Para entender o que ocorre com a ruína no Brasil, nos aspectos de segurança pública, corrupção, tráfico, contrabando, violência e desrespeito geral, basta observar o que ocorre no Estado do Rio de Janeiro. Milícias que cobram tudo o que pode lhes render dinheiro e poder surgiram como erva daninha e tomaram conta do território, mas isso só foi possível com a participação do Estado, sim, do Estado, por intermédio de seus membros, que ou comandavam ou facilitavam a existência delas. Ali estava o Estado, na figura de autoridades municipais, estaduais e federais. Ali estava o pior dos bandidos: a autoridade, seja do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário e seus apêndices. Tem dúvidas? Então não tenha mais dúvidas, você é um bobo.

Ponto de não retorno

Há indícios de que o Brasil está em processo de brasilização na segurança pública, semelhante ao de mexicanização que deu origem, no país amigo do norte, à proeminência de poder, fora do controle do Estado, de núcleos de violência comandados por cardeais da contravenção – capazes até de corromper autoridades ligadas à segurança e à justiça – que guerreiam entre si e contra forças oficiais por tomada de território e por autonomia para desenvolver lucrativos negócios ligados ao tráfico de drogas e armas, agindo mediante a prática de verdadeiras técnicas de guerrilhas, acompanhadas por atos de incrível horror que provocam pânico na população ordeira, retirando dela o direito de ir e vir em várias regiões. Por aqui, são hoje frequentes as ocorrências de acontecimentos coordenados por grupos fora da lei, como os que irromperam recentemente no Rio de Janeiro e em várias outras metrópoles nos últimos tempos, que buscam supremacia e influência sobre comunidades inteiras, com características evolutivas parecidas com as que culminaram no atual cenário de impotência do setor público mexicano no enfrentamento ao grande crime. Ainda há tempo de inverter tal rumo no Brasil ou estará o País perigosamente próximo do ponto de não retorno? Com a palavra, as autoridades responsáveis.

Armas roubadas

Entendimento macabro

É muito difícil de entender a história das armas do Exército que foram furtadas do Arsenal de Guerra em Barueri e, dias depois, recuperadas. Não sei se me espanto mais com as explicações do fato pelo Exército ou com as declarações da polícia sobre como conseguiu informações que levassem ao encontro dessas armas. Parece um entendimento macabro entre Exército, polícia e facções milicianas. Todos deram sinais cifrados a respeito das consequências, todos se entenderam e as armas foram recuperadas. É o fim dos tempos.

Cracolândia

O fracasso da dispersão

Cracolândia deixa rastro em 11 endereços neste ano (Estadão, 23/10, A14), assinalando a tensão crescente e a assistência social na região central. Ora, a tensão é o resultado da dispersão perpetrada pelos poderes públicos no início de 2022 a fim de esvaziar a Praça Princesa Isabel. A partir de então, a cracolândia se tornou itinerante, guiada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) com o apoio da Polícia Militar (PM) em inúmeras vias – com o mau resultado que vemos hoje. O vice-governador Felicio Ramuth está errado quando fala que em outras cidades do mundo a dispersão teria sido aplicada com sucesso (Estadão, 9/8, A14). Nenhum eminente urbanista que consultei conhece dispersão de sucesso. Tenho pedido à Casa Civil do governo do Estado para enumerar tais cidades, no quadro da Lei de Acesso à Informação, mas não há resposta, porque não existem. Cabe aos poderes públicos explicar por que, e para que, aplicam a famigerada dispersão em São Paulo. A Prefeitura propagandeia seu Programa Redenção, desenvolvido por centenas de assistentes sociais que volteiam em torno dos adictos – sem relatório claro de seu trabalho oferecido ao público e de seu custo para nós, pagadores de impostos. A Assistência Social tornou-se uma área santificada desde a gestão Erundina, mas hoje, aparentemente, trata-se de um enorme cabide de empregos do qual não se sabe se a profissão quer abrir mão. É preciso urgentemente abrir essas caixas-pretas, em benefício dos paulistanos.

OPERAÇÃO LESA PÁTRIA

A Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, cumpre ordem de busca e apreensão contra mais um integrante da famiglia Bolsonaro. Desta vez, não é Huguinho, Zezinho nem Luisinho, mas sim Leonardo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro e que participou dos atos golpistas do tenebroso 8 de Janeiro. Produzindo provas contra si, postou nas redes sociais as suas façanhas predatórias. Na verdade, quando pensamos estarmos livres da famiglia, vemos as digitais de um ex-presidente, agora inelegível, responsável pelas intermináveis ações de “lesa-pária”.

FLÁVIO DINO

O ministro da Justiça, Flávio Dino, que até aqui também não tem justificado sua permanência nesse importante ministério, parece que pirou! Questionado sobre o motivo pelo qual deixou de comparecer, pela segunda vez, à audiência da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, como nesta terça-feira (24), alegou risco de agressão por parte de parlamentares da oposição, porque, inclusive, andam armados. Era só o que faltava, um ministro da Justiça com medo de ir às dependências do nosso Congresso... Não por outra razão, justamente apelidado de “fujão”, esse ministro, na realidade, está afrontando as nossas instituições. Mesmo porque se está recebendo ameaças já deveria ter denunciado os fatos à Polícia Federal, ou ao próprio Supremo Tribunal Federal (STF). Que aberração essa falácia de Dino…

ALGUNS PETISTAS E ISRAEL

Evitando a generalização, no entanto, nota-se que diversos petistas atacam Israel sem mesmo apresentar justificativas plausíveis, como é o caso de Gleide Andrade. A secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT e conselheira de Itaipu chamou Israel de “assassino”, usando as redes sociais, como se os israelenses tivessem provocado a atual guerra. Ressalte-se que a guerra atual existe porque o Hamas, conjunto de terroristas, atacou Israel inesperadamente, provocando milhares de mortes. Não resolve nada Gleide Andrade apagar o que falou, porque a sua fala demonstra o ódio e a sua clara posição antissemita.

GAZA: AS VOZES DA RAZÃO

Após ir pessoalmente para a fronteira de Rafah com a Faixa de Gaza, uma coisa nunca feita antes por um secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres voltou a lembrar o mundo das “claras violações do direito humanitário” em Gaza. Ao contrário do comentário histérico do ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen – “senhor secretário-geral, em que mundo você vive?” –, Guterres vive no mundo dos humanos, que sentem o sofrimento dos outros, mesmo sendo palestinos. Outra voz de razão foi de Lula, que pretende “continuar falando de paz” e que se sente indignado com as mortes de crianças na guerra. Enquanto isso, Joe Biden e Benjamin Netanyahu estão destruindo a Faixa de Gaza, e evitam falar na única solução viável para acabar com o conflito: a base do Acordo de Oslo, a existência de dois Estados!

REFÉM LIBERTADA

Yocheved Lifshitz, de 85 anos, é uma avó israelense, mantida como refém na Faixa de Gaza após ter sido sequestrada e espancada pelo Hamas. Em suas próprias palavras, passou pelo inferno. Ela foi libertada na noite de domingo por problemas de saúde. Seu marido, Oded, de 83 anos, ainda está em cativeiro. Eles sempre foram ativistas pela paz. Por mais de uma década, levaram palestinos doentes da Faixa de Gaza para os hospitais em Israel para obter tratamento para suas doenças. O casal, assim como a maioria das vítimas nas colônias agrícolas atacadas, que foram mortos, torturados, sequestrados e estuprados, eram ativistas pela convivência pacífica entre israelenses e palestinos. Nem por isso foram poupados.

‘RAZÕES HUMANITÁRIAS’

Duas reféns idosas foram libertadas pelo Hamas “por razões humanitárias” (Estado, 24/10/, A12). Não estou entendendo: degolar bebês e sequestrar idosos seria também “ajuda humanitária”?

ISRAEL X PALESTINA

Os atritos entre Israel e Palestina já duram mais de 70 anos. O restante do mundo já está cansado dessas atrocidades. Para acabar com esse lenga-lenga, existem três possibilidades: 1) varrer da Terra o povo palestino; 2) varrer da Terra o povo judeu; 3) a existência de dois Estados, Palestina e Israel. A terceira opção é a mais civilizada, porém é totalmente impossível e inviável ter um Estado palestino cortado ao meio pelo seu maior inimigo, o Estado de Israel. Assim sendo, a única solução possível é Israel reconhecer a Cisjordânia como Estado palestino e retirar de lá todos os judeus. Concomitantemente, todos os palestinos que hoje habitam a Faixa de Gaza seriam transferidos de lá para a Cisjordânia, sendo a Faixa de Gaza incorporada ao Estado de Israel. O planeta Terra agradeceria.

DIFÍCIL ENTENDER

Como entender que um país como o Brasil, onde se recebe diferentes povos democraticamente, tem um presidente que se coloca a favor de um grupo terrorista, genocida, impiedoso e do que mais horrendo poderíamos avaliar? Passando pano para o grupo Hamas, e num jogo de cintura insano, Lula tenta incriminar o país que está sofrendo todo tipo de hostilidade e provocação. Os brasileiros de “bem” não podem aceitar tais posições, pois nos colocam em condições que afrontam o resto do mundo. Que Deus tenha pena dos brasileiros. Este governo não nos representa.

CUIDAR DA PRÓPRIA CASA

Querendo protagonismo internacional, Lula não vê o próprio quintal. Será que o presidente não conseguiria aprovar com seus ministros da Justiça e da Defesa uma carta de intenção para interromper a violência que só cresce no Brasil, onde criminosos e milícias, cada vez mais, expandem seus domínios? Essa de não querer intervir nos Estados é desculpa para não ser culpado pelo fracasso das ações. Não se trata apenas do Rio de Janeiro, esse é um problema nacional. Não cola também a desculpa de que o problema é antigo, elegeu-se prometendo o mundo e o fundo: se vira!

GUERRAS LÁ E CÁ

Cada nação tem suas vulnerabilidades específicas, essa é uma realidade histórica da humanidade. Atualmente, nestes tempos de comunicação instantânea que vivenciamos, ditas realidades têm um efeito mais profundo na sociedade global. É o que acontece com as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, que produzem efeitos geoeconômicos fortes em todo o planeta. Efeitos estes que nós aqui neste canto do mundo sentimos talvez com mais sofrimento, posto que também temos as nossas fragilidades, por exemplo as violências urbanas em nossas principais megalópoles, como a ocorrida agora na cidade do Rio de Janeiro, onde, em uma só tarde, cerca de 35 ônibus e um trem foram incendiados, com efeitos à população carioca, como se estivéssemos em uma guerra.

FAIXA DE GAZA E RIO DE JANEIRO

A Faixa de Gaza e o Rio de Janeiro têm em comum a ausência do Estado. Não existe Estado Palestino em Gaza. O espaço foi ocupado por uma organização criminosa terrorista. Nas favelas do Rio de Janeiro, onde o poder público não entra, o espaço também foi ocupado pelas mais diversas organizações criminosas. Com apenas 2 milhões de habitantes e apenas uma organização criminosa, o problema da Faixa de Gaza é bem mais fácil de ser resolvido do que a questão das favelas cariocas.

POLÍTICA DO CONFRONTO

Desde que Sivuca – não aquele nosso consagrado músico, mas o policial então parlamentar – vociferou “bandido bom é bandido morto”, a nossa insegurança se acentuou. À violência marginal, somou-se aquela oficial com a política do confronto. Esta, ela própria, vitimando policiais, mas principal e, também, deploravelmente, promovendo chacinas em comunidades da periferia social. Enquanto isso, candidatos inescrupulosos, em suas campanhas eleitoreiras, continuam usando a insegurança como fomentadoras não só de bancadas da bala, como de proliferação de milícias.

DEMOCRACIA PARALÍTICA

Em qualquer lugar do mundo, o que aconteceu no Rio de Janeiro com 35 ônibus sendo incendiados em um único dia teria uma resposta popular: manifestações nas ruas e em frente ao palácio do governo, com possível renúncia do governador. Somos um povo pacífico e complacente demais. Esse tipo de democracia “paralítica” não interessa. Os políticos não são cobrados e a sociedade se acomoda. O poder paralelo é dinâmico, traficantes e milicianos trabalham para se impor. As cidades crescem sem urbanismo e sem controle. O nosso país é governado na base da troca de votos e desvio de verbas, a tendência é piorar. Acorda, Brasil!

NÚMERO DE FARMÁCIAS NO PAÍS

A matéria Brasil contabiliza 90 mil farmácias (25/10, B17) confirma aquilo que estamos assistindo no dia a dia: a abertura indiscriminada de farmácias por todos os cantos do País. Correspondem a uma farmácia para cada 2.300 habitantes, enquanto o recomendado é de uma para cada 8 mil habitantes, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual alerta para o aumento da oferta como fator de risco de automedicação e uso indiscriminado de medicamentos.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LEIA

Cumprimentos ao Estadão nosso de cada dia pelo oportuno lançamento da ferramenta de inteligência artificial (IA) Leia, uma assistente de leitura e guia de informações publicadas pelo jornal numa perfeita combinação do jornalismo de alta qualidade em quase 150 anos de história e os chatbots generativos de última geração, pari passu com os novos tempos e suas fantásticas criações. Boa leitura, Leia!

