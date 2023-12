Fundo Eleitoral 2024

A medida do acinte

Para ter uma ideia, a despoluição da Baía de Guanabara está orçada em R$ 2,7 bilhões, o que representa um pouco mais da metade dos R$ 4,9 bilhões que os políticos terão de Fundo Eleitoral para as eleições municipais do ano que vem. Inacreditável: gastarão em blá-blá-blá o valor de duas despoluições da Baía de Guanabara! Esta classe política não tem a mínima cidadania, não pensa no País. É um acinte!

Bonifácio Coutinho

Câmara Municipal de SP

Capitania

Em afronta ao princípio basilar do regime democrático, a alternância no poder, o notório vereador Milton Leite (União) foi reconduzido à presidência da Câmara Municipal de São Paulo, com 49 votos dos 55 vereadores, para um inédito quarto mandato. O cargo é considerado por muitos como mais importante e poderoso que o do prefeito da capital. Leite já pode ser chamado de capitão-hereditário da Câmara. Até quando? Pobre São Paulo.

J. S. Decol

Estádio do Pacaembu

Uma história

Ao ler, no Estadão de 25/12 (A23), a matéria sobre as obras de reinauguração do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, não pude deixar de me lembrar da história que eu ouvia de meu avô sobre a implantação do estádio. No início da década de 1920, a crise cafeeira havia perdido força, o café liderava as exportações brasileiras e o Estado de São Paulo contribuía com 70% de todas as vendas externas. Então, um surto de progresso e riqueza abraçava o Estado, viabilizando investimentos públicos de toda ordem. Falava-se na construção do primeiro grande stadium para a capital, e havia muitas promessas de governantes paulistas, como Antônio Prado Júnior e Washington Luís, mais tarde presidente da República. Como membro da comissão de educação física da Associação Paulista de Esportes Atléticos, além de engenheiro da prefeitura paulistana, meu avô Domício de Lacerda Pacheco e Silva encontrou por acaso o terreno que acabaria sendo destinado ao stadium. Ele contava que, ao passar a pé entre as atuais Ruas Itápolis e Desembargador Paulo Passaláqua, no Pacaembu, reparou que o vale e as montanhas do entorno tinham uma vocação específica, definida pela natureza: “Era um estádio natural (...) o vale era um perfeito campo de esportes e as encostas das montanhas ao seu redor estavam prontas para receber as arquibancadas, dispensando grandiosas estruturas ou movimentações de terra”. Ao fazer essa constatação, ele procurou os dirigentes da proprietária da gleba, Cia. City de Desenvolvimento, e conseguiu que ela admitisse doá-la ao poder público, convencida de que um estádio ali alavancaria as vendas de todo o loteamento do Pacaembu. A seguir, com um teodolito e a ajuda de alguns amigos, fez uma série de levantamentos topográficos, e preparou o primeiro projeto do stadium. Tenho, até hoje, os desenhos que meu avô Domício fez, a lápis, sobre as curvas de nível do terreno. Seu projeto visou a traçar as diretrizes preliminares para um estádio, levando em conta não só os aspectos econômico e financeiro, como também o ambiental. Conforme desenho reproduzido em primeira mão pela revista Sports de junho de 1921, e publicado por alguns jornais em outras oportunidades, inclusive pelo Estadão, a obra que projetou previa 50 mil pessoas sentadas comodamente. O eixo do estádio ficaria na direção norte-sul, a mais favorável em relação ao sol. As questões da ventilação e das vias rápidas de acesso e evacuação também foram detalhadamente estudadas. O projeto previa a ausência de portões de entrada ou de saída, possibilitando o acesso livre dos cidadãos, sem nada pagar. Nesse aspecto, meu avô Domício pretendeu atender a um segmento da política da época que sugeria a noção de estádio do povo. Em 1926 a Cia. City doou o terreno ao Estado, que o repassou depois para a Prefeitura. Arquitetos de vanguarda aperfeiçoaram o projeto preliminar, aproveitando suas indicações de lugar, forma e ocupação do terreno. Depois de permanecer muitos anos em construção, o estádio foi inaugurado em 27 de abril de 1940, em solenidade com discursos do prefeito Prestes Maia, do governador Adhemar de Barros e de Getúlio Vargas. Em sua concepção arquitetônica final, o estádio do Pacaembu é um dos marcos do modernismo em São Paulo, junto com a Biblioteca Municipal, o Viaduto do Chá e a Ponte das Bandeiras.

Domício Pacheco e Silva

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MATRIZ FISCAL

O ano de 2024 promete ser um ano repleto de expectativas, apreensões e desafios. A reforma tributária, ruidosamente recém-promulgada, constitui uma espécie de minuta a partir da qual se iniciará então, mediante muito esforço e dedicação, a regulamentação dos vários dispositivos, condição sine qua non para concretamente racionalizar a matriz fiscal. Tudo parece indicar, contudo, que os debates ocorrerão numa atmosfera carregada de fumaça política em que Lula da Silva e acólitos partidários radicais tentarão modular as etapas com metas populistas que, certamente, introduzirão ruídos procrastinadores nos entendimentos que se fizerem necessários. A perspectiva assim delineada será emoldurada pela realização de eleições municipais que, principalmente no que diz respeito à sucessão ou permanência no mandato de alcaides das grandes metrópoles, consistirão de verdadeiros “esquentas” para os embates de maior amplitude entre as várias forças de poder em futuro subsequente. Que o ano novo seja feliz para o Brasil e seu povo.

Paulo Roberto Gotaç

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

Festina lente, apressa-te devagar, ensinava o imperador Augusto. É o que foi preciso para ordenar e aprovar a reforma fiscal, incrivelmente complexa e injusta, após tantos anos. Todavia, sabemos por experiência própria que o perigo mora nos detalhes, ao caso, na legislação complementar. Por isso, atenção. Vamos acompanhar e verificar se não se dá o que é necessário, por força de politicagem despudorada.

Mario Cobucci Junior

PODER LEGISLATIVO

Desde 1988, o Legislativo brasileiro iniciou um processo que está resultando em distorções quanto ao exercício de suas funções originais. Os congressistas afanam descaradamente o orçamento público através de emendas pessoais, financiamento de partidos e eleições. Os aplausos urdidos quando da aprovação da reforma tributária prestaram-se a esconder as escandalosas isenções e reduções concedidas a certas atividades, que certamente irão inchar a alíquota básica do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) que todos iremos pagar. Nas Assembleias Estaduais, a encenação representativa se repete. Já nas Câmaras Municipais, copiando o custo, o fausto e a enganação da representatividade do modelo nacional, a maioria de seus integrantes descaradamente atendem o poder econômico, jamais os interesses de seus eleitores. Em exemplo recente, a Câmara de São Paulo aprovou a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo autorizando a verticalização em centros de bairros, a rédea solta para edificações de shoppings e templos, a cassação de atribuições do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental (Conpresp) e, na contramão da crise ambiental que vivemos, a regularização de construções localizadas em áreas de preservação, dizendo-se de passagem que a maioria dessas ocupações irregulares são fruto do incentivo de vereadores que ali fazem sua base eleitoral. Fruto de um modelo político-partidário autocrático, e com pseudopartidos alimentando projetos individuais de poder, agora temos que enfrentar a tirania legislativa.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

MILTON LEITE

Vergonhosa a atitude dos vereadores de São Paulo em não exercer seu direito de votar pela alternância no poder. Para os munícipes não resta a menor duvida de que Milton Leite tem o aval da Casa para tomar decisões acima do prefeito e a seu gosto. Conhecido como mandatário da região sul, esta em nada melhorou apesar de o vereador ter sido eleito prometendo melhorias no bairro. Tanto é verdade que seu filho dias atrás foi assaltado na região de Interlagos e acabou matando o bandido. O plano diretor votado recentemente é a prova de que há interesses nessa mudança que vai impactar e trazer mais problemas a essa cidade que nada oferece a quem vive nela. Todos vivem com medo da violência, do transito caótico e de tantas pessoas vivendo nas ruas, e o que os vereadores fazem? Se ajoelham aos pés do mandatário. Teremos eleições em outubro e espero que os eleitores estejam atentos às próximas promessas eleitoreiras.

Izabel Avallone

AVENIDA PAULISTA

Pobre Avenida Paulista. Quem te viu, quem te vê. Cartão de visita do povo paulistano, a Avenida Paulista está sofrida, desgastada e abandonada pelos serviços da zeladoria municipal. Triste ver o estado atual da mais conhecida e festejada avenida de São Paulo. Faixas de rolagens com asfalto precário e sem manutenção. No passado, nesta época de final do ano, a Avenida Paulista era roteiro obrigatório para os paulistanos fazerem um tour com a família e vê-la toda enfeitada. Grandes empresas, galerias e bancos ali instalados enfeitavam as suas instalações com motivos natalinos. Quem não se lembra da sede do Banco Real, do Bank Boston, da Fiesp, da Galeria Nacional e outros, enfeitados para as festas de fim de ano? Hoje, o paulistano transita na avenida com muito cuidado para não ser surpreendido com o roubo do seu celular. Mais triste ainda é passar pelo Complexo José Roberto Fanganiello Melhem (viaduto no final da Av. Paulista com a Av. Rebouças). Lá, além nos inúmeros buracos no asfalto o local é escuro, tem muita sujeira, e dezenas de moradores de rua ali estão acampados. As obras municipais de zeladoria parece que foram retardadas para a proximidade das eleições municipais de 2024. Enquanto isso, o povo sofre por essa estratégia política.

Valdir Ferraz de Oliveira

SERGIO MORO

O senador Sergio Moro, eleito no Paraná, parece estar isolado politicamente correndo o risco de seguir o mesmo caminho de Deltan Dallagnol, que perdeu o mandato para o qual havia sido eleito deputado com votação extraordinária. Apesar de excessos que serviram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para anular suas decisões, Moro foi um ótimo juiz, muito dinâmico em sua atividade. Agora, a notícia terrível de que ele poderá ser substituído por Gleisi Hoffman ou pela senhora Michelle Bolsonaro mostra que não só Moro seria punido como também todos os brasileiros. Já temos uma safra muito ruim de senadores bolsonaristas, podem imaginar com esse acréscimo?

Aldo Bertolucci

SUPREMA CORTE

A leitura do editorial É assim que o STF quer ser respeitado? (Estado, 22/12, A3) me deixou de “peito lavado”. É muito bom saber que existe um jornal brasileiro, completamente isento e independente, que pode falar de modo elegante, mas contundente, sobre um assunto da maior gravidade, que ocorre no STF, sem temores futuros. Falaram os quase 150 anos de vida. Parabéns, Estadão.

Affonso Maria Lima Morel

ESTADO PALESTINO

A Faixa de Gaza não vai mais existir até o fim da guerra, será apenas um amontoado de escombros. A reconstrução deveria ser feita em outro local. E insistir na existência de um enclave palestino no território israelense é um erro que irá apenas perpetuar o conflito. A criação de um Estado Palestino de verdade, livre e independente de Israel, é a única solução para acabar definitivamente com o conflito. Egito, Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Irã são países que poderiam ceder espaço para criar um Estado Palestino, e os palestinos de Gaza e da Cisjordânia migrariam para esse novo território. O país que aceitasse receber os palestinos receberia grande ajuda financeira internacional. Israel poderia anexar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia ao seu território. Essa solução traria paz e grande riqueza para todos os envolvidos.

Mário Barilá Filho

HOMILIA DE NATAL

Em sua homilia de Natal, o papa Francisco criticou duramente Israel – e um pouco o Hamas. Que todos os lados estão errados, sabemos. Mas Israel é o menos errado, dados os vizinhos que possui. De qualquer modo, sua santidade deveria ter uma visão mais global e não deveria ter esquecido de criticar a Rússia, pelo que faz, na invasão da Ucrânia.

Sérgio Eckermann Passos

GAZA E ISRAEL

É quase impossível que a imprensa não esteja vendo o massacre com bombas superpesadas que Israel vem impondo aos palestinos em Gaza. Mas o impressionante é a falta de críticas dos jornais e a aceitação criminosa dessas mortes. O Hamas é grupo terrorista, mas os militares israelenses são o quê? É aceitável assistir a isso sem nenhuma crítica? Qual a diferença entre palestinos e israelenses em termos de seres humanos? Sentem menos dor, sofrem menos? Não tem famílias, filhos, pais, parentes, amigos mutilados e mortos? Qual a diferença entre duas crianças estraçalhadas, uma israelense e a outra palestina?

Ademir Valezi

ANTISSEMITISMO

Judeus: há pretos, brancos, com traços de indianos e de gente do sudeste asiático, de direita, de esquerda (sim, de esquerda), sionistas, não sionistas, pobres, ricos, inteligentes, burros, cultos, ignorantes, religiosos, ateus, homofóbicos, gays, bem-sucedidos, fracassados, atuantes, alienados, criativos, medíocres, e assim vai. Como todo o resto da humanidade. Então, eu pergunto: o antissemita é contra o quê?

Shirley Schreier

ACIDENTES COM CEROL

Notícias de acidentes com cerol aumentando cada vez mais, mas não vejo medidas oficiais para a redução de casos. Na minha opinião, a causa é a venda cada vez maior de linhas com cerol, mas os próprios pais das crianças não cuidam para que seus filhos não as usem. Outra medida que as autoridades poderiam tomar é a proibição da venda desse produto, que, aparentemente, está disseminado por toda parte. Também poderiam fiscalizar pessoas empinando papagaios, para ver se estão usando cerol. O que vemos hoje é a polícia investigar casos depois que o fato acontece, mas os resultados e consequências não são divulgados. Precisamos que a imprensa assuma o compromisso de insistir numa solução.

Mituo Teramae

LIDERANÇA NA TRANSIÇÃO VERDE

O Brasil de volta para o futuro em entusiástico artigo no Estadão de Izabella Teixeira e André Clark (Mais que oportuno, liderar G-20 é necessário, 26/12, A4). Uma antevisão do Brasil num futuro ao alcance de nossa vocação e de nossos recursos naturais. Temos a melhor matriz energética renovável do planeta, com nossa rede de hidrelétricas, além da solar e da eólica. Devemos assumir a liderança da transição verde no mundo da preservação ambiental e da energia limpa. Replantar as árvores cortadas ou queimadas da Floresta Amazônica e despoluir nossos rios. O Brasil verde é nossa maior riqueza.

Paulo Sergio Arisi

PASSAGEM DE ANO

A passagem de ano é um momento para reflexão e expectativas com o que virá. Há um ano atrás, ao mesmo tempo em que vivíamos a expectativa vinda após a vitória da democracia com a derrota da extrema direita negacionista, que durante quatro anos quase destruiu o País, passávamos por momentos de grande preocupação por conta de atos explícitos de atentado contra o Estado de Direito. Hoje, o quadro é outro. O ódio e a violência deixaram de presidir as ações governamentais; a economia apresenta sinais altamente favoráveis, tais como o crescimento econômico, a queda do desemprego e a diminuição da pobreza; os programas sociais trazem resultados alentadores; o desmatamento regride e a preservação ambiental aumenta; e o Brasil volta com vigor à posição de protagonista no mundo, sendo ouvido e respeitado. Tudo isso nos leva a sentir que o País mudou com a união e reconstrução implantados neste ano, dando lugar para a esperança que parecia distante e fugidia.

Sylvio Belém

ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE

Ao ler o manifesto do sr. Josué Coimbra (Fórum dos Leitores, 26/12, A4), o leitor irá chegar à conclusão de que a abolição da escravatura neste país não passou de um ato para inglês ver. O 13 de maio de 1888, que deveria ser o divisor de águas para a vida dos recém-“libertos”, não passou de uma fraude que levou a população negra ao “deus-dará”: sem um lugar para morar e sem uma ocupação normal para o seu sustento – a lida nos recém-implantados cafezais ficou a cargo dos imigrantes europeus, afinal a pauta abrangente era o embranquecimento da Nação. Enfim, a pós-escravidão trouxe mais sofrimento para o ex-escravizado. Visando à mitigação desse estado de coisas, “iluminados” das oligarquias políticas – que, para nossa total infelicidade, ainda imperam no Pindorama – criaram um programa social dirigido a essa classe, ou seja, as cotas para ingresso nas universidades públicas, que, a meu ver, são inócuas sem um precedente ensino básico de qualidade – algo inexistente na seara pública. Na maioria das vezes, a situação dos beneficiados pelas cotas de ensino superior, após graduados, redunda em despreparo total para o enfrentamento de um mercado de trabalho que, a cada dia que passa, se torna mais exigente. Levando-os ao desalento do subemprego e à total desesperança, tal qual os seus antecedentes do pós-13 de maio. Em resumo, a criação do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, no atual establishment, tem a mesma disfunção real que a abolição da escravatura no Brasil. Algo realizado para inglês ver.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

