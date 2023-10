Caixa Econômica Federal

A Caixa do Centrão

Lula cede ao Centrão e põe escolhido por Arthur Lira no comando da Caixa (Estadão, 26/10, A6). A Caixa Econômica Federal não será mais a “nossa Caixa”, será a Caixa do Centrão. Passará a ser uma caixa de Pandora, a “de todos os males do mundo”, onde, no fundo, só restará a “esperança”, a frágil esperança de voltar a ser nossa.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

O que mudou?

Tem diferença entregar tudo para o Centrão (governo Bolsonaro) ou entregar estatais para Arthur Lira, de porteira fechada (governo Lula)?

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Jogos de poder

Nosso Congresso se tornou um “mercadão” do “toma lá da cá”, atuante nos “jogos de poder” da nação brasileira. Não contam as enormes demandas que temos na educação, saúde, segurança, mas sim os “jogos de interesse” entre Legislativo, Judiciário e Executivo. Lamentável!

Silvia R. P. Almeida

silvia_almeida7@hotmail.com

São Paulo

*

Segurança pública

Soluções na ciência

O editorial O Rio de joelhos (Estadão, 25/10, A3) não está errado em apontar para a conivência de políticos com organizações criminosas. Investigações feitas por jornalistas sérios e pelas próprias forças policiais têm mostrado isso. Mas é uma visão ainda limitada do problema da segurança pública. Extirpados os políticos envolvidos com esses grupos, ainda restariam os grupos e, provavelmente, a violência não esmoreceria. Onde, então, podemos encontrar soluções que parecem impossíveis? Na ciência. Diversos estudos, no Brasil e fora do País, têm demonstrado fórmulas interessantes para o combate à criminalidade e à violência urbana. A presença forte do Estado não se deveria basear na resposta à violência sempre com violência, e não se trata de oferecer flores aos bandidos, como pejorativamente bradam os defensores da violência contra violência. A presença forte do Estado se dá com políticas públicas aplicadas não com base nos mandatos de quatro anos, e sim na real mudança do status quo. Infelizmente, ainda impera (e emperra) o entendimento de que violência é resolvida com violência maior. Essa estratégia só tem levado a uma corrida armamentista que expõe seres humanos a condições indignas, como as que vimos dia 23/10 na zona oeste do Rio de Janeiro. O que a ciência diz sobre combate à violência? Educação que não seja só escolaridade: precisamos de cidadãos capazes de compreender o que leem; que tenham senso crítico e de cidadania; que não sejam facilmente manipulados pelo populismo; que permitam vislumbrar oportunidades de mobilidade social e saibam exigir dos políticos eleitos ações efetivas. Quem precisa de segurança precisa para hoje, mas as ações não podem todas ter objetivos de curto prazo. Precisa de saúde, serviço social, esporte, urbanização e revitalização de espaços para que a população possa usufruir de uma cidade feita para ela. Precisa de polícia preparada para agir de acordo com a inteligência, e não com os interesses de políticos que só pensam no próximo pleito. Polícia preparada para atender e solucionar os problemas com a complexidade que têm, não tentando impor um tipo de ordem mais parecida com estados de exceção, em que a população vive entre os petardos da polícia e os das organizações criminosas. Uma polícia que entenda que a população está sendo tratada como de quinta categoria, sendo equiparada aos criminosos por não ter uma cidade preparada para sua vida. Utopia? Não, outras cidades já mostraram que é possível. Enfim, a previsão de Darcy Ribeiro se realiza: “Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”.

Marco Machado

marcomachado1@gmail.com

Itaperuna (RJ)

*

Literatura

John Grisham

Os livros de John Grisham mostram uma rara combinação de histórias bem escritas com filmes de sucesso. Li quase todos. A volta do consagrado autor com mais um lançamento (26/10, C1) já atiça a curiosidade dos que não leram ou não assistiram às obras anteriores. Em tempos de protagonismo judicial acima do esperado e do desejável, será interessante acompanhar a nova aventura em The Exchange pelo viés financeiro, tão importante nas questões jurídicas e políticas brasileiras.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

GOVERNO ENTREGUE

O melhor que o presidente Lula da Silva tem a fazer é entregar o governo ao Centrão, para que não continue dando tanto vexame. Ora, descumpriu a promessa de ter mais mulheres na equipe e acabou por demitir a terceira, Rita Serrano, da presidência da Caixa Econômica Federal, para acomodar Carlos Antônio Vieira Fernandes, sob pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Assim, todos ficam satisfeitos por alguns dias, até que nova exigência seja feita. Entregue “as chaves”, Lula!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

DECLARAÇÃO SOBRE A GUERRA

“Não é porque o Hamas cometeu ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade”, disse Lula. Qual a fonte do número utilizado pelo presidente em sua declaração? Utilizar dados e fatos que não existem não é uma boa forma de conquistar respeito nem para suas ideias nem para si, e muito menos para nosso país.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

DIÁLOGOS DE LULA E PUTIN

Bobo alegre conversa com serial killer internacional sobre preocupação com corredores humanitários e cessar-fogo na Faixa de Gaza, além de mediação para a paz na Ucrânia, como se o czar de todas as Rússias fosse um Mahatma Gandhi, fazendo jejum pela paz entre os povos. Lula deve recolher-se à sua insignificância.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

SESSÕES DA ONU

Quando assisto às sessões da ONU na TV, até parece que estou assistindo a uma peça de comédia. A Rússia, que não tem moral nem para usar a palavra “paz”, propôs um cessar-fogo imediato da guerra entre Israel e o Hamas. E, claro, sem dúvida alguma, com o apoio da China.

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

CAMINHO PARA O FIM DA GUERRA

O discurso do embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, deixou bem claro as atrocidades cometidas pelo Hamas em Israel. Acontece que Israel está cometendo o mesmo tipo de atrocidade a um número muito maior de vítimas palestinas. Ninguém tem razão e todos estão errados, caso retrocedamos a causas recíprocas anteriores a hoje. E o único caminho possível para evitarmos futuros holocaustos, que poderão levar ao fim da humanidade, é o mesmo caminho já trilhado por personalidades que souberam perdoar, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Jesus. Não há outro caminho senão o de também se criar um Estado palestino ao lado do Estado de Israel.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DOAÇÃO PRESUMIDA DE ÓRGÃOS

Manifesto meu amplo, geral e irrestrito apoio ao editorial Solidariedade é a regra (24/10, A17) e, obviamente, ao objeto do claro e sucinto texto, que é o bem-vindo Projeto de Lei (PL) 1.774/2023. Vamos celebrar a excelente notícia que acaba de chegar do Poder Legislativo, em Brasília. Sim, o tão falado Congresso Nacional às vezes pode ser mais do que toma lá, dá cá, orçamento secreto e outros conchavos. Estamos falando do PL que institui a doação presumida de órgãos e tecidos humanos no País. Oxalá seja convertido em lei, para transformar a solidariedade em regra e não exceção. Será então a celebração do milagre e do dom da vida, e a vitória da esperança contra a “angustiante espera por um transplante de órgãos mais urgente, como os que envolvem coração, pulmão, pâncreas ou fígado”. Acredite, o Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado o maior sistema público de saúde e o Brasil já é referência mundial em transplantes de órgãos. Atentemos, porém, para o fato de que estamos diante do primeiro e fundamental passo de uma jornada. A transformação desse PL em lei vai exigir muitos “cuidados e ações coordenadas” para atender ao aumento significativo do número de transplantes que vão conceder a chance de continuar vivendo a muitos brasileiros. É claro que vai valer a pena o esforço e o investimento em qualidade de vida, fundamentados nos princípios humanistas de interesse público, bem comum e dignidade humana expressos em nossa Constituição cidadã de 1988. Portanto, vigiemos, cobremos e oremos. Pela vida, agradeceremos e exultaremos.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

CORPO COMO PROPRIEDADE DO ESTADO

Não são raros os casais de idosos que doam seus bens para instituições sociais. Como também são inúmeras as pessoas que expressam a vontade de doar seus órgãos após a morte ou que têm os órgãos doados pela família. Ambos os casos são meritórios e inegáveis exemplos de solidariedade humana a seus semelhantes. Numa linha moralmente oposta, chega a notícia de que o governo pretende apoiar um projeto de lei que inverte a lógica, determinando que os órgãos dos falecidos serão, a princípio, destinados a transplantes, salvo se houver manifestação expressa de pessoas contrárias ao uso de seu corpo após sua morte. Independentemente da aparente motivação social, é a prevalência do princípio de que os fins justificam os meios e, na minha modesta opinião, seria o mesmo que determinar ser o meu corpo propriedade do Estado para ser utilizado conforme suas motivações. Seguindo o raciocínio, qual diferença haveria para o Estado determinar que os bens dos falecidos – assim como o corpo – sejam propriedade do Estado para programas sociais, salvo se tiverem o destino previamente determinado em vida antes do fatal e futuro falecimento? Caso essa aberração siga adiante, seria interessante, como corolário, que fosse prevista a punição dos parentes do falecido que optarem por sua cremação, por estarem obstaculizando os propósitos legais. Isso em nada difere do início de um processo totalitário.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

CRIMINALIZAÇÃO DAS DROGAS E DO ABORTO

Nossos congressistas são contra a liberação do aborto e das drogas. Aí, pergunto: a quem interessa manter a criminalização do aborto e das drogas? Mesmo proibido, quantas mulheres abortam e quantos brasileiros consomem drogas? E quantas mulheres com mais poder aquisitivo abortam fora do Brasil? Acredito que a proibição do aborto e das drogas é um negócio muito rentável para bandidos, pois é totalmente isento de impostos. Acredito também que o lucro dos abortos clandestinos e da venda de drogas estão elegendo muitos políticos. Enfim, tudo o que é proibido é mais gostoso e dá mais lucro.

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Em razão da expressiva queda das coberturas vacinais no País, que já foram modelo de políticas públicas de imunização para o mundo, cabe louvar a oportuna e mais que necessária campanha de vacinação lançada pelo governo federal de combate à desinformação em saúde e às fake news. Vacinar é preciso, morrer não é preciso. Não vacile, vacine!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

O ATAQUE ÀS ESCOLAS E COMO EVITÁ-LO

A estudante Giovanna Bezerra, morta na Escola Estadual de Sapopemba, é a 35.ª jovem vítima fatal desse tipo de crime, que ocorre em escolas brasileiras há 22 anos. O bullying apresenta-se como o grande indutor das explosões. Jovens diminuídos no grupo pela cor da pele, tipo do cabelo, perna torta, olho estrábico, alto, baixo ou qualquer outro problema tornam-se a bomba que um dia explode e impõe sofrimento a todo o conjunto e às respectivas famílias. Governo, centros do saber, profissionais de diferentes ramos poderão ajudar a enfrentar esse desvio. Penso que a primeira e principal providência seria evitar a chacota em relação às dificuldades dos indivíduos. O governo, com a devida seriedade e a responsabilidade que o problema requer, deve fazer com a maior urgência um sério e bom trabalho de orientação e marketing como aquele que décadas atrás fez com o personagem Sujismundo, que constrangeu o povo a não jogar papel ou lixo na rua. Agora precisa convencer que não deve zombar das pessoas, especialmente daquelas que têm algum tipo de dificuldade. Só isso já diminuirá em muito a incidência dos jovens e homens-bomba que de tempo em tempo matam seus desafetos. Operem pela paz e vivam mais tempo e melhor.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

PROVAS DO ENEM

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou, na terça-feira (24), os locais de realização das provas do Enem, nos dias 5 e 12 de novembro. Os alunos foram distribuídos de forma aleatória e absurda, sem nenhum respeito ao local dos seus domicílios. Estudantes moradores da Barra Funda farão a prova em Interlagos; do Tatuapé, no Capão Redondo; de Santana, no Grajaú. Os problemas de transporte em São Paulo são conhecidos, e o Inep impõe movimentação desnecessária e custosa aos inscritos, que terão que cruzar a cidade para chegar pontualmente aos locais designados. No dia 5 de novembro, data da primeira prova, São Paulo ainda receberá o Grande Prêmio de Fórmula 1, de modo a trazer problemas adicionais à já penosa circulação. O órgão federal, cuja sigla enfatiza a atual inépcia que contamina a administração federal, parece ter jogado as fichas de inscrição para o alto e, onde caíssem, marcou as provas, sem critérios que possam ser aferidos ou justificados. Muitos inscritos, desestimulados, deixarão de comparecer à relevante aferição. É um desrespeito, que não deve permanecer sem esta manifestação de repúdio.

Celso Augusto Coccaro Filho

ccoccar@gmail.com

São Paulo

*

FRAUDES CONTÁBEIS

O título do artigo O necessário combate às fraudes contábeis (Estado, A4, 23/10) é apenas uma resposta a uma realidade que acontece a cada momento, desde a construção de prédios simples aos complexos até grandes ruas e avenidas que cortam São Paulo. Fica difícil, mas não impossível, identificar as fraudes contábeis mencionadas no texto por um motivo único: salários x propinas. Quem ganha é sempre aquele que detém o poder econômico; quem perde, é aquele pequeno servidor público que olha para o organograma e percebe que aquele nome lá de cima é um “protegido e favorecido”, por “n” motivos, inclusive “casamentos de interesse” entre os dominadores do poder. Vide Rio de Janeiro ou periferia de São Paulo.

Tibor Simcsik

prof.epm.tibor@gmail.com

São Paulo

*

ELEIÇÕES NA ARGENTINA

O resultado do primeiro turno das eleições na Argentina demonstra que nossos vizinhos, apesar da grave crise econômica que atravessam, não pretendem optar pelo candidato Javier Milei, cujos desequilíbrio e postura conduziriam para um caos total. Nosso exemplo pesou na vitória da democracia no primeiro momento das eleições presidenciais argentinas. Agora, é centrar todos esforços para, no segundo turno, banir a ameaça.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife PE

*

INSEGURANÇA GEOPOLÍTICA

A América do Sul é um continente inconstante – e imprevisível – politicamente. Servimos de abrigo para os herdeiros do chavismo, os órfãos do bolsonarismo, as viúvas do peronismo, e temos – no Brasil – um presidente com condutas passadas questionáveis, laços nebulosos com esquerdistas radicais e até com terroristas. No meio disso tudo, a Argentina promete eleger Javier Milei, cujos apoiadores querem romper até com o Vaticano. Capaz de declararem guerra ao Brasil. E ainda há quem questione por que os investimentos no nosso continente são tão escassos. Insegurança geopolítica!

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

MARQUETEIROS PETISTAS

O esforço dos marqueteiros petistas Raul Rabelo, Otavio Antunes e Halley Arrais é desgastar o candidato Milei na Argentina, como fizeram no Brasil em relação a Bolsonaro. Em certa medida, a tática por aqui funcionou, porém muita gente que fez o “L” já se arrependeu. Mas isso pouco importa aos marqueteiros. A tarefa deles é enganar para vencer e o custo disso é altíssimo. A vontade dos marqueteiros é também a vontade do governo petista. Resta saber se os argentinos se deixarão levar por promessas demagogas. No Brasil, os votantes por picanha estão comendo abóbora aconselhados por Lula. Ainda é tempo de acordar na Argentina. Em breve, vamos conferir, pois o medo que a esquerda tem de perder o poder é incomensurável, haja vista a ginástica gigantesca para ganhar.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

AS CONTRADIÇÕES DA POLÍTICA

A política argentina é tão contraditória quanto a brasileira. Chego à conclusão de que, infelizmente, tudo se baseia em acordos, distribuição de cargos e divisão do poder. O apoio público da terceira colocada no primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina, a centro-direitista Patricia Bullrich, é um sinal claro de que parte da elite política do país vizinho optou pelo radicalismo. É consenso que as políticas públicas defendidas e aplicadas pelos peronistas são, sem dúvida, desastrosas do ponto de vista econômico e fiscal. O aumento da pobreza, a hiperinflação e o caos social são motivos suficientes para embasar essa afirmação. Ocorre que, no entanto, na Argentina o menos ruim ainda é o melhor. Sergio Massa, o peronista de plantão, é um político habilidoso e pragmático. É conhecido por ser um negociador de excelência. Os argentinos, neste momento, precisam do mínimo de estabilidade. Massa é o único que passa essa mensagem aos parceiros comerciais, à elite econômica e aos credores internacionais. Uma aventura com chances reais de desastre seria, sem dúvida, o fim do que ainda resta de uma Argentina altiva, respeitável e relevante.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema