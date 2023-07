Economia

Reforma administrativa

Henrique Meirelles sempre foi um grande nome da economia brasileira. Sempre bem assertivo em seus pontos e análises sobre a economia brasileira, sem contar com seus feitos como presidente do Banco Central e como ministro da Fazenda. Sobre seu artigo no Estadão de ontem (Um convite à reforma administrativa, 24/7, B4), de fato, uma reforma administrativa mudaria todo o cenário econômico do Brasil e traria mais lucros e superávits para o País. Entretanto, somente o fechamento de empresas estatais e a privatização de outras não são suficientes. Ajudam, mas não bastam. Precisamos ir além. E ir além significa cortar privilégios. Por exemplo, como é que um deputado que ganha mais de R$ 30 mil por mês não consegue abastecer seu carro para ir trabalhar? E quantos dos nossos parlamentares não conseguem comprar seu próprio terno? Cortar gastos com privilégios, somado ao que o grande Meirelles disse e às reformas, dará um fôlego enorme ao País. Precisamos colocar o Brasil no núcleo da coisa, o interesse pelo desenvolvimento econômico e o crescimento econômico com uma distribuição de renda justa acima de tudo. Um vale-refeição e um plano de saúde cairiam bem, apenas. Mas é como o próprio Meirelles comentou: há muitos interesses envolvidos.

Fabio Habner R. de Siqueira

São Paulo

*

PSDB

35 anos

Sobre a matéria PSDB tenta estancar encolhimento e reconquistar a identidade política, publicada em 24/7 (A8), há um outro fator que decepcionou muito os filiados, como eu: o chamado “teatro das tesouras” entre PSDB e PT.

Letterino Antonio Santoro

São Paulo

*

Trio de ouro

A foto no Estadão (24/7, A8) nos recorda de tempos melhores. Quanta saudade deste trio de ouro: Franco Montoro, FHC e Mário Covas. Pena que políticos dessa estirpe não mais existem.

Henrique Massarelli

São Paulo

*

Saúde e ciência

‘Que bobagem!’

Infeliz a entrevista da microbiologista Natalia Pasternak (‘Pseudociência, a homeopatia não passa de um placebo’, Estado, 23/7, A18). Pela posição que ela ocupa como presidente do Instituto Questão de Ciência, dela eu esperava críticas mais cuidadosas e aprofundadas sobre outras possibilidades de tratamento da saúde humana. A expressão “pseudociência”, usada repetidamente por ela, aponta a crença fundada no racionalismo de que a metodologia científica é absoluta e de que as práticas e teorias que não se reduzem aos seus princípios técnicos de controle e determinação são enganação ou crendice. A biologia, a fisiologia e a microbiologia são necessárias, mas não suficientes para o cuidado humano. Equiparar a milenar medicina chinesa, a homeopatia, a acupuntura, a psicanálise de profissionais sérios e outras terapêuticas que aliviam o sofrimento beira a irresponsabilidade no que concerne à construção de conhecimento, em seu sentido mais original de apreender aquilo que se mostra do mundo e de nós mesmos.

Maria Beatriz Cytrynowicz

São Paulo

*

O CFM e a homeopatia

Na edição de domingo do Estadão (A19), o 1º vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM) – quiçá em resposta ao livro de Natalia Pasternak e Carlos Orsi intitulado Que bobagem! – declara que o CFM deve fazer nova análise de estudos científicos sobre a prática da homeopatia. Sem pretender acrescentar novidade ao livro de Pasternak e Orsi, lembro uma frase de minha publicação de 1º/6/2017 no Jornal da USP que tratava de Ciência e suas Controvérsias. Em relação à homeopatia, o artigo afirmava: “Existem, portanto, dificuldades essencialmente intransponíveis para resolver esta controvérsia, pois a discussão não se trava em torno da procura de consensos através de experimentos ou discussão de teorias, mas, pelo contrário, entre os convencidos que, por exemplo, a água tem ‘memória’ e uma enorme maioria da comunidade científica, da qual eu participo, que não consegue desenhar experimentos ou teoria que confirmem esse fato”. Não se faz necessário, portanto, uma nova análise, já que as evidências científicas, há tempos, demonstraram que o efeito terapêutico da homeopatia é efeito placebo e pode ser perigoso.

Hernan Chaimovich, professor emérito do Instituto de Química da USP, ex-presidente do CNPq

Cotia

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

COMBATE A EXTREMISTAS

O pacote de medidas que o governo vai enviar ao Congresso, destinado a endurecer penas para quem atente contra o Estado Democrático de Direito – o “pacote da democracia” –, seguramente contém exageros que precisam ser discutidos e redimensionados. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração o fato de que o governo Jair Bolsonaro deu voz a parte significativa conservadora da população, de viés político fortemente de direita, cujas demonstrações de que pouco se importam com a democracia e com o Direito são bem conhecidas. Seja de esquerda ou de direita, extremismos precisam ser combatidos com força. Não se pode meramente passar a mão na cabeça ou dar um pito em quem pratica atos golpistas, destrói patrimônio público ou se dá o “direito” de agredir autoridades. Extremistas não são bonzinhos. O Estado não pode ser bonzinho com eles.

Luciano Harary

São Paulo

*

‘ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS’

Quem nunca votou no PT por motivos ideológicos votava no PSDB por achar que fariam uma oposição aos desgovernos petistas, o que não aconteceu, quando apareceu Bolsonaro. No seu discurso foi o que mais se aproximou do antipetismo e deu no que deu. Eleito presidente, foram quatro anos de oposição ferrenha contra seu governo. Milhões participaram de manifestações desde 2013 contra a corrupção endêmica que assolava o País, um direito assegurado pela Constituição. Mas em 2022, após um ato totalmente democrático, o então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, os chamou de “atos antidemocráticos”. Ali o germe da ditadura começava a ser instalado com anuência dos outros ministros do STF. Hoje, com o “pacote da democracia” que será enviado ao Congresso pelo presidente Lula da Silva, entre as barbaridades que nos serão impostas, atos “antidemocráticos”, quer dizer, manifestações pacíficas contra este desgoverno, serão passíveis de “cadeia”? É agora ou nunca que o “Congresso Nacional” deverá mostrar a que veio, porque Venezuela, Nicarágua e Cuba estão cada vez mais próximos de nós. Vão aprovar essa insanidade? Eliminaram Bolsonaro, mas nossos princípios continuam iguais, e aí? Vão nos cancelar também?

Beatriz Campos

São Paulo

*

‘IGUAIS PERANTE A LEI’

Na proposta do governo atentados a autoridades podem pegar até 40 anos de prisão; mas não “somos todos iguais perante a lei”? Quer dizer, mais ou menos, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi condenado a 400 anos de prisão e está livre, leve e solto. Este é o Brasil.

Luiz Frid

São Paulo

*

JURISPRUDÊNCIAS ENUNCIADAS PELO STF E TSE

“Perdeu, mané. Não amola” (Luís Roberto Barroso). “Deltan deve abrir uma igreja” (Gilmar Mendes). “Missão dada é missão cumprida” (Benedito Gonçalves).

Edison Ribeiro Pereira

São Paulo

*

DEMOCRACIA EM RISCO

Já que o objetivo é proteger a democracia, as principais medidas a serem instituídas é estabelecer severas punições aos membros dos Três Poderes que extrapolem ou não cumpram o que a lei lhes determina. Por exemplo: um Executivo que se corrompa e que corrompa, um Legislativo que não fiscalize excessos dos demais Poderes ou que decida levando em conta outros interesses que não os do povo, um Judiciário que legisle (sem ter sido eleito e recebido delegação do povo para fazer isso) ou que decida em discordância do que determina a lei, etc. Não faltam exemplos teóricos de possibilidades em que os detentores do poder possam pôr a democracia em risco. Afinal, são eles que têm o poder em suas mãos, tanto para promover a democracia, como para a perverter. Também, urge estabelecer proteção aos indivíduos que se recusarem a obedecer ordens ilegais de seus superiores. Se for isso o que Flávio Dino pretende propor, a democracia e o povo brasileiro irão lhe agradecer encarecidamente.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

PREGADOR DE ÓDIO

Bolsonaro ficou quatro anos pregando o caos, a violência e o negacionismo e desacreditando o processo eleitoral que levou à invasão e depredação de Brasília. Agora o sr. J. R. Guzzo escreve em sua coluna (Estado, 23/7, A12) que Lula é o maior pregador do ódio. Lula perdeu várias eleições e nunca fez o que Bolsonaro e seus seguidores fizeram. Só pode ser piada!

Eliel Queiroz Barros

Santo André

*

TRÊS VERSÕES

Dizem que todo fato tem três versões, a minha, a sua e a verdadeira. Mas J. R. Guzzo tem toda a razão quando diz que atualmente só existe a verdade defendida pelo consórcio STF-Lula. Estamos ferrados.

J. A. Muller

Avaré

*

REGIMES AUTOCRÁTICOS

Ao negar apoio a regimes autocráticos e defender a condenação à agressão da Rússia, o presidente chileno mostra que a esquerda pode ser moderna – o contrário do atraso lulopetista. Diante da reação do nosso presidente ante as posições do presidente chileno, só podemos concluir que o senhor Lula está na adolescência tardia ou em senilidade precoce. Como pode alguém que se diz democrata colocar-se ao lado de tiranos autoritários? No editorial O aggiornamento de Boric e a obsolescenza de Lula (23/7, A3), o Estadão coloca-se em posição de se antepor aos descalabros presidenciais, sugerindo uma revisão em sua visão de mundo.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

*

CONFIANÇA DA COMUNIDADE INTERNACIONAL

Qual deve ter sido a real motivação de Lula da Silva ao rotular deselegantemente o presidente chileno, Gabriel Boric, como “jovem sequioso e apressado”? Certamente foi o temor de que o aparecimento de uma esquerda mais ágil e esclarecida – em contraste com a buscada aqui em Pindorama, anacrônica e ultrapassada – eclipse sua pretendida liderança ideológica e geopolítica nas plagas sulinas. Por outro lado, é irresistível a comparação da falta de hábito de Boric de comparecer a encontros semelhantes entre chefes de Estado, nos quais o “experiente” Lula esteve presente, emitindo visões desastrosas sobre o mesmo tema. A reprovação ostensiva ao posicionamento de um representante de país amigo sobre assunto tão sensível gerou mais um atestado de falta de confiança da comunidade democrática internacional nas verdadeiras intenções do mandatário brasileiro.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

NATALIA PASTERNAK

Que decepção a entrevista com Natalia Pasternak (Estado, 23/7, A18). Toda a admiração que eu tive por ela com suas opiniões durante a pandemia de covid foi para o ralo com suas opiniões a respeito de homeopatia, acupuntura e psicanálise. Hoje com 70 anos, desde criança tive provas de que essas especialidades funcionam não só em humanos mas também em animais de estimação e, portanto, fico indignada quando essa senhora as classifica como placebo.

*

TERAPIAS ALTERNATIVAS

É intolerável e escandaloso que alguns médicos amedrontem a população com um falso perigo (alto risco de reações vacinais graves) ao mesmo tempo em que vendem, ou se associam a quem vende, terapias alternativas comprovadamente ineficazes, quando não perigosas. Como médico, sinto vergonha e um profundo desalento ao ver a profissão ser transmutada, por uma minoria, em um sórdido vale-tudo em busca de notoriedade e dinheiro.

Márcio Peixoto Lauretti

Socorro

*

MEDICINAS INTEGRATIVAS

Os “cientistas” atuais, sem serem médicos e sem terem um conhecimento profundo da homeopatia e de outras medicinas integrativas, se propõem a criticar tratamentos que merecem todo o nosso respeito, tratamentos com boas experiências milenares e que tratam, curam e mantêm vivos, equilibrados e livres de doenças humanos, animais e plantas. A homeopatia, com milhares de adeptos, trata dos doentes e de suas doenças, diferente da medicina hegemônica, da alopatia, que trata apenas dos doentes, deixando-os com inúmeros efeitos colaterais.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

*

CONTRARIANDO A CIÊNCIA

Como médico, sempre questionei a eficácia da homeopatia e acupuntura como tratamento médico e o seu reconhecimento como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Médica Brasileira (AMB), que chancela os títulos de especialista nas diversas áreas de atuação na Medicina. Em 1990 isso se deu (creio eu) mais por critérios políticos e de pressão das sociedades dessas especialidades do que por embasamento científico. Esse pensamento foi corroborado após artigo publicado na The Lancet em 2005, em que Matthias Egger, da Universidade de Berne, e seus colegas da Universidade de Zurique, além de uma equipe britânica da Universidade de Bristol, compararam 110 trabalhos feitos para o tratamento de asma, alergias e problemas musculares. Trabalhos feitos com menor rigor científico mostravam que os efeitos da homeopatia eram benéficos, porém, ao submetê-los a maior rigor científico e em maior escala, os medicamentos homeopáticos não mostraram efeitos melhores do que placebos. Uma formação médica completa se faz com seis anos de faculdade, cerca de quatro a cinco anos de residência médica em média (caso se opte por uma especialidade fora das áreas básicas), aprendendo uma forma de se fazer medicina de qualidade e baseada na ciência, para posteriormente rever todos os conceitos obtidos em 10 a 11 anos de formação ao fazer cursos de um a dois anos, geralmente de finais de semana, que os habilitam a prestar prova para título de especialista em Homeopatia e Acupuntura. Essas especialidades inclusive são oferecidas pelo SUS e são chamadas de Práticas Integrativas e Complementares (PICs) junto com outras práticas não convencionais, como Medicina Antroposófica, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária. É surreal para mim se gastar dinheiro público com tratamentos sem respaldo científico. Hoje tanto o CFM como a AMB aceitam rever seu posicionamento anterior após novas evidências científicas mostrarem sua ineficácia. Espero que desta vez isso aconteça, pois recentemente o CFM se mostrou contrário à boa prática médica ao defender hidroxicloroquina e ivermectina para o tratamento da covid, contrariando a ciência.

Hélio Araújo Cardoso

São Carlos

*

PAISAGENS COM TIROLESAS

Sobre as tirolesas nas paisagens (Estado, 24/7, primeira página), se vou passear junto à natureza, por exemplo para observar as belezas de um cânion, uma coisa que não quero ver são cabos atravessados, como se fosse nas ruas da cidade, cheias de fios suspensos. E ainda com pessoas passando no ar a cada cinco minutos, possivelmente gritando o seu prazer de “aventura”. O ser humano chega a ser arrogante com essa necessidade de intervir em tudo.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

*

ESCAVAÇÕES NO DOI-CODI

As escavações arqueológicas na antiga sede do DOI-Codi (Estado, 23/7, A12) são importante trabalho para resgatar ao menos parte dessa tenebrosa história recente da repressão militar nos anos de chumbo em São Paulo. Ainda que haja negociações para determinar o que passará a ser pesquisado, é evidente que o governo estadual, de base bolsonarista, seja contrário, uma vez que se esforça por homenagear torturadores.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas