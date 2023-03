Congresso Nacional

Tramitação de MPs

Com a falta de entendimento entre as duas Casas Legislativas em relação à tramitação das medidas provisórias (MPs) – instrumento adotado pelo Executivo federal que garante, assim que editado, que os atos previstos entrem em vigor imediatamente –, o Brasil é lançado como um meteoro na insegurança jurídica. A Câmara ignora um rito previsto na Constituição que, em virtude da emergência sanitária da covid-19, foi suprimido para acelerar a implementação de ações urgentes e indispensáveis. Com isso, o Senado, considerado a casa revisora, tornou-se uma instância sem relevância no processo de análise das MPs. A Lei Maior é clara quanto ao rito a ser seguido. É lamentável que os deputados federais estejam, neste momento, apoiando uma atitude imoral e ilegal encampada pelo presidente da Casa.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Operação Sequaz

País enlouquecido

Quem será o mais louco: o que declarou que os planos para sequestrar e matar Sérgio Moro foram feitos pelo PT ou o que declarou que esses planos foram uma armação do ex-juiz? Êta país enlouquecido!

Valdemar W. Setzer

setzerv@gmail.com

São Paulo

*

Destino do brasileiro

É selado o destino de samba-canção do povo brasileiro. Encantar-se com candidatos a presidente da República “errados”, passar o tempo do mandato maldizendo o engano, até que a próxima campanha eleitoral fará renascerem as ilusões de que daqui para a frente tudo vai ser diferente. Sonhos tão mesquinhos. Logo, logo reduzidos a pó.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Sistema representativo

Voto em lista ordenada

A sempre interessante coluna de João Gabriel de Lima traz comentário do respeitado cientista político Antonio Lavareda propondo a adoção do voto em lista ordenada, como existe em vários países da Europa, e dá como exemplo a Alemanha (Partidos para a vida inteira, 25/3, A16). Gostaria de lembrar que na Alemanha o eleitor dá dois votos, um para o candidato de seu distrito e outro para a lista partidária. É o chamado voto distrital misto, que parece ser o melhor sistema conhecido e existe em outros países, com detalhes diferentes. O voto distrital misto vincula o eleitor ao partido que escolheu e, ao mesmo tempo, vincula o eleito pelo distrito com seus eleitores. Estes têm assim a possibilidade de cobrar de seu deputado, que é definido e próximo, e do partido. O voto em lista organizada já foi objeto, há muitos anos, de negociação no Congresso e de uma proposta de reforma política com apoio popular, coordenada pelo então juiz Márlon Reis, um dos fundadores do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, com a participação ativa de Celina Marrone e outros. Nos dois casos o projeto não avançou pela resistência dos partidos menores e de outros interessados no status quo. Já o projeto de voto distrital misto, que teve como relator o ex-deputado Vicente Cândido, está no Congresso, à espera de ser pautado, o que esperamos aconteça em breve.

Mario Ernesto Humberg

marioernesto.humberg@cl-a.com

São Paulo

*

Eleições legislativas

Em muito boa hora, a coluna de João Gabriel de Lima traz para o debate político brasileiro uma questão central do alicerce da democracia, que é o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Não sei o que estamos esperando para instituir no Brasil as eleições legislativas separadas das eleições executivas, como acontece nos Estados Unidos e em vários países europeus. As eleições de senador, deputados federal e estadual e vereador não podem ser apêndice, mas precisam adquirir a centralidade que merecem, com calendário exclusivo. Acho que já passou da hora de uma profunda reforma político-eleitoral que corrija as patologias do atual sistema e melhore a qualidade da representação, do debate e da democracia. Embora eu concorde que não exista um modelo de representação ideal, como afirmado na coluna, é preciso corrigir nosso carcomido sistema representativo, vulnerável a “aventureiros e picaretas com anel de doutor”.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SUBSTITUTO NA VIAGEM À CHINA

O presidente Lula é um ancião com a saúde debilitada, e episódios como a pneumonia que impediu sua viagem à China serão cada vez mais frequentes. O governo precisa funcionar sem Lula. O cancelamento da viagem à China custará bilhões de dólares em negócios que poderiam ser fechados entre os dois governos. Lula parece ignorar a existência do vice-presidente da República, porque bastaria mandar Geraldo Alckmin representar o País nos encontros. Mas Lula acredita ser a quinta maravilha do universo, o Cara, e não dá espaço para ninguém crescer e lhe fazer sombra. Lula age como se fosse o dono do País e não um mero funcionário público que tem um substituto eleito e institucionalmente constituído para ocupar a Presidência da República na ausência do titular.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

AGENDA LIVRE

Por motivos de saúde, foi adiada a viagem do presidente Lula à China, que teria o presidente da Câmara Alta na povoada comitiva. Sendo assim, Rodrigo Pacheco, considerando que, por consequência, ocorrerão vazios na sua agenda, que tal antecipar a sessão do Congresso em que será feita a leitura do requerimento da CPMI do 8 de Janeiro? Segundo suas palavras, sem precisar a data, a sessão ocorreria somente após a Páscoa (9 de abril). O barulho de sua omissão e as suas cúmplices chicanas estão afrontando a Lei do Silêncio e a paciência dos brasileiros de paz e de bom senso, respectivamente. Quem tem fome (por justiça) tem pressa!, diria o sociólogo Betinho. A propósito, saúde, Lula!

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DILMA ROUSSEFF

Quando achamos que não há mais luz no fim do túnel, eis que confirmamos tal percepção, pois, para indicar e aprovar para presidente do Banco dos Brics alguém que quebrou o País, sofreu legalmente o impechment, não consegue elaborar duas frases nem em nossa língua portuguesa, acho que realmente estamos no fim do caminho.

Luiz Roberto Savoldelli

savoldelli@uol.com.br

São Bernardo do Campo

*

SALÁRIO DE DILMA

Salário de Dilma, R$ 290 mil por mês; de Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, R$ 116 mil por mês; reajuste salarial de diretores da Petrobras, 43,88%. Reajuste do salário mínimo, R$ 18 por mês. Foi o que sobrou, não é mesmo?

Lourdes Migliavacca

lourdesmigliavacca@yahoo.com

São Paulo

*

REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO

Dilma Rousseff ganhará US$ 500 mil por ano e os zé manés, um aumento de R$ 18 por mês. Isso é no mínimo um impropério.

Marcos Catap

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

*

FESTIVAL DOS MORTOS-VIVOS

E Dilma foi promovida de bicicleta a bicycle, já com uma impressionante pedalada no salário. Estamos em pleno festival dos mortos-vivos.

César Francisco Martins Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

IMPROPRIEDADES

Lula precisa reduzir em muito suas falas por dois motivos: poupar suas cordas vocais e deixar de falar muitas impropriedades. Ele envergonha o brasileiro com suas falas eivadas de bobagens. Não sei como os médicos que operaram suas cordas vocais não o alertaram para se poupar em suas falas. Falou, falou contra o presidente do Banco Central como se não soubesse que o mandato dele é de quatro anos e “imexivel” no momento. Suas falas são um lenga-lenga interminável com redundâncias e assuntos descabidos para quem ocupa cargo tão importante. Será que Lula não tem um confidente para alertá-lo de que extrapola ao querer resolver todos os problemas da humanidade, quando o brasileiro se dará por feliz se ele resolver alguns dos mais sérios problemas enfrentados por nós? Foi para isso que ele foi eleito e precisa levar a sério essa missão.

Delpino Verissimo da Costa

dcverissimo@gmail.com

São Paulo

*

ROBERTO CAMPOS NETO

Mesmo o amor de Janja falhou em elevar Lula para esquecer o passado ultrapassado e aprender com a queda. Assim, Lula iluminou e deu palco para Roberto Campos Neto. Se ele influenciasse o Comitê de Política Monetária (Copom) a baixar a meta da taxa básica, Campos Neto teria cedido à pressão; se a manteve, foi por teimosia. Roberto Campos Neto gostou do show e da politica em prejuízo da autonomia do Banco Central. Para resguardar a instituição, Campos Neto deveria usar o item primeiro do artigo 5.º da Lei Complementar 179/21.

Fabio Gino Francescutti

fabiogino565@yahoo.com

Rio de Janeiro

*

ESTRATÉGIA DE CURA

O Banco Central mantém a taxa de juros no mesmo patamar para combater a inflação. O governo tenta politizar a decisão técnica e, por sua vez, não apresenta seu plano econômico (arcabouço fiscal). Como reduzir o remédio se o paciente não teve melhora e a estratégia de cura não foi apresentada pela junta médica (governo)? Assim fica difícil de salvar o País da recessão.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

EXPECTATIVA NO LONGO PRAZO

O Comitê de Política Monetária do Banco Central erra na decisão de manter os juros nos exorbitantes 13,75%, justificando o momento de “incertezas das premissas” da economia nacional. Existe um esforço conjunto e expectativas da equipe e dos agentes econômicos que poderiam ser levados em conta nos prognósticos da equipe do BC. Segundo Keynes, em A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda: “O estado da expectativa no longo prazo, que serve para as nossas decisões, não depende exclusivamente do prognóstico mais provável que possamos formular”.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

‘HOME OFFICE’ E O JUDICIÁRIO

Como declarado pelo corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, “o retorno físico dos magistrados e servidores atende a demandas da sociedade e dos tribunais, sendo intolerável qualquer resistência”. Portanto, é inadmissível a ameaça de boicote por parte dos magistrados que ainda relutam em retornar ao trabalho presencial, encabeçando movimento sob a denominação Respeito à Magistratura, ora integrada por 800 juízes estaduais, federais e trabalhistas. Passou da hora de o Judiciário restabelecer a credibilidade alcançada a duras penas ao longo do tempo, para não ser, agora, distorcida por minoria que deseja optar por transformar suas residências em fóruns judiciais. Não se justifica, em hipótese alguma, o descumprimento das determinações emanadas do Conselho Nacional de Justiça e dos demais tribunais brasileiros.

Taycir Safatli

taycir7@hotmail.com

São Paulo

*

APLICATIVO MOBIZAPSP

A Prefeitura de São Paulo lançou um aplicativo de carro para fazer concorrência à Uber. Já no primeiro dia as corridas do aplicativo estavam todas mais caras que os demais, ao contrário do que foi anunciado.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

CRESCIMENTO URBANO

Não existe mais (Estado, 24/3, C3) é saudosismo puro de uma São Paulo que poucos vivenciaram. A cidade das casinhas, à qual o autor do texto se refere num romântico e emocionante texto, nunca foi a São Paulo das oportunidades que os imigrantes tanto sonhavam. Junto com o crescimento urbano outras coisas acontecem: novas famílias, empresas, empregos, bares, escolas e até mesmo, pasme, novas casinhas. Atualmente há bons grupos de discussão sobre urbanismo em que se pode conhecer o que há de mais atual no mundo das cidades. Vale a pena conhecer antes de criticar aqueles que tanto amam o que fazem.

André Luiz Ferrazzo,

arquiteto e urbanista

alo.ferrazzo@gmail.com

Jundiaí

*

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em seu excelente artigo O Brasil está distraído para a IA (24/3, B16), Pedro Doria termina fazendo a seguinte afirmação: “A tecnologia vai desempregar muitos, inclusive gente com curso superior, e os empregos que criará exigirão alta especialização”. E alerta sobre a velocidade desmedida do processo tecnológico que vivenciamos. Diante disso, fica a pergunta: que profissão poderá ficar (quase) imune a esse irreversível avanço da ciência?

José Carlos Lyrio Rocha

lyriorochajclr@gmail.com

Vitória