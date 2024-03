Caso Marielle

O submundo do crime

Prisão de políticos e delegado no caso Marielle expõe submundo do crime no Rio (Estadão, 25/3, A6 e A7). O avanço de mais uma etapa na investigação da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes mostra ao povo brasileiro que o crime organizado, especificamente as milícias, precisa ser combatido com a máxima urgência e prioridade. Essas organizações vêm se inserindo nos poderes constituídos, entre vereadores, deputados e também no Executivo e no Judiciário. O Estado não pode tolerar a legitimação de criminosos em sua estrutura.

Celio Cruz

Recife

Seis anos depois

Em quem confiar, se as autoridades que investigavam o caso Marielle são suspeitas de atuar para embaraçar a investigação? Foi necessário mudar o governo federal para resolver este crime, seis anos depois de cometido. Deus escreve certo por linhas tortas.

Omar El Seoud

São Paulo

Estado de Direito

Um só paladino

Sobre o editorial Metástases do tumor autoritário (Estadão, 24/3, A3), nos momentos de crise os brasileiros têm um estranho apetite pelo autoritarismo, buscando sempre um paladino para resolver os problemas. Foi assim em 1930, ao apoiar o golpe de Vargas. Deu tudo errado quando a polícia política liderada por Filinto Müller passou a bater na porta de pessoas comuns e agir sem limites. Também em 1964, quando setores da sociedade apoiaram a queda de Goulart e a ascensão de um governo autoritário, os paladinos eram os militares. Deu tudo errado quando a imprensa passou a conviver com censores nas redações e o AI-5 deu poderes ilimitados ao Executivo. Na Lava Jato, os paladinos estavam na 13ª vara de Curitiba. Deu tudo errado quando pessoas passaram a ficar preventivamente presas até confessarem algo, dando início a um remédio usado até hoje pelas autoridades. Atualmente, metade do País vê seu paladino em Jair Bolsonaro e a outra metade, em Lula e no ministro Alexandre de Moraes. Vai dar tudo errado de novo. Só existe um verdadeiro paladino: o cumprimento da Constituição e das leis, sem interpretações mirabolantes, para todos, sem distinção.

Marco Antonio Caffé

São Paulo

Pacaembu

Reabertura

Show de Roberto Carlos, grama de R$ 6,5 milhões e ‘superapp’: os planos da reabertura do Pacaembu (Estadão, 22/3). A pergunta que se impõe: o bairro residencial tombado e os moradores que pagam um alto IPTU voltarão a sofrer as consequências dos shows e das partidas de futebol com ruas apinhadas e sujas, barulho acima do suportável e carros estacionados nas portas das garagens? São Paulo já tem o exemplo lamentável do Allianz Park, onde os moradores não conseguem sair ou entrar em casa e muito menos transitar livremente pelas ruas em dias de evento.

Vera Bertolucci

São Paulo

Eleição na Venezuela

Contra opositores

Às vésperas de ser reeleito para o seu terceiro mandato consecutivo numa eleição fajuta de cartas marcadas, causa espécie e indignação a caradura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, de apresentar ao Parlamento uma “lei antifascismo”, destinada a impor sanções a opositores que promovam a violência contra o país (Estadão, 25/3, A11).

J. S. Decol

São Paulo

Corina Yoris

Filósofa e torcedora do Real Madrid: quem é Corina Yoris, que enfrentará Maduro na Venezuela? (Estadão, 23/3). Graduada em Filosofia, em Letras e doutora em História; atuou como professora de Lógica e Teoria da Argumentação na Universidade de Salamanca, Espanha; tem mestrado em Literatura Latino-Americana na Universidade Simón Bolívar, em Caracas; foi presidente da Sociedade Venezuelana de Filosofia e membro do Conselho Diretor da Rede Interamericana e da Sociedade Ibero-americana de Filosofia e integrante da Sociedade Internacional Etienne Gibson. Ao seu vastíssimo currículo, foi omitido o seguinte: virtual derrotada por Maduro nas próximas eleições venezuelanas.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

Tragédia das chuvas

Solidariedade

Minha solidariedade às populações de Petrópolis e do Espírito Santo, especialmente às famílias que perderam vidas e sua casa.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ASSASSINATO DE MARIELLE

A prisão dos prováveis mandantes e envolvidos no assassinato de Marielle Franco, embora mais do almejada e esperada pela sociedade, não é exatamente motivo para regozijo. A presença massiva do crime organizado no Estado do Rio de Janeiro é velha conhecida desde os tempos dos bicheiros, traficantes e, mais recentemente, dos milicianos. É trágico constatar que, em vez de o crime diminuir ao longo do tempo pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas, dos princípios morais e da segurança pública, o que acontece no Rio é o contrário: o entrançamento cada vez maior e mais sofisticado da bandidagem nas instituições públicas, com participação ativa inclusive de autoridades. É uma lástima tamanha deterioração moral. O Rio de Janeiro continua lindo, como diz a música de Gilberto Gil? Já não mais.

Luciano Harary

São Paulo

CUMPLICIDADE ESPANTOSA

A conclusão a que chegou a Polícia Federal sobre o assassinato de Marielle mostra uma cumplicidade entre políticos, milicianos e autoridades policiais espantosa. Diante disso, é importante que a devassa continue para que o Rio seja salvo das mãos criminosas, que têm transformado a outrora cidade maravilhosa num antro bandidos, travestidos de ocupantes de cargos públicos. Não é por acaso o número de políticos respondendo a processos e outros tanto que deveriam responder. É imprescindível que a limpeza seja feita.

Sylvio Belém

Recife

RIO DE JANEIRO

Assim como os sanguinários e facínoras ditadores ordenam sem remorso algum o covarde e abominável assassinato de quem ousa se colocar contrário aos seus interesses pessoais e políticos, tal qual o czar russo Putin, o ditador venezuelano Nicolás Maduro, entre outros genocidas da pior espécie humana, o Brasil acaba de saber depois de seis longos anos de investigações que o abjeto e condenável assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e de seu motorista Anderson Gomes em 14/3/2018, no centro do Rio de Janeiro, foi planejado e encomendado pelo deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), por seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), e pelo ex-chefe da Polícia Civil (RJ) Rivaldo Babosa, presos no último domingo pela Polícia Federal em Brasília. Conforme as apurações, a morte da vereadora foi ocasionada pelo fato de suas ações políticas contrariarem interesses da milícia envolvida na grilagem de terras na zona oeste da capital fluminense. Como se sabe, a “cidade maravilhosa” do Rio de Janeiro, ”abençoada por Deus e bonita por natureza”, está totalmente dominada pelo crime organizado e pelas milícias formadas por ex-policiais. Um quadro desolador da outrora capital do Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

CÚPULA POLICIAL

A pergunta agora é “quem mais mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes?”. Quando o ex-chefe da polícia foi um dos mandantes do crime bárbaro e a situação da milícia nada mudou no Rio de Janeiro, pergunto também o que está fazendo a atual cúpula policial.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

MARIELLE VIROU SÍMBOLO

O desfecho do caso Marielle (será?) revela o que há muito se sabe sobre o Rio de Janeiro, ou seja, que milícias, políticos e policiais andam sordidamente juntos e embolados, por motivos escusos e maquiavélicos. Marielle virou símbolo, porque resume em si as questões humanas que viraram bandeiras do preconceito: é mulher, negra, gay, vereadora. Ainda não terminou.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

IRMÃOS BRAZÕES

O Brasil parece ser mesmo um país de piadas. O hediondo assassinato da vereadora Marielle no Rio, há mais de cinco anos, deu mais um passo, um desdobramento que parece não ser o último. Deu vontade de reler Lusíadas, primeira frase do Canto I, 1-2, quando ouvi pela TV a notícia da prisão de um delegado que cuidava da elucidação do caso, e de dois irmãos políticos, com trecho do poema de Camões. Foi inevitável vir à mente nova frase hilária: “As armas e os Brazões aprisionados”.

Adriles Ulhoa Filho

Belo Horizonte

TRÂNSITO EM JULGADO

Finalmente acabaram as investigações da morte de Marielle Franco, após seis anos. Agora vamos aguardar o trânsito em julgado, para nossa próxima geração.

Luiz Frid

São Paulo

CRIMES INSOLÚVEIS

Apesar da demora de seis anos para identificar e prender os supostos mandantes e engendradores, é exemplar o desfecho das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes. A tardia federalização dos trabalhos, que só ocorreu em razão do surgimento de envolvidos com foro privilegiado e de alto poder no cenário político-policial carioca, retirou o crime da galeria dos insolúveis e felizmente tende a configurar um duro golpe na endêmica impunidade, que tanto mal tem causado ao Brasil e aos brasileiros. Ficou claro que durante todos esses anos a raposa foi a encarregada de tomar conta do galinheiro e deu no que deu. Para curar a chaga decorrente da execução da vereadora e seu motorista é preciso mais do que a apresentação dos acusados e um relato do que cometeu cada um deles. Embora não traga as vítimas de volta, a rigorosa apuração é um avanço. Oxalá esse tardio derrubar da casa da impunidade sirva de exemplo e combustível para localizar, prender e apenar executores e mandantes de outros crimes que vitimaram e abreviaram as vidas de brasileiros, importantes ou anônimos, Todo crime não esclarecido é uma fissura no tecido social e constitui atraso para todos nós. Não conseguimos esquecer que entre as centenas sem solução há pelo menos mais um de grande repercussão. O caso da facada recebida pelo então candidato Jair Bolsonaro quando em campanha em Juiz de Fora (MG). Acima de preferência ou posicionamento político-partidário ou ideológico, todo brasileiro tem a curiosidade de saber o que moveu e principalmente quem sustentou o esfaqueador Adélio Bispo na sua jornada de perseguição ao então candidato presidencial. Não basta mantê-lo encarcerado indefinidamente. É necessário lançar luzes sobre os fatos e esgotar o assunto, com a produção de provas irrefutáveis de que a ação teria sido um ato movido exclusivamente por uma provável insanidade mental ou obra de quem, por alguma razão, tenha potencializado e aproveitado seus ânimos para cometer o crime. Federalizar a investigação, como no caso da vereadora, poderá ser uma solução.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

ENEL

A Enel tomou a temerária decisão de promover um corte de 36% de seu quadro de funcionários entre os anos de 2019 e 2023. Agora, o argumento sobre danos provocados em distintos circuitos subterrâneos na região central da capital de São Paulo, cuja reparação é complexa e demorada, tampouco ajuda na imagem da empresa privada que está na gestão do setor da energia elétrica desde a privatização da Eletropaulo ocorrida em 1998. Tanto o planejamento de expansão e o investimento de manutenção na rede como o atendimento ao cliente não podem ser negligenciados pelo interesse de acionistas que estão visando apenas ao lucro dos dividendos.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

HOMENAGEM A MICHELLE

Justiça de São Paulo impede homenagem para Michelle Bolsonaro no Teatro Municipal (25/3). Decisão acertada. A concessão de cidadania honorária e outros títulos não pode ser vulgarizada, e só deve acontecer quando um indivíduo presta serviços e outras ações relevantes, preferencialmente ao município outorgante do título. Ao que tudo indica, Michelle não se enquadra nesse essencial requisito, não fazendo jus portanto à referida homenagem, “paixões políticas” à parte.

Maurilio Polizello Junior

São Paulo

VOTOS DOS EVANGÉLICOS

Foi aprovada na Câmara dos Vereadores de São Paulo a concessão do título de cidadã paulistana a Michelle Bolsonaro, mulher do capitão. Faltaram nomes de pessoas que mereciam, de fato, essa honra? Que tal Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, ou Maria Cecília de Luna (Dona Lourdes), que continua lutando pela melhoria da sua comunidade (Jardim São Luís), apesar dos seus 89 anos? Mas o que interessa são os votos dos evangélicos que Michelle pode influenciar nas próximas eleições municipais. É esse abuso que temos que lembrar na hora de votar. Acordem, paulistanos!

Omar El Seoud

São Paulo

ELEIÇÃO EM SÃO PAULO

O PSDB decidiu não apoiar Ricardo Nunes na eleição municipal, considerando sua proximidade com Bolsonaro. Cruz credo!

Rita de Cássia Guglielmi

São Paulo

PSDB

O PSDB foi de um dos dois partidos mais importantes do País para a situação, até deprimente, em que se encontra. Por culpa de quê ou de quem? De omissão. De falta de compromisso com o País.

Helio Teixeira Pinto

Rio de Janeiro

OPERAÇÃO LAVA JATO

Com o governo do PT, a mobilização é geral para apagar os feitos extraordinários obtidos pela Operação Lava Jato. O maior esquema de corrupção da história deste país veio à tona, com diversos empresários, empresas, políticos e até pessoas do Poder Judiciário envolvidas nas investigações. Provas claras foram expostas nos meios de comunicação, envolvendo principalmente o PT, com os negócios com a Petrobras, fundos de pensão de estatais e outras empresas, através do recebimento de propinas e favores especiais através reformas, compras de imóveis, benefícios em contratações governamentais e tantos outros. É vergonhoso para o País que inúmeras condenações e acordos de leniência estejam sendo cancelados por problemas operacionais e ou de trâmite judicial, mesmo com delações claras dos empresários e políticos. O País não pode deixar esses envolvidos impunes. Que refaçam os processos judiciais, pois a provas foram claras e contundentes. Este país não pode deixar a mensagem de que o crime compensa e que a impunidade do crime de corrupção prevaleça.

Carlos Sulzer

Santos

REESCRITA DA HISTÓRIA

Lulopetistas e cumpañeros querem, a qualquer custo, reescrever a história. Felizmente, desconhecem melhores técnicas de “redação”, além de terem uma “letra” muito feia.

A. Fernandes

São Paulo

SEMANA SANTA

Que a Semana Santa que celebramos faça com que nos tornemos, cada vez mais, unidos à graça divina e ao mistério da redenção. Desejo-lhes uma feliz Páscoa!

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília