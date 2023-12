Segurança pública

Esclarecimento de crimes

Cerca de 40 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. A taxa de esclarecimento dos crimes é baixíssima, apenas 35% dos casos são solucionados. E, se a taxa nacional é um escândalo mundial, o que dizer da Bahia, onde apenas 9% dos crimes são esclarecidos? A Bahia deu 72% dos votos a Lula da Silva, do PT, e elegeu o governador Jerônimo Rodrigues, também do PT. Portanto, a Bahia é um Estado puro-sangue, na acepção da palavra. O ano de 2024 está aí. Os baianos vão continuar morrendo e seus algozes vão continuar impunes? A pergunta é para Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Lula da Silva, do PT, e Jerônimo Rodrigues, do PT.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Polícia Civil

O levantamento do Instituto Sou da Paz evidencia que as Polícias Civis estão precisando se reinventar para exercer com mais competência sua prerrogativa constitucional de investigar crimes. A baixa taxa nacional é muito pior porque cerca de 40% dos homicídios esclarecidos decorreram de prisões em flagrante, na maior parte feitas por Polícias Militares. Se os homicídios estão entre os crimes mais fáceis de esclarecer, as ineficiências de investigação serão muito maiores nos demais delitos. Melhoras sensíveis na reestruturação organizacional das Polícias Civis, no treinamento, no aporte de tecnologia (inclusive IA) e na gestão devem fazer parte da política de segurança dos governadores.

José Vicente da Silva Filho,

foi secretário nacional de Segurança Pública

cel.jvs@gmail.com

São Paulo

*

Educação

Cancelamento da liberdade

Oportuno e preciso o editorial O problema da liberdade nas universidades (24/12, A3). A sanha por justiça social e reparação tem subvertido a missão das universidades, diluído o papel das atividades-fim, afastado a academia dos problemas reais da sociedade e, em última instância, contribuído para a perda de credibilidade e relevância de grandes instituições. A hegemonia progressista sufoca o debate e bane quem se atreve a questionar os que se pretendem únicos na luta pelo bem comum. A sensação de progresso é apenas aparente, as consequências podem tardar, mas chegarão. Hoje perdem as universidades. Amanhã, a sociedade.

Hamilton Varela,

professor titular da USP e diretor do Instituto de Química de São Carlos

hamiltonvarela@gmail.com

São Carlos

*

Consciência Negra

O presidente Lula da Silva sancionou a lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado nacional. Obrigado, senhor presidente, mas um feriado não nos liberta da vida cativa que levamos, cercada de falta de oportunidades e, principalmente, de racismo. O gesto é louvável, mas não vai mudar a vida de 46% da população autodeclarada preta e parda, segundo dados do IBGE. Estamos falando de brasileiros que não têm acesso à educação e, por consequência, estão dentro da espiral da pobreza. Conforme o IBGE, 40% dos jovens negros não finalizam o ensino médio, e a derivada dessa situação são futuros cidadãos pobres, semianalfabetos e marginalizados pelo mercado de trabalho. Restando a eles empregos de baixo valor agregado, é-lhes difícil melhorar a situação econômica se não conseguirem concluir os seus estudos, e essa situação acaba por condená-los à pobreza. O ideal seria termos políticas públicas que visem a favorecer os mais pobres, dando a eles primeiramente educação de qualidade para futuramente saírem do cinturão da pobreza que assola famílias por gerações.

Josué Coimbra

josuejfs@yahoo.com

São Paulo

*

São Paulo

Planejamento urbano

Os editoriais de segunda-feira Os mais excluídos dos excluídos e Descaso com a cidade de São Paulo (25/12, A3) exigem um movimento da sociedade em parceria com a mídia e alguns líderes empreendedores, para que encontremos saídas urgentes para esses desafios.

Luís Norberto Pascoal

luisn@dpaschoal.com.br

São Paulo

*

Boas-festas

O Estadão agradece e retribui os votos de boas-festas e feliz e próspero ano novo de Celso Neves Dacca; Ademir Valezi; Maurilio Polizello Junior; Jose Alcides Muller; Arcangelo Sforcin Filho; Sergio Dafré; e Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva.

*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

Segundo reportagem, desembargadora do Pará recebeu em novembro R$ 621 mil líquidos (salário bruto de R$ 643.089,56). Chama a atenção a pequena diferença entre o valor bruto e o valor líquido. É tanto penduricalho que o imposto de renda retido é muito pequeno. O ministro Fernando Haddad, que está à procura de melhorar a arrecadação de impostos, só precisa cobrar da casta dos funcionários públicos sobre o total recebido, incluindo todas as benesses.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

OLIGARQUIA BRASILEIRA

O País e os Estados exibem déficit enormes. Uma grande parte da população vive abaixo da linha de pobreza. O sistema educacional nos envergonha ante outros países. Enquanto isso temos os membros da oligarquia brasileira desfrutando de benefícios extraídos dos cofres públicos impensáveis até para os xeiques do petróleo. Como é que o Brasil poderá sair do fundo do poço em que se encontra?

Arnaldo Goltcher

goltcher@terra.com.br

São Paulo

*

MUNDO POLÍTICO

Folheando o Estadão digital, fico pensando: gostaria de viver no “mundo” dos políticos. Quanta mentira! A realidade das pessoas é completamente outra. Criminalidade latente, saúde pública falida, educação péssima e por aí vai. Agora, para eles, R$ 5 bilhões em fundo eleitoral. Judiciário pagando salários e verbas exageradas. Conluio dos Poderes em detrimento do interesse público. Há uma quadrilha no comando.

Edmar Augusto Monteiro

eamonteiroea@hotmail.com

São Paulo

*

JUSTIÇA NO BRASIL

Há quem diga que já Clóvis Beviláqua dizia que a Justiça no Brasil é um certame para escolher quem tem o melhor advogado.

Pedro Paulo Prado

pedropauloprado@instale.eng.br

São Paulo

*

COTA FEMININA NA POLÍTICA

Nós somos um país cheio de normas, mas o poder público não se interessa em controlar o seu cumprimento. Nas eleições, todos sabemos que os 30% de participação das mulheres não são respeitados, mas os partidos não são punidos. A imprensa nos ajuda a entender muita corrupção que vem ocorrendo entre os políticos, mas é raro sabermos das punições. A autoridade só serve para pegar o ladrão de galinhas?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

SALÁRIO MÍNIMO

Decretado o novo salário mínimo a partir de janeiro de 2024. Quero ver quando é que o salário mínimo será aquele que possa atender o disposto na Constituição. Quase R$ 7 mil por mês segundo o Dieese. O salário mínimo é usado, demagogicamente, como manobra das classes menos favorecidas. Para atender os pedidos de emendas dos parlamentares há verba, mesmo sabendo que para atendê-los tiraram de outra rubrica. Mas é assim que funciona. Se não atender você não consegue governar, não faz nada. E assim segue este país, que dorme deitado em berço esplêndido.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

REVISÃO DA VIDA TODA

Lamentável a postura do presidente Lula prejudicando, através de seus prepostos, o andamento do processo da revisão da vida toda no Supremo. Milhares de aposentados que têm direito a essa melhora nos seus salários e estão passando por dificuldades financeiras não se esquecerão, nas próximas eleições, dessa atitude infeliz.

Nelson Borges Lins

nelsonborgeslins@gmail.com

São Paulo

*

INDULTO DE NATAL

O indulto de Natal poderia ter sido uma bela oportunidade. Quem sabe, um balde de água fria nos gritos ouvidos quando Lula adentrou a sessão de encerramento do ano no Congresso. Os presos do 8 de Janeiro são presos políticos, como Lula já foi. Não vale criticar governos que prendem opositores, se aceitarmos o mesmo por aqui. Se havia um projeto de golpe, claro está que foi frustrado e seria impossível recriá-lo na quadra atual, quando o governo Lula 3 está coberto de louros pela promulgação da reforma tributária, além de ter conseguido emplacar aliados para o Supremo e para a Procuradoria-Geral da República. Existe inegável estabilidade democrática e uma boa relação com as Forças Armadas, objeto de comemorações no próximo dia 8. Só está faltando Grandeza, com maiúscula sim, pois o indulto ou mesmo a anistia poderiam contribuir bem mais do que lugares-comuns do tipo “país de todos” ou “governar para todos”– inócuas como mensagem de coesão social, se não forem acompanhadas de realizações tangíveis, demonstrações cabais de um sincero empenho em unir o País. Além de guardarem plena harmonia com a data que celebra o nascimento de quem só pregou o amor, o perdão, a indulgência, a empatia. Autor da frase de maior sabedoria que já se pronunciou na face da Terra: atire a primeira pedra quem não tiver pecado.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

PRONUNCIAMENTO DE NATAL

Lulinha paz e amor reapareceu no pronunciamento de Natal. Pregando a paz, disse que seu governo é para todos, mas enaltece a colocação de um comunista no Supremo Tribunal Federal (STF), faz campanha para um socialista invasor de terrenos e prédios em São Paulo e estimula sua militância a vencer as eleições municipais. No conforto de seu aconchegante palácio adornado com tapete de R$ 114 mil e sofá de R$ 65 mil, Lula deveria fechar a matraca, viajar menos e trabalhar mais.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

UNIÃO BRASIL

Roseann Kennedy informa, na Coluna do Estadão (25/12, A2), que o União Brasil, detentor de três ministérios no Governo Lula 3, não apoiará Lula em 2026. Terá candidato próprio à Presidência. Se perder a eleição e Lula se reeleger, voltará a apoiar Lula 4, em troca de ministérios novamente. “Hay gobierno? $oy a favor!”

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

APOIO A TABATA

Lula imagina que as pessoas têm que concordar em tudo com ele. Caia na real. Geraldo Alckmin fez o favor de ser seu vice e isso o ajudou a se tornar presidente. O PT nunca obedeceria a um “pedido” desses. Senhor Alckmin, apoie a candidata Tabata Amaral do seu partido, PSB, e não se preocupe, o senhor não será demitido.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

LEI DE ZONEAMENTO

A aprovação da Lei de Zoneamento na capital está muito longe de uma decisão técnica, por ser exclusivamente política, como alerta o editorial Descaso com a cidade de São Paulo (Estado, 25/12, A3). Especulação imobiliária, interesses pessoais e escusos e populismo desvairado são os motivos principais da lei aprovada. A cidade clama por soluções ambientais e de mobilidade que não são atendidas. Vive-se o urbanismo sem urbanidade.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

ATENDIMENTO CIRÚRGICO

O desrespeito à vida no Brasil não ocorre somente pela incúria com a falta de investigações e esclarecimentos da maioria dos crime de morte (Estado, 24/1, A3). A vida é ceifada sem que sequer se fale em responsáveis por falta de assistência médica, exames e cirurgias simplesmente não realizados, mesmo quando há estrita recomendação médica. É o caso, por exemplo, da falta de atendimento cirúrgico do Hospital das Clínicas de São Paulo, que simplesmente nega atendimento aos pacientes de câncer do Icesp quando detentores de outras doenças até mais dolorosas. Enquanto isso, atendem a pacientes de planos privados. Sim, isso sim é desrespeito à vida, comentado à boca pequena principalmente pelos médicos residentes. E sabe quem se incomoda? Absolutamente ninguém, principalmente os figurões da República e seus doutores famosos.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

LOURIVAL SANT’ANNA

Excelente coluna do jornalista Lourival Sant’Anna com relação à atual situação econômica da Argentina. Detalhamento completo com o que foi editado pelo governo, leis, proporcionalidade de Congresso e Senado, Suprema Corte, tudo muito bem elaborado e explicado, uma aula do que é o jornalismo (Estado, 24/12).

Rubens Manoel Paranhos Bello

goltcher@terra.com.br

Jandira

*

JORGE CALDEIRA

Quero parabenizar o senhor Jorge Caldeira por sua escrita em Natal: a natureza renasce? (25/12, A4). No auge dos meus 72 anos poucas vezes me aprofundei em um texto tão rico e, ao mesmo tempo, tão acessível à compreensão do leitor. É nessas ocasiões que sinto o quanto vale a pena ser assinante do jornal O Estado de S. Paulo.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)