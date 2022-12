Governo de SP

Secretaria extinta

O novo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, mal começou seu mandato como chefe do Executivo do maior e mais rico ente da Federação e já inaugura polêmicas. A extinção da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criada em 2008, além de estúpida, inspira arrogância. O novo governador tem todo o direito de recompor e reorganizar seu secretariado, mas até para isso é preciso (ou indispensável) o mínimo de bom senso. A secretaria a ser extinta pelo novo governo promoveu, sim, ações bem-sucedidas no âmbito das pessoas com necessidades especiais. O Estado mais rico do País tinha de dar exemplo de inclusão, e não de exclusão. São Paulo, pelo jeito, começa a sentir falta das gestões do PSDB.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

Governo Lula 3

Tapa na mesa

Este assunto Lula e Simone Tebet está ficando cada dia pior. Negociar, tudo bem, é a arte mestra de Lula. Mas chega uma hora em que é preciso decidir, dar um tapa na mesa e resolver a questão. O apoio que Tebet deu a ele na campanha foi a coisa mais ampla e consistente da frente e precisa, agora, ser respeitado e reconhecido com atitudes. O Ministério das Cidades foi o que restou a ela, então Lula não pode mais hesitar. O fato de ela ser mulher, e muito competente, parece um obstáculo a mais na vida política. Deveria ser um bônus, mas é um ônus. A cada dia que passa, Lula fica menor e Tebet, maior.

Ana Maria Willoweit

anawo@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

Estranha no ninho

Não sei por que tanta gente está preocupada com o destino de Simone Tebet. Alguns acham que ela merece um ministério porque apoiou Lula, mas se esquecem de que ela só o fez porque estava sem emprego e foi sua última tacada, para entrar no barco petista. Se de fato Lula e sua equipe não perdoam quem os criticou, vão gostar de uma espiã na tropa petista? Depois das críticas a Lula, Simone abandonou seus eleitores e agora tenta se salvar. Será uma estranha no ninho.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

Traição à competência

Sobre o editorial À imagem e semelhança do PT (Estado, 24/12, A3), vale afirmar que, após o governo de um indivíduo intelectualmente incapaz, não se poderia esperar muito de um político com histórico de admiração por ditaduras e de traição aos que o apoiaram em campanhas eleitorais. Exemplar a traição a Simone Tebet. Nem Lula nem o PT aprenderam com a história, por expressa falta de competência intelectual. Os eleitores, permanentemente submetidos a um processo de infantilização e presos ao jogo das emoções rasas, não conseguem distinguir, no histórico dos candidatos, as condições psíquicas necessárias para conferir a capacitação para conduzir o País para fora do seu medíocre desempenho cultural.

Nelson Frederico Seiffert

nfseiffert@outlook.com.br

Florianópolis

Respeito

Brilhante o editorial À imagem e semelhança do PT. Presidente Lula, o sr. lê jornais? Não pensa em honrar os votos de mais de metade da população eleitora do País? Não votei em Lula, mas torci para que o atual governo não tivesse mais quatro anos. Então, vamos lá, Lula, respeite os apoios que teve por causa de suas promessas. Seja humilde, escute, assuma os erros e tenha coragem para mudar. Ainda tenho esperanças no seu governo.

Claudia Nielander

nielander@uol.com.br

São Paulo

Congresso Nacional

‘Emendas Pix’

Depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o orçamento secreto inconstitucional, o Congresso Nacional alterou o nome do esquema para emendas Pix e resolveu o problema (Estado, 24/12, B1). Quando você quiser entrar com seu Totó num estabelecimento cuja entrada é proibida para cães, diga que ele não é um cão, mas um cachorro. Então, a entrada será liberada. Santa hipocrisia!

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

Boas-festas

O Estadão agradece e retribui os votos de boas-festas e feliz e próspero ano novo de Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), Celso Neves Dacca, Lotti Leilões, Silvia R. P. Almeida e Sítio do Carroção.

MANOBRAS POLÍTICAS

A senadora Simone Tebet com grande experiência política, inclusive familiar, tem sido deixada de lado com manobras políticas rasteiras. Candidata presidencial numa coligação, foi prejudicada por não ter recebido o devido apoio dos partidos. Numa decisão, que está mostrando errada, apoiou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora pleiteia um ministério no futuro governo e oferecem-lhe o de Meio Ambiente, lá na Amazônia, cujo intuito é restringir o seu espaço para não aparecer politicamente pelo Brasil e, concorrer com a candidata feminina à presidência do Lula, que sinaliza para a Gleise Hoffmann.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

VISÃO DO FUTURO

Existe suspeitas que o Partido dos Trabalhadores (PT) tenha influenciado o presidente eleito Lula para que não colocasse no ministério do Desenvolvimento Social, Simone Tebet e no Meio Ambiente, Marina Silva, apenas por visão política do futuro. Por serem os ministérios onde ambas, respectivamente, possuem vocação reconhecida para fazerem muito sucesso e a diferença, seria uma vitrine para qualquer uma das duas, sair candidata ao Planalto em 2026. Plagiando um antigo ministro francês, Charles-Maurice de Talleyrand, os companheiros petistas “não aprenderam nada, não esqueceram nada.”

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

VORACIDADE DO PT

Ao apresentar novos ministros, Lula declarou que ganhou a eleição pelo que fez no passado. O seu segundo mandato mais o governo de Dilma Rousseff nos levou a Jair Bolsonaro. Nestas eleições você ganhou por uma margem apertadíssima graças à Marina Silva e Simone Tebet, que nem mencionadas foram. Não brinque com fogo, você teve a segunda chance graças a elas e a tragédia que foi o governo Bolsonaro. A voracidade do PT deve ser contida.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

LAVA JATO

A perseguição política aos membros da Lava Jato se amplia. Agora os perseguidos são também os que ousaram, como Edmar Camata, manifestar apoio ou admiração a esta operação que deu uma luz de esperança para os que almejam um país menos corrupto. O mal venceu, pobre Brasil.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

O ILÍCITO É NORMAL

O presidente eleito Lula disse em campanha que no primeiro mês de governo, o tal orçamento secreto seria apurado e revelado à sociedade, enquanto Bolsonaro dizia nos debates que não existia orçamento secreto. A verdade é que Bolsonaro liberou bilhões para apoiar muitos deputados. Porém, o Lula disse ser bandidagem, que tudo deveria ser “transparente”. Mas agora mudou o discurso, em busca de apoio, Lula está se alinhando com os presidentes do Senado Federal e Câmara dos Deputados, que controla o dinheiro do “orçamento secreto”. É mais do mesmo. Enfim, o dinheiro público é uma devassidão inimaginável. Reflexão: o STF por 6 votos a 5, declarou que o orçamento secreto é inconstitucional. Curioso é que cinco ministros do STF entenderam que o ilícito é normal.

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa

BOLSA VERDE

Mais um auxílio para quê? Essas pessoas em extrema pobreza já recebem o auxílio de R$ 600. Vale-gás? Em breve ninguém mais vai querer trabalhar, é preferível viver em extrema pobreza.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

INVERSÃO DE VALORES

Manifestar democraticamente em consonância com a Constituição, sem arruaça e mantendo o ambiente limpo defronte os quartéis contra as irregularidades no processo eleitoral do segundo turno, dá cadeia e multa financeira. Mas pode libertar causador de milionários prejuízos condenado a 430 anos, como também pode “inocentar” e soltar o condenado a 22 anos, que foi agora diplomado presidente da República. Antigamente era inversão de valores, mas hoje aos amigos pode tudo e aos inimigos, a imediata prisão.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

2023 PROMETE

Lula, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente presidente da República, da Câmara dos Deputados e do Senado, mais os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, em 30 dias de ação, repaginaram e trouxeram novas pautas à República como nunca dantes se viu em Brasília. 2023 promete.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

MARGINAL DO PINHEIROS

Boa notícia para zona sul de São Paulo: vem da Câmara Municipal, que aprova projeto para construção de mais 8 km de extensão da Marginal do Pinheiros, entre o Complexo Viário João Dias e a Ponte Vitorino Goulart da Silva. Esse prolongamento será iniciado em 2023, em áreas próximas às linhas de trem, metrô e monotrilho, para facilitar o bom deslocamento dos usuários deste futuro trecho. Ou seja, como há décadas ocorre em grande escala investimentos no curso das importantes marginais como a do Pinheiros e do Tietê, neste prolongamento certamente não será diferente.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

MANTRA IMACULADO

As festas de final de ano podem trazer esperanças em vários assuntos, mas nas questões políticas não há muita razão para euforia. Ao fazer uma analogia entre o futuro do Brasil e a sinalização de trânsito na cidade de São Paulo, pode-ser ver mais claramente esta condição. Para a maioria dos nativos da megalópole, a sinalização é adequada e quase nada há de errado com ela. Para os demais aventureiros não acostumados a transitar pela ciclópica cidade, se perder é quase uma obrigação. O otimismo e a desilusão tem longa tradição cultural na terra onde a frase “cada povo tem o governo que merece” é um mantra imaculado.

Lincoln S. Pessoa

lsp.austria@sapo.pt

São Paulo