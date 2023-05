Urbanismo

Prédios mais altos em SP

A propósito da notícia SP planeja liberar prédios mais altos perto de metrô e no miolo de bairros (Estado, 24/5, A14), é importante observar que o que nós, moradores de São Paulo, pretendemos é maior qualidade de vida para quem vive na cidade, em vez de autorizar construções megalomaníacas. É preciso, primeiro, resolver a situação da grande quantidade de imóveis degradados e desocupados nas regiões centrais, além de prédios comerciais que terão o mesmo futuro com a implantação do teletrabalho, e que deveriam ter seu uso destinado para habitações sociais. São Paulo não precisa de mais construções, o que precisamos é de corrigir a trajetória de especulação imobiliária que tem condenado a população mais pobre da cidade à exclusão, a morar nas periferias, com a destruição de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e mananciais. Precisamos de bairros socialmente heterogêneos, de mais áreas verdes, enfim, de sustentabilidade.

Airton Reis Júnior

São Paulo

Bairros no limite

Com a desculpa de construir prédios próximos ao Metrô, vemos bairros como Moema e Vila Mariana começarem a ficar intransitáveis. O número de novos prédios por quarteirão é absurdo. Em breve, a infraestrutura local não será mais suficiente. Alguém está olhando para nós? Sim, as empreiteiras!

Vânia Panico

São Paulo

Carro popular

Caminho errado

Muito tenho escutado e lido sobre mais um projeto retrógrado do governo Lula: a fabricação de carro popular, para contemplar pessoas de baixo poder aquisitivo. Enquanto o mundo caminha rapidamente na tecnologia automotiva, o governo propõe isso. Esse projeto está no mesmo caminho do cancelamento das privatizações, da reversão da privatização da Eletrobras, do apoio a governos criminosos e da distribuição do nosso dinheiro a países falidos econômica e moralmente. Está faltando o Brasil voltar a escrever farmácia com ph.

Luiz Francisco A. Salgado

São Paulo

Rotas invertidas

Governo quer volta do ‘carro popular’, mas consumidor tem optado por SUV (Estado, 21/5, B1). Se o público quer comprar mais SUVs, por que não fazer um SUV popular? Motor pequeno, econômico, isento de taxas e impostos, com custos reduzidos. Atendam o público, e não a cabeça desses tais conhecedores de mercado.

Alberto Utida

São Paulo

A conta não fecha

Em fevereiro de 2020, antes da pandemia, o carro popular mais barato custava R$ 35 mil, e hoje o mais barato está em torno de R$ 69 mil, quase o dobro. A indústria automobilística precisa explicar esse aumento absurdo em apenas três anos. As montadoras já definiram fabricar veículos SUV ou de alto valor, e vem o governo querer propor carro popular. Nunca vai fechar a conta, e a classe de baixa renda vai ficar com a opção de comprar veículos usados. É assim o mercado.

Manuel Pires Monteiro

São Paulo

Governo Lula

Um Brasil ESG

É animador o texto escrito a quatro mãos, pelo presidente Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, sobre a neoindustrialização que o Brasil precisa (Estado, 25/5, A5). Acertam os dirigentes maiores do País em apostar na potência verde que o Brasil pode se tornar e no cuidado social. Só faltou dar mais peso para as questões de governança – de ética e de transparência – para termos aí os princípios ESG totalmente representados na estratégia governamental. Teríamos assim um país ESG na sua essência, pavimentando caminho para um desenvolvimento sustentável e respeitoso.

Alexis Thuller Pagliarini

São Paulo

Biografia de Marina

Lula abandona Marina em negociação sobre esvaziamento de pasta (25/5, A2). Pobre Marina. É perceptível a falta de vontade do governo em fortalecer a pasta do meio ambiente, uma vez que a luta pela democracia e todo o discurso envolvido na campanha foram apenas para vencer as eleições. Com muita dificuldade a ministra terá a chance de fazer algo pelo meio ambiente. Deveria sair enquanto é tempo, antes que sua biografia seja manchada.

Matheus Adrian C. de Queiroz

Espírito Santo do Turvo

O STATUS DE MARINA

Lula da Silva, o paladino e peregrino internacional da paz, não é tão de paz assim. Em 2008, ele fritou e humilhou Marina Silva, principalmente por conta do embate em torno da construção da usina de Belo Monte, a ponto de ela pedir demissão em caráter irrevogável do Ministério do Meio Ambiente. Marina Silva saiu e durante um bom tempo criticou duramente o presidente, inclusive chamando-o de corrupto. O tempo passou, Lula da Silva foi eleito para um terceiro mandato e, com muita conversa e muitos pedidos de desculpa de ambas as partes, convenceu Marina Silva a assumir novamente o Ministério do Meio Ambiente. Mas bastaram menos de cinco meses e Lula da Silva está fritando e humilhando mais uma vez Marina Silva (Lula abandona Marina Silva em negociação sobre esvaziamento de pasta, 25/5, A2), deixando que um decreto do Congresso esvaziasse o Ministério do Meio Ambiente, que perdeu o poder sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em troca de manter intactos ministérios comandados pelo seu partido, o PT. Pode ser que os próximos acontecimentos repitam 2008, o que será uma imensa derrota do governo pelo status que tem Marina Silva, aqui e no exterior, e irá minar profundamente a credibilidade e confiabilidade no sr. Lula da Silva.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

GOVERNO LAVA AS MÃOS

O que está acontecendo com as ministras Marina Silva e Sonia Guajajara é de um surrealismo ímpar. Dizer que seus ministérios podem ficar desidratados pela medida provisória que reestrutura as pastas é de uma delicadeza quase piedosa. Tirar a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, entre outros, do Ministério do Meio Ambiente, é retrocesso e politicagem acintosa. O governo, pelo visto, tal qual Pôncio Pilatos, lava as mãos e diz que a culpa é do Congresso. A questão é que quem sairá crucificado nessa história não serão nem Guajajara nem Marina, mas sim os povos indígenas e o meio ambiente.

Luciano Harary

São Paulo

MINISTROS DESCARTADOS

Assim como Jair Bolsonaro usou Sergio Moro em sua campanha, para descartá-lo em seguida, Lula fez o mesmo com Marina Silva, que ainda não foi descartada mas já perdeu poder.

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

O QUE O POVO ESCOLHEU

O Congresso Nacional atingiu gravemente o governo Lula quando retirou atribuições fundamentais dos Ministérios dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente. A maioria do povo brasileiro escolheu valorizar os povos originários e a preservação das florestas na última eleição. O governo Lula recebeu o recado: este Congresso majoritariamente reacionário não poupará o seu governo. Lula vai precisar tirar vários coelhos da sua cartola para cumprir suas promessas de campanha. O povo brasileiro, mais do que nunca, precisará estar atento.

Célio Cruz

Recife

‘PARA INGLÊS VER’

O Brasil é o mesmo de 170 anos atrás quando, para enganar a Inglaterra que tentava abolir a escravidão no mundo, encenava supostas missões contra as naus negreiras, daí a expressão “para inglês ver”. Diante de um discurso de mudanças, vemos o coronelismo que impera no Congresso Nacional esvaziar os Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, e apressar o marco temporal das terras indígenas.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

RAINHA DO BRASIL

Marina Silva deveria ser eleita a rainha do Brasil, figurativa mas importante, com as atribuições de dar a volta ao mundo falando do meio ambiente, participar de eventos, recepções, inaugurações, entregas de medalhas e apenas cumprimentar políticos que na verdade só se preocupam com seu meio ambiente familiar.

Carlos Gaspar

São Paulo

QUESTÃO DE PRINCÍPIOS

No momento em que o Brasil se predispõe a liderar a luta pela preservação climática, cujo maior agressor são os gases da queima de combustíveis fósseis que provocam o efeito estufa, se defronta com o dilema da exploração das reservas de petróleo na foz do Rio Amazonas. Em favor da causa, o pragmatismo argumenta que os 170 quilômetros de distância da costa e os 500 quilômetros de distância da foz do rio seriam suficientes para dissipar os impactos de eventuais acidentes sobre o ecossistema, em contraposição aos benefícios trazidos à população da região pela indústria do petróleo. Além disso os recursos gerados poderiam financiar as pesquisas e desenvolvimento de energia de fontes limpas. Já os ambientalistas conservacionistas alegam não fazer sentido submeter a região ao risco ambiental, além de alimentar o processo de agressão ao clima do planeta com o aumento da oferta de combustíveis fósseis, justamente quando o mundo se debruça à tarefa de buscar alternativas a esses agentes poluidores. Enfim, a questão que se coloca é de natureza ética e conceitual, se seria legítimo o oportunismo de aproveitar uma riqueza sabidamente deletéria. Em outras palavras, seria continuar a guerra contra o clima para obter discutíveis vantagens, enquanto se desenvolve alternativas para parar de sujar o planeta.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

DISCUSSÃO POLÍTICA

A discussão sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas está sendo travada muito mais no campo político pelo lado do governo federal, e não tecnicamente com a análise criteriosa de todos os dados sobre as reservas de petróleo brasileira, sua duração, o refino, os problemas de característica e o que está ocorrendo no mundo que preocupa-se com o meio ambiente, reduzindo e substituindo o uso dos combustíveis fósseis. É obvio que os Estados do Norte estão de olho nos royalties que poderão receber. Imagine a briga se for autorizado um poço de prospecção técnica e indicarem reservas exploráveis mas não necessárias em longa data.

José Luiz Abraços

São Paulo

VOLTA AO PASSADO

Há muitos anos vimos um filme muito agradável sobre um jovem que voltava ao passado e conseguia garantir o futuro melhorado. Nós, brasileiros, estamos assistindo a um novo filme sobre volta ao passado, produzido pelo governo Lula. O Fusca do Itamar, as invasões de terras pelo MST, a reestatização da Eletrobras, a reversão do Marco do Saneamento. É, na verdade, um filme de terror. Será que não há pessoas inteligentes no governo que possam nos salvar desse pesadelo?

Aldo Bertolucci

São Paulo

DIA DA INDÚSTRIA

Neste dia 25 de maio, Dia da Indústria, lemos e ouvimos muita parolagem plácida para acalentar bovinos sobre a necessidade incontestável de revitalizar o nosso outrora pujante parque industrial. O que falta mesmo é agir efetivamente para eliminar as verdadeiras causas dessa destruição. Começando por renovar a ultrapassada e bolorenta CLT getulista, fruto de uma época que já passou faz tempo e que nem os atuais supostos “beneficiados” a querem mais – vide a pesquisa do Datafolha sobre os motoristas de aplicativos, que muito sabiamente preferem cuidar eles mesmos do seu suado dinheirinho do que deixá-lo nas patas do perdulário Estado brasileiro. E depois, outra tarefa hercúlea, seria obrigatório revisar a nossa inefável Constituição cidadã, que na prática só trata uns 15% de brasileiros como cidadãos de fato. Os restantes são tratados como servos, obrigados a entregar 45% do que ganham para sustentar a “nobreza” no topo da pesada máquina estatal. E só por serem mantidos propositalmente na ignorância disso é que os servos ainda acreditam que são cidadãos de uma democracia, só porque são obrigados a apertar periodicamente uns botõezinhos nas urnas. E eu digo isso pela experiência própria. Vejo hoje entristecido as grandes metalúrgicas, os formidáveis estaleiros navais e muitos celeiros de tecnologia nacional sucateados e no abandono. E pior, vendo também o desperdício da custosa formação de milhares de trabalhadores especializados, que hoje mal sobrevivem em subempregos com salários miseráveis. Levou tempo mas a destruição da nossa indústria chegou. E se nada mudar do que realmente causou essa tragédia, poucos se atreverão a colocar suas poupanças numa indústria sabendo da enorme chance de vê-la naufragar engolida por mil impostos, corrupção, processos “trabalhistas” e toda sorte de entraves burocráticos. Voltaremos, se é que já não estamos, à Idade Média feudal e com status de Colônia, com meia dúzia enriquecendo com a exportação de comida boa e minérios em bruto. E os servos...

Alfredo Franz Keppler Neto

Santos

INSTITUIÇÃO DO SEGURO

É chegada a hora do desmame (O valor da autonomia no trabalho por aplicativo, 25/5, A3). Se o brasileiro pensa em crescer economicamente, ter mais liberdade pessoal, urge se desvencilhar dos ditames do Estado. Devemos acreditar na instituição do seguro e aprender a usá-lo, devemos nos garantir com apólices para a garantia de infortúnios, vamos nos modernizar e baratear nossas atividades e sobrar mais dinheiro para a condução de nossas vidas pessoais.

Guilherme Pacheco e Silva

São Paulo

INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA

Os investimentos têm que ser feitos naquilo em que o País é bom. O Brasil é bom em agropecuária, turismo e mineração. A indústria brasileira, há muito tempo, anda para trás porque investe errado. Investir em automobilismo, aviação, construção de submarino nuclear, aeroespacial, etc. jamais irá levar o setor industrial brasileiro para a frente. A indústria brasileira tem que se desenvolver pensando no agronegócio, turismo e mineração, principalmente para parar de exportar matéria-prima e exportar produtos com maior valor agregado, além de gerar emprego para brasileiros. É inadmissível um país essencialmente agrícola ter uma indústria de fertilizante inacabada desde 2014 e continuar importando fertilizante.

Renato Maia

Prados (MG)

NEOINDUSTRIALIZAÇÃO

Em relação ao artigo Neoindustrialização para o Brasil que queremos (25/5, A5), o texto parece ter sido escrito há décadas atrás, quando o resto do mundo vivia uma realidade completamente diferente e o governo brasileiro tinha recursos de sobra para gastar como promotor do desenvolvimento nacional. Ignora, portanto, que a indústria moderna e competitiva já não emprega mais tanta gente como no passado. O governo quer formar capital humano para as necessidades do século 21 com o Bolsa Família e com a valorização do salário mínimo? E continuar a simplesmente injetar dinheiro na educação básica sem se preocupar em reformar o currículo para os novos tempos? O horror, o horror. É extremamente preocupante a sinalização de uma política de neoindustrialização nacional como sinônimo da escolha de alguns setores privilegiados, de acordo com critérios pouco transparentes para a sociedade, prática que já deu muito errado, como todos já estão cansados de saber. Enfim, tudo indica que o cada vez mais escasso dinheiro público continuará a ser fartamente desperdiçado sob a forma de isenções, benefícios fiscais, protecionismo e crédito fácil a poucos setores escolhidos a dedo, em detrimento de todo o resto da combalida indústria nacional, que continuará a definhar. Tudo isso na vã tentativa de reviver um passado já morto e enterrado. O que resta para comemorar? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

BOAS IDEIAS

Brilhante o texto Neoindustrialização para o Brasil que queremos, que reflete uma oportunidade de conhecermos melhor o nosso governo. Que esse texto seja uma mostra de que teremos o Brasil que queremos. Estávamos ávidos por uma boa conversa, deixando para trás o cardápio das vinganças, e mudança para o cardápio dos bons consensos. Há de se louvar os autores do texto, que mais se parece ser do estadista Geraldo Alckmin, que talvez tenha dividido a autoria com seu chefe. Mas, de qualquer forma, o texto reflete ideias, e de boas ideias é que estamos precisando.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

ESPECIALIDADES MÉDICAS

Faço coro ao leitor Fillipo Pardini ao cumprimentar a repórter Fabiana Cambricoli por jogar luz no assunto atendimento de especialidades médicas (Fórum dos Leitores, 25/5, A4). E sugiro que a repórter jogue sua luz no Hospital do Servidor Público Estadual. Alguma coisa deve estar errada na gestão. Como é possível as pessoas levarem mais de um ano para conseguirem consultas e ou cirurgias?

Izabel Avallone

São Paulo