Economia

A China atual

Excelente a reportagem de Cláudia Trevisan no Estadão de ontem (C38 e C39), sobre o crescimento e desenvolvimento da economia chinesa, destacando o aumento do PIB per capita. Antes da revolução industrial, as economias cresciam até que, com o aumento demográfico, o consumo aumentava e elas pereciam. Era a chamada armadilha de Malthus. Com a revolução industrial, o aumento demográfico diminui, a escolarização e especialização crescem, os empregos aumentam, a arrecadação dos Estados também e a humanidade, finalmente, escapa da armadilha. A China foi além. Leia-se a reportagem. No Brasil está-se a inventar um novo método: como a produção industrial é muito pequena e nada se faz com inteligência e eficiência para aumentá-la, a população, desempregada, consome mais do que produz – a inflação e os sinais da armadilha aparecem no horizonte. O maior exemplo é a Argentina. Para frear essa tendência inflacionária, cria-se uma meta que não deve ser ultrapassada. Como o país não consegue aumentar a produção e o emprego, só resta ao Banco Central (BC) frear o consumo, aumentando a taxa de juros. É como um doente cuja temperatura não deve ultrapassar os 37°C. Quando o termômetro acusa temperatura maior, dá-se um remédio amargo. A solução do sr. Da Silva é mais simples: aumentar a temperatura limite para 40°C e pronto, a mágica está feita, não há necessidade do remédio, o doente sara e vai trabalhar para ficar rico.

Charles Alexander Forbes

charles@saving.com.br

São Paulo

*

Juros de 13,75% ao ano

O quadro negro patético do senador Cid Gomes serviu para alguma coisa: demonstrar quão ignorante ele é em matéria de economia. Ele e a ala radical do PT. Ao mostrar os supostos “impactos” da Selic de 13,75% sobre os juros pagos pela União na gestão da dívida pública, ouviu a resposta óbvia ululante do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto: não é o juro que faz a dívida pública ser alta, mas sim a dívida que faz o juro ser alto. Contra fatos e ciência não há argumentos que se sustentam. Se a Selic não estivesse nesse patamar, a inflação hoje estaria catastrófica. Em vez de reiteradamente pedir para Campos Neto pegar o boné e pedir para sair, Cid Gomes, Gleisi Hoffmann e a cúpula radical do PT e seus aliados fariam melhor se montassem um regime fiscal decente, concreto, confiável e responsável que atraia investimentos.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

O trabalho do BC

“O nosso objetivo primário é a inflação. Nós temos o objetivo secundário de suavização e fomento do emprego. Nós olhamos todas as variáveis.” O presidente do BC está fazendo seu trabalho para que não viremos uma Argentina. Lula joga pedra nos juros altos e quer fazer o caminho inverso para obter popularidade e, falsamente, fazer o Brasil crescer. A pressão é tanta que Campos Neto deveria pedir proteção policial para poder trabalhar.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Poder público

Cultura da opacidade

Não é por acaso que o editorial Basta de segredos (Estado, 21/4, A3) termina com a expressão “Transparência já!”. É um imperativo diante do resultado, embora assustadoramente apertado, da eleição de 2022, que parece ter indicado a vitória da democracia sobre o autoritarismo. Parece também que estamos, depois de quatro anos de trem descarrilado, começando a voltar aos trilhos da normalidade. A transparência a ser implantada decorre do princípio expresso no parágrafo único da Constituição federal, segundo o qual todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Costumo recorrer ao artigo 37 da Carta Magna para analisar o noticiário político a partir dos cinco princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Orçamento secreto, gabinetes paralelos, penduricalhos de juízes, desembargadores e outros servidores públicos, 8 de Janeiro, caixas-pretas, cartão corporativo, as comitivas das viagens presidenciais, hospício tributário, campanhas eleitorais, etc., levam-me a refletir sobre a cultura de opacidade dominante na política brasileira. O editorial A crescente degradação do orçamento público (25/4, A3) traz um exemplo dos muitos ralos por onde escoa o dinheiro subtraído do contribuinte deste país distorcido, na expressão de Milton Santos. Por isso eu também grito: Basta de segredos! Transparência já!

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

OVO DA SERPENTE

Ainda que esteja acontecendo A necessária coerência do STF (Estado, 26/4, A3), os votos de Kassio Nunes Marques e André Mendonça contra tornar réus os vândalos criminosos do 8 de Janeiro revelam que a extrema direita mantém seus 20% de cooptação no Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo ficando nesse baixo patamar e representando a parcela protofascista da população, ainda assim é capaz de causar muitos danos à democracia e à sociedade. Compararam a ascensão do bolsonarismo à do nazifascismo europeu, mas podemos estar vivendo a analogia dos tempos do entreguerras, em que tais ovos de serpente estavam apenas sendo gestados. O pior pode estar por vir se as devidas punições não acontecerem, a começar pelos mentores do golpismo.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

PRINCÍPIOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Quando dois ministros do STF ignoram princípios básicos que norteiam o recebimento da denúncia, “na dúvida da autoria do delito a denúncia deve ser recebida”, a sociedade, como destinatária da proteção do Estado, deve buscar meios para afastá-los. Impeachment de Kassio e Mendonça já!

Carlos Jose Marcieri

carlosjoseunb@gmail.com

São Paulo

*

‘RECORTA E COLA’

Para alcançar a coerência, necessário se faz abolir o “recorta e cola” tanto das denúncias como dos votos do relator. Embora haja crimes praticados em meio a uma multidão de atores e espectadores, em matéria penal não cabe a generalização. Cada tipo penal deve estar devidamente descrito na denúncia e na decisão que a recebe. Por coerência, denúncias sem denunciados com foro no STF deveriam ser remetidas imediatamente à primeira instância, para assim se evitar condenações em bloco.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

LIBERDADE DE OPERAÇÃO

Quando preparávamos este texto, a Câmara dos Deputados aprovava a urgência para a votação do Projeto de Lei das Fake News. A bancada governista é favorável, os oposicionistas contrários têm o apoio do Facebook e do TikTok. A grande interrogação sobre o projeto é a criação de mecanismos que poderão atuar como censura sobre as redes sociais ao submeter previamente as postagens ou determinar a sua exclusão sumária e sem defesa. Desde 1988, quando entrou em vigor, a Constituição impede a censura no País (art. 220). Criar um grupo controlador das redes pode ser tão o mais pernicioso que as fake news que se procura combater. O mais indicado é submetê-las ao mesmo crivo que controla os veículos da mídia tradicional (jornal, rádio, TV e assemelhados),que funcionam sem censura mas têm em seus quadros os profissionais que os controlam e respondem pelas eventuais inconformidades. Uma das pedras de toque garantidoras do meio de comunicação sem censura é a proibição do anonimato; todos os que têm o que escrever ou falar podem fazê-lo, mas têm responsabilidade cível e criminal sobre o material que, se irregular ou danoso, fica sujeito às penalidades legais. Para garantir esse controle, as redes sociais devem possuir CNPJ e responsável residente no País, a exemplo do que se exige dos veículos tradicionais. Ainda mais: seus anunciantes também têm de possuir vida legal no País e seus produtos, a aprovação dos órgãos oficiais de controle, uma garantia ao consumidor. Melhor do que amordaçar a mídia – tanto a tradicional quanto a nova –, é garantir-lhe ampla liberdade de operação e punir pontualmente os excessos que vierem a ser cometidos.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

LIBERDADE COM RESPONSABILIDADE

Democracia é liberdade com responsabilidade. Leis há em abundância para punir os inconvenientes. Portanto, criar uma nova lei, das fake news, é chover no molhado, ou será para proteger críticas com pesadas multas aos governistas de plantão?

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

VIDA PREGRESSA

Espero ser um belo exercício estudarmos a vida pregressa dos 238 deputados que aprovaram a Lei das Fake News, já que muitos são do chamado Centrão. Aqueles que aparentemente não têm nenhum compromisso e interesse em legislar, mas sim para seu reduto eleitoral, mesmo que não seja bom para o resto do País. Sabemos que muitos sucumbiram ao tal “orçamento secreto”, que hoje não passa de um mensalão institucionalizado. Por isso, mais do que nunca, toda verba pública jorrada para esses deputados deverá ser investigada por todo cidadão honesto, pois só assim saberemos se foi parar em melhorias ou para os próprios bolsos. Pensávamos ter nos livrado desse tipo de homens públicos. Muito triste!

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

EM CIMA DO MURO

Lula da Silva, aplaudido e vaiado por populares e no Parlamento português, começou a dar outra versão para o posicionamento do governo brasileiro quanto à guerra na Ucrânia. Depois de dizer que a Ucrânia não pode querer tudo, afirmou que não cabe a ele opinar se a Crimeia ou Donbas são territórios russos ou ucranianos. Fala mais do que o homem da cobra, na maioria das vezes destila um besteirol e, nas questões polêmicas, fica em cima do muro.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

DISCURSO DE LULA

Muito lindo o discurso de Lula na Espanha. Será que pelo menos ele acreditou no que disse?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

FIDEL PRESENTE

Desta vez, no discurso que Lula fez na Espanha, Fidel Castro se fez presente. Lula quase levou Pedro Sánchez às lágrimas. Alguém precisa dizer a Lula que investir no Brasil é muito caro, muito imposto, muita burocracia muita insegurança jurídica. Lula continua discursando para metalúrgicos.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

CANDIDATO À REELEIÇÃO

O presidente Joe Biden resolveu se reeleger para terminar o trabalho. Que trabalho?

Marcos Catap

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

*

BICICLETA

Avalio como de extrema premência a questão discutida na carta do leitor Arturo Alcorta (Fórum dos Leitores, 26/4). O texto realça a prioridade da bicicleta como meio de transporte e de trabalho para uma expressiva parcela da população. Realça, ademais, a carência de infraestrutura apropriada nas regiões onde mais se precisa. O pior é que gestões que se intitulam “voltadas ao social” se demonstram indiferentes à necessidade de prover condições de segurança capazes de atenuar a dureza enfrentada por quem transita, diariamente, entre carros, ônibus, caminhões e motos, nas vias que ligam os subúrbios ao centro, as mais tumultuadas e perigosas. Um dado que chama atenção, para concluir, é que o último Censo que abordou o tema data de 1981, isto é, há mais de 40 anos.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

AVENIDA PAULISTA

O editorial Perigo na Avenida Paulista (26/4, A15) citou dados da absurda violência que chegou à mais famosa avenida de São Paulo (talvez, do Brasil). Mas um dado que me chamou atenção foi que 42% dos roubos ocorreram nas proximidades do Masp e 34%, aos domingos. Duvido que seja coincidência o fato do vão livre do museu ter sido tomado por usuários de drogas nos fins de semana.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

GOLPES POR TELEFONE

O serviço conhecido como identificar de chamadas, a bina, disponibilizado pelas operadoras, não consegue identificar o número dos telefones usados pelos golpistas. Como se não bastasse, aqueles criminosos que ligam nas madrugadas dizendo que sequestraram seus filhos agora se passam por funcionários de grandes bancos, dando informações falsas sobre movimentações financeiras suspeitas, especialmente contra os idosos, para aplicar os golpes. Será que essas operadoras não conseguem identificar e disponibilizar também esses números usados por esses criminosos? Afinal, seria uma maneira de inibir essa prática maliciosa.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

FEMINICÍDIO

Trágico saber que os feminicídios aumentaram muito no Estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2023. Parabéns à dupla Jair Bolsonaro/Tarcísio de Freitas. Bolsonaro passou quatro anos destilando ódio contra as mulheres e o resultado tenebroso é esse que estamos vendo. Estamos colhendo o que foi plantado nos últimos quatro anos. Tudo tem consequências. A extrema direita obtusa semeou ódio e violência e agora temos em São Paulo um recorde de feminicídios, o que só escancara a barbárie dos últimos quatro anos.

Renato Khair

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

PRÓS E CONTRAS DA IA

A inteligência artificial (IA) tem sido um dos avanços tecnológicos mais importantes dos últimos tempos. Ela está mudando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. Mas, como em qualquer avanço tecnológico, a IA também tem seus prós e contras. Por um lado, a IA está ajudando a resolver problemas complexos em áreas como medicina, finanças e meio ambiente. Ela também está tornando muitas tarefas do dia a dia mais eficientes e convenientes, como a pesquisa e a automação de processos de produção. Além disso, a IA tem o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas, proporcionando cuidados de saúde mais personalizados e melhorando a segurança nas estradas. Por outro lado, a IA também apresenta riscos significativos, como a perda de empregos para trabalhadores que têm suas funções automatizadas. Além disso, a IA pode ser usada para fins maliciosos, como espionagem e manipulação da opinião pública. E assim como qualquer tecnologia, a IA pode apresentar falhas e erros que podem ter consequências graves. Para lidar com as transformações que a IA traz para nossas vidas, precisamos investir em educação e desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para trabalhar com a tecnologia em nosso favor. É importante que as pessoas entendam como a IA funciona, quais são seus limites e como ela pode ser usada de forma ética e responsável. Além disso, é preciso desenvolver regulamentações adequadas para garantir que a IA seja usada de maneira segura e justa. Em resumo, a IA está transformando o mundo em que vivemos e apresenta oportunidades e desafios significativos. Precisamos abordar esses desafios de forma responsável e cuidadosa, para garantir que a IA seja usada para o bem comum e não para prejudicar as pessoas ou a sociedade como um todo. Com educação, regulamentação e colaboração, podemos maximizar os benefícios da IA e minimizar seus riscos.

Fernando Rodrigues Peres

fernando@peres.adv.br

São Paulo