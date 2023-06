Jair Bolsonaro no TSE

Um mártir da direita

Lula da Silva corre o risco de ver seu antigo papel de vítima confiscado por Jair Bolsonaro, numa eventual cassação dos direitos políticos do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se nem Dilma Rousseff, que sofreu impeachment, se tornou inelegível, por que haveria de ser diferente agora? – argumenta Bolsonaro. Tudo o que o presidente Lula não precisa é de um mártir da direita.

João Manuel F. S. C. Maio

São José dos Campos

A grande solução

Decretar a inelegibilidade de Bolsonaro, no Brasil, e de Donald Trump, nos EUA, conduzirá Lula e Joe Biden a uma merecida aposentadoria ao fim de seus respectivos atuais mandatos, pois não precisarão se candidatar para enfrentar os adversários que já demonstraram terem competência e votos para derrotar. Brasil e EUA poderão renovar suas lideranças políticas nas eleições de 2024, lá, e de 2026, aqui no Brasil.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Cristiano Zanin

Às favas

O ex-presidente Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal (STF) um ministro que tomava Tubaína com ele. O presidente falastrão Lula indicou para o STF o advogado que conseguiu tirá-lo da cadeia. O notório saber jurídico que vá às favas.

Ary Marino Filho

Garça

Ainda um desconhecido

Hoje sabemos mais sobre quem eram os ocupantes do submersível Titan do que quem é o novo ministro do STF. Diante das supérfluas e inócuas perguntas que lhe foram feitas em sabatina, como bem abordado no editorial O vexame do Senado (Estado, 23/6, A3), só faltou os ilustres senadores perguntarem para qual time ele torce, de que lado ele dorme e se, no seu notório saber, o Sonho de Valsa é biscoito ou waffle.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Sem surpresas

Excelente o editorial O vexame do Senado. O novo ministro do STF, Cristiano Zanin, passou batido na rigorosa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi aprovado por 21 dos 27 integrantes da comissão e, em plenário, 58 dos 81 senadores endossaram a indicação. O editorial sobre esse disparate é preciso e narra tudo o que gostaríamos de externar sobre o espúrio compadrio. Só discordo de que o advogado de Lula, agora todo-poderoso ministro do Supremo, será uma incógnita. Não existe um xis nesta questão, é só somarmos dois mais dois e pronto, teremos o resultado, sem nenhuma surpresa.

Sergio Dafré

Jundiaí

Incógnita

Como disse J. R. Guzzo neste jornal em 15/6 (‘Nomeação’ de advogado é escândalo em dose dupla, A9), “não há nada certo nessa história” da nomeação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. O irretocável editorial O vexame do Senado dá vigor a essa tese, ao fazer contundente crítica à encenação de quarta-feira, quando os senadores discutiram trivialidades com o glacial Zanin. Gerações de pagadores de impostos terão algumas décadas a ver quais frutos gerou na história do STF o aval do Senado a uma incógnita.

Joaquim Quintino Filho

Pirassununga

São Paulo esburacada

Convite ao alcaide

Convido o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a dar um passeio pelas ruas esburacadas e estreitas da Vila Madalena, para que ele veja (e sinta) in loco a péssima qualidade do pavimento e o número incontável de buracos. Sei que não é privilégio desse bairro paulistano. Outros moradores de outros bairros que estão nessa mesma condição, sintam-se à vontade para fazer o mesmo convite ao alcaide.

Mariângela Botter

São Paulo

Futebol

Violência nos estádios

Torcida joga bomba no campo e clássico na Vila termina mais cedo (Estado, 22/3, A22). Está na hora de os clubes acabarem com as torcidas organizadas. Os times não precisam disso. O futebol não precisa disso. São marginais vestindo um uniforme e defendendo apenas a sua vontade arbitrária. Chega!

Luiz Carlos Andrade Junior

São Paulo

SABATINA DE ZANIN

Depois da sabatina do advogado dr. Cristiano Zanin no Senado, gostaria de perguntar: aqui é o Burundi? Não adianta gritar, espernear, etc. Os cães ladram e a carruagem passa. Por que a indicação das vagas nas Cortes Superiores são de competência do(a) presidente da República? Ah, é porque assim está na Constituição. Sei. Não está na hora de rever isso e outras questões, não? Nessa questão, essas vagas não deveriam ser ocupadas por juízes togados, de carreira? É ético o que acaba de acontecer Senado na sabatina do dr. Zanin?

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

NOTÓRIO SABER JURÍDICO

Os senadores foram eleitos sem comprovar notório saber jurídico, e muitos, talvez, nunca leram a Constituição. Então, como exigir deles sabedoria para inquirir notório saber jurídico do sabatinado se o sabatinado souber Direito melhor? E assim Zanin foi aprovado por 58 votos favoráveis. Aliás, a pergunta é: efetivamente, para o que servem 81 senadores da República e 513 deputados federais? Essa é a pergunta, para o que serve efetivamente o Congresso Nacional?

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

CORTE MÁXIMA DO PAÍS

No quesito notável saber jurídico, a indicação aprovada pelo Senado de Cristiano Zanin Martins ao Supremo Tribunal Federal (STF) só vai aumentar sua dívida para com a sociedade. Afinal, um de seus membros nunca foi aprovado em concurso, o ministro que saiu deu uma leitura enviesada da Constituição no impeachment de Dilma Rousseff, colocando o tal juiz natural acima da própria Constituição, e por aí vai. Sem contar que agora a Corte máxima do País cuida de crimes praticados por arruaceiros.

José Elias Laier

São Carlos

IMPEDIMENTO

Quem já participou de um tribunal de júri ouviu o juiz falar, antes do sorteio dos jurados, que estão impedidos, entre outros, pessoas que tiveram negócios com uma das partes. Pelo mesmo critério, a conclusão é que algo está muito errado com as regras constitucionais de escolha dos membros do STF. O presidente escolhe a seu bel-prazer e o Senado jamais rejeita. Se eu fosse um bandido e pudesse nomear alguém que um dia iria me julgar, com certeza eu escolheria quem fosse me livrar de qualquer acusação.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

VOTO SECRETO

Dizem que os senadores aprovam qualquer indicado pois têm medo de algum dia serem julgados no Supremo. Pois é, o voto não é secreto para indicar um novo ministro? Nem sempre a palavra de alguns senadores pode ser levada a sério.

Tania Tavares

São Paulo

VOTOS CONTRÁRIOS

Na minha opinião o resultado da aceitação do novo componente do STF julgou mais os julgadores do que o julgado. Os votos a favor são dos simpatizantes do atual presidente da república, e os contrários são os votos dos oposicionistas. Gostaria de saber se os que foram contra respeitaram exatamente o que os requisitos exigiam. O novo representante deveria agradecer àquele juiz de “notável saber jurídico” que, após cinco anos, invalidou anos de trabalho e determinou que as leis variam conforme a região do Brasil, pois a Justiça no Sul do País é diferente da Justiça de Brasília, e depois disso foi aquele “liberou geral”. Pobre Brasil!

Carlos T. Schibuola

São Paulo

SABATINA POLÍTICA

Se o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é essencialmente técnico, por que a sabatina no Senado a um indicado é totalmente política? Tem de haver uma outra maneira de escolher um magistrado da mais alta Corte do Brasil, ao invés de um indicado pelo presidente da República.

Luiz Frid

São Paulo

ESTALEIRO TABAJARA

Após dias de angústia e medo, finalmente foram encontrados pela Marinha e Aeronáutica americana e canadense o minissubmarino de nome macabro Titan, depois de ter implodido a quase 4 mil metros abaixo d’água, no Oceano Atlântico, matando seus cinco ocupantes, entre eles o dono da empresa OceanGate, que explorava o passeio turístico suicida para ver de perto os destroços do Titanic. Com efeito, esse Titan fajuto só pode ter saído do estaleiro Tabajara do Casseta & Planeta. Mortes estúpidas.

J. S. Decol

São Paulo

SUBMARINO TITAN

Dadas as circunstâncias da fatídica aventura, não é absurdo dizer que os tripulantes do submarino Titan pagaram US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão), cada um, para morrer de alguma forma ligada ao naufrágio do navio Tiranic, que vitimou mais de 1.500 pessoas, em 1912.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

DESPERDÍCIO DE RECURSOS

A futilidade da existência bilionária se confunde com alguma curiosidade histórica e científica que poderia resultar da exploração dos restos do naufrágio do Titanic. Foram muitas as críticas ao desperdício de recursos enquanto outras situações envolvendo transportes em condições críticas, como os refugiados que morrem em travessias marítimas, estão longe de serem resolvidas. No mais, fica a sensação de que os promotores de tal aventura não se constrangerão em passar a anunciar novas viagens com um item adicional que seria visitar os destroços do submarino implodido. Desgraça vende.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

MORBIDEZ HUMANA

Organizou-se uma excursão para avistamento dos destroços do Titanic. O aparelho subaquático utilizado para tal aventura implodiu e seus mortos uniram-se aos mortos do Titanic. Posteriormente, organizou-se outra excursão para avistamento dos destroços do aparelho que implodiu na visita aos destroços do Titanic. A nova geringonça subaquática também implodiu, adicionando mais destroços e mais mortos às pilhas macabras no fundo das águas oceânicas. Essa sequência sinistra de visitas trágicas aos destroços e seus mortos abissais perpetuou-se, adicionando sempre mais destroços e mais mortos às profundezas das águas salgadas. E avolumaram-se tanto os destroços quanto os mortos, e todos os oceanos foram fundidos em uma única massa d’água, misturada com aço retorcido, ossos, sangue e carne, intitulada de “o grande oceano viscoso e escarlate da morbidez humana”, onde almas aflitas disputam espaço com parcos e atônitos peixes.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

SEGURANÇA PROGRAMADA

Na vida temos o plano A como inicial e mais adequado para um problema, e trazemos o plano B para os imprevistos. E quando só há o plano A? Aí a coisa complica, como aconteceu com o submarino a caminho do Titanic. A engenharia de boa qualidade tem recursos para funcionar com uma segurança programada. Embarcar em uma aventura em que só existe o plano A não é aventura e sim suicídio.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

ACIMA DA LEI

O desastre com o submersível que fazia visitas aos destroços do Titanic, afundado há mais de um século, revela um dilema entre os Estados e as corporações e indivíduos bilionários. As atividades de exploração debaixo d’água são regulamentadas por instituições estatais especializadas, que exigem o cumprimento de regras em nome da segurança, o que não houve no caso em questão, por se tratar de indivíduos que se achavam acima das leis. É preciso que as populações exijam que os Estados se sobreponham sobre os poderosos. Afinal, diante da lei, não somos todos iguais?

Célio Cruz

Recife

CONTINENTE DESCONHECIDO

Muitos milhões foram gastos para que poucos pudessem visitar um local onde ocorreu uma das maiores tragédia marítimas. Numa profundeza abissal repousam os restos do que foi em sua época o maior transatlântico já lançado ao mar. E agora uma nova ocorrência envolvendo menos pessoas mas não menos trágica por isso, talvez até mais trágica porque um século depois, apesar dos avanços tecnológicos, que nada conseguiu impedir que novamente vidas se perdessem nas profundezas de um continente ainda pouco conhecido que se chama oceano.

Vera Bertolucci

São Paulo