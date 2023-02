Tragédia no litoral de SP

‘Disse me disse’

Sempre quando acontece uma tragédia, o jogo do empurra-empurra se manifesta. A lamentável tragédia que se abateu sobre a cidade de São Sebastião e cidades vizinhas não fugiu à regra. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), órgão federal, diz que avisou a defesa civil do Estado de São Paulo dois dias antes do desastre, e o Estado, por sua vez, diz que alertou a população sobre as fortes chuvas que cairiam na região. As autoridades das cidades atingidas foram realmente avisadas, e, por conveniência do feriadão de carnaval, deram de ombros e ficaram também só no disse me disse? O que se sabe com certeza é que, infelizmente, o caos foi instalado, vidas foram ceifadas prematuramente e as autoridades “competentes”, quando questionadas, saem sempre pela tangente. O subterfúgio, marca registrada de incompetentes, é uma das causas, porque as catástrofes se repetem todos os anos. Ano passado, 11 grandes tragédias foram registradas e provocaram centenas de mortos e milhares de desabrigados, a grande maioria por enchentes e deslizamentos de encostas, mas não serviram de exemplo para evitar a repetição dessas ocorrências lastimáveis. Sirenes são medidas imediatistas e oportunistas, que, quando ouvidas – se é que o são –, já foi tarde, a devastação é geral e muitas vidas foram perdidas, e “o que sobrou é lama e nada mais”.

Sérgio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

Omissão ‘histórica’

Li no Estadão que a cidade de São Sebastião acumula 37 sentenças nos últimos três anos condenando o município a regularizar áreas próximas às encostas da Serra do Mar sujeitas a desmoronamento. Pelo jeito, nada foi feito em tempo. Não adiantam justificativas agora. O fato é que a ordem da Justiça não foi cumprida, e alguém precisa responder pelas dezenas de mortes. Fala-se tanto em responsabilização por mortes absurdas evitáveis em outras localidades do Brasil, por que nada se menciona sobre as autoridades de São Sebastião?

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

Disputa à beira-mar

Guardei o recorte de uma notícia publicada no Estadão em 24 de julho de 2022: Empresa aciona Justiça para construir em área protegida do litoral norte de SP – Grupo imobiliário quer reduzir restrições ao uso econômico de extensa faixa com matas, mangues e praias em São Sebastião; MP e ambientalistas veem risco ecológico. Não sei o que a Justiça enfim decidiu, mas achei um absurdo. Este é o meu receio: que os poderosos construam sem permissão, depois peçam desculpas e a Justiça aceite.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Guerra na Ucrânia

Um ano de conflito

Ao completar um ano da trágica guerra na Ucrânia, apesar da troca de presidentes, o Brasil continua a fazer feio: quem fica “em cima do muro” fica na contramão da História. Jair Bolsonaro minimizou a invasão iminente, prestando solidariedade à Rússia na véspera da invasão, apesar de alertas dos EUA. Voltou da Rússia dizendo que Putin “buscava a paz”, e a megalomania levou seu ex-ministro Ricardo Salles a dizer que Bolsonaro teria evitado a 3ª Guerra Mundial. Ao insistir na neutralidade e dizer a Biden que, “quando um não quer, dois não brigam”, Lula revela nada entender sobre a gravidade do conflito (ele certamente não diria o mesmo sobre uma mulher espancada pelo parceiro). A megalomania também se reflete ao propor um “clube da paz”, ignorando que a ONU foi criada, depois da 2ª Guerra Mundial, justamente para isso. Sim, a ONU não é perfeita, mas o Brasil precisa se esforçar para fortalecer tal organismo de forma a aprimorá-lo.

Lúcia Cavalcanti de A. Williams

luciacawilliams@gmail.com

Ottawa, Canadá

*

Ferrovias

Novo marco

Sobre o artigo de José Serra no Estadão de 23/2 (A4), provavelmente “o Brasil vai entrar nos trilhos” foi a primeira exclamação de Pedro Álvares Cabral quando colocou os pés nesta terra. Mas as ferrovias só entrarão nos eixos, de fato, com investimentos estrangeiros. Foi o que pensaram Barão de Mauá e d. Pedro II 170 anos atrás. Então, os ingleses fizeram o que foi preciso. Terminada a concessão, a malha ferroviária foi sucateada e tudo terminou com o mesmo fim de filme brasileiro: quase sempre tragicômico, raramente feliz.

Lincoln S. Pessoa

lsp.austria@sapo.pt

São Paulo

*





Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

UM ANO DE GUERRA

Vladimir Putin mandou invadir a Ucrânia não porque teme a Otan, mas porque teme o poder psicossocial de atração da União Europeia sobre as populações nas regiões ocidentais de seu domínio. Poderia ocorrer um desmoronamento da Rússia totalitária. Pratica crimes contra a humanidade. Errou no cálculo sobre a resistência, depois de ter aplicado um golpe na Crimeia. Errou no cálculo da reação da União Europeia, que se demonstra coesa no apoio à Ucrânia e supera a falta do petróleo e do gás russo. Lula da Silva, um recalcado megalômano, quer se fazer de esperto, desprezando os direitos humanos, a moralidade, e “tirar proveito da situação”, no mínimo para o prestígio próprio. Qualquer bravata inconsequente serve. Será apoiado pela sociedade brasileira?

Harald Hellmuth

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

*

O EGO DE LULA

O ego do sr. Lula transborda. Diz-se que o “nós contra eles” sonha ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mediando o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ficou de vez embriagado, não pela cachaça, e sim pelo poder já de 13 anos e que chegarão a 17. Acha-se Deus. Que se lixe o País! Ai de quem se atreva contrariá-lo. Nossa relação com ele tem de ser de vassalos com suserano.

Marcelo de Lima Araújo

marcelodelimaaraujo@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

*

INVASÃO, E NÃO CONFLITO

É difícil de acreditar, mas o presidente Lula não consegue entender que não existe conflito nenhum entre a Rússia e a Ucrânia. O que existe é a impiedosa invasão da Rússia a um país soberano com a intenção de anexá-lo ao seu território ou dizimá-lo completamente. Menos, presidente. Desça do palanque e comece a governar o Brasil.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

MEDIAÇÃO DA GUERRA

Estou na torcida para que o presidente Lula tenha todo o sucesso em sua meritória disposição de mediar acordo entre as partes envolvidas na guerra da Ucrânia. Já que EUA e União Europeia não se movem nessa direção – bem ao contrário –, talvez um governante com maior distanciamento seja capaz de liderar um movimento de paz, com apoio de outros países periféricos. Quem sabe a iniciativa possa até ter o efeito de colocar em xeque a posição dos países centrais, que atuam como se fossem os donos do mundo e até agora só têm concorrido para levar o conflito às piores consequências. Vá em frente, Lula. A causa é justa e necessária.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

PROPOSTA DE CESSAR-FOGO

A iniciativa do presidente Luiz Inácio de tentar promover a paz entre Rússia e Ucrânia é evidentemente bem-vinda. É auspicioso que os dois países tenham aceitado avaliar a proposta de cessar-fogo do governo brasileiro. No entanto, há uma pitada de incoerência que não quer calar: enquanto Lula tenta pacificar conflitos externos (já tentou isso no passado entre Israel e palestinos), não foram poucas as vezes, desde que assumiu a Presidência, que voltou a polemizar, em tom nada pacato, diferenças entre ricos e pobres, entre nós e eles. Não dá para ser “paz e amor” lá fora e beligerante aqui. Se pacificar o Brasil já não será tarefa fácil e levará tempo, apaziguar um conflito complexo e gigantesco, que em verdade não se resume a Rússia e Ucrânia, mas entre Rússia e Ocidente, não é para amadores. Para ser crível perante o mundo, Lula precisa ser coerente.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

NOVA GUERRA FRIA

Um ano após a descabida e injustificada invasão da Ucrânia pelo exército russo, sob as ordens do czar Vladimir Putin, a guerra trouxe como consequência política a reaproximação dos EUA com a União Europeia, de um lado, e a aproximação da Rússia com a China, por outro. Se não se conseguir um cessar-fogo imediato e a construção diplomática da paz entre as nações em conflito, a nova “guerra fria” corre o sério risco de escalar para uma guerra quente e nuclear, a terceira guerra mundial. Oremos.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

AJUDA ÀS VÍTIMAS

O “estadista” e “humanitário” Lula destinou a significativa soma de R$ 2 milhões às vítimas da chuva no litoral norte paulista. Já o “pária” e “genocida” Jair Bolsonaro destinou a bagatela de R$ 700 milhões às vítimas de mesma tragédia ocorrida em sua gestão.

Ernani da Silva

ernani1406@gmail.com

Três Lagoas (MS)

*

TRAGÉDIA EM CARAGUATATUBA

Acho que a imprensa deveria dar uma cobertura mais abrangente às chuvas, citando as mais de 400 mortes em março de 1967, há quase 57 anos. A Rodovia dos Tamoios foi varrida na sua parte de serra, e a cidade de Caraguatatuba quase desapareceu. São 57 anos. Precisa ficar claro o descaso do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de nós, eleitores.

Cláudio L. Lucchesi

claudiolu710@gmail.com

São Paulo

*

TREM-BALA

“O governo federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprovou o projeto que permite a construção e operação de trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto, orçado em mais de R$ 50 bilhões, seria executado com recursos privados.” A ideia é boa, mas esbarra na falta de recursos. O retorno desse investimento será lento e, para dar certo, vai precisar passar por vários governos no futuro. Uma coisa é certa: no Brasil o dinheiro some mais rápido que o trem-bala. Mais um sonho de uma noite de verão.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

TÚNEL DA AV. REBOUÇAS

Tenho observado a reforma do pavimento do Túnel Fernando V. Mello e chamou a atenção a troca da malha de ferros utilizada nessa obra. Os ferros antigos tinham a espessura de quase um cabo de vassoura e agora instalaram umas grades com ferros da espessura de um cigarro. Não sou engenheiro civil, mas o bom senso me diz que algo está errado.

Peter Wirz

pwirz@uol.com.br

Cotia

*

MINHA CASA, MINHA VIDA

A proposta desse programa é muito boa, mas sua execução tem pecado na localização das edificações, sempre muito longe e que obrigam os moradores a longas viagens. A solução em São Paulo são as antigas fábricas que estão em bairros como Brás e Mooca e que estão abandonadas. São locais próximos do Centro, com meios de transporte público muito bons, deveriam se tornar a solução desse problema. Prefeito e governador deveriam adotar essa ideia para o bem da população pobre.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

DECLARAÇÃO DE IR

Quando da entrega da declaração do imposto de renda, caso informe valor diferente daquele recebido como benefício do INSS, o sistema não aceita a entrega enquanto o contribuinte não colocar o valor efetivo. O mesmo procedimento deveria ser utilizado para os beneficiários (titular ou dependente) do Bolsa Família. Medida muito simples, mas eficaz contra abusos naquele sistema.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

NOVO ARCABOUÇO FISCAL

O desenho do novo arcabouço fiscal, em substituição ao esdrúxulo e inexequível teto de gastos, precisa ser visto, sobretudo pelo Congresso, como uma medida urgente, necessária e que merece ser amplamente discutida com a sociedade, com os atores econômicos e com entidades ligadas às causas sociais. A nova regra tem de ser fruto de uma construção coletiva. A âncora fiscal ainda em vigor, embora tenha sido alterada repetidas vezes por meio de Propostas de Emenda à Constituição (PECs), mostrou-se impraticável. Os gastos foram congelados desproporcionalmente, sacrificando, em muitos casos, o funcionamento de serviços públicos essenciais. Devemos ter um regramento fiscal que dê previsibilidade, diminua o endividamento público e ofereça mecanismo legais que impeçam que gastos excepcionais, especialmente em momentos de crise, se tornem permanentes.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

CRIME GOVERNAMENTAL

Até recentemente, em nosso território brasileiro, constavam apenas 1.320.582 armas registradas, mas com o incentivo do governo Bolsonaro para que o povo se armasse, no ano 2022, esse número de armas, para ferir e matar, passou para 2.965.439. Quem não entender que isso é um crime governamental contra a população talvez não saiba ou não queira saber que as armas de fogo só têm três serventias, e todas são crimes, nos termos do Código Penal: artigo 147, ameaça; artigo 129, lesões corporais; e artigo 121, homicídio. Assim, não existe pessoa armada que não seja um criminoso em potencial. Só não sabe desses fatos quem nada conhece do Direito e das armas. Enquanto isso, haja ferimentos e mortes por armas de fogo, com as manchetes e o silêncio dos atiradores, fazendo com que o governo lucre com o crime, pois é o único fabricante de balas. Já é hora de abrir os olhos e acordar.

Bismael B. Moraes

bismoraes@uol.com.br

Guarulhos

*

CANCELA TUDO

Não consigo ficar sem o Estadão, principalmente pela qualidade dos colunistas. Parabéns a Marcelo Rubens Paiva (Cancela tudo!, 24/2, C5). Os “canceladores” desprezam dois eixos fundamentais da existência de qualquer ser: lugar e tempo. São pelo menos sete as artes e inúmeros os artistas, que viveram em um lugar durante um certo tempo. Artes são as formas mais sublimes de processamento e expressão de sentimentos. Da mesma forma, grandes guerreiros existiram em lugares e tempos. São lembrados pelas vitórias, que custaram sangue de muitos. Cavalo Louco, Touro Sentado, Cunhambebe, Arariboia, Napoleão Bonaparte, Erwin Von Rommel e outros foram excelentes em suas áreas de atuação, local e tempo de existência. Os considerados “gênios” humanos devem ser estudados, lembrados e referenciados para unir, nunca para vingar ou humilhar. Cancelaremos a raça humana? A obedecer os critérios de cancelamento, todos os imperfeitos deveriam ser cancelados. Quem atira a primeira pedra?

Celso Francisco Álvares Leite

celsoleite932@gmail.com

São Paulo