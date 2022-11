Publicidade

Transição de governo

Começar errando

Não dá para entender, com tantos nomes bons que o apoiaram na eleição, Lula vai indicar Fernando Haddad para o Ministério da Economia? Se quer acomodar o amigo, que o coloque no Ministério da Educação. Sem nomes coerentes com cada pasta, Lula já vai começar errando.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

A isca

Quando organizações têm dificuldades para resolver uma questão, criam comitês e reuniões para discuti-la e tentar solucioná-la. Reunir pessoas de diferentes tendências responde a questionamentos de pluralidade, mas tendências opostas dificilmente se entenderão e chegarão a alguma proposta concreta para aquilo que se pretende resolver. Se chegarem, será de difícil implementação, já que é impossível atender todos. Estamos a quase um mês do início do próximo governo, e o que temos até aqui são ilações sobre a gestão Lula. Governo sem plano? Não, os planos de Lula são claros, só não interessa apresentá-los como seus. Então, solta bombas de ensaio para alimentar manchetes na mídia. A área econômica é um bom exemplo: dar a entender que Persio Arida e Fernando Haddad estarão juntos na Economia é dizer que Corinthians e Palmeiras, ou Inter e Grêmio, deixarão de ser oponentes. Essa atitude não é imaginativa. Bolsonaro usou o mesmo artifício na questão do combate à corrupção, convidando Sergio Moro para seu governo. Sabemos todos o desfecho disso. Daí a pergunta: temos tempo a perder, hoje, na economia, com experiências tão díspares só para aparecer na foto para o mercado? E será que o mercado terá de fingir que engole a isca? Nós também?

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

Justiça Eleitoral

Paródia

A solicitação do Partido Liberal (PL) alegando fraude na eleição presidencial preenche exatamente a explicação dada pelo artista da comédia brasileira Grande Otelo sobre a produção de paródias de filmes americanos pela produtora Atlântida Cinematográfica, nos anos 40 e 50: “A Atlântida era espetacular. Você pode imaginar brasileiro entrando num campo que era só de americano? A gente queria fazer o que americano fazia”. Pena que Valdemar Costa Neto não tenha o talento que Grande Otelo tinha para nos fazer rir.

Pedro Luiz Bicudo

plbicudo@gmail.com

Piracicaba

*

Excesso de poder

Cumprimento e agradeço ao jornal Estado pelo editorial de ontem Excessos que enfraquecem a democracia (25/11, A3). Equilibrado, racional, democrático. Nunca antes na história deste país tivemos tanta necessidade de reflexões como esta.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Copa do Mundo 2022

Brasil 2 x 0 Sérvia

Bastou a seleção entrar em campo no Catar para despertar o sentimento de civismo no brasileiro. Oxalá as vitórias do time de Tite consigam diminuir a cizânia criada pela disputa eleitoral deste ano. O Brasil jogou lindamente.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

luiz.thadeu@uol.com.br

São Luís do Maranhão

*

União nacional

Que lindo foi ver o nosso Brasil unido, torcendo pelo mesmo objetivo, a alegria estampada em cada rosto, o grito de gol de milhões de brasileiros. Vamos com tudo rumo ao hexa!

Anderson Antonio Vidal

mesttrevidal@gmail.com

Suzano

*

São Paulo

Mais barulho na cidade

Apesar do aumento no número de queixas por excesso de barulho na cidade, conforme dados do Psiu, a Prefeitura e alguns vereadores insistem em autorizar o aumento do nível de ruído permitido no entorno de casas de show, bares e restaurantes. Quem perde com isso já sabemos: os moradores vizinhos desses locais. E a cidade no geral, o que ganha? A quem realmente interessa essa autorização?

Arcangelo Sforcin Filho

despachante2121@gmail.com

São Paulo

*

Nesta situação tão grave para muitos, que envolve o sagrado direito ao repouso noturno, a pergunta que nos ocorre é: estes senhores tão preocupados com a realização de eventos residem próximos de onde eles ocorrem?

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

A CAMINHO DO HEXA

O País unido vibrou com a nossa seleção que, a caminho do hexa, venceu e convenceu por 2 a 0 a partida de estreia, nesta quinta-feira, 24/11, contra a Sérvia na Copa do Catar. A equipe de Tite, depois de um primeiro tempo sem muita inspiração, no segundo demonstrou por que é um dos favoritos desse mundial de futebol. Como nome do jogo e verdadeiro presente aos amantes desse esporte bretão, Richarlison, entre os dois gols que fez, o segundo foi uma pintura, de espetacular voleio.

Paulo Panossianpaulopanosssian@hotmail.comSão Carlos

*

O QUE MELHORAR

Os dois gols foram realmente ótimos. Mas temos bastante o que melhorar, principalmente aprimorando a troca mais rápida de passes, finalizações e inversões de lado. Uma vez que temos pontas velozes e jovens, podemos fazer mais lançamentos. Soubemos enfrentar bem uma equipe com estatura mais alta. Mas ainda não passamos por grandes perigos. Mais cedo ou mais tarde, eles virão. Contra a Suíça, o panorama deve ser semelhante.

Jorge Alberto Nurkinjorge.nurkin@gmail.comSão Paulo

*

VALEU, RICHARLISON

Acho que o Brasil voltou. Sim, o Brasil voltou para nós pelo passe mágico de Richarlison. Quem diria! Não foi pelos passes ágeis do sempre festejado Neymar. Ele voou, fez um voleio com o corpo e gooooool. Mas foi um gol diferente, que despertou uma nação inteira de nome Brasil. Só por isso valeu, Richarlison! Já ganhamos esta Copa do Mundo.

Eliana França Leme efleme@gmail.comCampinas

*

ADMIRAÇÃO

Após o jogo do Brasil contra a Sérvia, em que Richarlison fez um segundo gol espetacular, está aparecendo nas redes sociais quem é esse craque, que merece não só nossos aplausos efusivos como nossa maior admiração pela consciência em relação ao próximo e suas ajudas.

Tania Tavarestaniatma@hotmail.comSão Paulo

*

MAU EXEMPLO

Primeiro jogo do Brasil na Copa do Catar. Time brasileiro perfilado, cantando o hino nacional – ou pelo menos tentando –, sendo que um deles se destacou, mascando chicletes de forma acintosa. Início do segundo tempo, árbitro e 21 jogadores aguardavam a entrada em campo desse mesmo jogador que, no túnel, enrolava sua munhequeira e ainda não havia colocado a camisa canarinho. Sem pressa e, desrespeitosamente, entrou em campo. Jogo iniciado, correndo solto, e ele agachado, amarrando suas chuteiras. Nesse instante, aquela senhorinha de Taubaté exclamou: “Neymar Jr., esse seu mau exemplo é muito feio, sabia?”.

Júlio Roberto Ayres Brisolajrobrisola@uol.com.brSão Paulo

*

JUSTIÇA CÉLERE

O Brasil seria um grande país se o sistema judiciário funcionasse com a celeridade demonstrada nos últimos dias no caso das urnas eletrônicas. Se a Justiça funcionasse sempre assim, Lula da Silva teria sido afastado do cargo no dia em que a palavra mensalão passou a fazer parte dos dicionários; Jair Bolsonaro teria sido preso na época em que planejou colocar bombas nos quartéis, não teria feito carreira na política; Arthur Lira já teria uma sentença condenatória transitada em julgado, não estaria na presidência da Câmara dos Deputados pilotando o orçamento secreto. O Brasil precisa de um sistema judiciário rápido e decisivo, principalmente para julgar os crimes praticados pelos políticos no exercício de suas funções. São esses os crimes que mais lesam a pátria, são esses os crimes que mais ficam impunes.

Mário Barilá Filhomariobarila@yahoo.com.brSão Paulo

*

TERRORISMO EXPLÍCITO

Desde o dia 30 de outubro, além da incompetência e desinteresse que marcaram o governo Bolsonaro, percebe-se uma atividade de terrorismo explícito que ataca as estradas e as nossas ruas e com processos ridículos discutindo o resultado da eleição, mas só o resultado que não interessa, o outro está bom. Os tribunais já declararam a ilegalidade desses movimentos, mas as forças policiais estão inertes. O golpe já começou e não percebemos?

Aldo Bertoluccialdobertolucci@gmail.comSão Paulo

*

HORA DE GOVERNAR

A viagem ao Egito terminou e o check-up médico não mostrou maiores problemas, ainda bem. Hora de Lula por os pés no chão, aparar as arestas internas e começar a pré-governar, com ou sem Copa do Mundo. Lula precisa apontar o quanto antes o futuro ministro da Fazenda e sinalizar de vez a matriz econômica que será seguida no seu governo; com um detalhe: de nada adianta nomear um ministro chuchu ou meramente decorativo, pois o mercado – que ele se refere de forma debochada publicamente, mas sabe muito bem que é sério – reagirá muito mal. Lembrete: governar para todos significa governar para o mercado também.

Luciano Hararylharary@hotmail.comSão Paulo

*

DOBRADINHA

É famosa a dobradinha entre Alexandre Schwartsman (ex-Banco Central, governo Lula) e Fernando Haddad, na Universidade de São Paulo (USP), quando o primeiro dava cola nas provas para o segundo, durante o curso de mestrado em Economia. Será que Persio Arida vai fazer esse papel ou Haddad vai chamar seu brother (que é abertamente crítico ao PT) para ajudá-lo? Com seu retrospecto como prefeito, Haddad, digo, o Brasil, vai precisar de muita, muita ajuda.

Oscar Thompsonoscarthompson@hotmail.comSão Paulo

*

MÁSCARA DE HADDAD

Lula está testando o nome de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda para que ele, Lula, administre a Economia. Será Lula com a máscara de Haddad, invertendo os papéis de ambos na eleição de 2018, quando Haddad, em campanha para a Presidência, usava a máscara de Lula. No recriado Ministério do Planejamento: Persio Arida, economista de verdade, arrancando os cabelos com as invenções da dupla de economistas de bar.

Paulo Sergio Arisipaulo.arisi@gmail.comPorto Alegre

*

DEBOCHE À JUSTIÇA

O advogado Cristiano Zanin tornou-se conhecido nacionalmente pela defesa de seu cliente Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na histórica Operação Lava Jato. Sua indicação para a relatoria da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro na equipe de transição soa como deboche e menoscabo à Justiça. Só mesmo no Brasil. Francamente!

J. S. Decoldecoljs@gmail.comSão Paulo

*

VERÃO PASSADO

É impressionante acompanhar todos os dias as notícias e as opiniões da elite de comentaristas de economia e política neste jornal ou qualquer outro de direita, esquerda, centro ou lado nenhum. Já li que Lula tem que escolher logo seu posto Ipiranga, agora leio “Lula 3.0″. Em nenhum momento li que estamos a empossar um cidadão corrupto, maquiavélico. Parece que todos esqueceram ou perdoaram o que Lula fez no último verão. Com todo o respeito, vocês, da imprensa envelhecida, perderam a compostura definitivamente. A realidade está muito longe do que vocês publicam. Este país só irá mudar quando o povo acordar e acabar com essa corja política que se instalou no País.

José Roberto Iglesiasrzeiglezias@gmail.comSão Paulo

*

DERRUBAR O TEMPLO

Faz quatro anos que o Brasil está passando por turbulências provocadas pelo desrespeito de Bolsonaro e seus aliados pelas instituições republicanas, em particular o Supremo Tribunal Federal (STF), que poderia ser fechado “basta um soldado e um cabo”, segundo Eduardo Bolsonaro, ainda em 2018. Como perder as eleições presidenciais não era entre as alternativas do capitão, sobra agora derrubar o templo acima de tudo e todos. As tentativas de tumultuar a transferência do poder estão por toda parte: incitação de seguidores para bloquear as estradas, sob o olhar complacente da Polícia Rodoviária Federal; a solicitação do Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), para anulação dos resultados de 279 mil urnas por “mau funcionamento” em modelos antigos; a mudança na atitude de Hamilton Mourão de “não há mais do que reclamar” após das eleições para “não há o que comemorar”; e, finalmente, a solicitação de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra ministros do STF e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e por aí vai. Cabe aos brasileiros dar um basta nisso, afinal, temos problemas graves e urgentes para resolver. “Perdeu, mané, não amola”, acertou o ministro Luís Roberto Barroso.

Omar El Seoudelseoud.usp@gmail.comSão Paulo

*

CONDENAR SEM LIMITES

Os brasileiros, que gostam da democracia, ficaram surpresos com a condenação de quase R$ 23 milhões imposta ao PL como resultado do pedido de verificação de urnas fabricadas antes de 2020, proposto ao TSE, com resposta de seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Realmente, fica difícil saber como o eminente ministro encontrou o valor da condenação por litigação de má-fé: foi por meio de um porcentual aplicado sobre qual montante e por quê? Ou foi por vontade própria? Enfim, seria bom saber, porque o nosso Direito e as nossas leis estabelecem parâmetros e limites para as condenações com o fito de impedir arbitrariedades, excessos e situações intransponíveis. A democracia não pode conviver também com situações referidas.

José Carlos de Carvalho Carneirocarneirojcc@uol.com.brRio Claro

*

APOLOGISTA DO GOLPE

O rastro deixado por Bolsonaro nas Forças Armadas não foi político apenas. Mostrou que as Forças, com nomes como Braga Netto, são apologistas do golpe, e se tiverem uma oportunidade querem a volta da ditadura.

Marcos Barbosa micabarbosa@gmail.comCasa Branca