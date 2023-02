A guerra de Putin

Mediação brasileira

A proposta de mediar negociações que viabilizem ao menos uma trégua no conflito em curso na Ucrânia sinaliza que a posição do Brasil pretende ser de neutralidade, mas não de passividade. Mostra que o Brasil não está nem indiferente nem inerte ante o sofrimento do povo ucraniano. Tampouco ignora os prejuízos mundiais impingidos às gerações atuais e futuras. Nossas fragilidades intrínsecas desaconselham, no entanto, expor nossa população, já tão enfraquecida, tanto pelas carências históricas quanto por desastres ambientais – a exemplo do rompimento de barragens no Estado de Minas Gerais ou dos recentes deslizamentos de encostas do litoral paulista, deixando um rastro de morte e destruição. O momento recomenda, portanto, contribuir por meio da via diplomática, em vez de se meter em briga de cachorro grande e acabar levando a pior.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

O pacificador

Lula se propõe a intermediar a guerra Rússia x Ucrânia. Só pode ser piada. Lula não consegue pacificar o próprio país. Isso, para mim, não passa de uma jogada de marketing. Lembremos que, durante a campanha eleitoral, Lula chegou a dizer que a guerra se resolveria numa mesa de bar, tomando cerveja.

Iria de Sá Dodde

Rio de Janeiro

Exílio na Bahia

Um desfecho favorável para a Ucrânia na guerra contra a Rússia passa obrigatoriamente pelo fim do reinado de Vladimir Putin. Não é possível imaginar uma vitória da Ucrânia e do Ocidente e a permanência de Putin no poder. O Ocidente deve desenhar uma saída honrosa para Putin, que passou a lutar pela própria vida, pois sabe que a derrota ou mesmo um recuo significará seu fim. Negociar um exílio para Putin, anistia irrestrita pelos crimes cometidos, esse é o caminho. É o que Lula deve oferecer ao líder russo para pôr fim à guerra.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Lição

Imaginem se Moscou fosse inundada pelo Rio Volga ou devastada por um terremoto como aquele na Turquia e na Síria, com terríveis perdas de vidas e moradias. Putin aprenderia algo?

Etelvino José H. Bechara

São Paulo

Tragédia no litoral de SP

Moradias nas encostas

As ocupações ilegais em áreas de risco não acontecem da noite para o dia nem acontecem sem a colaboração, o incentivo e o patrocínio de prefeitos e vereadores, interessados em explorar, entre outras coisas, o cacife eleitoral de quem não tem onde morar. São eles, além de seus cúmplices e asseclas, os verdadeiros responsáveis pelas tragédias que se repetem a cada ano, invariavelmente nos mesmos lugares. Por isso deveriam ser penal e criminalmente condenados, a ver se acabamos de uma vez por todas com esta pouca-vergonha, nem que seja em respeito e em compensação por tanta dor.

Domingos Fernando Refinetti

São Paulo

Imprensa

Ataque a jornalistas

O Brasil realmente vive uma crise de educação e de respeito aos direitos pessoais, como mostram reportagens diárias. E, nesta semana, com destaque para o caso da agressão a uma repórter e ao fotógrafo do Estadão em Maresias, durante a cobertura da tragédia no litoral. No artigo ‘Comunista e esquerdista’ (23/2, A6), Eugênio Bucci formulou uma pergunta que deverá ser respondida na Justiça pelos agressores: “Por que eles (os agressores) se comportam desse modo?”.

José Luiz Abraços

São Paulo

Minha solidariedade ao Estadão e a seus dois jornalistas, Thiago Queiroz e Renata Cafardo, agredidos e cerceados no seu trabalho em condomínio de luxo de Maresias. Que os agressores sejam identificados e respondam por seus atos antidemocráticos. Fico imaginando o que seria de um país com Lulas e Bolsonaros sem uma imprensa livre.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Quanto aos agressores dos jornalistas, moradores de um condomínio de luxo (ou lixo?) em Maresias, espero que sejam denunciados e indiciados.

Robert Haller

São Paulo

RESPOSTA ÀS FAMÍLIAS

O ministro da Justiça está certo em determinar que a Polícia Federal possa, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, identificar os mandantes do brutal assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. É justo e necessário, afinal, as famílias de ambos esperam e merecem essa resposta do poder público. Assim como também merecem essa mesma resposta mais da metade das famílias no País que tiveram seus entes queridos assassinados e que ainda estão igualmente sem essas mesmas respostas. Como também a família que ainda está sem respostas sobre os mandantes do igualmente brutal assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

ESCLARECIMENTO DE ASSASSINATOS

É fundamental que o assassinato de Marielle seja esclarecido. Pena que o PT não tenha a mesma ambição com relação ao assassinato de Celso Daniel.

Oscar Thompson

São Paulo

CRISE CIVILIZACIONAL

O País vive uma crise civilizacional (Estado, 24/2, A3). Concordo; e independe da educação formal; minha turma de médicos, septuagenários, revelou-se crítica feroz dos principais jornais, e, para minha surpresa, as médicas se mostraram de uma virulência inaudita.

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

PROPRIEDADE PARTICULAR

Como sempre, o professor Eugênio Bucci (’Comunista e esquerdista’, 23/2, A6) é mordaz em suas críticas à extrema direita em resposta aos lamentáveis ataques de moradores de Maresias contra jornalistas do Estadão. Mas escorrega em casca de banana ao desancar com os proprietários de piscinas e decks “exclusivos”, demonizando a propriedade particular. Será que seu carro e sua sala de jantar também não são exclusivos para seu uso? Ou ele os compartilha com estranhos? O perigo hoje não é o do “comunismo”, mas o de uma subrreptícia esquerda ideológica que quer impor seus “valores” ocos e não aceita contestação.

César Francisco Martins Garcia

São Paulo

INVASÕES DE TERRA

Recebemos com muito orgulho a notícia de que o Brasil é o segundo maior produtor agrícola do mundo e líder em exportação, bem como o agronegócio é responsável por 52,2% das exportações. Então é risível que o grupo do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), que talvez tivesse sentido quando foi fundado, por volta de 1984, agora, em pleno 2023, na volta da esquerda para presidir o País, inicie as invasões de terra achando que está em pleno direito de empossamento de terras classificadas por eles próprios como “improdutivas”. Estão em atraso diante dos incrementos tecnológicos do campo. Invasões de terras, agora, já era, “manés”.

Leila Elston

Itanhaém

REFORMA AGRÁRIA

O exército de João Pedro Stédile vai iniciar mobilização, marchas pelo país e invasão de terras, reclamando da passividade do governo em promover a reforma agrária num momento em que o agronegócio dá um salto extraordinário de produtividade e contribuição para o nosso PIB. Em qualquer país sério do mundo, o MST seria considerado um grupo terrorista, mas no Brasil é um movimento social.

J. A. Muller

Avaré

POLÍTICA CLIENTELISTA

Maravilhoso o artigo de Luiz Felipe D’Ávila (Os verdadeiros inimigos do País, 22/2, A4). Mostra com toda a clareza o fato de o nosso país não procurar a modernidade espalhada atualmente por todo o mundo. Estamos patinando há muitos anos. Entretanto, gostaria de enfatizar que a atividade privada tem tido grande desenvolvimento, principalmente na agricultura, altamente desenvolvida enquanto o poder público insiste em manter a política clientelista.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

FÉ EM SÃO PEDRO

No ano de 1966, houve um grande volume de chuva sobre a cidade do Rio de Janeiro. Em alguns pontos, a altura da água chegou à marca de um metro. Com um volume de mais de 250 milímetros, a chuvarada durou cinco dias, atingindo mais de 60% dos bairros cariocas. O sistema de transporte entrou em colapso e trens e ônibus pararam de circular. Devido à queda de barreiras, as principais rodovias de acesso ao Rio foram interditadas, deixando a cidade praticamente isolada. Agora temos uma chuva de grande intensidade no litoral de São Paulo. Se acontecer no Rio de janeiro, teremos um desastre de enormes proporções, pois a cidade cresceu desordenadamente e as áreas de riscos aumentaram. Que a tragédia de 1966 não se repita. Oremos pra São Pedro, pois, se depender dos nossos políticos, morreremos todos.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

MOTORISTA DE APLICATIVO

Elize Matsunaga vira motorista de aplicativo no interior de São Paulo (Estado, 24/2, A18). Elize teria mais prosperidade financeira e perdão social se se tornasse pastora evangélica, como Guilherme de Pádua. Ela inverteu a ordem social aceita culturalmente que é a dos homens poderem assassinar as mulheres sem serem tão condenados.

Eliel Queiroz Barros

Santo André

NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

No editorial Nova geração em defesa da Terra (20/3, A13), o Estadão noticiou que a preocupação ambiental e noções de sustentabilidade ganham cada vez mais espaço nas escolas e devem ser ensinados em sala de aula desde o ensino fundamental. É importante citarmos que a nossa lei, examinada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), sancionou no dia 22 de dezembro de 2017 a Resolução CNE/CP n.º 2, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Complementando o excelente editorial acima citado, aproveitamos para informar o item número sete das competências da BNCC: “Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta”.

Sylvia Figueiredo Gouvea

São Paulo

NEUTRALISMOS

Oficializar a chamada linguagem neutra é empurrar, goela abaixo da cidadania, postura preconceituosa de um segmento que se sente no direito de decretar ao povo adoção de novidades novidadeiras, segundo seus valores equivocadamente elitistas. Até mesmo o termo presidente foi transformado, ridiculamente, em presidenta. Tomara que a ausência de diretrizes, pela indefinição de um objetivo plano de governo, não transforme um tal voto útil em indesejável inutilidade. Não é com perfumarias ilusórias que serão sequer amenizadas as precárias condições de vida que afetam considerável parte da população brasileira.

Antonio Francisco da Silva

Rio de Janeiro

LEI DE COMBATE AO ASSÉDIO

Cumprimentos à necessária, bem-vinda e oportuna atitude do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por ter sancionado lei de combate ao condenável e covarde assédio e violência contra mulheres no Estado de São Paulo. A lei, publicada no Diário Oficial, determina que estabelecimentos como bares, restaurantes, boates, clubes noturnos e casas de shows capacitem anualmente funcionários especificamente para identificar e combater os casos que se avolumam País afora. Como diz o mote da campanha contra o assédio, ”não é não”. Basta!

J. S. Decol

São Paulo

CAMPANHA PELO SILÊNCIO

“Cidade limpa” fez sucesso na cidade, mas “Calma” pintado nas ruas ainda não tem efeito. O que precisamos urgente é uma campanha pedindo “Silêncio” que reduza o som de sirenes, motos com escapamentos abertos, cães latindo e gritos de pessoas se divertindo em bares e apartamentos depois das 22 horas. Não é só a vaca que fica louca, todo ser humano em São Paulo também está ficando.

Carlos Gaspar

São Paulo

VERDADEIRO CARNAVAL

No Brasil, o carnaval começa na quarta-feira de cinzas e termina no sábado de carnaval. Bom 2023 para todos!

Carlos Tullio Schibuola

São Paulo

COMEÇO DO ANO

Lamartine Babo disse: “Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, no dia 21 de abril, dois meses depois do carnaval”. Assim, quem acha que ainda é muito cedo para começar o ano para valer, já tem uma desculpa pronta para enrolar por mais dois meses.

Jorge A. Nurkin

São Paulo