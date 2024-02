Manifestação na Paulista

Cálculo eleitoral

A capacidade de mobilização de Jair Bolsonaro é inquestionável. A “fotografia para o mundo” que ele sonhou mostrar ficou perfeita. Sabedor de sua situação difícil com a justiça, desta vez mediu as palavras e não foi ofensivo com as instituições do País. A presença dos presidenciáveis Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, apesar das ditas lealdade e gratidão do governador de São Paulo, não se deu tanto por apoio a Bolsonaro; deu-se mais por força de cálculo eleitoral: o voto bolsonarista é decisivo para as pretensões de qualquer candidato da direita que se pretenda alçar na disputa para presidente no próximo pleito.

Deri Lemos Maia

Pedido de anistia

De acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na reunião de julho de 2022 não se tratava de um golpe de Estado (faltaram tanques na rua) e, igualmente, não foi declarado o Estado de sítio (o Brasil não estava sendo invadido). Se fosse realmente isso, a invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 foi um ato espontâneo, no qual milhares de pessoas financiaram, elas mesmas, a ida e a estadia em Brasília? O que tudo indica é que foi uma tentativa frustrada para provocar a intervenção das Forças Armadas usando, como pretexto, o orquestrado “levante popular”. No seu discurso de domingo, o capitão deveria ter pedido agilidade no andamento das investigações, para sabermos quem estava por trás de tudo isso, em vez de pedir “borracha no passado” e anistia para golpistas.

Omar El Seoud

Motivações

A vigorosa expressão da vontade popular na manifestação de 25/2 transcendeu a mera demonstração de força do ex-presidente. É crucial, agora, compreender as motivações por trás do evento. Ir ao ato foi a forma de aquele povo expressar sua indignação: contra a crescente restrição à liberdade de expressão imposta a quem ousa discordar do atual governo ou do Supremo Tribunal Federal (STF); contra os excessos perpetrados por alguns ministros do STF; contra os inúmeros equívocos inconsequentes de Lula, incluindo seu apoio a regimes autoritários como os da Rússia, China, Venezuela, Cuba e Nicarágua; contra os recentes comentários infelizes de Lula sobre Israel; contra a doutrinação ideológica no Enem e nas escolas; contra o aumento alarmante da criminalidade; contra os gastos públicos excessivos, especialmente aqueles relacionados às muitas viagens internacionais do presidente; contra a voracidade arrecadatória do governo, que deveria priorizar cortes drásticos nos gastos públicos e nas mordomias; etc. É evidente que muito mais poderia ser citado para refletir o sentimento de frustração e insatisfação da população.

M. M. Lessa

Déjà-vu

O que vimos no domingo, 25/2, na manifestação de bolsonaristas na Avenida Paulista, foi um déjà-vu do que vimos nos acampamentos na frente dos quartéis antes do 8 de Janeiro. A diferença é que na Paulista alguns dos promotores e patrocinadores do evento estiveram presentes.

José Tadeu Gobbi

Judiciário

Aposentadoria compulsória

Há 26 anos sou fiscal da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Se eu me corromper, corro o risco de perder o emprego e enfrentar um processo penal que poderia me levar – merecidamente – à cadeia. Mas, se ao invés disso eu fosse punido com a aposentadoria compulsória, eu não veria tantos problemas em receber algo por fora. Isso até me estimularia, ainda que a corrupção seja contrária a meus princípios. Alguém acha que um juiz, sabendo que poderá ser aposentado, tem alguma razão para aplicar a lei?

Luciano Nogueira Marmontel

Energia elétrica

Eventos extremos

Não sei se eu sou simplório demais ou se realmente as coisas são mais complicadas. Sobre a reportagem de 26/2 (C6 e C7), Como evitar os apagões em eventos extremos, penso que, se se está vendo que uma árvore está sendo atravessada pela fiação e é provável que ela caia numa eventual tempestade, levando a fiação junto, por que não cortar logo a árvore antes que isso aconteça? Depois, é só plantar outra de menor porte no mesmo local.

Bernardino Angelo Bertelli

O RECADO DA AVENIDA

Os adeptos do bolsonarismo foram à Avenida Paulista e se comportaram como Jair Bolsonaro pediu: sem cartazes nem afrontas e com manifestações contidas. A crença no personagem libertador continua ofuscando a mente de seus eleitores, mesmo que a realidade factual e documental comprove o contrário. O bem-sucedido apossamento do verde e amarelo da bandeira nacional consagrou-se como exposição simbólica e patriótica, mesmo que totalmente desvirtuado do real contexto republicano. O significativo comparecimento na avenida demonstrou que a inelegibilidade do ex-presidente não é empecilho para o prosseguimento do bolsonarismo através de outros personagens. Evidenciou-se também que somente uma atuação intensamente pacificadora e sinceras iniciativas de harmonização do povo brasileiro poderão restabelecer a consciência da verdadeira democracia e o voto consciente. Que somente um governo bem-sucedido na construção do Brasil, promovendo reformas estruturantes e praticando uma gestão eficiente, poderá trazer à luz novamente a autêntica prática da cidadania. Que o atual presidente, também responsável direto pela preservação democrática, fique atento para o recado da avenida.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

APOIO DILAPIDADO

A manifestação na Avenida Paulista mostrou o quanto a política do governo de Lula e seu PT está sendo condenada por muitos brasileiros. Lula tem seu apoio dilapidado por políticas velhas e equivocadas, e seus discursos dissimulados estão enganando cada vez menos gente. As bobagens que ele fez em seu primeiro ano deste mandato mostra que será também a sua aposentadoria.

Luiz Frid

DEMOCRACIAS EM PERIGO

Metade do eleitorado do Brasil e metade do eleitorado dos Estados Unidos são de extrema direita e antidemocratas. Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos tentaram dar um golpe de Estado, não aceitaram o resultado de eleições presidenciais e continuam líderes de sua metade dos eleitores, em seus respetivos países. A democracia está a perigo de não sobreviver nas duas maiores nações das Américas.

Paulo Sergio Arisi

BANDEIRAS DE ISRAEL

Uma Avenida Paulista lotada de gente no domingo com muitas bandeiras de Israel entre as do Brasil é a melhor resposta às abomináveis e imperdoáveis declarações antissemitas de Lula e da esquerda do País.

Vicky Vogel

ESQUERDA PERDIDA

Muitos descrevem o ato a favor de Bolsonaro como democrático. Sim, é na vestimenta, não no conteúdo. Aquele que promoveu um golpe sórdido à própria democracia faz uma manifestação Nutella, sequestrando não só a bandeira do Brasil como a de Israel, vendidas a rodo por ambulantes. A esquerda e a oposição se perderam na vaidade e nos descalabros desinformados proferidos. E a extrema direita colhe os dividendos. Ouve, ó Israel!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

TARCÍSIO E NUNES

Lamento que a cidade e o Estado de São Paulo gastaram o nosso dinheiro para organizar a estadia de Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, além dos estimados R$ 885 mil com a segurança pública durante o comício, que não é do interesse dos paulistas. Para “esfregar sal na ferida”, o governador falou que o capitão “não é um CPF, representa um movimento”. Que movimento é esse, a tentativa do golpe contra a democracia? Ainda bem que Ricardo Nunes ficou quieto, talvez por não compartilhar a frase esdrúxula de Tarcísio “Eu não era ninguém e o presidente apostou em pessoas como eu”.

Omar El Seoud

NÚMERO DE MANIFESTANTES

De acordo com o governo do Estado de São Paulo (suspeito), no domingo, 25/2, 600 mil manifestantes teriam comparecido à Avenida Paulista. Mais do que toda a população de Santos.

Albino Bonomi

ESTAÇÕES FECHADAS

Durante a manifestação na Avenida Paulista, as portas das Estações Brigadeiro e Trianon foram fechadas assim que Bolsonaro e o governador de São Paulo terminaram seus pronunciamentos, causando tumultos e longas filas para milhares de manifestantes que necessitavam retornar a suas casas, sem aviso prévio. Estava aguardando uma pessoa para ir ao hospital e não pude descer para encontrá-la. Tive que caminhar até a Estação Paraíso e voltar para a Estação Brigadeiro.

Luciana Carvalho

LULA E BOLSONARO

Lula da Silva e Jair Bolsonaro jamais deveriam ter chegado à Presidência da República. O Brasil precisa impor critérios qualitativos para os postulantes a cargos públicos, como faz qualquer empresa quando quer contratar um funcionário. Tanto Lula quanto Bolsonaro têm limitações e impedimentos claríssimos, qualquer processo seletivo teria desqualificado candidatos com o perfil dessa dupla. A democracia brasileira é refém dos partidos políticos, que escolhem os candidatos sem qualquer participação da população nesse processo e recebem bilhões de reais a título de Fundo Partidário, e ao povo caberá a pífia tarefa de escolher entre os escolhidos pelos partidos políticos. O sistema político partidário tem que ser reformado para que o povo possa escolher os governantes entre cidadãos previamente qualificados, que saibam ler, escrever, fazer contas, pessoas livres de distúrbios mentais. Não se ouve falar em qualquer mudança nesse sistema, que além de não ser democrático tem colocado um pangaré atrás do outro para governar o País.

Mário Barilá Filho

PAÍS DE TOLOS

Ouvi o presidente dando um alerta ao povo: não votem em imbecis. Mas a última eleição revelou a quantidade de imbecis que foram eleitos e, a continuar as narrativas, esses imbecis contarão muitas mentiras a fim de aumentar a quantidade deles. Existe uma plateia cativa que precisa ser acordada e ser livrada da imbecilidade que se tornou essa política. Enquanto o povo acredita em salvador da pátria, mais fácil ser ludibriado pelas raposas candidatas-imbecis. Nas redes sociais existem os jegues e o gado, cujos votos só podem ser em imbecis. Brasil, um país de tolos imbecis.

Luciana Lins

GESTÃO DA ECONOMIA

Lula precisa caprichar na gestão da economia, pois essa pode ser sua vantagem contra o “poste” de Bolsonaro na próxima eleição. O poder de aglutinar de seu antecessor, que se manifestou na Paulista, e as opiniões de Lula, expressas não se sabe para agradar a quem, são ameaças reais ao continuísmo. Escolher bem o próximo presidente do Banco Central e dar força à equipe econômica é a lição de casa a ser bem feitinha.

Flávio Madureira Padula

BANDIDAGEM AFETA ECONOMIA

É de estarrecer a matéria sobre os efeitos nefastos da criminalidade no País causarem um prejuízo anual de R$ 595 bilhões, ou retirar da economia 5,9% do PIB (Estado, 25/2, B1). Valor que se fosse direcionado para investimentos saltaria dos atuais medíocres 18,2% (em 2023) para 24%, ideal como atestam os especialistas para alavancar um crescimento econômico robusto acima de 4%, e não o estimado para este ano em torno de pífio 1,68%. O crime, como consta no jornal, ao roubar 5,9% do PIB, “onera empresas e encarece produtos” e inibe a criação de empregos e a melhora do quadro social. Aflige saber que as empresas dispendem com segurança por ano R$ 171 bilhões, que, somados aos gastos do governo, perda de produtividade e despesas com proteção privada e seguros, chegam ao impressionante valor citado acima de R$ 595 bilhões. Outro prejuízo grave é do trauma e insegurança que causa à sociedade essa bandidagem desenfreada, que coloca o nosso País entre os mais violentos do mundo com índice alarmante de mais de 40 mil assassinatos por ano, além de milhares de outras práticas criminosas. E como bem disse ao jornal a economista e ex-presidente do BNDES Maria Silva Bastos Marques, “risco é a violência cruzar o ponto de não retorno e afastar investidores”.

Paulo Panossian

INVESTIR BEM

O investimento é condição necessária, mas não suficiente, para o aumento do PIB, tendo em vista que o dado geral em relação ao PIB não permite ver o que é investimento realmente produtivo e o que não é. As milhares de obras e projetos parados ou mal andados no Brasil de hoje são testemunha de que não basta só investir, é preciso investir bem. O governo federal, infelizmente, ainda parece acreditar numa espécie de pensamento mágico, em que basta despejar bilhões e bilhões de reais em setores pouco competitivos, inovadores e eficientes para automaticamente termos um crescimento econômico sustentável. Alguém acredita que políticas populistas e imediatistas, como incentivar o carro popular poluente em contraste com um mundo em franco processo de descarbonização, ou destinar os cada vez mais escassos recursos públicos a tantos outros setores “isolados e protegidos” da nossa economia irá realmente ajudar o País a se desenvolver? Ou apenas aumentará artificialmente a margem de lucro desses setores favorecidos, à custa dos combalidos contribuintes brasileiros? Enquanto o resto do mundo avança, o resultado dessa inacreditável falta de visão governamental é o cada vez mais calamitoso quadro que vemos atualmente no Brasil. Até quando?

Fernando T. H. F. Machado

AFFONSO CELSO PASTORE

No Dante Alighieri fomos colegas no ginásio e no colegial, bastante distantes um do outro, até que nossas profissões nos aproximaram. Ele, economista renomado, eu, contador de multinacional: ele fazia apresentações de macroeconomia na nossa empresa e, com alguma frequência, trocávamos mensagens a respeito do que nos interessava. Nossa última mensagem foi na aprovação pelo Congresso da reforma tributária, quando ele estava feliz com a notícia de que, depois de tantos anos de erros, o poder público tinha iniciado a caminhada para remover um dos grandes ônus do custo Brasil. Foi muito bom ver que nós dois, octogenários, com tantos ex-colegas que já partiram, estávamos felizes com essa bela notícia. Agora ele também partiu. Que descanse em paz depois dessa longa vida na qual sempre defendeu suas ideias, sem ceder a soluções mágicas que prejudicaram tanto nosso país.

Aldo Bertolucci

