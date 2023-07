Caso Marielle Franco

Delação de Elcio Queiroz

Vejo de forma positiva a eficiência da Polícia Federal na investigação da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes (Estado, 25/7, A7), mas também me pergunto por que só o caso dela tem sido investigado de forma a chegar a algum resultado. Por que inúmeras famílias de outras Marielles assassinadas neste Brasil continuam chorando a morte de seus entes queridos e continuam sem perspectiva de ver a solução de seus casos.

Luis E. Baibich

Curitiba

Lições do caso Marielle

Os executores do assassinato de Marielle Franco já foram identificados e se espera que em breve saibamos quem foram os mandantes e sua motivação. Muitas lições podem ser aprendidas do caso. Entre elas, que crimes mal investigados podem ser esclarecidos e que delações premiadas podem ser fundamentais para isso. Sete em cada dez homicídios no Brasil ficam sem solução. E mais de 90% terminam impunes. A grande maioria dos crimes em geral fica sem solução. Quando se trata de casos de corrupção, é melhor nem comentar. Um elemento muito importante nos crimes esclarecidos e punidos é a firme vontade de levar as investigações e o julgamento adiante, como ocorre no caso de Marielle. Quanto às delações premiadas, se feitas corretamente, são consideradas de imenso valor para as investigações criminais nos EUA e em diversos países. São a principal arma que a justiça dispõe contra o crime organizado. É por isso que a nossa lei determina uma série de benefícios (redução de 1/3 a 2/3 do tempo de pena, cumprimento da pena em regime semiaberto, etc.) a quem ajuda a resolver crimes. E agora, que o PT descobriu a utilidade dessa prática e validou a sua utilização, a esperança dos brasileiros de que o combate à corrupção possa um dia ter sucesso aumenta consideravelmente.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Contas públicas

Voos de galinha

O aumento da expectativa pela piora do rombo nas finanças públicas de 2023 – as despesas devem superar as receitas em R$ 145,4 bilhões – agrava um problema crônico: o agigantamento da dívida pública. Isso num país que nos últimos 12 meses pagou cerca de R$ 700 bilhões só de juros. Lastimavelmente, a falta de um plano robusto de médio e longo prazos para enfrentar esse problema faz com que o governo elabore políticas irrisórias na tentativa de ver o que dá certo, e a economia tendendo a voar como as galinhas. Como disse Sêneca, não há ventos a favor se o capitão não sabe que rumo tomar.

Marcelo Melo Ramos

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

Reforma tributária

‘Imposto do pecado’

Talvez este seja um momento importante para sobretaxar produtos nocivos à saúde. Certamente, o grande mal que afeta nossa saúde se chama síndrome metabólica, causadora, entre muitos outros problemas, de diabetes (a do adulto), obesidade, doença cardiovascular, hipertensão arterial, doença renal crônica e vários tipos de câncer. E quem é o principal causador da síndrome metabólica? Chama-se carboidrato. Este, sem dúvida, merece ser exemplarmente sobretaxado. O Ministério da Saúde tem o dever de confirmar tudo isso e de orientar as demais autoridades do governo.

Pedro Renato Chocair, médico

São Paulo

Economia verde

Oportunidade perdida?

Muito interessante o editorial O tesouro verde do Brasil (Estado, 24/7, A3). Algumas pessoas definem um país como um território com fronteira claramente definida, uma população com um governo e uma cultura compartilhada. Essa definição me faz duvidar se somos realmente um país. Temos o território com fronteira definida, população e até uma cultura compartilhada. O que nos falta, porém, é um governo que seja consensualmente admitido como tal. O único que se encaixaria nesse naipe foi FHC. De lá para cá, só temos o “nós contra eles”: quem vence a eleição não age como o líder de uma nação, que tem de governar para todos, tenha sido seu eleitor ou não. Age como líder da facção vencedora, com o objetivo fixo de manter sua facção no poder e massacrar a facção derrotada. A oposição tem raciocínio similar. Assim é difícil sermos um país. Quando muito, estamos condenados a sermos um meio-país.

Alexandre Marcos Pereira

Ribeirão Preto

CASO MARIELLE FRANCO

CASO MARIELLE FRANCO

Se Jair Bolsonaro fez o diabo para que não fosse esclarecida a morte da vereadora do Rio Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, nesta nova gestão do Planalto o empenho para desvendar o assassinato parece lograr êxito. Como divulgado nesta segunda, 24/7, o ex-policial militar Élcio Queiroz, que confessou sua participação no crime, na deleção premiada que concedeu à Polícia Federal, em 14 de junho deste ano, indicou os outros supostos participantes do crime ocorrido em março de 2018, que além do suposto atirador Ronnie Lessa também teria contado com o ex-policial militar Edmilson Oliveira da Silva, conhecido por Macalé (este assassinado em 2021), o suposto contratante do crime, e com o ex-bombeiro Maxwell Simões, que supostamente monitorava os passos de Marielle nos últimos meses de 2017. Oxalá seja finalmente esclarecido esse bárbaro crime, que pode também trazer sérias consequências ao ex-presidente Bolsonaro.

Paulo Panossian

São Carlos

INVESTIGAÇÕES MALFEITAS

Como escreveu Eliane Cantanhêde (Estado, 25/7, A8): não há crimes perfeitos, mas investigações malfeitas ou para darem em nada. É por isso que aguardamos até hoje para saber quem teria criado o álibi para o criminoso da facada em Bolsonaro estar na Câmara e quem mandou matar Celso Daniel. Quem sabe agora vai.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

PREFEITOS ASSASSINADOS

Os prefeitos de duas cidades grandes como Santo André e Campinas (todos do PT) foram assassinados nos últimos anos e ninguém sabe até hoje os verdadeiros mandantes dessas mortes.

José Carlos Picado

São Paulo

CELSO DANIEL

É louvável o empenho do governo Lula em solucionar um dos crimes políticos mais emblemáticos da história do País. Reparem que eu disse “um dos crimes”, porque seria providencial que tivéssemos o mesmo empenho para desvendar finalmente o caso Celso Daniel. Ainda mais porque Celso Daniel era um petista de primeira hora, prefeito de Santo André, já em seu terceiro mandato à frente de uma das cidades consideradas berço do Partido dos Trabalhadores. Entendo que, talvez, não tenha havido tempo suficiente para esclarecer o assassinato nos governos Lula 1 e 2, Dilma 1 e 1/2, mas agora, no Lula 3, com a dedicação do incansável ministro Flávio Dino, tenho certeza de que chegaremos às respostas tão aguardadas: quem mandou matar e por que mandou matar Celso Daniel? É verdade que uma dezena de pessoas ligadas ao crime já morreu ou foi assassinada, mas, como disse o ministro da Justiça, “não existe crime perfeito”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ESCLARECIMENTO DE HOMICÍDIOS

Quem mandou matar Marielle? Segundo o Instituto Sou da Paz, em 2019, apenas 37% dos homicídios no Brasil foram esclarecidos e, pelo visto, parece que somente o caso da Marielle tem prioridade. Quem foi Marielle para merecer tanta atenção, inclusive do ministro da Justiça, Flávio Dino?

J. A. Muller

Avaré

DELAÇÃO PREMIADA

Embora não seja lulista ou bolsonarista, não tenho a menor dúvida de quem matou a valente Marielle e seu motorista foram membros das milícias que se alternam no crime organizado com os traficantes. Ainda acredito e torço para que o principal mandante seja identificado e finalmente a sociedade tenha conhecimento do nome desse infame criminoso, ao qual repugno com veemência e desejo que ele pague pelo que fez. O que eu não consigo compreender é que chegaram a um nome através de uma confissão de um assassino preso, em troca de redução de pena, portanto também ameaçado, sendo essa uma prova válida, ao meu ver, como advogado. Mas como não é válida a delação de Antonio Palocci e outros criminosos? A prova é dita como nula. Alguém pode explicar-me?

Jose Rubens de Macedo Soares Sobrinho

São Paulo

GRUPO PRERROGATIVAS

Não vi nenhum repúdio do grupo de advogados Prerrogativas contra a delação premiada do caso Marielle, como reiterada vezes faz quando se trata da Operação Lava Jato.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO

Todos são iguais perante a lei. Perguntar não ofende: quem também mandou matar Bolsonaro?

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro

RESOLUÇÃO DO CRIME

O caso do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018 conseguiu dar os primeiros e significantes passos para a resolução do crime. Com a delação premiada e com detalhes do ex-PM Élcio Queiroz, a Polícia Federal já colocou na prisão outros integrantes. Na verdade, ainda não se sabe quem foi o mandante dessa chacina – o fator principal. Mas é necessário dar segurança aos que ainda estão vivos para que não aconteça o mesmo com os demais já aniquilados pela quadrilha.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL

Não consigo entender o sistema penal brasileiro: todo criminoso tem alguma justificativa para cometer qualquer crime; um assassino só pode estar em desequilíbrio emocional quando comete um crime, mas isso permite presumir que ele não seja culpado? No Brasil quem tem um bom advogado dificilmente fica preso independente do crime cometido. Qual será o limite a suportar?

Luiz Frid

São Paulo

A DOENÇA DE LULA

O presidente Luiz Inácio atribuiu seu mau humor às dores no quadril e anunciou que será submetido, em outubro, à cirurgia para correção da causa do problema. É plenamente procedente a justificativa de Lula, na medida em que não há dor ou doença incapacitante ou grave que não provoque sofrimento e deixe alguém irritado e mal-humorado. Assim como o presidente, existem milhares de brasileiros doentes, dependentes do SUS, que estão sim sob acompanhamento e tratamento, porém numa velocidade tão lenta que ultrapassa os limites da razoabilidade. O SUS é reconhecido por ser o sistema gratuito provedor de saúde mais abrangente do mundo, mas que carece de eficácia pela falta de investimento e vontade política. Pudera. Não há ministro da Saúde que consiga estabelecer projetos de curto e longo prazo – como, por exemplo, diminuir a fila do SUS – sem orçamento adequado e trabalhando sob constante pressão de forças político-partidárias ávidas pelo cargo. A doença de Lula está bem encaminhada. A população carente aguarda e merece o mesmo tratamento.

Luciano Harary

São Paulo

ARTROSE NO QUADRIL

O meu presidente vai se internar para fazer cirurgia de artrose no quadril no Hospital Sírio-Libanês, e está certíssimo. Só gostaria que ele me ofertasse a mesma possibilidade porque estou com problemas idênticos, só que nos dois quadris. Vê se quebra essa para mim, presidente. O senhor está fazendo tanto por nós que todos nós gostaríamos muito de ser atendidos também pelo Sírio-Libanês.

José Roberto Iglesias

São Paulo

REFORMA JUDICIAL EM ISRAEL

Após sete meses turbulentos de debate sobre reforma judicial em Israel, chegou-se a uma proposta moderada aprovada em primeira votação. A abordagem do tudo ou nada quase levou o país à beira do desastre e o compromisso não é um sinal de fraqueza, mas uma imposição do bom senso a todas as partes. Nada mais democrático do que decidir conforme a vontade da maioria, expressa pela votação no Knesset, levando também em consideração as preocupações da oposição, como refletido na evolução da proposta. É nesse sentido que a reforma está ocorrendo. Quem apoia Israel de verdade saberá valorizar o que foi atingido.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

ALVO PREFERENCIAL

A coluna de Carlos Pereira (Estado, 24/7, A7) retrata uma realidade para a qual é preciso toda a atenção e que é confirmada pela aprovação em Israel da primeira medida da polêmica reforma judicial: o Judiciário é o alvo preferencial de todo autoritário populista. Atacá-lo, buscar deslegitimá-lo porque juízes não são eleitos, arguir que há uma “ditadura judicial” e que o poder só está com quem detém votos (Montesquieu que se revire no túmulo) é mandatório para quem golpeia a democracia por dentro: Bolsonaro, Trump, Erdogan, Orbán, Chávez, López Obrador e Netanyahu, não escapa um, todos os cupins iliberais rezam por essa cartilha. Um verdadeiro democrata, independentemente do lado que ocupe no espectro político, não fraqueja em seu apoio à Justiça como instituição; ministros são falíveis, têm defeitos e podem e devem ser criticados (assim como podem e devem preservar sua imagem e evitar exposição indevida), mas o Poder Judiciário deve ser sempre prestigiado e fortalecido.

Flavio Calichman

São Paulo