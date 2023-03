Cruzada contra o BC

A tolice de Lula

Lula continua com sua tolice de criticar o Banco Central (BC) – que na semana que passou manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano – e novamente mostra que não quer compromisso com a responsabilidade orçamentária. Conclusão: o mercado reagiu mal. Quando, lá atrás, Alexandre Tombini baixou os juros, todos vimos o que aconteceu. A inflação voltou e o País não cresceu. Portanto, é hora de o BC seguir seu trabalho sem ouvir a ladainha petista. Apesar da militância, analistas já sinalizam o erro de Lula ao criticar o BC. É chegada a hora de ele descer do palanque e governar, pois corre o risco de falar sozinho.

Izabel Avallone

São Paulo

Lição de casa

Quando não se faz a lição de casa, fica fácil jogar a responsabilidade pelos altos juros no BC. Na verdade, juros de 13,75% ao ano são a única coisa de que o BC dispõe para segurar a alta desenfreada da inflação. Ora, puxar as orelhas de Campos Neto é muito mais fácil do que puxar as próprias orelhas, pois está claro que Lula não tem o mínimo cacoete na área econômica – como nos governos petistas anteriores. Mesmo assim, insiste em querer interferir na política de juros. Presidente, vá com menos sede ao pote, afinal deveria saber que a taxa de juros é um efeito, e não uma causa.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Boa ideia

Simone Tebet, ministra do Planejamento, prevê rombo de R$ 120 bilhões nas contas públicas em 2023 e diz que cortará gastos. Venha ou não o arcabouço fiscal, é uma boa ideia cortar gastos. Antes da PEC da gastança, a questão fiscal estava equacionada. Que tal cortar também um pouco do que a PEC prevê? Afinal, uns R$ 100 bilhões descartáveis foram nela incluídos. Se as contas voltarem a um equilíbrio, a inflação e os juros certamente cairão. Se ocorrer o oposto, a inflação dispara e aí não tem como reduzir os juros na marra.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Presidente Lula

Momento de fraqueza

Lula desacredita PF e vê ‘armação de Moro’ em plano de atentado ao PCC (Estado, 24/3). O presidente Lula não foi eleito para se vingar contra eventuais injustiças que possam ter sido cometidas contra ele. Ao contrário, o que precisamos é de respeito às pessoas e às instituições e de reconhecimento de ações visando à proteção de famílias e pessoas e a manutenção da paz. As demonstrações de rancor do presidente servem apenas para fazer crescer os temores de atitudes movidas pela raiva ou inconformismo e diminuir o respeito que ele deve se esforçar para preservar. Espero que este tenha sido apenas um episódio isolado num momento de fraqueza e que deve ser esquecido.

Paulo Roberto Martins Serra

Lorena

A ‘jararaca’ está mordendo

Excelente o comentário da jornalista Eliane Cantanhêde no Estado de 24/3 (Em boca fechada não entra mosca), que indaga o que está acontecendo com Lula. A resposta é simples: a “jararaca” está mordendo. O País está acéfalo. Não há um programa de governo. Não há um programa de combate ao crime organizado, que se fortalece ano a ano. A “jararaca” continua fazendo turismo. A caravana da alegria para a China incluiu até condenados criminalmente. Não há quem controle a “jararaca”, que num único dia atacou o Departamento de Justiça dos EUA, a diretoria do independente Banco Central, seu próprio ministro da Justiça, a Polícia Federal e um senador da República. E, pior, demonstrou que não tem um mínimo de sensibilidade e solidariedade com a família de seu desafeto. A “jararaca” escondeu a fantasia do governante moderador, de paz e amor. A “jararaca” esquece que foi eleita por uma pequena vantagem e só o foi porque a grande maioria não tinha opções e estava exausta de um governante que também só atacava instituições. Que Deus nos agracie com um candidato, no futuro, que seja realmente um presidente honesto, sensível e competente. E que venha simplesmente governar com sabedoria e respeito à democracia.

Jose Rubens de Macedo Soares

São Paulo

Verborragia

Nosso boquirroto presidente ainda não entendeu que tanto políticos quanto peixes morrem pela boca.

Filippo Pardini

São Sebastião

SALÁRIO DE QUEM QUEBROU O PAÍS

Só mesmo Lula da Silva para ficar afrontando a Nação. Desta vez está indicando seu poste Dilma Rousseff para presidir o Banco do Brics, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Salário mensal de R$ 220 mil, por ano R$ 2,6 milhões, ou 1.970 salários mínimos. Um escárnio! Dilma foi responsável por um dos maiores desastres da economia brasileira. Além de outras insanidades, reduziu juros e preço da energia na canetada e praticou crime das pedaladas fiscais. Não por outra razão que as contas públicas no País ficaram em frangalhos e tivemos a maior recessão da nossa história. Em função de suas graves infrações, sofreu impeachment, e ainda como legado, que também é do PT, a pobreza mais que dobrou nos sete anos após. E Lula diz que o impeachment foi golpe da oposição, mas o verdadeiro golpe foi Lula fazer o diabo para elegê-la ao poder desta República.

Paulo Panossian

São Carlos

REPUTAÇÃO ILIBADA

A respeito da indicação da ex-presidenta impichada Dilma Rousseff para o comando do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada pelo Brics em 2014, para um mandato até 2025 com o polpudo salário de US$ 500 mil ao ano (cerca de R$220 mil por mês), cabe, por oportuno, perguntar se houve necessidade de comprovação de notório saber econômico e reputação ilibada por parte da contratada. Francamente!

J. S. Decol

São Paulo

IMPEACHMENT NO BANCO DO BRICS

Será que existe o formato “impeachment” para presidente do Novo Banco do Desenvolvimento? Dilma Rousseff que se cuide!

Luiz Frid

São Paulo

A SORDIDEZ PRESIDENCIAL

Vindo de quem veio, a declaração ruminante de Lula ao querer “f...” Sergio Moro não surpreendeu ninguém. Afinal, apenas incautos aloucados seguem a acreditar na versão “paz, amor e inocência” do presidente. Mas, ao questionar a ação da Polícia Federal (PF), declarando a estapafúrdia ideia de que Moro está por trás de uma armação, ultrapassa todos os limites éticos, morais e racionais. É uma afronta até mesmo aos seus mais fiéis companheiros. A complexidade da fala causa tanta perplexidade que pergunto aos especialistas em saúde mental se não seria o caso de submeter Lula a uma avaliação psiquiátrica, pois claramente a sua sordidez está exacerbada ao ponto de colocar em dúvida a sua capacidade mental de dirigir o País. A Nação não pode admitir ser envergonhada de forma vil; o Planalto não pode se transformar em botequim e o crime organizado não pode ser banalizado na fala inconsequente de um presidente qualquer.

Ana Silvia Fernandes Peixoto Pinheiro Machado

São Paulo

CRISES HEPÁTICAS

Que saudade do “Lulinha paz e amor”! O presidente, com sua longa experiência, deveria saber que política se faz com a cabeça e não com o fígado. Mas nas últimas semanas temos visto Lula sofrendo de fortíssimas crises hepáticas. Não se pode governar com ressentimentos e sede de vingança. Espero que alguém da equipe governamental consiga mostrar ao presidente que esses erros saem muito caros para todos nós brasileiros.

Luigi Petti

São Paulo

AUXILIARES DE BOM SENSO

Lula desacredita a PF e vê armação de Moro sobre investigação de ação contra ex-juiz e outros. Isso não é comportamento de pessoa que senta na cadeira de presidente de uma nação. Lula está caminhando sobre uma corda bamba, não é só aquilo que diz Eliane Cantanhêde em seu texto (Em boca fechada não entra mosca, 24/3, A7). Existem outras verborragias a respeito de muitos outros assuntos. Será senilidade precoce? Ou está testando a paciência de todos? Senhor presidente, ouça mais seus auxiliares de bom senso. Paciência tem limite. Não mexa em vespeiros.

Alvaro Salvi

Santo André

MORO X LULA

Tanto o nosso presidente da República quanto a imprensa parece terem se esquecido de que o então juiz Sergio Moro não foi o único responsável pela prisão de Lula. Na verdade, ao expedir o mandado de prisão, Moro estava cumprindo a decisão do Tribunal de Justiça de sua região. Lembremos que o Supremo Tribunal fez voltar os processos à estaca zero, mandando que corressem pela comarca de Brasília. No entanto, não há notícia de que algum juiz tenha dado andamento aos casos. É o Brasil...

Sarah de Castro Fontes Barbosa

São Paulo

VAIDADES CAPITAIS

Feira e fogueira das vaidades nacionais, Brasília assiste a um festival de egos em ebulição. No Congresso, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira disputam o cetro das medidas provisórias, pela via das comissões, como quer o presidente do Senado, ou pela via direta, como quer o presidente da Câmara e líder do Centrão. No Palácio do Planalto, o ego de Lula ocupa todos os espaços capitais, ministeriais e globais. Nova incorporação do negus de Haile Selassie, Tafari Makonnen, Rás Tafari. Em pleno século 21, ainda suportamos figuras como Xi Jinping, Donald Trump, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro, reis da Arábia Saudita, Aleksandr Lukashenko e Lula da Silva, entre outros tantos líderes que pairam acima dos simples mortais.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

AMEAÇA DE TEMPESTADES

Que tempos estamos vivendo, hein? Nas eleições do bicentenário, ainda que por margem apertadíssima, conseguimos fazer com que a civilização vencesse a barbárie; a liberdade e a democracia superassem o autoritarismo, o obscurantismo e o “desdém administrativo”, na feliz expressão de Flávio Tavares em O que nos espera? (6/1, A4). Em meio ao alívio e às comemorações pela vitória eleitoral, entretanto, o noticiário dos últimos dias nos traz um alerta de que há ameaças de tempestades e tormentas no horizonte. Este momento ainda sombrio está a exigir do governo e da sociedade que o elegeu muito juízo, razão, serenidade, equilíbrio, ponderação, moderação, compaixão, perdão, cuidado e solidariedade. Pensando nisso, pensei em sugerir uma reflexão sobre o editorial Lula precisa fazer jus a tanto apoio (7/10/2022, A3), além de recomendar a leitura da encíclica Fratelli Tutti, do papa Francisco, principalmente o capítulo V, A melhor política, disponível na internet. Também disponível no YouTube, sugiro o filme A Onda, de 1981, sobre o “nós e eles” de que precisamos nos libertar, se quisermos que aconteça neste país o sonho solidário da fraternidade.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

PROTAGONISMO AMBIENTAL

O Brasil volta ao protagonismo ambiental e de sustentabilidade energética, e o artigo do engenheiro Paulo Ludmer deixa isso bem claro (Pesadelos e sonhos elétricos, 24/3, A6). Há que se considerar, no entanto, que o propalado hidrogênio verde somente não terá emissões de carbono se a energia usada para a eletrólise da água vier de fontes não fósseis. Não adianta usar eletricidade de termelétricas a gás natural para fazer hidrogênio que ele não será sustentável. Além disso, seu transporte também precisa ser sustentável e as grandes distâncias Brasil-Europa podem ser uma enorme barreira. Registre-se que o gás hidrogênio não é uma fonte de energia, mas, sim, um transportador.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

DINHEIRO DO CONTRIBUINTE

A sensação que sinto toda vez que leio a palavra “social” associada – por exemplo, socioambiental, vulnerabilidade social, sociocultural – é que é uma semântica para tirar dinheiro do contribuinte e transferir para quem não trabalha.

Carlos Tullio Schibuola

São Paulo

PRIVATIZAÇÃO DO METRÔ

Governador Tarcísio de Freitas, o senhor foi eleito mas há os inimigos espalhados por São Paulo. São pessoas que não querem o bem da cidade. Apostam no quanto pior, melhor. O senhor cedeu e vai pagar valores deixados por outros governos. A população não pode servir como massa de manobra dos sindicatos. Dessa vez foi o Metrô, depois virão os bancos, professores e por aí vai. Quem será prejudicado? Sempre a população. A chave das estações deveria ficar com o presidente do Metrô. Querem fazer greve? Façam, mas abram as estações e coloquem motoristas para dirigir os trens e polícia nas portas das estações para garantir o direito de ir e vir. Vai dar trabalho? Vai, mas tem solução. Privatize. Consulte a população e verá o apoio que terá. As linhas 4 e 5 mostraram que sem sindicato elas funcionam bem melhor.

Luciana Lins

Campinas

INTERRUPÇÃO DO TRANSPORTE

A Prefeitura poderia manter um certo número de caminhões com carroceria aberta e proteção lateral, mais ou menos como veículos de combate policial, para carregar homens sadios nos momentos de interrupção dos meios de transporte normais. Os ônibus ficariam para mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Osnir G. Santa Rosa

São Paulo

BELVEDERE TRIANON

Na edição de sexta-feira, 24/3, o colunista Marcelo Rubens Paiva publicou uma interessante coluna (Não existe mais, C3) comentando o péssimo costume existente entre nós, brasileiros, de não respeitarmos o passado, as tradições, não darmos valor à cultura, à memória das cidades e de lugares públicos. Cita alguns exemplos como o Palacete Prates e outras belas edificações que representavam uma época e foram destruídas e substituídas por outras construções que descaracterizaram totalmente os locais. Há muitos outros exemplos que poderiam aumentar de forma absurda o tamanho do escrito. As construções do Páteo do Collegio hoje existentes, por exemplo, não passam de uma réplica das construções originais do berço de São Paulo, demolidas, substituídas por um “Palácio do Govêrno”, que por sua vez foi também demolido e substituído pelas atuais réplicas. Em um ponto, porém, o colunista se enganou: escreveu que as belas construções do Belvedere Trianon foram demolidas para dar lugar ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), “um monólito de concreto que poderia estar em qualquer outro lugar”. Meu caro Marcelo, não é bem assim. Tenho 80 anos e tive a sorte de conhecer o antigo Belvedere. Era de fato um belíssimo conjunto arquitetônico que lembrava as construções de Paris. Mas foi destruído para dar lugar a uma horrível construção em formato de “caixa de sapato” que abrigou a Bienal em seu início. Um absurdo, uma ideia totalmente estapafúrdia. Felizmente o “monstrengo” durou pouco tempo, foi também demolido e a Bienal foi transferida para um dos pavilhões do Parque Ibirapuera. Daí, em seu lugar, foi edificado o Masp, projeto audacioso de Lina Bo Bardi que conseguiu atender a uma das exigências do edital: não obstruir a vista para o vale onde se situa a Avenida Nove de Julho. Também acho que o antigo Belvedere deveria ter sido preservado, mas ao menos o prédio do Masp é infinitamente mais bonito que a “caixa de sapatos” que era a Bienal. Para finalizar, lembro que o “vão livre” destinado a preservar a vista da Avenida Nove de Julho perdeu sua finalidade. Está totalmente obstruído por ocupantes de todo tipo, sujeira, etc., etc. Dá até medo de se visitar o Masp, o maior museu de arte do Hemisfério Sul, que deveria ser motivo de orgulho para todos nós. Pobre São Paulo, pobre Brasil!

Paulo Braga Martins

São Paulo (SP)

FRAUDES NA INTERNET

O território livre e repleto de ilegalidades, crimes e fraudes da internet bomba geral. Eu mesmo já fui enganado por duas vezes por publicidades de vendas de tênis fantasmas. Quem regula, fiscaliza e atua em cometimentos de crimes pela internet? Pois, aí, encontramos verdadeiros milagres em vendas anunciadas e jamais entregues.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro