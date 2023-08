Brics

Os interesses da China

A respeito da polêmica decisão de incluir mais seis membros no Brics a partir de janeiro de 2024 (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã, Etiópia e Argentina), formando um bloco de 11 nações com 3,5 bilhões de habitantes e um PIB de mais de US$ 28 trilhões, cabe citar o que bem disse ao Estadão (25/8, A11) o criador do acrônimo, Jim O’Neill, ex-economista-chefe do Goldman Sachs: “Estou quase a ponto de dizer que o Brics acabou”. “Não sei qual a lógica usada. A inclusão deveria ser feita com critérios transparentes. Se olharmos para os novos membros, não se sabe o que eles acrescentam. E, mais importante, por que alguns países e não outros?” “Por causa do Irã, o simbolismo do Brics está ficando mais sem sentido. Para mim, está muito distante dos princípios econômicos que pensei 20 anos atrás.” “Não entendo o que estão tentando fazer. Com 11 países, em vez de 5, é mais difícil de concordar com qualquer coisa.” “Tirando a Arábia Saudita, nenhum desses outros cinco países é grande. Eles não estão crescendo.” “A Nigéria já é maior do que a África do Sul. Se fosse para trazer outro país africano, por que a Etiópia? Na Ásia, por que não aceitar a Indonésia, uma das 20 maiores economias do mundo?” Como se vê, por influência da super China em defesa dos seus interesses geopolíticos e econômicos, o Brics está virando a casa da mãe Joana, a ponto de o próprio pai da sigla declarar o seu fim.

J. S. Decol

São Paulo

Bagunça tendenciosa

O puxadinho do Brics – a inclusão de mais seis países –, para o qual os membros fundadores do grupo juram que não houve escolha ideológica, soa como um PAC dos renegados ou como a velha estratégia de Pink e Cérebro para dominarem o mundo. É uma bagunça tão tendenciosa que chega a dar enjoo.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

O que pretende o Brasil?

O Brasil de Lula da Silva está procurando encrenca ao se posicionar ao lado de China, Rússia e Irã e, logo, se colocar contra o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos. E ainda tem a petulância de exigir um assento no Conselho de Segurança da ONU, como membro permanente. Melhor esperar sentado, porque em pé pode se cansar.

José A. Muller

Avaré

A guerra de Putin

Yevgeni Prigozhin

Matéria do Estadão (24/8, A11) informou a morte do mercenário russo que desafiou Vladimir Putin ao criticar a estratégia russa na guerra da Ucrânia e enviar suas tropas rebeldes em direção a Moscou, Yevgeni Prigozhin. O motim teria deixado Putin apreensivo e o fez ser motivo de chacota internacional. Quando a poeira baixou, ambos trocaram afagos, e não mais agressões. Só que, como não há almoço grátis e por uma enorme coincidência, o avião em que estava o mercenário explodiu em pleno ar esta semana. E 24 horas depois do acidente Putin diz que o mercenário “cometeu erros graves na vida” (Estado, 25/8, A12) . Esta é só mais uma das coincidências oportunistas de Putin para resolver seus problemas.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Insuspeito

Caiu um avião na Rússia e dentro dele estava o mercenário líder do Grupo Wagner. O tal Prigozhin foi “aviado”, mas Vladimir Putin está totalmente inocentado no infausto ocorrido. Tanto que no filme que mostra o acidente não se vê ele, nem mesmo a mão...

A.Fernandes

São Paulo

Educação

Uniformes escolares

Geraldo Alckmin, substituindo o presidente Lula, vetou projeto de lei que obrigaria Estados e municípios a fornecer uniforme escolar na educação básica de escolas das redes estadual e municipal. A alegação foi de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. A lei geraria despesa aos cofres públicos e esses gastos não estão apoiados numa fonte de receita. Para dar dinheiro a políticos em troca de apoio não há nada que impeça. Um governo que nega às suas crianças o uniforme escolar está treinado a lá na frente gastar com uniformes nos presídios. Vamos ver o que farão os inquilinos do Congresso quando se depararem com esse veto. A conferir.

Izabel Avallone

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SETE DE SETEMBRO

Nos últimos quatro anos a comemoração oficial do 7 de Setembro foi desmoralizada pela Presidência da República. A data máxima da nacionalidade brasileira foi utilizada de modo criminoso pelo presidente da República para atender a seu interesses eleitorais. Isso ficou evidente no 7 de Setembro de 2021, quando transformou a festividade num reles comício eleitoral pró-reeleição. Na arenga discursiva que fez na Avenida Paulista, em São Paulo, no palanque montado sob o vão do Masp, ofendeu com palavras de baixo calão um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que já investigava sua conduta torpe. Esse comportamento repulsivo do presidente da República chegou ao seu ápice no 7 de Setembro de 2022, quando fez da tribuna de honra, onde ele e autoridades assistiam ao desfile no Eixo Monumental de Brasília, um verdadeiro picadeiro de circo de lona furada. Mais uma vez fez do desfile da Independência não só comício eleitoral, como propaganda pública e ostensiva de sua candidatura à reeleição, tudo transmitido ao vivo, pela TV oficial, TV Brasil, que antes era TV Lula. O presidente da República chegou a afastar o presidente de Portugal, que a seu lado acompanhava a cerimônia, para em seu lugar colocar um empresário do comércio, financiador de sua campanha. A que situação chula, humilhante foi reduzida a mais importante data da história do Brasil. Nem o bicentenário da Independência escapou! Com um novo governo dirigindo o País, esperava-se uma reação contundente, mas até aqui, nada. Somente agora, a menos de 15 dias do 7 de Setembro, o governo anunciou que “contratou” uma empresa por R$ 3 milhões para organizar o desfile deste ano, para “resgatar as cores nacionais” e se opor à sordidez feita no governo anterior. Mais uma vez a grandeza brasileira é nivelada ao rés do chão. Esperava-se que neste ano o governo, já desde janeiro, estivesse mobilizando a população para comemorar o 7 de Setembro com a importância e a beleza que ele merece. Principalmente a mobilização das crianças e da juventude, por meio das escolas, dos centros sociais. Uma festa marcada pela emoção e confraternização, como fazem, por exemplo, os franceses no 14 de julho. Desgraçadamente, aqui, pior que o desinteresse, parece que há rejeição pelas mais caras passagens da nossa história. Será que as autoridades de Brasília lembram-se da sangrenta batalha de Jenipapo, no Piauí? Neste ano ainda tivemos uma segunda oportunidade para festejar o bicentenário da Independência. Lembramos o 2 de julho de 1823, quando o valente e patriótico povo baiano, sozinho, expulsou para o mar a mais forte e importante tropa portuguesa, que foi instalada na Bahia, pela corte de Lisboa, para segurar para Portugal a “joia da Coroa” nos trópicos, que com avidez queria manter em solo brasileiro. Como sempre, os baianos festejaram, no último 2 de julho, o autêntico bicentenário da Independência brasileira, a expulsão definitiva das tropas portuguesas de ocupação. A bem da verdade, todo o Brasil não comemorou como se deveria essa fantástica passagem histórica, na qual jorrou o sangue generoso e patriótico da gente baiana que se sacrificou por todos nós, do Amazonas ao Rio Grande do Sul.

Dalisio Domingues dos Santos

São Paulo

IMAGEM DAS FORÇAS

As Forças Armadas, em um esforço para melhorar sua imagem, fazem um plano de aumento de seus próprios benefícios e salários. Ao invés de prometer devolver um pouco mais à sociedade, promete que vai sugá-la com mais afinco. Dá para entender?

Paulo Avelino de Souza Costa

São Paulo

DICIONÁRIO DE PUTIN

Seja qual foi a forma como ocorreu a queda do avião que transportava o líder do grupo Wagner, restam poucas dúvidas de que o “acidente” não foi nada acidental, mas provocado. Fato é que Vladimir Putin já deu várias demonstrações de que não é flor que se cheire. O que falta para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entender que o verdadeiro culpado pela guerra Rússia-Ucrânia é e tão somente o déspota russo? Em recente entrevista, Lula declarou: “O Brasil está naquele hall de países que está tentando procurar um caminho para que se possa utilizar a palavra paz”. Negociar o fim do conflito é uma coisa. Falar em paz com Putin não é possível pois essa palavra não faz e não fará parte do dicionário dele. Lula precisa mudar o tom e parar de defender o coitadinho.

Luciano Harary

São Paulo

COISAS ENTRE O CÉU E A TERRA

Diante do misterioso acidente que matou o famigerado líder do grupo paramilitar Wagner, Ievgeni Prighozin, na explosão do seu avião particular no norte de Moscou, cabe parodiar Shakespeare, em Hamlet, para dizer que há mais coisas entre o céu e a terra russos do que supõe sua vã filosofia. Alguém duvida se tratar de vingança do czar Putin contra o homem que o desafiou liderando uma marcha rumo a Moscou dois meses atrás?

J. S. Decol

São Paulo

ÁREA DE INFLUÊNCIA CHINESA

O Brics positivamente endoidou. Novos membros, tudo bem. Mas Argentina (falida), Irã (democracia?) e Etiópia (um dos países mais pobres da mundo) fica difícil entender! Pura manobra chinesa para aumentar sua área de influência política e econômica, que o nosso governo federal infantilmente apoiou, em troca do esperado apoio chinês para o velho sonho brasileiro de sentar no Conselho de Segurança da ONU. Faz-me rir... Ou chorar, sei lá.

Paulo Celso Facin

Paraty (RJ)

NOVOS MEMBROS

O Brics estuda convidar Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia e Irã para integrarem o bloco. Se a pauta estivesse sob análise de uma seguradora, o veredicto seria imediato: perda total.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

O ‘TIGRE DE PAPEL’

O imperialismo é um tigre de papel, proclamava Mao Tsé-Tung, expressão repetitiva lembrada pelo editorial O alcance da crise chinesa (22/8, A3). Hoje, a profunda crise econômica chinesa, sobretudo no setor imobiliário e financeiro, tem seu papelão devidamente oculto pelo regime autoritário do Partido Comunista Chinês, cuja última cogitação é a transparência. Porém, incapaz de ocultar suas “cidades fantasmas” e a debilidade de seus consumidores. O pedido de recuperação judicial aos EUA feito nos últimos dias pela China Ever Grande é um preocupante alerta, pois pode reproduzir a crise de 2008.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

ESCLARECIMENTO DO APAGÃO

O governo foge feito o diabo foge da cruz e embroma sem esclarecer o apagão de energia elétrica que ocorreu na maioria dos Estados, em 15 de agosto. Num pronunciamento tosco e desprezível, Lula tentou culpar a Eletrobras, que deseja, retrógrado que é, revogar sua privatização. A primeira-dama Janja perdeu a oportunidade de se calar quando também criticou sem embasamento técnico como culpada a citada estatal. O ministro de Minas e Energia faz coro a essa falta de respeito do Planalto com a Nação e pede longos 45 dias para tal resposta. Diferentemente dos especialistas, que afirmam que o sistema, sozinho, não promoveria esse apagão. Esse é o comportamento já manjado e de estarrecer de Lula, que não tem estofo moral e ético para enfrentar as adversidades de seu governo.

Paulo Panossian

São Carlos

EXPLICAÇÃO À SOCIEDADE

Os órgãos oficiais já apresentaram parâmetros convincentes capazes de esclarecer as causas do recente apagão que deixou quase todo o território nacional sem serviços de eletricidade? Aparentemente não. A manifestação veiculada na mídia pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, logo após o acontecimento, pode ser considerada, até certo ponto, genérica, característica de autoridade mais afeita a argumentos políticos do que técnicos. Referindo-se vagamente a dois eventos, um no Ceará e outro em local ainda não especificado, como desencadeadores da reação em cadeia responsável pela interrupção e garantindo, sem provas contundentes, que não ocorreu crise energética, lançou mais dúvidas do que esclarecimentos a respeito de possíveis falhas de interligações ou de proteção do sistema, o que não exclui a ocorrência de cortes analogamente intempestivos no futuro. A sociedade aguarda por dados mais conclusivos e objetivos, associados a anúncios de iniciativas corretivas pertinentes

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

REFORMA ADMINISTRATIVA

Com relação ao editorial com o título Teto não resolve reforma tributária (25/8, B7), na realidade, fixar um teto para a alíquota do IVA pode não resolver sozinho mas pode ajudar a resolver, pois vai obrigar o governo a cortar gastos, inclusive com uma reforma administrativa, já aprovada há três anos na Câmara e engavetada no Senado.

Ruy Araujo

Belo Horizonte

PODER DE LEGISLAR

Para imaginar: a liberação de até 60 gramas por pessoa em uma festa com dezenas ou centenas de convidados, ou em um show, poderá causar o “maior barato” nas redondezas. Se quem faz as leis é o Congresso, como pode o Supremo Tribunal Federal assumir para si o poder de legislar? Cabe a ele apenas interpretar a lei. Esse assunto deveria vir por plebiscito para se saber o que a população deseja. Como é proibida a venda, logo, logo, para quem usa não praticar o crime de comprar produto ilegal ou proibido, será encontrado um meio de criar lojinhas, e com isso o governo cobra impostos. Se o Congresso nada fizer, então melhor que as casas encolham, pelo menos diminuímos a gastança.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

PORTE DE MACONHA

Na descriminalização do porte de maconha, fiquei com algumas dúvidas. Por que e quem definiu os 60 gramas? O viciado irá comprar em loja legalizada ou dos traficantes? Se o viciado for abordado de manhã com 60 gramas e à tarde com outros 60 gramas, ainda assim será acarinhado pelo policial? O policial avaliará os 60 gramas no olhômetro? Para acabar com a hipocrisia, por que não liberam geral? Vida longa aos narcotraficantes.

José Roberto Iglesias

São Paulo

TRATAMENTO PARA USUÁRIOS

Tive parente viciado em maconha que roubava objetos para sustentar o vício. Pergunto aos milionários do STF, cheios de mordomias, até ioga, se nessa liberação está um tratamento a quem quiser parar com esse maldito vício (vejam a Cracolândia). Não há em São Paulo tratamento grátis para isso, e os lugares particulares sérios cobram em média R$ 500 reais por dia ou mais. É vital, fundamental dar condição às famílias para suportarem essa chaga. É um sofrimento sem fim. Pimenta no olho dos outros lamentavelmente é sempre colírio.

Antônio José Gomes Marques

São Paulo

TRISTE BAHIA

A matéria do Estadão Letalidade policial mais que quadruplica em 7 anos na Bahia e supera a do Rio (25/7, A14) mostra que a violência na Bahia está em alta e, parece, descontrolada. Em 2022, foram 1.464 mortes em ações de agentes do Estado da Bahia, o que dá, em média, mais de quatro mortes por dia. Este ano, entre o fim de julho e início de agosto, mais de 30 mortes foram registradas. O ex-governador da Bahia, Rui Costa, que não reconhece os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse: “Estamos comparando coisas diferentes, melancia com abacaxi”. Não sei que salada de frutas ele recomenda, mas é incrível como os petistas sempre encontram outros culpados para os seus problemas, agora são os números que estão errados. E o atual governador, sr. Jerônimo Rodrigues, o que pensa disso? Ninguém sabe. Aliás, o sr. Jerônimo é fruto da obstinada vontade baiana de votar em candidatos do PT, apesar de a Bahia, nas últimas décadas, liderar vários índices negativos em relação aos demais Estados da Federação. Triste Bahia. Não é a música de Caetano Veloso, é a realidade.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

CONGRAÇAMENTO ENTRE OS POVOS

O jogo do Palmeiras na Colômbia contra o Desportivo Pereira foi atípico. Normalmente os embates na Libertadores são ríspidos, muito pegados, uma constante briga pela bola, mas esse foi diferente, foi de gentileza. Nas disputas, quando o adversário caía, o jogador o ajudava a se levantar. Fato raro na Libertadores, embora o objetivo maior no esporte seja de congraçamento entre os povos, visto que os competidores são adversários, e não inimigos.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)