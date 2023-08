Contas públicas

As metas e a conta

Para o arcabouço fiscal funcionar, seria preciso controlar as pressões por expansão de despesas, o que não deve ocorrer, porque não interessa nem a Lula nem a seus aliados. A pergunta é: conseguirão eles receitas suficientes para fazer frente ao aumento de despesas que vai acontecer? Provavelmente não. Mas os contribuintes certamente vão suar sangue. E o resultado? Aumentos da dívida pública, de sua proporção em relação ao PIB e da inflação. Tudo isso sem consequências para os responsáveis por não se atingirem as metas previstas. Então, ninguém paga a conta? Claro que não. Essa conta terá de ser paga e acabará sendo paga por meio de um imposto inflacionário com juros e correção monetária por todos os cidadãos. Como ocorre na Argentina.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

Cortar despesas

O deputado Arthur Lira recentemente trouxe à tona uma discussão importante sobre as finanças do Estado, ao mencionar a possibilidade de cobrança de impostos caso não ocorram cortes nas despesas governamentais. Suas declarações refletem a necessidade de equilibrar as contas públicas e evitar um possível aumento do déficit fiscal. Lira enfatizou a importância de buscar alternativas para conter gastos excessivos, a fim de evitar a sobrecarga dos contribuintes por meio de aumentos tributários. No contexto atual, de pressões econômicas e demandas sociais, a fala do deputado ressalta a importância de um debate transparente e colaborativo entre as esferas políticas para garantir a sustentabilidade financeira do Estado. Tudo lindo, até aqui, mas ele se esqueceu de que somos um dos países que mais pagam impostos, e não temos retorno à altura. Não seria mais justo, democrático e honroso de sua parte, como presidente da Câmara dos Deputados, sugestionar cortes nos próprios vencimentos, que serão turbinados em escala, nos privilégios para privilegiados e nos auxílios para quem não precisa de auxílios? Quanta demagogia! A fala é bonita, mas não tem foco no interesse público.

Renato Bento Fernandes

ecotrendtatuape@gmail.com

São Paulo

*

Petróleo na Amazônia

‘Neocolonialismo verde’

Quando o presidente Lula afirma que o Brasil não deve aceitar o “neocolonialismo verde”, ele deveria oferecer um grande leque de ações que serão feitas na Amazônia. O País já deu uma guinada importante na direção certa, o desmatamento e o garimpo ilegais voltaram a ser combatidos com vigor. Falta ao Brasil apresentar um plano de ações sustentáveis, que preservem a floresta e, ao mesmo tempo, gerem renda para as populações. Se o Brasil souber jogar com as cartas que tem nas mãos, poderá ganhar muito mais dinheiro com a preservação da Amazônia do que com a temerária exploração de petróleo na região. Faltam inteligência e estratégia para o governo, Lula precisa deixar de lado a velha balela ideológica pseudocomunista, se não quiser deixar para o seu sucessor o sucesso e a riqueza na questão do futuro da Amazônia.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

Consulta popular

A Floresta Amazônica brasileira é patrimônio nacional e sua utilização será feita observando-se condições que assegurem a preservação do meio ambiente (artigo 225 da Constituição federal). A Petrobras pediu ao Ibama licença para explorar petróleo na Amazônia. Inegável que, desde a fase de pesquisa do petróleo, há risco de acidente ambiental. Na incerteza do dano, há obrigação de prevenir – princípio da precaução. A decisão administrativa federal precisa ser totalmente democrática, tratando-se do presente e do futuro do Brasil, diante da inegável mudança do clima. O Congresso Nacional não pode ficar fora da questão e, para isso, necessita convocar um plebiscito (artigo 49, inciso XV da Constituição).

Paulo Affonso Leme Machado

paulo.leme.machado@uol.com.br

Piracicaba

*

Ciência

A Índia pousa na Lua

O povo indiano e, em especial, os cientistas da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (Isro, na sigla em inglês) estão de parabéns pelo sucesso no pouso da sonda espacial Chandrayaan-3 no polo sul da Lua, “uma área que várias nações cobiçam porque contém água na forma de gelo em crateras permanentemente sombreadas”, segundo matéria do Estadão.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

SEGURANÇA GLOBAL

Vladimir Putin, presidente da Rússia, tem um poder incomensurável, pois seus inimigos morrem coincidentemente de maneira dificilmente explicáveis (Mercenário que desafiou Putin morreu em avião que explodiu, afirma Rússia, 24/8, A11). A proeminência dele na política mundial nos leva a temer pela segurança global.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

IEVGENI PRIGOZHIN

A morte de Ievgeni Prigozhin não teria sido encomendada?

Robert Haller

São Paulo

*

APOIO BRASILEIRO

Na Rússia de Josef Stalin, este apagava seus desafetos nas fotos conjuntas. Em tempos modernos, agora na Rússia, envenenam ou explodem aviões. E Lula da Silva firme no apoio ao mandatário desse país...

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

PUTIN CONTRARIADO

Com elegância o Estadão informou em 23/8 que, na reunião dos Brics, por videoconferência, quando o nosso presidente suscitou a possível intermediação de paz na guerra da Ucrânia ao presidente Putin, recebeu em troca um verdadeiro “cala a boca” do ditador eterno russo. Na quinta, 24/8, abro o jornal e vejo que mais um que contrariou o presidente Putin sofreu um acidente aéreo e veio a falecer em uma das aeronaves consideradas mais seguras do mundo. Seria aconselhável nosso atual presidente não contrariar mais Putin e continuar obedecendo ao líder chinês.

Jose Rubens de Macedo Soares

joserubens@jrmacedoadv.com.br

São Paulo

*

BANCO MAIS FORTE QUE O FMI

Lula disse “a gente (Brics) quer criar um banco que seja mais forte que o FMI”, e sugeriu que o valor da dívida possa ser usado em investimento no país, produzindo mais riqueza e tornando mais simples quitar o que deve. Delírio, populismo, simples ignorância ou todos? Risível se não fosse trágico.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

IGREJAS E SINDICATOS

É comum ouvir das pessoas que no Brasil existem dois negócios da China. Abrir igreja e obter a concessão de uma carta sindical. A igreja arrecada seus dízimos, não paga imposto e não deve satisfação a ninguém. Somente a Deus. E os sindicatos, por ser a única entidade privada com direito a arrecadar impostos, gozam das mesmas regalias, e muito mais: contam com a contribuição compulsória dos trabalhadores. Tanto as igrejas como sindicatos desvirtuaram suas funções: nos templos, os púlpitos, onde se deveria pregar o Evangelho, se transformaram em palanques políticos durante campanhas eleitorais. Os sindicatos, cuja função seria lutar pelos direitos dos trabalhadores, são usados pelos partidos no engajamento de atividades político-partidárias. A volta do imposto sindical, se aprovada, é uma excrescência.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

VOLTA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

O governo, através do Rogério Marinho, ministro do Trabalho, e com o aval de Lula, está propondo a volta da contribuição sindical, que era o pagamento de 1 dia da remuneração do trabalhador em prol do sindicato e quer virar 3,5 dias de trabalho. Cumpre ressaltar que essas duas pessoas têm como origem o meio sindical e viviam do dinheiro do trabalhador. Em sendo assim, estão empregando a tática utilizada nas negociações coletivas entre empregador e sindicato do trabalhador, ou seja, vamos começar pedindo 3,5 dias para conseguirmos 1 dia. Cumpre ao Congresso não cair nesse golpe. Se os sindicatos querem aumentar a sua arrecadação monetária, que o façam por merecer, ou seja, trabalhando.

Darci Trabachin de Barros

darci.trabachin@gmail.com

Limeira

*

‘DÍZIMO’ DO PT

Os valores generosos que partidários do PT recebem como membros dos conselhos de administração estão isentos de pagamento do “dízimo” ao partido?

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

AMADORES NA POLÍTICA

Sabemos que qualquer forma de roubo é errada e contra as leis. Mas alguns políticos e seus familiares não se destacam nem na hora de roubar. Roubam “galinhas”, joias, parte de salários de funcionários. Alguns políticos realmente merecem admiração: roubaram, foram condenados e presos, e hoje sentam-se nos tronos da República. Aos políticos que foram e não chegaram resta a aceitação da ineficiência, e tomara que desistam. Serão perseguidos e punidos pelo sistema. O sistema não aceita amadores.

Ricardo Fioravante Lorenzi

ricardo.lorenzi@gmail.com

São Paulo

*

APOIO A BOLSONARO

Recentemente fui visitar parentes em Vianópolis (GO), minha terra natal. Estava esforçando-me ao máximo para não falar sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sabia que ali tinha gente que era como Tomé, precisava ver para crer. Num dado momento, alguém que no passado defendia com unhas dentes o ex-presidente ousou perguntar-me: “E Bolsonaro? Parece que a coisa para ele está ficando preta”. Para evitar polêmica limitei-me a dizer: “Vamos aguardar, o tempo trará a verdade”. A partir da minha resposta a conversa se deslanchou e eu pude ver o quanto as pessoas mudaram de opinião. O mito não é mais mito. O prestígio do homem caiu demais. O que mais foi comentado na conversa foi o oportunismo dele usando o nome de Deus em vão. Lembraram-se do lema “Deus, pátria e família”, caíram na gargalhada. Eu senti que aqueles que pensavam como Tomé mudaram de ideia. Chegaram à conclusão de que dá para crer sem que se tenha visto. Um dos que participavam da conversa falou horrores sobre o apoio dos pastores evangélicos dado ao “messias”.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Brasília

*

VIDA DA COMUNIDADE

Na quinta de manhã, 24/8, saí para ir ao médico pelo caminho habitual na Avenida Ibirapuera, que, no horário da manhã, está sempre desimpedida. Quase cheguei atrasado porque a avenida estava completamente parada até quase o viaduto sobre a Avenida Bandeirantes, onde encontrei uma obra na calçada com um caminhão da Enel estacionado na avenida em uma esquina na qual ele poderia ter estacionado sem prejudicar o trânsito. Não é aceitável que profissionais que lidam com esses eventos tenham tamanha insensibilidade em relação à vida da comunidade.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

SANTO AMARO

Sobre a matéria Reforma da Santo Amaro atrasa e só deve ter 1.º trecho entregue em abril (Estado, 22/8, A16), os caminhos alternativos propostos pela CET não se aplicam a quem mora nas adjacências de um dos lados da avenida e precisa cruzá-la para ir trabalhar do outro lado. Esses paulistanos vêm convivendo com essa obra, que se arrasta e inferniza sua rotina há mais de um ano, e observam que sua morosidade decorre também, além dos problemas apontados na matéria, de uma fraca gestão na alocação de funcionários e equipamentos pela empresa contratada. É difícil para o cidadão entender que tipo de contrato foi feito entre a Prefeitura e a empreiteira, em que a escassez de pessoal e máquinas trabalhando e a frouxidão do regime semanal de trabalho salta aos olhos. Numa via tão importante quanto a Santo Amaro, o mínimo esperado seria a alocação de uma maior força de trabalho para entregá-la no menor prazo possível. Vê-se o contrário, além de uma descoordenação dos órgãos de trânsito envolvidos, que permitem, dentre outras “pérolas”, a coexistência de fechamento de locais de travessia com a manutenção de semáforos de travessia funcionantes no mesmo local (exemplo: entre as ruas Dr. Sodré e Comendador Miguel Calfat), fechando intermitente e desnecessariamente o trânsito, já bastante prejudicado em função da obra.

Domingos Malerbi

dmalerbi5@gmail.com

São Paulo

*

POUSO LUNAR

É um grande feito tecnológico, científico e estratégico o pouso lunar da nave indiana Chandrayaan-3. A busca por água é o grande objetivo, creio que menos para viabilizar vida no satélite e mais para obter um combustível (hidrogênio por eletrólise) para futuros lançamentos a partir da Lua. Para constar, dos quatro países que lá chegaram, três são dos Brics.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

‘THE DARK SIDE OF THE MOON’

O Lado Escuro da Lua não é mais só um título de música. Foi iluminado por uma nave da Índia, a nação das vacas sagradas. A humanidade, após poluir os rios e oceanos do planeta Terra e esgotar seus recursos naturais, destruindo florestas e animais, sai pelo espaço em busca de seu satélite lunar e outros planetas, para exploração mineral, sem pedir ao Universo permissão para tal. Um bilhão de seres humanos passam fome em nações sempre em guerra por pura ambição, sem temer a hubris, nossa imensa arrogância, e a nêmesis, a resposta de nossa mãe natureza.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

INVERNO COM 40 GRAUS

O alerta da Defesa Civil é de que, em pleno inverno, teremos calor de até 40 graus. É preocupante porque, com a secura característica da estação, será provável a ocorrência de muitos incêndios. Precisamos tomar como exemplo o que vem ocorrendo no Hemisfério Norte, onde, apesar da diferença de estações em relação à nossa região, se tem registrado incêndios devastadores com dezenas de mortos e muito prejuízo material. Infelizmente, a questão ambiental tornou-se ferramenta política em nosso país. Carreiristas arrebatadores de votos usam a ecologia para desenvolver o ativismo eleitoreiro e pouco se importam com a real solução dos problemas. É de se esperar que o governo – depois de ter conseguido “sócios” estrangeiros para investir na Amazônia – fiscalize o efetivo cumprimento das metas naquela região e que Estados e municípios também sejam acionados para cuidar dos problemas nos respectivos territórios. Ao que tudo indica, o planeta inteiro está vivendo profundas mudanças ambientais. A primeira delas é a chegada de mais uma fase do fenõmeno El Niño, que já começa a provocar calor no inverno e, pelas previsões, deverá fazer o mesmo nos próximos anos. Temos de nos preparar neste momento de incertezas. O mais indicado é os governos realizarem ampla campanha publicitária (rádio, jornal e TV) para conscientizar a população dos riscos anunciados. Só a orientação preventiva da população será capaz de evitar a tragédia que hoje vemos na Califórnia, Havaí, Canadá e outros pontos do Hemisfério Norte.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo