Transição de governo

Renúncia à vista?

Pareceu-me inusitado que ninguém tenha percebido as razões da antecipação da troca de comandos militares pelo presidente Jair Bolsonaro, noticiada pelo Estado na sexta-feira (25/11, A6). Não pretendo a clarividência, mas tudo indica que teremos uma renúncia presidencial às vésperas da transmissão do cargo, com direito a pronunciamento nacional, quando o populista em exercício explicará o abandono do cargo em razão de se negar a passar a faixa presidencial ao populista eleito, argumentado o histórico de ilicitudes deste. De fato, ocorrendo tal evento, temos de reconhecer o maquiavélico senso de oportunismo do mito para com seus seguidores. Que o vice-presidente fique de prontidão, como se diz no jargão militar.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Regras na transição

Com referência ao editorial Nomeações marotas (Estado, 25/11, A3), creio que faltou, na legislação, regulamentar o processo de transição presidencial: a proibição ao derrotado nas urnas de nomear neste período e quaisquer indicações políticas em agências reguladoras ou normas que vão atingir o novo governo eleito. Está aí uma oportunidade para os novos eleitos procederem com a regulamentação no Congresso.

Roberto de Andrade

rde.andra@hotmail.com

Limeira

*

Adeus ao sururu

Na semana que passou, Jair Bolsonaro engoliu a mágoa e voltou a trabalhar no Palácio do Planalto. O imaturo chefe de Estado ficou recolhido em sua residência oficial por 20 dias. O Brasil precisa da perfeita integração da equipe atual e da que nos vai governar a partir de janeiro. É inadmissível que os políticos rivais causem problemas aos contribuintes que pagam seus salários e todas as suas mordomias. Os Poderes Executivo e Legislativo precisam pensar no futuro e esquecer os enfrentamentos que tiveram na época da campanha eleitoral.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

Desejo de paz

Fanatismo à parte, Bolsonaro foi um dos piores presidentes que o Brasil já teve, não só pelo que não fez, mas por instalar a desarmonia, a polarização e o desrespeito no País. Essa foi a opinião da maioria dos eleitores, que está desesperada pela solução dos graves problemas que estamos enfrentando, começando pela fome, que não pode esperar. Não temos mais estômago para aguentar este ridículo espetáculo em Brasília: acusações sem prova, incitação de alguns contra a transferência de poder e até ensaios de golpe. Vá embora, presidente, e deixe-nos em paz!

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

Dinheiro em caixa

Lula discursou na COP-27 mendigando recursos para controlar o desmatamento; o reitor da Ufes diz que não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico para a universidade; a Polícia Federal suspende a emissão de passaportes alegando falta de recursos; o Congresso Nacional, além do orçamento secreto, lança a emenda PIX; o Judiciário se concede um aumento salarial de 18%; e negocia-se entre o governo de transição e o Congresso um estouro no teto de gastos para dar uma esmola de R$ 600 a 20 milhões de famílias. Afinal, o Brasil tem ou não tem dinheiro?

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

Fernando Haddad

Um especialista em ciclovias no Ministério da Fazenda dá um pouco de medo. Será que o foco do novo governo Lula é pedalar? O histórico de Haddad, contudo, aponta em outra direção. Ele prometeu 20 Centros Educacionais Unificados, mas entregou só 1. Se na Fazenda fizer o mesmo (prometer verbas a todos e der só 5% do prometido), pode dar certo para equilibrar o Orçamento. Ou, como fez na saúde: prometeu o Hospital da Brasilândia, mas não entregou. Assim não haveria mais déficit. Mas sem déficit ficaria difícil de fazer o L de lucro para aliados. Será por isso que o mercado tem tantas dúvidas?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

Ministério da Economia

O novo ministro da Economia deve ser um renomado profissional do ramo, capaz de colocar o Brasil no caminho de obter novamente o importantíssimo grau de investimento. E deve ser blindado de interferências políticas. Se faltar dinheiro para programas sociais, o governo Lula pode cortar da conta corrupção, que ele conhece como a palma da mão.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

AVERIGUAÇÃO E PUNIÇÃO

A equipe de transição de governos aponta diversos possíveis crimes por omissão da gestão de Jair Bolsonaro na área da saúde e, em especial, a respeito da vacinação contra a covid-19. Assim, esperamos todos pelas devidas averiguações e pelas pertinentes punições, principalmente porque essa direita radicalizada em aberrações políticas, e que deixa o poder agora, poderá sempre pretender voltar à cena política com novas e terríveis ações de desmandos, que já beiraram o genocídio tentado, se já não o tiverem realmente alcançado.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

OTTO ALENCAR

Fiquei, além de surpresa, preocupada ao saber da indicação do senador Otto Alencar para integrar a equipe de transição. O senador teve comportamento deplorável na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Conduziu suas perguntas como um interrogatório policial, inclusive humilhando a pessoa depoente. Mostrou que recorre a qualquer coisa para se fazer notar.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

VACINA BIVALENTE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, no dia 22/11, a vacina Pfizer contra a covid bivalente, a mesma que já está sendo aplicada no Chile há semanas. Vamos controlar em que data este péssimo governo que tivemos irá oferecer a vacina à população. Mas, da forma como tudo foi abandonado depois da derrota, teremos sorte se nós pudermos nos vacinar em março, com o novo governo.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

CHEQUE EM BRANCO

É um tanto marota a solicitação para furar o teto de gasto para os quatro anos do governo do PT. Para 2023, tudo bem, já que uma Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) já foi votada. Para os outros anos, ainda não temos o Orçamento votado. Realmente é uma licença para um cheque em branco e sem fundos.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

OS TREZENTOS DO FORTE

Os integrantes do Forte Transição representam, em sua maioria, o caldo de cultura do atraso. Prontos, os advindos do PT em especial, a glorificar políticas superadas, embora esperemos que, na prática, não implementem ações governamentais na Petrobras, estatais e outras. É bom que se lembre que bananeira não dá caju e mangueira não dá uva. E o que Lula da Silva pode dar?

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

MINISTÉRIO DA FAZENDA

O que pode ser um bom curriculum para se tornar ministro? O cotado para ministro da Fazenda, sem dúvida uma das pastas mais importantes de qualquer governo, tem um histórico que não o credencia a nada. Só não foi o pior prefeito da capital paulista porque teve um ainda pior: Celso Pitta. Perdeu as últimas eleições da qual participou, uma para João Doria, no primeiro turno, o que nunca havia acontecido nas eleições paulistas. Perdeu agora, este ano, para alguém que não tinha nenhum histórico político ou cultural para com a cidade de São Paulo. Portanto, o sr. Fernando Haddad é um incompetente e derrotado. São palavras duras, mas não encontro outras para quem foi um prefeito que saiu com 14% de aprovação e perdeu a última eleição para um “forasteiro”. São essas as suas credenciais para assumir a pasta do Ministério da Fazenda. Boa sorte, Brasil.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

FAIXA PRESIDENCIAL

O simbolismo embutido na entrega da faixa presidencial ao novo presidente eleito é importante para delinear a oposição. O ato do ex-presidente João Figueiredo, a saída pela porta dos fundos, marcou sua trajetória e a do futuro do Brasil daquele momento em diante. Bolsonaro deve repetir a história das posses de alternância de poder. Sua ausência deve deixar um vácuo e metade da população brasileira apoiará a festa estragada da entrega da faixa. O capitão deverá ficar satisfeito com a sua substituição por algum representante do grupo LGBT ou de qualquer outro indivíduo que represente a liberdade dos costumes.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis

*

VENEZUELA DE MADURO

A Venezuela de Nicolás Maduro tem muito pouco a celebrar no final de 2022. Eleito em 2013, Maduro tem dilapidado a economia e esgarçado o tecido social venezuelano. Entre 2014 e 2021, a economia da Venezuela contraiu 80%. Além da corrupção e censura, o país vê um colapso no fornecimento de remédios e comida. A crise humanitária criada por Maduro já levou cerca de 6 milhões de venezuelanos a deixarem o país. Hoje, 94% da população da Venezuela vive em pobreza, e 74% em extrema pobreza. Apesar de a Venezuela ter a maior reserva de petróleo do mundo, superior à da Arábia Saudita, Maduro e suas políticas econômicas conseguiram estagnar a economia venezuelana.

Raul Gouvea

rauldg@unm.edu

São Paulo

*

‘PERDAS E DANOS’

Os países desenvolvidos partiram para o racha ao ouvir o termo “perdas e danos climáticos” na COP-27. A expressão significa indenizar a “vítima” por aquilo que ela efetivamente perdeu e razoavelmente deixou de ganhar, em direito. Negam-se, a partir dos EUA, a reconhecer que os grandes poluidores do mundo foram as nações fortes de hoje. Esses povos providos de recursos devastaram tudo o que encontraram pela frente ao longo da História para alcançar o Estado de bem-estar de que gozam no momento. Como disse Chateaubriand, les forêts précèdent les peuples, et les déserts les suivent (as florestas precedem as civilizações, e os desertos a seguem). Não foi em nada bem assimilada a proposta de 134 nações pobres (G-77) para a criação de um fundo indenizatório em dois anos, na COP do Egito, para decolar em 2024, pelos países ricos. A questão pode ser um divisor de águas e uma causa de estremecimento no foro climático. As coisas costumam azedar quando se fala em busca no bolso do interlocutor, por mais justo que seja o reconhecimento de responsabilidades, principalmente entre países no torvelinho contraditório da história mundial.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

DESALOJADOS

A respeito do editorial Assédio bolsonarista em São Paulo (Estado, 24/11, A17), sobre as pressões da famiglia Bolsonaro nas indicações de nomes ao secretariado do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), cabe dizer que deve ficar claro, desde já, que após a derrota do capitão Jair para Lula, o lugar dos desalojados bolsonaristas do Palácio do Planalto a partir de janeiro de 2023 não deve ser o Palácio dos Bandeirantes, sede do pujante Estado de São Paulo, locomotiva da Nação e capital financeira do Hemisfério Sul.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

JOGO CONTRA A DEMOCRACIA

Enquanto a bola roda nos gramados do Catar, no Brasil, os manés inconformados jogam contra a democracia. Vexame, teu nome é Valdemar Costa Neto. E, nos bastidores, o “minto” coordena o imbróglio. Justiça, faça seu papel!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

SEQUÊNCIA DE FIBONACCI

Não sou adepto do ludopédio, mas que o segundo gol de Richarlison foi lindo, isso foi. O desenho das linhas de Fibonacci sobre a foto que invadiu a internet é um presente para o dia dedicado à famosa sequência, comemorado na véspera, 23/11. O jogador teve papel social importante durante a pandemia, mostrando que esporte, ciência e matemática podem muito bem caminhar – e golear – juntos.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

A VEZ DE RICHARLISON

“As pessoas de onde eu venho não têm voz nem vez.” O Brasil precisa desesperadamente de pessoas com cabeça e coração de Richarlison, espetacular não só nas jogadas, mas como ser humano atuante e generoso com as necessidades dos menos privilegiados. Você merece o hexa e nós, brasileiros, também. Estamos resgatando a nossa camisa verde e amarela.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

UMA ALEMANHA MEDÍOCRE

Das grandes seleções que disputam a Copa do Mundo no Catar, para mim, a maior surpresa foi a Alemanha, de uma mediocridade que surpreende face à qualidade normal do futebol alemão, ao perder para o Japão. Não sei como será a sequência, mas pela amostra do primeiro jogo pode voltar a Berlim desclassificada. Para quem assistiu a uma Alemanha na Copa do México de 1970, aquela partida histórica contra a Itália para decidir quem enfrentaria o Brasil, viu boleiros de categoria como Mayer, Uwe Seller, Gerd Mueller, Overath e o excepcional Beckenbauer, que mesmo com um braço enfaixado com suspeita de fratura recusou-se sair de campo e terminou com brilho. Mas, hoje, ao assistir ao time derrotado pelos japoneses, não consegue crer na mediocridade atual dessa seleção visto que ainda é importante no futebol europeu com seus times como um Bayern de Munique, que costuma ser campeão europeu. Talvez a resposta esteja na base dos clubes, porque não cuida desse grupo de jovens boleiros. A base importa jogadores de fora, quando a seleção de 1970 tinha todos eles vindos da base dos clubes.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

*

ERASMO CARLOS

“Antes mal-acompanhada do que só/ Você precisa de um homem para chamar de seu/ Mesmo que esse homem seja eu.” Enquanto a humanidade só se preocupava com a paixão, Erasmo Carlos era capaz de enxergar a lógica dos relacionamentos.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo