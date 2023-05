Petróleo no Amazonas

Ingênuos

Enquanto a ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, invoca Deus para bloquear a exploração de petróleo no litoral do Amapá, a Noruega, principal doadora do tão incensado Fundo Amazônia, incentiva as empresas petrolíferas a expandirem a exploração de hidrocarbonetos no Ártico, cujos ecossistemas são tão ou mais delicados que os amazônicos. Quando deixaremos de ser ingênuos, disputando com juniores a Premier League da política internacional e dos interesses nacionais?

Geraldo Luís Lino

geraldoluislino@gmail.com

Rio de Janeiro

*

‘Déjà vu’

Pelo andar da carruagem, esta história da negativa, pelo Ibama, da autorização para pesquisa e exploração de petróleo perto da foz do Rio Amazonas, com anuência do Ministério do Meio Ambiente, parece um déjà vu ou um filme cujo final eu já vi. Vou dar um spoiler: ele termina com a demissão da ministra Marina Silva.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

Guerra na Ucrânia

Lula e nossa diplomacia

Errou a diplomacia brasileira no fim de semana, no Japão, durante a reunião dos líderes do G7. Errou Lula, ao não se encontrar com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Se desejamos um cessar-fogo e a paz, sobretudo para recompor a vida detratada e os direitos humanos básicos da população ucraniana, é imprescindível ouvir e falar com todos os lados. E mais imprescindível ainda para quem representa um povo cujo território foi invadido e dilapidado. Se a experiência de Lula é de confrontos e negociações sindicais – que não são nenhum modelo no campo distinto das relações internacionais –, indago: como ficaria numa assembleia de trabalhadores, que tantas vezes presidiu, comunicando-lhes que nada tinha a apresentar, por não ter sido possível encontrar-se com os representantes patronais? Sua justificativa de desencontros de agendas não é aceitável por cérebros razoáveis. Um pronunciamento prévio de que reconhecemos o óbvio – a invasão da Ucrânia pela Rússia, em detrimento das mais elementares práticas de convivência internacional – bastaria para reescrever quaisquer burocracias.

Amadeu R. Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Confiança

Talvez alguns líderes mundiais, como muitos brasileiros já sabem, chegaram à conclusão de que não se pode confiar na retórica de Lula da Silva.

Márcio Roberto Lopes da Silva

marcioped.itu@gmail.com

Itu

*

Saúde pública

Especialistas nas UBSs

Cumprimento a repórter Fabiana Cambricoli por jogar luz num assunto de enorme importância e que afeta ao menos 70% dos trabalhadores brasileiros e um número expressivo de idosos, aposentados e incapazes: o atendimento de especialidades médicas pelo SUS (Postos de saúde poderão ter infectologistas, cardiologistas e outros especialistas, Estadão, 23/5). Realmente, a situação hoje é calamitosa. Qualquer pessoa que se dirija a um posto de saúde com um problema que precise de médico especialista é atendida por um médico clínico (quando há um) ou por um enfermeiro, e aqui começa a maratona. Se o clínico não está, essa pessoa entra numa fila para esperar ser atendida quando ele estiver (ninguém sabe quando), o que pode levar bastante tempo. Quando atendida pelo clínico, este pede um agendamento da consulta com o especialista à central de agendamentos do município, que faz os encaminhamentos normalmente para outros municípios onde há aquela especialidade, mas isso não é imediato e pode levar meses. Com esse encaminhamento em mãos, o doente descobre que foi encaminhado para um hospital a 167 km de distância, e toda vez que ele precisar seguir com o tratamento ele terá de fazer essa viagem de 334 km ida e volta. O.k., mas tem transporte grátis da prefeitura, vão dizer. Pior a emenda que o soneto: esses transportes, nessa quilometragem, matam qualquer doente. Portanto, cumprimento o sr. Nésio Fernandes, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, por dar-nos esta esperança de termos especialistas nos postos de saúde e, quiçá, hospitais que possam atender no mesmo município. Nota: no município em que moro, o que relato aqui acontece diariamente.

Filippo Pardini

filippo@pardini.net

São Sebastião

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

INSEGURANÇA JURÍDICA

A se confirmar que o juiz Eduardo Appio, afastado da 13.ª Vara Federal de Curitiba, teria se passado por uma terceira pessoa para ameaçar o filho do desembargador Marcelo Malucelli, será um ato gravíssimo que vai mostrar o quanto é fácil acessar um processo a fim de se vingar e perseguir desafetos. Sergio Moro e Deltan Dallagnol que o digam. Uma coisa é identificar possíveis erros jurídicos, outra é intimidar pessoas usando métodos não republicanos. Eis um motivo para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Abuso de Autoridade. Hoje foi um advogado, amanhã pode ser um deputado ou senador. Se o alto escalão sofre esse tipo de ameaça, o que se pode dizer do andar debaixo? Estamos vivendo uma grande insegurança jurídica. Tempos estranhos em que o juramento parece ter sido jogado na lata do lixo.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

INTEGRIDADE DA JUSTIÇA

A expectativa falsa dos condutores da Lava Jato quanto ao futuro do Brasil falsificou a vida presente da própria operação. O juiz Eduardo Appio, responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, foi afastado de suas funções pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) após investigações revelarem condutas possivelmente inapropriadas. O afastamento ocorreu após denúncias de aparente parcialidade em suas decisões judiciais. O caso tem gerado grande repercussão e levantado questionamentos sobre a integridade do sistema judiciário. Agora, espera-se que as autoridades competentes conduzam uma investigação minuciosa e justa para garantir a transparência e a imparcialidade no sistema de Justiça.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

IMORALIDADE PROTEGIDA

A Polícia Federal, através da Operação Lava Jato, prendeu vários executivos de empreiteiras brasileiras e da Petrobras e políticos por causa de um milionário esquema de corrupção na petroleira. Os presidentes e diretores da companhia foram escolhidos pelo presidente Lula da Silva e pela ex-presidente Dilma Rouseff. Paulatinamente, os executivos e os políticos corruptos foram sendo liberados da cadeia. Recentemente, o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, teve seu mandato cassado por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E o juiz que comandava os processos da Lava Jato, Eduardo Appio, foi afastado do cargo de titular da 13.ª Vara Federal de Curitiba, por decisão cautelar do conselho do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região. A imoralidade no Brasil está protegida.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

PROCESSOS PARADOS

Sobre o editorial Não compete ao STF legislar (24/5, A3), quantos processos estão parados no Supremo Tribunal Federal (STF) há mais de dois anos? É hora de corrigir esse abuso. Seria possível conseguir uma relação desses processo por anos retidos e por ministro? Seria um bom começo. Justiça!

Sergio Victor Milred

smilred@uol.com.br

São Paulo

*

VITALIDADE DO CARGO

O artigo A escolha de juízes do STF (22/5) discute fragilidades do processo de nomeação na Suprema Corte. Realça que as indicações sem requisitos de experiência na profissão de juiz acentuam o peso do fator político na escolha, desse modo, podem afetar o equilíbrio entre os Poderes. Já o juiz de carreira amadureceria, no exercício da profissão, modos de conduta de distanciamento e imparcialidade, assim como maior capacidade de se blindar de eventuais interferências. Outros, embora dotados de notável saber e reputação ilibada, não possuem a experiência do dia a dia de trabalho, cabendo notar que o atual colegiado do Supremo conta com apenas três membros oriundos do Poder Judiciário. Ante as considerações da juíza de Direito Carolina Nabarro Munhoz Rossi e do economista Roberto Luis Troster, caberia então discutir a vitaliciedade do cargo de ministro do STF. Se os cargos do Legislativo e do Executivo são de duração limitada, qual a razão para os do Supremo não seguirem a mesma lógica? Isso poderia mitigar inconveniências.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiror

*

REDUÇÃO DE MORDOMIAS

Blá blá blá, mi mi mi, “L” e arminha, tudo pago com nossos impostos. Até quando vamos pagar para esses deputados federais continuarem enrolando? Na falta de trabalho, esses deputados criam CPIs para esbanjarem nossos impostos. Será que precisamos de 513 deputados federais e mais todos os seus assessores? Acorda, povo brasileiro. Quero ver esses “nobres” deputados criarem uma lei para diminuir o número de parlamentares e de assessores, para redução de mordomias. Enfim, caros eleitores, que tal usar melhor a urna eletrônica, votando em novos candidatos e dando um chega para lá para esses aí?

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

PAZ INTERNA

Ao manifestar seu desapontamento com o cano que levou de Volodmir Zelenski, em Hiroshima, Lula disse: “Estou pronto para ir à Rússia, para ir à Ucrânia, para ir ao fim do mundo para discutir o fim dessa guerra. Agora não, porque eles não querem. Paz só é possível se os dois quiserem. Não é possível discutir em guerra, queremos que primeiro parem os ataques”. Embora a afirmação carregue certa dose de ingenuidade, posto que a única paz possível para o invasor russo, Vladimir Putin, neste momento, é a armada, chama a atenção a veemência com que ele, Lula, procura protagonismo como pacificador lá fora, enquanto está pouco se lixando para a paz interna, uma de suas bandeiras durante a campanha. Pior, suas falas e atitudes divisórias e revanchistas seguem a todo o vapor, a mais recente, o PowerPoint tuitado pelo governo debochando da cassação de Deltan Dallagnol. Já que o presidente faz questão de promover a paz mundial, poderia começar por reunificar a ainda tão dividida sociedade brasileira antes de tentar carreira internacional.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

O PODER IMPERIAL DO CONGRESSO

É lamentável que o Congresso Nacional esteja, neste momento, decidindo as atribuições técnicas e administrativas dos ministérios. A medida, sem dúvida, é uma afronta e mostra a inabilidade do Palácio do Planalto em organizar uma base parlamentar sólida, confiável e disposta. As alterações ocorrem através da tramitação da Medida Provisória (MP) editada no início do governo Lula, cujo texto detalha a nova estrutura ministerial. A medida, se não aprovada, deve caducar (perder a validade) no dia 1.º de junho. O caso mais triste e preocupante envolve o Ministério do Meio Ambiente (MMA), comandado pela ministra Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. O relator da MP está, literalmente, esquartejando a estrutura do MMA e transferindo importantes órgãos e prerrogativas às pastas sob comando de caciques partidários. A medida, além de maléfica, expõe de forma negativa a imagem do Brasil no exterior.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

AMAPÁ

A própria Petrobras estuda a possibilidade de explorar o petróleo na Guiana ou no Suriname, que ficam ao lado do Amapá. Nesse caso, o Amapá continuará sem os royalties do petróleo. E se não for a Petrobras, outra multinacional petrolífera irá explorar. Resumindo, o Amapá continuará pobre e a foz do Amazonas, ameaçada.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

NECESSIDADES DA AMAZÔNIA

A Petrobras, como toda boa empresa, vale-se de lucro. Lula, quando tecia críticas a Jair Bolsonaro por colocar-se contra as decisões do Ibama, era visto como sustentável. O petista mostra-se ativo para conciliar várias políticas públicas, mas ao mesmo tempo não estabelece nenhuma. Agora, que faça jus a um programa de desenvolvimento econômico sem abrir mão da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Veremos se Lula está preocupado em satisfazer as necessidades da Amazônia ou o bolso dos empresários.

Matheus Adrian Cardoso de Queiroz

matheusadrian11@hotmail.com

Espírito Santo do Turvo

*

MUDAR O PROBLEMA DE LUGAR

É controversa a defesa que faz Yuri Schmitke (Energia do lixo é questão de saneamento e economia circular, 24/5, B2), pois a comparação com sistemas de queima de lixos mais “limpos” de outros países não se aplica ao nosso, com pequena separação de embalagens e outros materiais consideradas não interessantes pelos recicladores (filmes plásticos, papéis usados, isopor, dentre outros). Nossos resíduos contêm grande quantidade de compostos clorados que, sem uma queima adequada, para além de produzir energia, gerarão dioxinas de alta toxicidade. Além disso, essa forma de tratamento de lixo deveria ser feita com sistema filtrante de alta eficiência – e, portanto, de alto custo – para reter metais pesados que seriam lançados na atmosfera. Pensar apenas na questão da lucratividade e eliminar o lixo dos aterros é mudar o problema de lugar.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

DIA DA INDÚSTRIA

Nesta data, 25/5, Dia Nacional da Indústria, em lugar de festividades e comemorações, cabe um flashback sobre o contínuo e crescente processo de desindustrialização do parque fabril brasileiro nas últimas décadas. Enquanto que há 30 anos a outrora pujante e dinâmica indústria de transformação correspondia a expressivos 29% do PIB, hoje não passa de inexpressivos 12%, uma significativa perda da relevância do País no cenário global. Enquanto que na década de 1980 o País chegou a responder por 4% da economia mundial, ao final deste ano deve corresponder quando muito a apenas 2,3%, uma expressiva queda de quase 50%. A continuar nesta toada ladeira abaixo de marcha à ré engatada, o Brasil voltará aos séculos iniciais de sua colonização como um grande fazendão exportador de commodities animais e minerais. Urge ao governo federal apresentar sem mais delongas um consistente plano de investimentos para deter a perda de participação da indústria no cenário global, tomando as necessárias medidas para incrementar seu crescimento. Muda, Brasil.

decoljs@gmail.com

J. S. Decol

*

PROVIDÊNCIA DESENGAVETADAS

O prefeito paulistano Ricardo Nunes mudou sua maneira de prefeitar – legado político deixado pelo PT. Depois de deixar a cidade ao “deus-dará” e percebendo sua rejeição, resolveu colocar seu bloco na rua. Determinou o serviço de “tapa-buracos”, jardinagem, pintura das sarjetas, entre outras medidas que impressionem o eleitorado, para, assim, conseguir a reeleição. Afinal, todos sabem que em época de eleição, para “sair bem na foto”, providências são desengavetadas. Na verdade, o que povo gostaria mesmo é que houvessem eleições anualmente, aí os governantes fariam o ano todo o que só fazem nas vésperas. Lamentável!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

MAIS UNIDADES DO SESC

Quanto mais Sesc, melhor (Sesc ganhará 11 unidades e sede no prédio do ‘Mappin’, 24/5, A15). Bom para a nossa cultura. Oferece os mais diversos cursos e bem-estar social para seus associados e familiares. É um bom serviços aos frequentadores. Aberto a toda a comunidade, com ótimos ambientes, bons teatros e bons restaurantes. Cada Sesc é um Brasil que nós queremos.

Arcangelo Sforcin Filho

despachante2121@gmail.com

São Paulo

*

VIDA NA PROVÍNCIA

SP planeja liberar prédios mais altos perto de metrô e no miolo de bairros (24/5, A14). Não vou entrar no mérito da questão, mas que inveja do ambiente político e intelectual que permite esse tipo de discussão, que vem ganhando os jornais mundo afora. Aqui em Ribeirão Preto, tenho pregado no deserto tentando liberar prédios na avenida Costábile Romano, um local bastante adequado. Podiam fazer ali como é em outra avenida da cidade, que até teve o projeto urbanístico premiado. Podiam permitir prédios de 20 andares, mas só de um lado, com a frente voltada para a Avenida Maurílio Biagi, e, do outro lado da avenida, no máximo sobrados, como é hoje. Agora vão gastar uns R$ 20 milhões para fazer um corredor de ônibus, mas eu nunca ouvi falar de grandes congestionamentos ali. Eu já li que é um traço ibérico da nossa cultura o político não querer parecer que ajuda os ricos, mesmo que com isso apenas prejudique os pobres. Acho que tem a ver com a religião também. Aqui, o prefeito reformou uma praça e resolveu pôr uma cruz ali. Quem está meio desatento e dá de cara com aquela cruz num descampado, pode se assustar. Em vez de achar que é coisa de católicos romanos, pode achar que é só de romanos mesmo. Depois o político reclama quando dizem que governo é menos eficiente que a iniciativa privada. Quando ela põe uma cruz numa praça, costuma ter uma igreja embaixo. E ainda ele pôs uns aparelhos de ginástica ali. Aí, uma vereadora vai numa rádio e diz que a mãe de Bolsonaro devia ter morrido antes de ele nascer, porque isso evitaria milhares de mortes pela covid. Até aí, tudo bem, é uma discussão válida no campo da filosofia, quem nunca ouviu aquela pergunta “é certo empurrar alguém no trilho de um trem que está indo em direção a uma ponte quebrada, para fazer ele descarrilar e salvar muitas vidas?”? A questão é que ela se diz feminista, então por que desejar que a mãe do Bolsonaro tivesse morrido, e não que ela tivesse feito um aborto? É viver na província. Que maçada!

Mateus Oliveira Fechino

mateusofechino@gmail.com

São Paulo