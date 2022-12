Governo Lula 3

Cem dias

Um novo governo não será avaliado a fundo simplesmente à luz da biografia política dos ora indicados para a Esplanada dos Ministérios. É preciso deixar correr os consagrados cem dias, quando uma análise profunda poderá ser empreendida. A esquerda (PT) somente saiu vitoriosa das eleições presidenciais porquanto amalgamou tendências múltiplas, em especial para salvar a democracia ante o perigo bolsonarista. Ainda não é hora de antecipar críticas ao futuro governo por não demonstrar-se suficientemente aberto e plural. O povo não torce para ministros, anseia, em parte desesperadamente, por mudanças de várias naturezas para sobreviver e viver numa nação democrática e justa. E vê-se que o Ministério ainda não foi inteiramente composto.

Amadeu R. Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Deserto de estadistas

Carlos Alberto Di Franco conseguiu produzir um texto preciso sobre a falta de estadistas no Brasil (26/12, A5). Após Juscelino Kubitschek, não houve mais quem pudesse superá-lo em comportamento digno de um chefe de Estado e de governo. Poucos vivos que estiveram sob seu governo podem entender o que se passou naquela época. Houve o perdão de revoltosos dentre outras atitudes nobres de JK. É a antítese de Lula da Silva, que só acusa os 58,2 milhões de brasileiros que não votaram nele de destruidores da democracia. O novo presidente carrega consigo a dissimulação da “vendeta”.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

Alerta para o presente

O presidente da República deixou a capital federal sem transmitir o cargo ao seu sucessor. Em tempos de polarização política, o presidente de origem militar não reconhece o poder civil eleito. A radicalização ideológica a favor do chefe do Executivo contamina o ambiente político e estimula os radicais contra o novo governo. Em 1894, era assim que estava o Brasil, quando o marechal Floriano Peixoto deixou o poder e assumiu Prudente de Morais. O embate político promovido por florianistas prosseguiria no novo mandato até o atentado perpetrado por um jacobino (republicano radical) contra o novo presidente. O passado é um alerta para o presente.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Atentado em Brasília

Pré-iluministas

O artigo de Danielle Tsuchida (Estado, 26/12, A4), escrito antes do atentado terrorista em Brasília, é importante. Armas obtidas para uso recreativo por CACs são utilizadas para armar a população contra os inimigos, na promoção da violência e da “guerra e ódio”. Será tão difícil entender que: o uso de armas por não profissionais desqualifica o trabalho policial; que crianças e adolescentes não têm maturidade cerebral para assumir essa conduta; que, enquanto estão protestando por mais violência, os pais estão deixando de educar os filhos para conviver e tolerar? Esses estados pretendidos são pré-iluministas, um retorno à exigência de suserania aos soberanos, e não é à toa que o cérebro, à revelia de Arthur C. Clarke, está diminuindo de tamanho ao passarem as gerações. Nem ele imaginava esta regressão da humanidade.

Carlos Ritter

carlos_ritter@yahoo.com.br

Caxias do Sul (RS)

*

Punição exemplar

Da mesma forma que o ex-capitão que planejou atentados a quartéis e a sistema de abastecimento de água e não foi punido, se não houver exemplar aplicação da lei a todos os envolvidos no ato de terrorismo desbaratado em Brasília, corremos o mesmo risco de continuar alimentando o ovo da serpente que eclodiu quatro anos atrás. Os derrotados na eleição não estão apenas inconformados e rancorosos, estão sendo muito bem financiados e estimulados para implantar o caos no País.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

ATENTADO EM BRASÍLIA

O gerente de posto de combustível do Pará, George Washington de Oliveira Sousa, é apoiador radical de Bolsonaro. Viajou à Brasília para participar de atos no acampamento localizado no Quartel-General (QG) de Brasília. Informou aos que estavam acampados que “tinha dinamite, mas precisava da espoleta e do detonador para fabricar a bomba”. Alguém lhe entregou um controle remoto e quatro acionadores, possibilitando a fabricação artesanal do explosivo, de forma que pudesse ser acionado a uma distância entre 50 e 60 metros. É uma ironia que o George Washington (símbolo da democracia americana) estava em Brasília para “matar ou morrer”. Algum comentário do ainda presidente Jair Bolsonaro?

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

ALGO MAIS GRAVE

Gostaria de poder indicar aos milhares de brasileiros que estão sem emprego, o cargo de gerente de posto de combustível no estado do Pará, após a prisão deste terrorista/criminoso Washington. Deve ser o melhor emprego e ter o melhor salário. Simplesmente inadmissível alguém com esse cargo conseguir organizar este atentado, existe algo muito mais grave por trás deste senhor.

Werner Sönksen

wsonksen@hotmail.com

São Paulo

*

INCENTIVADOR DO ATO

Há quanto tempo não se ouve falar em atentado no Brasil (Estado, 26/12, A6), principalmente numa transição de governo eleito democraticamente. Porém, os explosivos encontrados na região de Brasília tem um culpado e incentivador: Bolsonaro.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

GUERRA DECLARADA

Há uma guerra declarada no País. Os inimigos da Pátria estão entrincheirados na porta dos quartéis, planejando ataques visando lançar o Brasil no caos. A maioria dos envolvidos são criminosos que se beneficiavam da gestão criminosa de seu líder, o ainda presidente Bolsonaro, e não se conformam com o fato que a bonança de crimes contra os interesses nacionais está chegando ao fim. Desde o começo de seu governo, Bolsonaro estimulou o crime nas suas mais diversas formas: armou a população driblando o Estatuto do Desarmamento, estimulou o garimpo e o desmatamento ilegal. Após perder a eleição, Bolsonaro estimulou e instigou seus apoiadores a pegarem em armas e impedirem a posse do novo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro será mandante e cúmplice de qualquer ato violento que ocorra contra o novo governo.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

CAOS E GOLPE

Muitos outros bolsonaristas fanáticos, como os acampados na frente dos quartéis, agem unicamente porque foram instigados a agirem assim por Bolsonaro. Um presidente que passou quatro anos literalmente armando seus seguidores, física e psicologicamente, para praticarem atos de terrorismo que justificassem um golpe de Estado. Enfurnado no Palácio do Planalto, ele só espera que alguém detone o caos e o golpe.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

A FAVOR DO VENTO

Simone Tebet, alçada à condição de estrela durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, candidatou-se à presidência mesmo não tendo apoio integral de seu partido. Derrotada, subiu no palanque do inocente, honesto e democrata Lula, maculando sua imagem, em busca de um cargo público, já que estará desempregada e precisa estar em evidência para os próximos pleitos. Tebet, igualmente a maioria dos políticos de carreira, sempre estará a favor do vento.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

SEM AMBIENTE

Em política amiga é assim: até agora Marina Silva ficou com o Ministério do Meio Ambiente e Simone Tebet, sem ambiente, porque faz pouco tempo que entrou na turma.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

LABIRINTO DO PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) jamais foi um partido confiável. E a senadora Simone Tebet, que apoiou de corpo e alma o Lula, sofre neste labirinto da ciumeira petista, que a todo custo querem afastá-la de qualquer possibilidade de ser nomeada para um importante ministério como prometido por Lula. É bom lembrar que entre outros importantes apoios que recebeu no segundo turno, Lula jamais teria sido eleito, não fosse em razão da transferência de grande parte dos 4,9 milhões de votos auferidos nas urnas por Tebet. Agora que o PT estará governando pela quarta vez os destinos do País, esses aloprados com apoio deste filho de Garanhuns preparam uma literal rasteira política na senadora. Se Tebet não aceitar parte da raspa do tacho de ministérios que ainda sobra, será vista por seus 4,9 milhões de eleitores, como uma figura ingênua e pode perder capital político. Mesmo sabendo da história desabonadora de Lula e de boa parte dos petistas que quase quebraram as nossas estatais com o alto nível de corrupção, ainda assim os eleitores de Simone Tebet vão reagir negativamente ao interpretar que a senadora caiu nas lábias destes que jamais deveriam ter tido a oportunidade de voltar ao poder desta República.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

DE CABEÇA PARA BAIXO

Neste ‘macunaímico’ País de cabeça para baixo, onde até o passado é incerto e duvidoso quando o governo quer fazer algo que o beneficie em desacordo com o determinado pela Carta Magna, é só promover uma emenda à Constituição e fica tudo por isso mesmo. O Brasil é mesmo o País do jeitinho, do futuro que nunca chega, do ‘balacobaco’ e do vamos que vamos. Evocando a célebre frase do ditador Getúlio Vargas, “a lei, ora a lei.” Temos atualmente “o teto de gastos, ora o teto” e “a Constituição, ora a Constituição.” Pobre Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

MIL PESOS

O craque argentino Lionel Messi poderá ser homenageado com seu rosto estampado na nota de mil pesos argentinos (Estado, 26/12, A5). Ora, o melhor jogador da Copa do Mundo do Catar poderia ser homenageado de forma diferente, afinal, a nota representa algo em torno de R$ 30. O craque não merece ser desvalorizado assim.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo