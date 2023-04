FÓRUM IMPRESSO

8 de Janeiro de 2023

Apesar do teatro, a CPI

Alguns trechos dos vídeos recentemente liberados pelo Supremo Tribunal Federal mostram cenas estranhas: as pessoas circulavam tranquilamente dentro do Palácio do Planalto, mais como turistas mal comportados do que como invasores. O guia turístico José Eduardo Pereira, capitão do Exército, ajudava os invasores a sair da sala após serem abastecidos com garrafas de água. Desocupada a sala em questão, o general Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), entrou e verificou que as portas estavam trancadas. Se for incompetência, estamos muito mal, pois o novo governo já estava instalado e sabia que as pessoas não estavam acampadas em Brasília para admirar a beleza da cidade. Não admitindo tanta incompetência, o governo sabia (da intenção da invasão), mas não tomou providências, talvez para obter ganhos políticos como vítima da extrema direita. Precisamos, sim, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para esclarecer o que houve, apesar, lamentavelmente, do habitual teatro que acompanha tais comissões.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

Governo Lula

Memória seletiva

Em Portugal, Lula disse que “houve irresponsabilidade de quem governou o País nos últimos seis anos” (Michel Temer e Jair Bolsonaro). Faltou incluir os cinco anos e oito meses de Dilma Rousseff. Que memória seletiva.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Caminho torto

Após um desgoverno de quatro anos, o governo brasileiro continua no mesmo caminho torto. Desta vez com uma agravante: o mandatário-mor, além de nomear e manter ministros inconsequentes, sai pelo mundo a dizer literalmente asneiras, e logo depois, ao ser alertado da extensão das impropriedades, volta atrás e nega, desejando e acreditando que a memória de quem não segue sua cartilha seja curta. Rogo ao Criador que chegue logo a última observação do presidente americano: “Não se consegue enganar todos o tempo todo”.

Martim Affonso Santa Lucci

mslucci@uol.com.br

Campo Grande

*

O PT voltou

O Brasil tem tudo para ser um país próspero, exportador, com moeda forte e estável. Desde os anos 40 o mundo sabe e reconhece que o Brasil é não só um país intrinsecamente viável, mas com potencialidade de fazer parte do mundo desenvolvido. A possibilidade de o País integrar o chamado Primeiro Mundo foi prevista por ninguém menos que um dos maiores intelectuais do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig. Mas a política dos extremos, como deixa claro o editorial Qual Brasil voltou? (Estado, 23/4, A3), torna essa previsão impossível. Nenhum eleitor moderado e bem informado esperava muito do candidato Lula, mas, por sua experiência de vida, contava-se ao menos que voltasse comedido, pragmático e, sobretudo, atento às expectativas dos apoiadores moderados que conquistou na campanha. Ledo engano. Vitorioso nas urnas, nunca o petista se apresentou tão extremado, arrogante e dogmático. Infelizmente, teremos à frente, mais uma vez, anos dourados para políticos corruptos e retrocesso para o Brasil.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

Economia

‘Negócio da China’

A gigante chinesa Shein prometeu ao ministro Haddad que vai investir R$ 750 milhões no Brasil e gerar 100 mil empregos aqui. Diziam os britânicos, quando negociavam com chineses no século 19, que haviam feito “negócio da China” (muito vantajoso). Hoje, quem faz negócios vantajosos são os chineses. Portanto, precisamos ter cuidado: eles poderão destruir nossas empresas têxteis, e não criar empregos.

Agnes Eckermann

agneseck@gmail.com

Porto Feliz

*

Cultura e lazer

Roteiro infantil

Cumprimento o Estadão por sair do lugar-comum na indicação de passeios em São Paulo, consultando uma diversidade cultural de autores infantis (23/4, C3). Destaque para o colega acadêmico Daniel Munduruku, que está ampliando os horizontes de participação indígena na literatura e no audiovisual, com presença em novela no momento. Ações desse tipo mostram que um novo Brasil é possível.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SARNA PARA SE COÇAR

O presidente Lula da Silva que desta vez herdou uma verdadeira herança maldita, ainda fica procurando sarna “pra” se coçar, querendo interferir na guerra da Ucrânia e “dando uma força” para as invasões extemporâneas e ilegais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Já arranjou encrenca nas duas áreas.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

AJUDA DO AGRO

Sobre o editorial Invasões premiadas (Estado, 24/4, A3), lembro que o agronegócio foi um dos raros setores econômicos que salvou o Brasil de uma crise comparável à da Argentina (inclusive nos governos petistas de 2003 a 2018). Pergunta: quem ainda vai investir nesse barco se o governo, em irrisórios quatro meses, abriu nele dezenas de furos?

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

DESPERDÍCIO DE IMPOSTOS

Descontada a oportunidade de fazer turismo cinco estrelas sem gastar um centavo, até hoje não entendi a razão para tantos deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ) comporem a comitiva de Lula ou atenderem a reuniões do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) ou do Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), do ministro Gilmar Mendes, no exterior. Jandira Feghali, Rodrigo Pacheco, Renan Calheiros e dezenas de deputados, senadores e “anônimos” juntam-se à comitiva sem um propósito definido. O que motivou Lula a convidar João Stédile para ir à China? Pretende o ilustre invasor treinar os chineses na nobre missão de invadir terras? Sergio Nobre, da “falida” Central Única dos Trabalhadores (CUT), não sabia quem pagaria as mordomias e disse que iria lá avisar os chineses de que no Brasil há sindicatos que exigem direitos trabalhistas. Enfim, as mais estapafúrdias razoes são apontadas para justificar o desperdício de nossos impostos.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

IDEIA FIXA

Onde está aquele Lula que subiu a rampa acompanhado da cadelinha Resistência, dizendo que iria governar para todos? A perspectiva que se vislumbra nesta quadra é de um mandato travado por investigações que podem tudo, menos botar a picanha na mesa. Acusações de parte a parte, dedos em riste e xingamentos deixarão o público mais confuso e desiludido. O governo precisa seguir o conselho de Machado de Assis: “Deus te livre, caro leitor, de uma ideia fixa”. A ideia fixa de Lula é combater Jair Bolsonaro. Não vai a nenhum lugar sem citar o antecessor, seguido por sua sombra, como um angustiado Hamlet. Parece acreditar que o sucesso está em provar que tudo de ruim tem origem nos seis anos em que o PT não foi governo. Talvez acabe por se jogar no lago (Paranoá?), como Narciso apaixonado por sua própria beleza.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

O PROBLEMA DE LULA

O problema do governo é o PT: retrógrado, mal-informado, ditatorial e que nunca admite os erros do passado, insistindo em repeti-los. O problema de Lula é ter usado um discurso para se reeleger e ter se esquecido dele assim que chegou ao poder, ou seja, traiu os incautos que acreditaram em um mandatário maduro, respeitoso com os eleitores que queriam a terceira via e que confiaram em seus discursos de que agora governaria para todos. Com o andar da carruagem, a palavra impeachment já começa a circular entre os muitos insatisfeitos com o que vem acontecendo até agora. É um alerta que não deve ser ignorado. Lula precisa se conter e arrumar a casa. Com certeza tem bons conselheiros para isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin possivelmente é um deles.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

VIOLÊNCIA E SAÚDE MENTAL

Quanta ofensa o presidente pratica no seu afã de aparecer (Lula diz que pessoas com transtornos mentais têm ‘problemas de parafusos’, 19/4). Usa a doença das pessoas para culpá-las pela violência nas escolas, aumentando ainda mais as verdadeiras razões para tanta violência. E como está distante dos problemas que afligem estudantes, famílias e toda comunidade educativa! Diante das repercussões negativas, se retratou na sua rede social (a mesma que ele combate, com tanta veemência), mas o estrago dessa fala ofensiva e preconceituosa está feito. Resta ao presidente fazer seu pedido de desculpas usando o mesmo microfone que utilizou para atacar pessoas com problemas de saúde mental.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

GIRÂNDOLAS VERBAIS

O nosso presidente Lula, dizendo e contradizendo, anda se esfogueando em girândolas verbais que, a meu ver, à força de abusar do discurso, chegou a nos mostrar seu evidente período de decadência. Suas torrentes de palavras despejadas diariamente pelo seu reservatório de verbosidade está acarretando o enfraquecimento de sua substância. Seus assessores, se é que os tem, não estão dando conta do que está se passando? Será que o mundo está acreditando no que diz?

Sérgio Bruschini

bruschini0207@gmail.com

São Paulo

*

CONSELHO AO PRESIDENTE

Fale menos e trabalhe mais!

Robert Haller

São Paulo

*

ORDENS DE JANJA

O Palácio do Planalto transformou-se na “casa da Janja”. Petistas históricos, como Luis Dulci, Franklin Martins, Paulo Okamotto, Aloizio Mercadante, entre outros, mantêm-se afastados da sede do Executivo por obra da primeira-dama. Lula da Silva, no alto dos seus 77 anos de idade, foi atingido pela flecha do Cupido e segue, sem pestanejar, as ordens de Janja. Que o diga o general Gonçalves Dias.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

ANDERSON TORRES

Toda vez que um político como Anderson Torres, que flertou junto a Bolsonaro com um golpe, é preso, a desculpa sempre são os surtos psiquiátricos.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

OITO DE JANEIRO

Não precisa de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o que aconteceu no 8 de Janeiro em Brasília. Notadamente houve falhas na segurança dos Três Poderes pelo governo petista, que devem ser apuradas. Mas não há dúvidas de que quem depredou foram os bolsonaristas, que devem ser investigados até se chegar ao comando e punidos exemplarmente.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

PAÍS SEM LEI

O jornalista J. R. Guzzo, em sua coluna dominical, expõe sob o título Imagens de um País sem lei (Estado, 23/4, A8) a que ponto chegou o Superior Tribunal Federal. O poder de interpretar a Constituição transformou-se no poder de comandar prisões por atacado, sem contar que a insegurança jurídica ganha novo contorno ultimamente com um sem-número de mudança de votos, indicando que há votos açodados. Esse pessoal precisa tomar jeito urgentemente.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

‘CIDADE CALAMITOSA’

O Rio de Janeiro já pode contabilizar seus mortos nas ruas: a Rua Araticum, em Jacarepaguá, tem 17 mortos em 47 dias, é a campeã. Que tragédia social estamos vivendo, até na Avenida Atlântica uma idosa foi morta por usar uma correntinha de ouro. A cidade está invadida pela criminalidade, em que as quadrilhas brigam para assumir territórios. Só falta trocar “cidade maravilhosa” por “cidade calamitosa”. Rezemos.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SECRETÁRIA DE CULTURA DE SP

Secretária de Cultura é alvo de bolsonaristas (Estado, 24/4, A8). Será inaceitável que a estupidez ganhe mais espaço no governo de São Paulo, com o governador atendendo a pressões da extrema direita antidemocrática. Eles sabem que a Fundação Padre Anchieta não responde à secretária, e tentam indicar alguém que sustente uma “guerra cultural” contra uma parte das elites intelectuais paulistas, presentes no conselho da fundação. Querem aparecer, como sabem, criando inimigos e disseminando ódio para mobilizar seus “zumbis.”

Marcelo Kawatoko

marcelo.kawatoko@outlook.com

São Paulo

*

NOVO ENSINO MÉDIO

A reforma do ensino médio aprovada em 2017 vem se arrastando há exatamente seis anos. O resultado da era PT no poder vemos acontecendo hoje, quando falta às empresas mão de obra. Aos jovens nascidos nessa época, só têm sobrado a eles o subemprego. Não existe fórmula milagrosa, nem a ideologia ensinada pela esquerda que transforme jovens em mão de obra especializada. Temos também um fosso educacional que vem passando de pais para filhos, porque a escola não prepara ninguém. É tão difícil assim o Ministério da Educação entender que “ensino médio” deveria ser sinônimo de curso profissionalizante, mais fácil de enquadrar os jovens em empregos, para que mais tarde, já empregados, cursem uma faculdade? Todo estudo que vinha sendo feito desde o governo Michel Temer e Bolsonaro deve ter ido parar no lixo para que a ideologia cubana e venezuelana entre como matéria principal nos currículos escolares. Mais décadas perdidas? A conferir.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo