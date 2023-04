Economia

Revisão das desonerações

Fernando Haddad pretende resolver a explosão de despesas pelo governo Lula por meio de corte de desonerações. Boa ideia. Pretende cortar o benefício das empresas que operam com o Simples Nacional? Ou das indústrias da Zona Franca de Manaus? Ou vai para cima do agronegócio? Ou vai contra os rendimentos não tributáveis das pessoas físicas? A alternativa que sobra é ir contra a indústria automotiva, que está pensando seriamente na possibilidade de sair do Brasil.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

CPI do 8 de Janeiro

Como acabará?

Instalada a necessária Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o fatídico, abominável e inesquecível 8 de Janeiro, cabe citar o velho adágio político: sabe-se como uma CPI começa, mas não como acaba. A conferir se acabará numa CPIzza.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Ainda sem entender

No dia 8 de janeiro de 2023 assistimos às invasões do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional. A facilidade de acesso aos prédios públicos nos chamou a atenção. Os manifestantes entraram sem dificuldade e permaneceram dentro dessas instalações quebrando vidros, objetos de valor, molhando os móveis e circulando com liberdade. Parecia uma excursão programada e devidamente filmada, dentro e fora dos prédios. Semanas antes, as portas de diversos quartéis do Exército brasileiro estavam lotadas de bolsonaristas pedindo ajuda aos militares no sentido de tomarem o poder das mãos dos petistas, que haviam vencido as eleições presidenciais. O povo brasileiro continua perplexo, sem entender exatamente o que aconteceu com o seu patrimônio – mesmo após a divulgação de novas imagens internas do Planalto e a prisão de centenas de pessoas envolvidas naquele emporcalhado episódio. Onde está a verdade?

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

Uma saída

Parece possível a interpretação do 8 de Janeiro: bolsonaristas tentam agitação e promovem o caos e a destruição dos símbolos dos Três Poderes, buscando motivar o Exército brasileiro a intervir e facilitar um golpe militar. Como era visivelmente impossível, a segurança do governo Lula resolveu permitir o avanço dos atos criminosos para jogá-los no colo de Jair Bolsonaro. Esse é o retrato do péssimo momento político que vive o Brasil. Será que em 2026 teremos uma saída?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Lula em Portugal

Camaleão

Lula da Silva passa, às vezes, a impressão de que governa o Brasil a partir de uma mesa de bar, rodeado de companheiros. Emite opiniões que em nada auxiliam a traçar o rumo de um governo minimamente consistente. Causa estragos ao prestígio internacional do País que, para serem corrigidos, o obrigam a revelar-se como camaleão: assume a cor do ambiente que questiona suas atitudes. E a emenda fica pior que o soneto. Por exemplo, no fim de semana, em Portugal, Lula tentou explicar que não teve como objetivo “igualar” a Ucrânia e a Rússia na responsabilidade pela origem da guerra – mas dias antes, para perplexidade geral, ele estava claramente alinhado à ditatorial e autocrática Rússia. Pobre Brasil, há 20 anos alternando-se entre Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, e voltando agora a ser guiado por ideias idênticas às da liderança sindical onde tudo começou. Que carma!

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Bandeiras nas janelas

As recentes falas desastrosas e impensadas de Lula têm feito aumentar as bandeiras (símbolo dos bolsonaristas) nas janelas das residências brasileiras.

Maria do Carmo Z. Leme Cardoso

zaffalon@uol.com.br

Bauru

*

Chico Buarque

Prêmio Camões

“Amanhã vai ser outro dia.” E foi. Chico Buarque, por sua vasta obra artística, retrata fielmente a alma do povo brasileiro. Parabéns ao maior gênio de nossa MPB, que merecidamente acaba de receber o Prêmio Camões das mãos do presidente Lula. Orgulho!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CPI INFRUTÍFERA

É inacreditável que os indicados por Lula da Silva para compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) “dos atos antidemocráticos” (na mais recente definição) sejam os mesmos da infrutífera CPI da Covid. Convém relembrar a forma tendenciosa, grosseira, até desumana, com que depoentes e convidados eram tratados pela Mesa (presidente, vice-presidente e relator), ao lado de deploráveis manifestações de açodamento, autoritarismo e misoginia, em que o senador Otto Alencar se revelou um “craque”. O desapreço a protocolos de isenção e civilidade foi, enfim, a tônica do processo. A julgar pelas indicações do governo, a nova CPMI é também para não dar em nada mesmo.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

CIRCO POLÍTICO

As comissões parlamentares de inquérito se tornaram mais um instrumento de chantagem política e desperdício de dinheiro público. O País tem muitos outros instrumentos e instituições que podem desempenhar muito bem o papel de uma CPI. As tais CPIs se tornaram verdadeiros circos mambembes. A CPI da Covid, por exemplo, demonstrou de forma cabal a culpa do então presidente Jair Bolsonaro na pior gestão da pandemia do planeta, o relatório enviado para a Procuradoria-Geral da República (PGR) nunca foi lido e morreu o assunto. O País vai ficar meses assistindo ao patético circo político da CPI do golpe de Estado que Bolsonaro passou quatro anos anunciando que iria acontecer, e é bem capaz de que a CPI conclua que foi Lula quem mandou invadir Brasília logo depois de se eleger presidente da República. O Brasil precisa se livrar desse lixo de sistema político partidário, acabar com as imunidades dos políticos e deixar as instituições funcionarem sem que o Poder Legislativo mande em tudo. Chega de palhaçada.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

CONDUÇÃO SERENA

Há que se ter coragem, mesmo para dizer o óbvio. O editorial Sem Bolsonaro, não haveria 8 de Janeiro (25/4, A3) é conclusão cristalina à luz dos fatos já revelados e comprovados. No entanto, o alerta de transformar a CPMI em espetáculo está devidamente dado. Espera-se uma condução serena da comissão com foco no estabelecimento dos culpados pelos crimes, da mesma forma com que a CPI da Covid no Senado elucidou muitos desvios e desvarios ao longo daquele triste período, mesmo com pesada atuação de bolsonaristas e outros negacionistas e extremistas.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

O CAMINHO DE VOLTA

O editorial do Estadão Sem Bolsonaro, não haveria 8 de Janeiro me fez lembrar de que a ditadura deixou rastros que parecem nunca se apagar. E, em os reconhecendo, parte do nosso sistema democrático, ainda precário mas com o propósito de se consolidar, fica vez ou outra tentado a fazer o caminho de volta. O que não foi a tomada na Praça dos Três Poderes, senão isso? Ficou tão evidente que Bolsonaro acordou numa parcela grande de militares graúdos o desejo de voltar, dado o fato escancarado da conivência e cobertura que deu aos golpistas e, antes, às diabruras do presidente. E acordou também numa classe média e nas elites acostumadas a privilégios, uma saudade imensa dos tempos em que só elas davam as cartas sem quem se as opusesse. Lula, o operário retirante, representa exatamente a estes que eles podem ser derrotados pela pobreza que permitiram aumentar acreditando com total indiferença numa tal meritocracia impossível pela sua natureza. Não fosse assim o antes desconhecido e medíocre deputado Bolsonaro, admirador de torturadores, não teria vencido uma eleição com bons valores à disposição dos eleitores em 2018.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

AÇÕES DE BOLSONARO EXAMINADAS

Perfeito o editorial Sem Bolsonaro, não haveria 8 de Janeiro. Espera-se que o ex-presidente tenha suas ações examinadas nesta CPI de 8/1 que ganha corpo com o mesmo rigor que ditadores militares tratavam seus torturados. Mas por quê? Durante seu mandato, sem descanso, promoveu ataques às instituições democráticas como o reiterado questionamento das urnas eletrônicas, verbalizando que não obedeceria aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – que presidente faria isso? – e defendendo o golpe de se perpetuar no poder. Seus seguidores, ainda mais aguerridos ao saber que o rival fora libertado da prisão, elevaram o discurso de ódio contra o sistema. A conivência das autoridades – casos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e de Anderson Torres, por exemplo – ao plano de invasão acabou por se transformar em convite à vinda “ordenada” da horda bolsonarista, assistida pela pela TV (certamente com muita ansiedade) por seu mito, na ensolarada Flórida.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

DEMOCRACIA PORTUGUESA

Durante a fala do presidente Luiz Inácio no Parlamento português, deputados do partido Chega, da extrema direita, puseram-se a vaiar Lula, ao que foram prontamente repreendidos pelo presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva: “Chega de insultos, chega de degradar as instituições, chega de envergonhar Portugal”. Em 8 de janeiro, extremistas de direita, inspirados em Jair Bolsonaro, vandalizaram as instituições representativas da República do Brasil, em Brasília, objetivando um golpe mequetrefe de Estado. Simpatizar com a extrema direita é direito de qualquer cidadão, de qualquer país. Em Portugal, meras vaias produzidas dentro do Parlamento foram contestadas com firmeza e elegância; não houve quebra-quebra por parte dos protestadores e ninguém chamou a polícia. Temos muito a aprender com a democracia portuguesa.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

IMAGEM ARRANHADA

A cada pronunciamento de Lula, cai a sua credibilidade. Quando está na China, critica a Ucrânia; quando está na Europa, critica a Rússia; fora do Brasil diz que não interfere no Congresso, mas todos que vivem aqui sabem o quanto o governo lutou para que não houvesse a CPMI do 8 de Janeiro e quantos cargos foram oferecidos na tentativa de esvaziá-la. Diz que vai regular a mídia, mas foi justamente através da mídia que as imagens do 8 de Janeiro vieram à tona, apesar das manobras para escondê-las. Para o mundo fica a dupla imagem de um presidente que não se sustenta a cada vez que abre sua boca. Feio para o Brasil, que a cada improviso tem sua imagem arranhada.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

A PAZ NA UCRÂNIA

Muito bom o artigo de Pedro Mendes Martins sob o título A paz na Ucrânia depende da geopolítica (22/4, A5). É sem dúvida essa dependência que tem tornado difícil a previsão de um final do conflito. A guerra já tornou bastante claro que para além dos fatores um tanto óbvios de suas causas, as consequências não eram e não são explícitas. Várias medidas de pressão sobre a Rússia foram adotadas e contornadas com a mesma facilidade, apenas mexendo algumas peças do tabuleiro. A impressão agora é de que o apoio declarado da China à Rússia (e talvez de outras nações não ocidentais) amplia muito a dificuldade do que já era complicado. Por detrás de tudo, a ameaça das armas nucleares, graças à qual o Ocidente vacila e o conflito se estende perpassado de incertezas.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

MOBILIDADE URBANA

Lula, do PT, afirmou que na humanidade deve haver 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental e que pessoas que possuem problemas mentais têm “desequilíbrio de parafuso”. Ouvindo a fala me lembrei imediatamente da vez que fui levado ao Ministério das Cidades, no governo Lula, para dar uma palestra sobre segurança no trânsito para ciclistas. Entusiasmado com o avanço social, fui convidado a conhecer a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, exatamente quem deveria cuidar da inclusão destes 15%, na época mais, na vida urbana. Para meu profundo espanto e desgosto, trabalhavam lá uma dúzia de pessoas para atender e dar futuro digno a uns 30 milhões de brasileiros, dentre eles os com “desequilíbrio de parafuso”. As inúmeras besteiras que Lula tem dito, e não é de hoje, é que podem levar este país “a uma hora de acontecer uma desgraça”. Dos piores problemas mentais que afetam uma sociedade se deve incluir o “eu sou dono da verdade”, esta sim uma sociopatia, e a construção de políticas sociais para burguês ver, ou seja, populistas, uma desgraça inerente há muito na falas e ações do PT. Mudanças sociais, sim, urgem. Continuar pensando e nos tratando como idiotas, não, basta! A saber, naquele momento, por volta de 2006, o Brasil contava com algo próximo 40 milhões de bicicletas e 30 milhões de usuários no dia a dia, a quase totalidade população de baixa renda. Em 1981, o IBGE, última vez em que foi pesquisada a situação da bicicleta, contou 33% de bicicletas como modo de transporte e bem de primeira necessidade para os mais necessitados. Foi uma luta fazer o PT entender o que era e para que servia uma bicicleta e, quando conseguimos, em nome da transformação social implantou-se um sistema cicloviário em São Paulo que atende preferencialmente aos “coxinhas”, como os próprios petistas chamam ou pelo menos chamavam os ciclistas de classe média. Resolver os problemas de mobilidade dos trabalhadores de periferia, que não são poucos? Zero. Falo besteira? Vide projeto GEF - Banco Mundial PMSP 2007, que morreu e foi enterrado, dentre outros. Aliás, a coisa da bicicleta só andou quando o PT (Marta Suplicy) saiu da Prefeitura. Todas as ações sociais têm meu pleno apoio, desde que não sejam palavras, mas ações; e que não sejam feitas de qualquer forma, a qualquer custo, mas com com inteligência, equilíbrio, visando ao respeito a todas as partes. Por isso na eleição tiramos a tropa de malucos do poder.

Arturo Alcorta

arturoalcorta@uol.com.br

São Paulo

*

SUBSÍDIOS PARA A INDÚSTRIA

Essa discussão sobre taxar ou não produtos chineses, mesmo os de custo de até US$ 50, esbarra num problema que parece jamais se resolverá: os subsídios para a indústria nacional, que vive eternamente usando isso como desculpa para proteger o fabricado aqui. Mas há quanto tempo isso existe e nossa indústria não se desenvolve como deveria? A bem da verdade, estão mal-acostumados e não estão nem aí para se desenvolver.

Laércio Zanini

zannix813@gmail.com

Garça

*

IDADE DA FROTA DE CARROS

Não há por que se alarmar com o aumento da vida média da frota brasileira de carros. Atualmente, com menos de 11 anos, está 13 a 14 meses mais “jovem” que a média dos Estados Unidos ou da União Europeia. Quando há “surtos” de produção e venda de carros novos provocados por condições econômicas favoráveis, a idade média tende a baixar em relação à tendência de longo prazo, devido ao impacto estatístico fora da curva dessas vendas. Outro fator não levado em conta no alongamento da vida útil dos carros é a qualidade e tecnologia dos fabricados na última década em relação aos mais velhos. Posso atestar essa melhoria por experiência própria. Antigamente devia-se trocar de carro aos cinco ou seis anos, porque o custo de manutenção forçava essa troca. Atualmente tenho um carro com dez anos de vida, em excelente estado de conservação mecânica, rodando exclusivamente no acidentado circuito urbano, e ainda não troquei a suspensão ou o sistema de freios, nem o escapamento e o catalisador, itens que eram trocados aos três ou quatro anos nos carros da década de 1990. Em dez anos de uso troquei somente duas bobinas, o jogo de velas e a bateria. A melhor qualidade dos carros da última década pesa muito no alongamento de sua vida útil, não somente no mercado de revenda, mas também para os compradores de carros zero quilômetro. Esse fator leva à conclusão de que a capacidade ociosa dessa indústria é potencialmente muito maior que se calcula, porque o mercado de reposição passou a ser mais reduzido.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

*

ECONOMIA BRASILEIRA

O presidente Lula não se cansa de propagar aos quatro ventos que fomos a sexta economia do mundo. Não fomos. Chegamos à sétima posição, a duras penas. Hoje, ocupamos a 12.ª, e caindo. Nosso PIB, de 2010 até 2022, aumentou de 1,6 para 1,9 (trilhão de US$), muito pouco para os padrões de países emergentes. Mas de nada adianta ocuparmos essa posição se nosso PIB cresce a números pífios, e nossos problemas crescem exponencialmente, a saber, diferenças sociais e econômicas, educação, saúde, segurança, política, etc. Portanto, sr. presidente, mais ação e menos retórica, se possível.

José Claudio Bertoncello

jcberton10@hotmail.com

São Paulo

*

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA SAÚDE

Sobre o artigo Um SUS do século 21 (24/4, A4) falando sobre o acesso ao prontuário eletrônico, quero parabenizar o dr. Jorge Kalil e lembá-lo de que nós, da periferia da região leste, estamos cobrando há três gestões a colocação do prontuário eletrônico em todos os serviços da saúde. Na gestão atual, isso consta do Programa de Metas 2021/2024 e, verificando, recebemos a informação de que não tem internet suficiente para que as UBSs que já os possuem se comunicarem entre si. Queremos também lembrar que é um serviço necessário para quando a nossa população idosa procurar o pronto-socorro, para que o médico que a atende tenha todas as informações necessárias. Hoje a maioria dos que vem a óbito é encaminhada ao Instituto Médico Legal para definir a causa da morte. A nossa cidade de São Paulo precisa urgentemente do prontuário eletrônico, sendo que a maioria dos usuários tem vários números de prontuário – sou portador de três, um de cada UBS onde tem a especialidade necessária para o atendimento.

Olavo de Almeida Soares

olavoasoares@gmail.com

São Paulo

*

DISPUTA NA ABL

Tive meu nome citado na excelente coluna semanal do notável e querido jornalista Sergio Augusto (Sempre esteve no gibi, 24/4, C5), que eu admiro desde o jornal O Pasquim. Eu gostaria de dizer primeiro que meu livro Marketing Hoteleiro com Experiências é baseado em uma pesquisa de 30 anos na hotelaria em São Paulo, de 1970 a 2000. E, quanto à minha candidatura à cadeira número oito da Academia Brasileira de Letras (ABL), eu sou o único candidato que tem um projeto para que a ABL vá ao encontro do povo.

James Ackel

jamesakel@uol.com.br

São Paulo

*

BORIS FAUSTO

Um minuto de silêncio em homenagem ao cientista político Boris Fausto, recém-falecido aos 92 anos, um dos mais respeitados historiadores do Brasil, vencedor de nada menos que três prêmios Jabuti por suas respeitadas obras como escritor. Foi um bravo combatente da ditadura militar, tendo sido obrigado a se exilar até que o Estado Democrático de Direito fosse novamente restaurado. Viva Boris!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo