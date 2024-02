Jair Bolsonaro

A que serve o ato de hoje?

Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para um ato hoje na Avenida Paulista, “em defesa do Estado Democrático de Direito”. Segundo investigações da Polícia Federal, o ex-presidente participou ativamente da confecção de um plano visando a um golpe de Estado. Portanto, soa como deboche Bolsonaro convocar uma manifestação em nome da democracia que ele nunca apreciou. E esta é uma questão fundamental: a História está repleta de figuras que chegaram ao poder por meio do voto popular livre para, em seguida, tornarem-se ditadores. Ou seja, usaram a democracia como mero trampolim. Foi o que Bolsonaro tentou fazer durante seu mandato. Não se sabe ao certo a que fim servirá este ato. Para defender a democracia é que não será.

Luciano Harary

São Paulo

*

Silêncio oportunista

Eu tinha 16 anos quando, em 1º de abril de 1964, testemunhei a passagem dos tanques do Exército pelo Vale do Anhangabaú. Por 21 anos, assisti ao embate entre o regime militar e seus apoiadores e os chamados subversivos, com seus adeptos ideológicos. Deixando à parte as razões de cada lado, restou patente a convicção com que ambos se empenharam na defesa de suas respectivas causas. Inclusive políticos com grandeza hoje inexistente defenderam corajosamente suas posições, mesmo sob a guilhotina da cassação do mandato. Eram tempos em que grandes figuras nacionais tinham convicções. Hoje, vige o oportunismo como método, bem demonstrado no vídeo no qual vimos militares, civis e pseudopolíticos entabulando meios de enganar seus adeptos, com ênfase na vulnerabilidade das urnas eleitorais, para a consecução de um movimento de quebra democrática. Mas, diferentemente dos convictos de 1964, chamados a esclarecer os fatos, estes revolucionários de araque preferiram o silêncio oportunista.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

Indústria

Alckmin e as reformas

Excelente o editorial Só falta combinar com os companheiros (Estadão, 23/2, A3). Em reunião na Fiesp, o vice-presidente Geraldo Alckmin se disse favorável à redução do custo Brasil e ao aprofundamento das reformas, as quais causam arrepios entre partidários petistas. As respostas de Alckmin batem de frente com o ideal do governo, mas caminham na direção de quem realmente quer um Brasil melhor.

Sérgio Dafré

Jundiaí

*

O que Alckmin precisa entender e os líderes industriais também é que o que precisamos é de uma indústria moderna. Não será com subsídios à indústria de motores a combustão que vamos mudar o padrão de desenvolvimento no Brasil.

José Carlos Prado Alves

Uberaba (MG)

*

São Paulo

Recapeamento capenga

Quem anda por São Paulo vê o abandono da cidade. O atual programa de recapeamento ninguém entende: são só trechos de vias, com serviço malfeito e demorado. Exemplos: na Avenida Sumaré, foi feita a fresagem numa quadra e ela está lá, sem asfalto, já há alguns dias. Por que só uma quadra? Por que a demora? Na Avenida Pacaembu há um recapeamento horrível; na Almirante Guimarães, só uma quadra. Será que cobrarão pelo recapeamento da rua inteira? Na Avenida Prof. Frederico Hermann Jr., destruíram uma ciclofaixa que estava perfeita, fizeram um calçamento e, depois, o desmancharam. Fizeram uma calçada nova diante da Subprefeitura de Pinheiros e sede da CET, depois desmancharam um muro imenso, o recuaram, puseram grades e tiveram de refazer a calçada, num desperdício de dinheiro público inconcebível. E o prefeito ainda pensa em reeleição. Estamos no mato sem cachorro e sem opções.

José Renato Nascimento

São Paulo

Affonso Celso Pastore

Homenagem

O professor Affonso Celso Pastore e Roberto Campos tinham algo em comum: refletiam, incansavelmente, sobre como tornar o Brasil um país desenvolvido. Pastore, como mestre, deixou um legado inestimável; como economista profissional, demonstrou uma exemplar coerência teórica e analítica; e, como amigo, revelou-se uma pessoa afetuosa e sincera.

Ernesto Lozardo, economista e professor da EAESP-FGV

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CABEÇA DE POLÍTICO

Flávio Dino tomou posse no Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga aberta pela aposentadoria de Rosa Weber. Ao indicá-lo, o presidente Lula disse que fez a escolha porque acha bom a Suprema Corte ter alguém com cabeça de político. Mas o próprio ministro, na campanha junto aos senadores que deveriam sabatiná-lo, prometeu que assumiria o novo posto apenas o jurista, e o político ficaria só na sua história pessoal. Há quem diga que foi isso que garantiu sua aprovação. Para o bem do País, não devemos (ou deveríamos) ter políticos nas instituições do Poder Judiciário, especialmente na maior delas, nem juristas no Executivo e no Legislativo. Nada impede que indivíduos com essas caractrísticas sejam conduzidos aos postos, mas eles devem levar consigo a consciência de não extrapolar para evitar a nefasta invasão da área de atribuições dos outros Poderes. Esperamos, sinceramente, que o sr. Dino honre o compromisso feito com os senadores e, como ministro do STF, empregue apenas o seu saber jurídico e contenha o ímpeto político, que pode ser prejudicial se ali aflorado. Se for para agir nessa área, que utilize seus conhecimentos políticos para demover seus pares de entrar na seara alheia. Se fizer isso, sua atuação poderá fazer muito bem à instituição e ao Brasil.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

*

DEPOIMENTO À PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado diante da Polícia Federal (PF). Quando era o chefe de Estado, Bolsonaro apedrejava os jornalistas com palavras, frequentemente revelando o desequilíbrio e a falta de compostura. O tempo revela quem realmente são as pessoas. Mauro Cid falou tudo o que sabia para a PF. Os investigadores só estão juntando as pontas soltas e arrematando a tramoia que existia no Palácio do Planalto na gestão anterior.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

*

PERMANECER EM SILÊNCIO

Será que a regra de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si mesmo também vale no Superior Tribunal Federal?

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

No lugar de Bolsonaro e dos generais, o que você faria? Eu, como eles, ficaria calado. Havendo perseguição política (nesse caso, o agente é nada mais nada menos que o STF), o melhor é calar-se. Afinal, tudo o que você disser será usado contra você. “Em boca fechada...”

Frederico Oliveira

São Paulo

*

BOCA FECHADA

Ontem eles falavam tudo, hoje não falam nada, ficam emudecidos quando as perguntas lhes são formuladas. Ontem eram corajosos, pensavam que podiam tudo, juntavam-se às galeras que queriam o absurdo. Não adianta boca fechada se houver provas contundentes, todos devem ser condenados por terem sido imprudentes. Pode ser novo, pode ser ancião, a lei deve ser aplicada, não pode haver exceção. Senhores julgadores, justiça seja feita, se passar a mão na cabeça, amanhã ninguém respeita.

Jeovah Ferreira

Brasília

*

DESEMBARGADORA AFASTADA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou por dois anos a desembargadora Nelma Sarney Costa, cunhada do ex-presidente José Sarney. O CNJ concluiu que ela usou o cargo para ajudar um ex-assessor a ser aprovado em um concurso de cartórios no Estado. Importante: mesmo fora das funções na Corte, Nelma terá direito à remuneração.

Cleo Aidar

São Paulo

*

CASO DANIEL ALVES

O jogador Daniel Alves foi condenado pela Justiça espanhola a quase cinco anos de reclusão. O jogador Robinho também foi condenado por estupro, mas conseguiu se refugiar no Brasil. Também há notícias de atletas que agridem suas companheiras e estão respondendo pelo crime. Na verdade, essa resposta da Justiça serve para alertar sobre a compulsão na prática criminosa contra as mulheres. O cerco está se fechando e é melhor ter muito cuidado para externar seus instintos para que não se torne um tormento para o resto da vida – e nada barato. Afinal, não é não!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

GUERRA NA UCRÂNIA

Em 24/2, a criminosa e injustificada invasão da Ucrânia pelo exército russo a mando do czar Putin “o terrível” completa dois longos anos de mortes de inocentes e destruição da nação soberana e livre. Força, Ucrânia. Fora, Putin!

J. S. Decol

São Paulo

*

GUERRA ESTÚPIDA

Há dois anos Vladimir Putin mandou o exército russo invadir a Ucrânia e anexá-la ao território russo, numa tentativa de reconstruir a antiga URSS. Não conseguiu, pela resistência do povo e governo da Ucrânia, apoiados pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Uma guerra estúpida motivada pela ambição de um ditador cuja perversidade não tem limites. Até quando vai durar esta tragédia?

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

‘ANÃO DIPLOMÁTICO’

Grotesco é a indicação que cabe ao presidente Lula, após a ofensiva acusação ao governo de Israel, fazendo nosso país voltar a ser considerado “anão diplomático”. O PT sente prazer em incomodar os outros, e procura mudar as percepções do público com narrativas produzidas por Celso Amorim e tagareladas por Lula. Não adianta querer ensiná-los, eles não querem aprender, vivem num vaivém temporal de nós e eles, para sul e norte, o que dá no mesmo na distinção lulista entre pobres e ricos. Para eles, o problema sempre está nos outros, mostrando a vocação em recriminar e distribuir culpa. São os que nos governam e acreditam que têm a prerrogativa de decidir o que é certo e o que é errado, o que é crime e o que não é. Pobres de nós, pobre país.

Mario Cobucci Junior

São Paulo

*

NEGAÇÃO DA DIPLOMACIA

Ao assistir ao Fla-Flu em torno da comparação que o presidente da República fez entre a ação de Israel na Faixa de Gaza e o Holocausto, me senti compelido a pesquisar o significado da palavra diplomacia para entender a confusão criada. Constatei que diplomacia é a ciência, arte e prática das relações internacionais entre Estados. Agir com diplomacia é ter respeito pelo próximo, sabendo lidar de modo pacífico perante diferentes situações e comportamentos. O objetivo da diplomacia é manter um convívio sadio entre os vários grupos sociais, fazendo com que as particularidades e interesses de cada um sejam defendidos e respeitados. Como sinônimos de diplomacia apareceram as palavras fineza, delicadeza, educação, ponderação, sensatez, circunspecção, argúcia, finura e habilidade política. Se minha pesquisa estiver no caminho certo, essa “briga desnecessária” entre Israel e Brasil, para usar a expressão de William Waack, constitui a negação de uma diplomacia séria e responsável. Em relação à fala em si, parece-me que não faz sentido estabelecer essas comparações como se estivéssemos diante de um campeonato de horrores em que se avalia quem consegue ser mais desumano, insensato, louco, estúpido e cruel. Estou com o papa Francisco em seus pronunciamentos contra a insensatez, a loucura, o ato bárbaro, bestial, repugnante e sacrílego da “lógica diabólica e perversa das armas”, isto é, contrário à sacralidade da vida humana, especialmente a vida humana indefesa, que deve ser respeitada e protegida, não eliminada, e que vem antes de qualquer estratégia.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

PRODUTIVIDADE E CUSTO BRASIL

O custo Brasil implica, primeiramente, na carga tributária, uma das mais elevadas do planeta, além de outros ônus mais. Então, a produtividade, mesmo que crescente no País, será refreada em seus resultados enquanto não ocorrer a redução do custo Brasil, o que se espera ocorra com a aprovada reforma tributária e com o respeito ao arcabouço fiscal, bandeira do Ministério da Fazenda. A manifestação de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sobre ser necessário reduzir o custo Brasil e melhorar a produtividade, aprofundando reformas, é importante e indispensável. Mas, como bem salienta o Estadão (Só falta combinar com os companheiros, 23/2, A3), as reformas faladas por ele são as mesmas combatidas pelo PT, e que agora se fazem indispensáveis para a redução do custo Brasil. Em resumo, o País somente poderá sofrer um alavancamento de sua economia se as forças produtivas, aliadas às forças políticas, conseguirem transpor os obstáculos que sempre se apresentam para o progresso do País. O Brasil precisa atuar em bloco para atingir esses objetivos.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

*

PROMESSAS VAGAS

O que se pode esperar dessas promessas vagas do governo federal em aumentar a produtividade e competitividade, ao mesmo tempo em que este mesmo governo falha catastroficamente em suas promessas de proteger nossos próprios indígenas, nossas fronteiras e nossos cidadãos contra a crescente violência e insegurança? E o que dizer de uma administração que ainda quer criar uma rede de televisão para mostrar suas “verdades” à combalida população, aumentando ainda mais os gigantescos custos da máquina pública? Como isso trará mais produtividade e competitividade ao País? O que temos hoje, portanto, é o governo do atraso, olhando sempre para o passado, que teima em promover com o cada vez mais escasso dinheiro público políticas mais do que discutíveis para tentar reanimar um setor industrial cada vez menos competitivo, inovador e produtivo, a exemplo das recentes promessas para reativar a nossa problemática indústria naval. Quem sabe o próximo governo eleito consiga entender que o Brasil está ficando cada vez mais para trás num mundo que se move vertiginosamente para o futuro?

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

*

OBRAS DE PREVENÇÃO

Cada vez que alguma região do País é atingida por uma catástrofe natural, a primeira reação indignada da sociedade, via meios de comunicação, é apontar a falta de obras de infraestrutura capazes de evitar as tragédias e a ausência de políticas públicas que atendam as necessidades das vítimas depois dos desastres. O que é pouco lembrado, no entanto, é a baixa qualidade dos “políticos públicos”, principalmente prefeitos, governadores e respectivas câmaras, que, na ânsia de se reeleger, rebaixam para segundo plano as necessárias obras de prevenção e o cumprimento de regulamentações que impedem construções irregulares em regiões de encostas, por exemplo, vulneráveis, portanto, preferindo focar em fábricas de votos, configuradas pela realização de festas retumbantes e pelo inchaço de quadros administrativos que então são aparelhados de modo a se alinhar ao projeto de poder de quem nomeia, o que implica, normalmente, na colocação de apaniguados, às vezes sem qualificação para exercerem cargos que realmente beneficiem a população. Os eleitores, por sua vez, despreparados e desprovidos de visão, são coniventes com tais deformidades e só despertam, quando o fazem, após os sinistros que às vezes desembocam em perdas de vidas e bens materiais.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

MORTALIDADE POLICIAL

No último trimestre temos visto um aumento enorme da mortalidade policial em São Paulo e depoimentos de famílias de gente honesta nas quais foram mortos pelos policiais alguns de seus membros. Já desperta dúvidas a legalidade dessa ação policial e, mais dúvida ainda, a posição do governador e de autoridades policiais, contrárias ao uso de câmeras que, a meu ver, permitiriam que se esclarecessem essas mortes. Fica-se em dúvida se as autoridades resolveram aplicar a pena de morte para “mostrar serviço” demonstrando que estão combatendo o crime. O crime organizado cresceu muito por causa da inoperância das autoridades nos últimos governos, mas é inaceitável que agora a ordem seja matar quem tem cara de bandido, na opinião dos policiais. Agora temos que temer a polícia além dos bandidos?

Aldo Bertolucci

São Paulo