreditável.

Antônio do Vale

adevale@uol.com.br

São Paulo

*

EMISSÃO DE PASSAPORTES

A Polícia Federal está com fila de 100 mil pessoas necessitando emissão de passaportes e alega não ter verba para pagar a produção feita pela Casa da Moeda do Brasil (CMB); pede suplementação de verbas. Ora, os passaportes não são gratuitos, cada brasileiro solicitante paga o absurdo valor de R$ 257,25 pelo passaporte. O valor arrecadado com o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) do solicitante deveria ser colocado num fundo exclusivo para pagamento da produção desses documentos e não desviado para outros setores.

Moyses Cheid Junior

jr.cheid@gmail.com

São Paulo

*

CHUVAS DE VERÃO

No verão sempre chove muito. Esse ano vários jornais noticiam que está chovendo mais do que o costume. Ora, em muitos anos choveu mais do que o previsto pela série histórica — o clima está mudando — e como há muita gente morando em regiões de risco de desabamentos, muitas destas pessoas acabam soterradas num drama indescritível. Nós brasileiros já assistimos este filme por diversas vezes. E as autoridades alegam que não havia como prever tanta chuva assim e, apesar de saberem bem quais eram as áreas críticas, não se sentiam em condições de fazer estas populações abandonarem suas casas sem lhes oferecerem uma alternativa de residência, etc. Não quero entrar no mérito da questão. Apenas gostaria de sugerir que se faça com as regiões de risco em momentos de ocorrência de chuvas mais fortes, o que os Estados Unidos fazem quando há ameaça de furacão passar por determinado lugar. Eles evacuam todas as pessoas que estão na rota do mesmo e as levam para um lugar seguro. Depois que o furacão passou e destruiu o que destruiu, elas tem permissão de voltar para suas casas. A previsão meteorológica tem previsto com alto grau de acerto a pluviosidade da próxima semana. Selecionem locais mais altos que não serão afetados e que tenham capacidade de abrigar estes cidadãos e levem estas famílias para lá, sempre que necessário. Não é algo de execução tão difícil e precisa ser feito antes que o pior volte a acontecer como das outras vezes.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

EDUCAÇÃO BÁSICA

A educação vem do berço, com crianças assistidas e bem alimentadas. No caráter formal, estamos muito aquém de um mínimo educacional razoável, como bem destaca o editorial A vez da educação básica (Estado, 23/12, A3). A equipe do ressurreto Ministério da Educação (MEC) — o existente não pode ser tomado como funcional — dá excelentes sinais para a área, lembrando, como afirma o Estadão, que é no ensino superior que se formam os melhores professores. Assim, as licenciaturas deverão ser concomitantemente valorizadas, mostrando ao jovem universitário que ser engenheiro ou professor não deveria ser uma escolha apenas salarial.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

DIA DE NATAL

Neste dia devemos lembrar que comemoramos não a chegada do Papai Noel, mas a de Jesus.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro