Dinheiro para a educação

Investir nos professores

Um desafio além das bolsas é mais um excelente artigo da jornalista Renata Cafardo (Estadão, 24/9, A17). Além de tudo o que ela e outros especialistas em educação vêm dizendo, acho que falta enfatizar o papel dos professores: sem professores bem preparados, nada adianta. Para isso, um bom começo é um salário digno. Não é com uma remuneração por hora aula de R$ 22,00 (ensino básico) e R$ 30,00 (ensino médio) que graduados brilhantes, mesmo que vocacionados para o magistério, enfrentarão este desafio. Minha experiência como docente no ensino superior mostra que os melhores talentos vão para empresas, institutos de pesquisa ou universidades, onde os salários são bem melhores. Além das aulas, um professor precisa de tempo para prepará-las. Não há uma receita que pode ser repetida como um carimbo; é um contínuo preparar e adaptar o conteúdo e a melhor forma de transmiti-lo a cada classe. O professor precisa de tempo para preparar boas provas, conversar com alunos e pais, participar de congressos e, sobretudo, para fazer cursos, aprimorar-se. E precisa de uma carreira em que seus resultados sejam reconhecidos e recompensados. Mas com salários neste nível...

Eurico Cabral de Oliveira

oliveiraeurico499@gmail.com

São Paulo

*

Desigualdade

A guerra brasileira

Sobre a reportagem de domingo no Estadão Municípios aumentam gastos com pessoal e ficam sem investir, o Brasil também enfrenta uma guerra. Ela é travada por 35 milhões de pessoas que não têm água tratada e 100 milhões que não têm acesso à coleta de esgoto – dados do Senado Federal. A elas se juntam 21 milhões de pessoas que não têm o que comer diariamente, somadas aos 70 milhões que vivem em insegurança alimentar. Acrescentam-se, também, ruas e estradas esburacadas, escolas precárias e postos de saúde e hospitais fechados. Nesta batalha, somos enfrentados como inimigos por prefeitos e vereadores, com o suporte de governadores e deputados estaduais, todos sitiados em suntuosas casamatas, com apoio de pequenos exércitos e seguramente protegidos de nossos tiros democráticos. Abrigado nesse cruel cinturão de proteção, o destaque é Brasília, onde está o reino encantado do Brasil. É naquela fortaleza imaginária que se abrigam reis-presidentes que desdizem as promessas eleitorais e se cercam de congressistas parceiros, isto é, desde que estes também compartilhem do Orçamento nacional. Legislam em causa própria por meio das bancadas da bala, do boi e da Bíblia. E, diante dessa aliança que nada tem de democrática, vamos perdendo nossa batalha em razão da carência de nossas armas: a educação, a saúde e o direito de gritar contra estes abusos.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

STF e provas anuladas

Ação do MP de São Paulo

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, dr. Mario Luiz Sarrubbo, impetrou no Supremo Tribunal Federal (STF) recurso contra a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, acarretando, assim, danos vultosos ao Estado. Pretende o recurso conter danos ao Estado e que o decisório se restrinja ao caso de Lula da Silva, que foi o único objeto de pedido no STF. Ressalte-se que Dias Toffoli se baseia num pedido da defesa do presidente Lula, que alegou que o acordo da empreiteira foi negociado com a ajuda de autoridades estrangeiras sem a observância de critérios de colaboração internacional. Toffoli alega, ainda, que “a condenação de Lula da Silva foi um dos maiores erros judiciários da história do País”. Nada mais certo que a decisão fique por aí e não atinja as provas de outros casos de leniência além do de São Paulo. Mais uma vez, São Paulo injustiçado corre atrás de corrigir o dano injusto ocasionado por uma decisão que extrapola os limites de poder de um ministro.

José C. de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

Fundo do poço

Sou antigo... No meu tempo, o STF era o admirado oráculo da interpretação constitucional. Recentemente, vem se degradando aos poucos, seja na proteção aos amigos da Corte, seja na criação de casualidade para livrar político simpatizante de processo julgado. E, agora, chega ao fundo do poço ao desconsiderar provas evidentes. Já está mais do que na hora de o tribunal voltar à sua função original, sob pena de se tornar inútil.

Antonio C. Q. Ferreira

acferre@terra.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ENCONTRO MARCADO

O tema do aborto é dos mais candentes e o ideal é que fosse, sim, debatido e decidido no Congresso, como explica o editorial Quem decide sobre aborto é o povo (22/9, A3). Ocorre que há projetos de lei tramitando há muitos anos, bem antes da própria existência da ação no Supremo, todos sem qualquer encaminhamento concreto porque os deputados decidiram nada decidir respeito, como é óbvio; como dizia Cazuza, porém, o tempo não para e a demanda social pelo por uma reavaliação da questão é muito grande. No Supremo, a ministra Rosa Weber somente colocou a ação em julgamento virtual porque queria votar antes de se aposentar, tendo combinado com o ministro Luís Roberto Barroso que ele, na sequência, pediria o julgamento presencial, postergando a votação de modo indefinido. Não adianta engavetar e nem varrer para baixo do tapete, o Brasil tem um encontro marcado com o tema e, quanto mais demorar par a encará-lo, mais difícil será.

Flavio Calichman

ibracal@uol.com.br

São Paulo

*

SEM CONSULTA POPULAR

Compete aos 11 da toga preta, em conluio com o atual governo, definir o que é bom ou não para o cidadão brasileiro, sem que haja consulta popular. Daqui a pouco, estaremos aspirando fumaça de baseado num local público, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e o sobrecarregado SUS, que não consegue dar conta de suas obrigações, vai se deparar com uma fila interminável de mulheres esperando a vez de abortar, e viva o Brasil de Lula da Silva e do Supremo.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

DIAS TOFFOLI

Suspeição é o que emana das decisões de um ministro reprovado duas vezes no exame da OAB, porém guindado a cargo superior por afinidade com o réu da ocasião. Assim como se evidencia despreparo, ao descartar provas cabais, desrespeitando a Polícia Federal e a Justiça, e ainda mesclando com açodamento, ao embasar sua tese de irregularidade em documento inexistente que simplesmente existe. Já deveria ter encerrado o processo, pedindo desculpas, mas infelizmente não é isso o que se espera dele. O Brasil já viveu dias tristes, também passou por dias ruins, e agora tem Dias Toffoli. Nada como plantar amigos de amigos em posições-chave, especialmente quando estes têm dívidas (no mínimo morais) a pagar.

Guillermo Antonio Romera

guillermo.romera@gmail.com

São Paulo

*

SEMELHANÇA COM O PERU

Em artigo, Alfredo E. Thorne (Estado, 22/9, A19) aborda o que teria levado o Peru à atual situação. Menciona a corrupção envolvendo as construtoras, os partidos políticos que se tornaram instrumentos para obtenção de renda do Estado, a não proibição de condenados a participarem de eleições, os corruptos eleitos ou ocupando cargos. Mesmo com a economia estabilizada, o problema da pobreza não está resolvido, quem saiu da pobreza é agora vulnerável e não consegue emprego permanente, e a política se transformou em confronto entre dois lados. Qualquer semelhança pode ser mera coincidência.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

AMÉRICA LATINA SEM PLANO DE VOO

Por que não conseguimos decolar?, título de excelente artigo de Bolívar Lamounier (23/9, A4), suscita muitas e complexas respostas. Deixamos de ser colônias de Portugal e Espanha, mas nos mantivemos com a mentalidade colonialista. Somos povos dominados por elites oligárquicas, escravagistas, racistas e reacionárias, presas a um passado de atraso atávico à economia rural e a uma política de coronelismo regional. Vivemos sempre um século atrás do mundo desenvolvido por uma questão cultural. Ou mudamos ou seremos sempre nações anacrônicas do terceiro mundo.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

CAUSA DO SUBDESENVOLVIMENTO

Por que não conseguimos decolar é uma questão que nos incomoda há décadas, E serviu de tema para meu trabalho de conclusão de curso na FGV Eaesp, em 1980, sob orientação do professor Yoshiaki Nakano. Resumidamente aqui, comparei a história de Brasil, Índia e EUA, já que se dizia que a causa do nosso subdesenvolvimento era a colonização portuguesa, enquanto que os EUA, colonizados por ingleses, atingiram alto grau de desenvolvimento. Mas e a Índia, também colonizada por britânicos? Alguns fatores, não os únicos, explicam. O sistema de colonização utilizado em cada país foi diferente. As capitanias, hoje chamadas de “cargos comissionados”, estavam desobrigadas de gerar resultados positivos. A Companhia das Índias, diferentemente, tinha que gerar resultados. Portugal e Espanha enviavam criminosos para cá, como punição, ao mesmo tempo que aos amigos do rei era concedido o direito de extrair, através de prisioneiros ou escravos, toda a riqueza da terra nova, sem qualquer obrigação de retorno sobre investimentos. Quem veio para a América Latina, veio explorar uma nação. Quem foi para os EUA, o fez para formar uma nação. E, em parte, essa mentalidade se deveu a questões religiosas. Não é acaso a Revolução Industrial ter ocorrido em países protestantes. Aquela gente (alemães e ingleses) ousou questionar o papa, em uma época que isso poderia gerar uma morte lenta e dolorosa na fogueira. Questionar é um requisito básico para progredir, mas em países onde predomina o catolicismo, religião fundada pelo imperador romano, questionar poderosos é quase um suicídio. Mas, novamente, e a Índia? O clima tem também seu papel, sendo o clima de monções muito distinto do que se tem na Inglaterra. Todavia, ainda assim, funcionários britânicos para lá se mudaram com suas famílias. Entretanto, os ingleses souberam explorar as rivalidades de grupos locais, aliando-se a alguns para dominar outros, e depois dominar seus próprios aliados. E, novamente, a religião também teve seu papel, pois boa parte da população, com um sistema de castas determinado pela religião, entende que o sofrimento é um karma, um resgate de erros ou crimes de vidas passadas. Assim, tirar alguém da pobreza, dando-lhe oportunidades, pode ser contrário às divindades. A questão é extensa e profunda, mas em países cuja cultura se formou sobre culpas trazidas de outras vidas e onde se espera que alguém pague pelo pecado de todos, assim salvando a pátria, o desenvolvimento será sempre o céu a se buscar, sem a percepção de que os deuses não querem multidões em seu olimpo. Alguém que diz trabalhar pelos pobres só será continuamente eleito enquanto o número de pobres for mais do que metade do eleitorado.

Celso Francisco Álvares Leite

celsoleite932@gmail.com

São Paulo

*

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

No mundo todo, independentemente do regime ou da ideologia, a política regula a eleição dos representantes do povo. Mas interesses subalternos e incompreensões têm feito da política – que deveria ser algo bom – uma verdadeira guerra em que as partes esquecem a civilização e partem para a tentativa de destruição do adversário, pouco se importando com o bem-estar da sociedade. Vivemos isso no Brasil de hoje e vemos acontecer até pior em outros países. Estamos entrando em mais um calendário eleitoral. Em outubro começarão a correr prazos para as eleições municipais marcadas para 6 de outubro de 2024. Os partidos já se mobilizam para a apresentação de candidatos viáveis. Congressistas e outras lideranças políticas buscam definir seus apoiados. Isso porque os eleitos de 2024, pela natureza das funções em que serão investidos, serão os melhores cabos eleitorais para 2026, quando o País elegerá o novo presidente da República, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. Políticos e lideranças que têm interesses no futuro do País devem participar e buscar a forma mais pacífica e ordeira para as eleições municipais que se aproximam. Da mesma forma que os políticos buscam o melhor para si, você, eleitor, deve tomar suas atitudes. Antes de decidir seu voto, verifique se o partido que sua cidade elegeu em 2020 está cumprindo o que prometeu e se faz um bom governo. Aconselhamos ver o partido, porque, infelizmente, os eleitos, mesmo tendo recebido diretamente o voto, não mandam nada. Quando assumem os seus mandatos passam a ser verdadeiros escravos ou “laranjas” da vontade do partido. Se sua cidade vai bem, vote pela continuidade, mas, se vai mal, escolha o partido que possa fazer melhor. Essa é a única oportunidade que nós, o povo, tempos para mudar o que não está indo bem. Vamos ficar de olho no cumprimento das promessas dos partidos, já que os eleitos não passam de vacas de presépio.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

MUDANÇA DAS ESTAÇÕES

Uma das mudanças resultantes do condenável e criminoso processo de aquecimento global causado pelas mãos do homem poderá vir a ser a mudança das estações climáticas do ano, vez que não se pode mais considerar inverno uma temperatura de mais de 36,8ºC, como a ocorrida em 24/9, na capital paulista. Pobre planeta Terra.

J.S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Para além das curvas, as obras de Oscar Niemeyer encantam uns e desencantam outros, pois, sendo Brasília tão árida, não há em suas obras nenhuma árvore ou vegetação. Em São Paulo, novamente, o Memorial da América Latina não tem nenhuma árvore ou outra vegetação. Que alguém possa esclarecer o porquê.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

ARBORIZAÇÃO DO RIO

Cresce a onda sobre a onda de calor. Aquecimento que acontece a cada ano, à chegada da primavera. Nossa cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não se restringe à zona sul junto à brisa do mar. A zona norte e a zona oeste são áreas do espaço urbano sem as benesses das naturais brisas marítimas. Mesmo assim, suas ruas e praças, em marcante maioria e ao contrário daquelas na zona sul, desconhecem amenizante projeto de arborização. Prefeitos, como o atual, primam pela adoção de factoides, ilusórios aos olhos e percepção de eleitores que se deixam levar por falastrão que, apesar de tantas mazelas no espaço urbano carioca, se preocupa em fazer da tradicional Rua da Carioca uma rua da cerveja. Menos, alcaide, menos.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

A CONTA DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O Brasil deveria oferecer aos países do primeiro mundo a oportunidade de ajudar a pagar a conta da preservação ambiental. A decisão de respeitar a Constituição, preservar os direitos dos índios e impedir a exploração das terras indígenas vai custar uma fortuna em indenizações. Essa conta pode e deve ser dividida com a comunidade internacional, que vem cobrando a preservação das florestas brasileiras. Nunca foi tão fácil quantificar o custo da preservação ambiental, e essa conta deve ser dividida com os parceiros do Brasil, encabeçados pelos Estados Unidos e os principais países da União Europeia.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PAÍS DE FAMINTOS

Ao ler sobre o restaurante Tuju, duas estrelas Michelin, em São Paulo, que cobra até R$ 3 mil pelo seu especialíssimo menu exótico e cheio de pesquisas gastronômicas, chego à conclusão de que existe muitos ricos dispostos a gastar a soma no país de milhões de famintos. E assim caminha a humanidade.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

TROTE UNIVERSITÁRIO

Não basta ser contra a violência; é preciso ser a favor de uma mudança de cultura. Todos devem ter acompanhado o lamentável episódio dos calouros de Medicina da Unisa e do São Camilo, que ficaram nus durante um jogo de vôlei feminino. Algo que é, sem dúvida, repugnante e inaceitável. Para boa parte das pessoas, a expulsão dos estudantes envolvidos é o suficiente. O problema se resume aos estudantes que ficaram nus? Qual é a responsabilidade das instituições de ensino que têm permitido ou, pelo menos, têm se omitido, em alguma medida, nos casos de violência no trote? Qual é a responsabilidade dos veteranos que agem com violência, constrangendo, assediando, humilhando e contribuindo para a perpetuação da violência no trote universitário? Qual a responsabilidade das lideranças estudantis, especialmente dos centros e diretórios acadêmicos, atléticas e outras organizações universitárias diante de atos violentos e até mesmo de crimes? Qual é a responsabilidade dos pais ou responsáveis que ficaram cientes (direta ou indiretamente) da violência de toda a ordem sofrida pelos seus filhos no trote universitário e não se pronunciaram perante as autoridades? E, finalmente, qual é a nossa responsabilidade enquanto sociedade diante de atos machistas, misóginos, violentos, assediadores, etc., presentes em alguns trotes universitários? Até quando aceitaremos mortes, mutilações, traumas psicológicos e naturalização da violência no trote universitário? No início dos anos 2000, com o apoio de diversos centros acadêmicos em todo o País, impulsionados pela morte do estudante de Medicina da USP Edison Tsung Chi Hsueh, vítima de violência no trote, começou uma campanha para transformar a violência em algo positivo. Diversas iniciativas foram criadas a partir do “trote cidadão” ou “trote solidário”. Há diversos exemplos de universitários que substituíram a violência por iniciativas que buscam melhorar a sociedade. É preciso reconhecer e valorizar os que já superaram a barbárie humana e utilizam o trote de maneira responsável. O trote universitário é um importante rito de passagem do ensino médio para o ensino superior. Contudo, me parece que é preciso dar um basta nos trotes violentos que ainda persistem em diversos cursos universitários em todo o Brasil. Ou seja, não podemos considerar que seja suficiente a punição de alguns poucos estudantes. É preciso mudar uma cultura de violência e não se limitar a achar culpados de maneira pontual.

Edson Sadao Iizuka,

presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad)

edsonsadao@gmail.com

São Paulo

*

BANALIDADE DO MAL

A morte, aliás assassinato, da menina Heloisa mexeu e continua mexendo muito comigo. É mais do que desconforto, mal-estar, inconformismo e indignação que me levam a me manifestar. Por mais que me esforce, não consigo entender, aliás aceitar, que uma menina de três anos seja “vítima inocente de um tiro de fuzil que lhe transpassou a cabeça e a coluna”, como descreve o irretocável editorial A banalidade do mal (20/9, A17). O título não poderia ser mais feliz, pois nos transporta ao subtítulo do livro de Hannah Arendt sobre o julgamento do carrasco cumpridor de ordens Eichmann, em Jerusalém. Tem razão o editorialista quando classifica o bárbaro acontecimento de 7 de setembro como “ação tão truculenta quanto incompetente”, “criminosa imperícia”, “tamanha crueldade” e “descomunal despreparo policial”. A pergunta que me ocorre é que medidas efetivas serão tomadas em relação à segurança pública como política pública depois dessa tragédia repetida, pois não nos esqueçamos da morte em maio de 2022 “por asfixia mecânica com reação inflamatória das vias aéreas” de Genivaldo de Jesus dos Santos, parado porque estava dirigindo uma moto sem capacete e acabou asfixiado no camburão de uma viatura da PRF que foi transformada em câmara de gás. Sabemos e sofremos as consequências da banalidade do mal, mas é necessário irmos às causas que o produzem. Suspeito que entre essas causas possam se esconder banalidades na gestão da coisa pública, como a composição ministerial e orçamentária.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

TRUCULÊNCIA GRATUITA

O destaque negativo deste domingo, 24/9, no Morumbi foi por conta da Polícia Militar (PM) paulista. Voltávamos os quatro – dois filhos, um sobrinho e eu – a pé pela João Jorge Saad, rumo ao Metrô. Muita gente, claro, mas sem brigas (torcida única e vitoriosa). De repente, e sem um motivo visível para nós, estouram bombas de gás lacrimogêneo ao nosso lado. O primeiro minuto, minuto e meio, é terrível. Mal se consegue respirar e manter os olhos abertos, ânsia de vômito. Por quê? Não sabemos. Depois vi na TV que a PM dispersou multidão perto do estádio e abriu caminho para o ônibus do Flamengo, que não vimos por perto. Nós já estávamos a mais de 500 metros do estádio. Provamos um aperitivo do despreparo policial, a truculência gratuita. Poderia ser bem pior. Repito: não vimos distúrbio algum no nosso entorno, nada. O lema da polícia: “Proteger e servir”.

Carlos A. Idoeta

carlosidoeta@yahoo.com.br

São Paulo