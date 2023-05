‘Neoindustrialização’

Mau começo

A prosa no artigo de Geraldo Alckmin e do presidente Lula (Neoindustrialização para o Brasil que queremos, Estado, 25/5, A5) é bonita, mas a primeira ação de reindustrialização do governo mostra uma total falta de conexão com a realidade. Se a ideia é investir em mobilidade pessoal, por que não focar em eletrificação de frota, ao invés de reduzir o preço de automóveis que usam combustíveis fósseis? Estamos vivendo uma crise climática, de disponibilidade de veículos elétricos de baixo custo/complexidade e também de microprocessadores globalmente. O Brasil tem condições de produzir ambos, qual a desculpa para começar de forma equivocada?

Gustavo Chelles

São Paulo

Falso antagonismo

Criou-se um falso antagonismo entre o projeto do governo federal de reduzir o preço dos carros mais acessíveis e o abandono do sistema de transporte público. O pobre tem o direito de ter um carrinho na garagem e fazer seu passeio no fim de semana. E também precisa de um transporte público de qualidade e a preço acessível. Países desenvolvidos, pobres e ricos usam o mesmo metrô, por exemplo. Qualidade de vida para todos.

Célio Cruz

Recife

Petróleo no Amazonas

Discurso e prática

Não é estranho o atual governo alardear a proteção ao meio ambiente, ir ao encontro do G7 falar da proteção da Amazônia, ir à Europa e aos EUA para angariar recursos para o Fundo Amazônia, mas dizer que tudo bem explorar petróleo na foz do Rio Amazonas? Também é muito estranho que se fale em desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo que promove estímulos ao mercado de carros movidos a combustão, fonte de poluição, engarrafamentos e de outros problemas. E os estímulos aos carros elétricos, que são ecologicamente melhores? E o estímulo ao transporte público de qualidade? Ou o discurso de proteção ambiental é mentiroso ou o governo não faz ideia de que estamos em 2023, e não em 1923.

Eduardo Barbosa

São Carlos

Governo Lula

Pressão política

A estrutura ministerial de um novo governo e suas respectivas atribuições instrumentalizam seus objetivos e a implementação de suas políticas. Tudo dentro das prerrogativas do Executivo de organizar-se do jeito que entender. A formalização administrativa dessa estrutura poderia, a rigor, ser feita por decreto, dispensando o rito de medida provisória (MP)/lei com aprovação no Congresso. O que deveria ser pura formalidade jurídica, a série de mudanças promovida pelo relator da MP da estrutura de governo passou a ser ingerência de um Poder nas atribuições de outro Poder, passível de ser julgada pelo STF, se o Executivo quiser marcar posição. Essa iniciativa do Legislativo, anunciada aos 44 minutos do 2º tempo, tem todas as características de pressão política contra a ministra do Meio Ambiente no quadro do conflito Ibama x Petrobras.

Elie R. Levy

São Paulo

Charme

Fernando Gabeira, como intelectual de esquerda, tentou, no artigo O desencontro em Hiroshima (Estado, 26/5, A5), preservar a imagem de Lula como possível mediador da paz da guerra na Ucrânia, relevando a falta de conhecimento do presidente em relação à complexidade das questões geopolíticas mundiais. Lula não consegue nem mediar o conflito entre a bancada ruralista do Congresso e o Ministério do Meio Ambiente, ou a questão da exploração de petróleo no Rio Amazonas pela Petrobras contrariando parecer técnico do Ibama. As disputas internas não têm o mesmo charme de uma guerra na Europa.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Idosos

Maus-tratos

Sobre a notícia Prisão de cuidadora expõe necessidade de fiscalização de casas de repouso (Estado, 25/5, A14), casos como este de maus-tratos acontecem há muito tempo, tanto em casas de repouso como em creches, lugares onde os mais vulneráveis deveriam ser tratados com muito carinho e atenção. É mais do que hora de haver uma fiscalização contínua e rigorosa dessas instituições.

Eliane de Oliveira

São Paulo

GOVERNO LULA

O governo Lula da Silva gosta de parecer todo focado no meio ambiente nas visitas internacionais, mas internamente valoriza carro à combustão e quer procurar petróleo na foz do Amazonas. Era esperado isso, mas não essa bagunça de governo.

Manuel Pires Monteiro

São Paulo

NADA MUDA

Nada muda neste Brasil utópico, tudo se repete. Alguém, ao votar, acreditou realmente que o sr. Lula tinha mudado? Estamos vendo que nada mudou, e o seu dito peculiar “mão podemos parar tudo por causa de uma perereca” continua vívido e justificando atitudes contrárias à sua pregação eleitoral. Mas não desanimem, em 2026 teremos novas eleições para corrigir os rumos, desde que não elejamos novamente o sr. Jair Bolsonaro achando que ele mudou.

Filippo Pardini

São Sebastião

GOVERNO ‘PÉ-DE-BOI’

Enquanto o mundo segue adiante, o governo Lula 3, de olho no “futuro” e no retrovisor, com a marcha à ré engatada, quer relançar o barato carro popular “pé-de-boi” do governo Itamar, de 1993, 30 anos atrás. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

CARRO ZERO

A proposta do governo Lula de facilitar o acesso das famílias ao carro zero-quilômetro será a solução de graves problemas nacionais. Mesmo endividada ad aeternum pela compra de um “carro popular” com preço estratosférico, uma família poderá recorrer ao cheiro do seu automóvel novo para disfarçar a catinga pestilenta do esgoto que corre a céu aberto em seu bairro na periferia. Em vez de ficar gemendo no chão do corredor hospitalar aguardando vaga de atendimento, será possível a qualquer membro dessa família esperar a morte deitado no banco reclinável do carro estacionado na porta do hospital público. Se o desemprego acarretar despejo, o carro poderá ser a nova habitação familiar. Se a fome bater, a distração com o vaivém do limpador do para-brisa poderá fazer esquecer a barriga vazia. Enfim, o alemão Karl Benz, considerado o inventor do automóvel, no final do século 19, sequer poderia imaginar a nova dimensão que o genial governo Lula daria à sua invenção, transformando-a em uma panaceia salvífica e inaugurando um novo Brasil.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

De novo os benefícios vão para a indústria automobilística. Por quê? O povo precisa de alimento mais barato, de gás, de material de construção, não de carro. Quem tem fome compra carro? Quem mora na rua compra carro?

Elisa M. Andrade

São Paulo

PROBLEMAS NO TREM E NO METRÔ

Basta ligar toda manhã a TV em seus noticiários para ser informado dos problemas operacionais do trem suburbano e do Metrô. Nunca as justificativas dadas pelas áreas responsáveis convencem o espectador e menos ainda o usuário, que madruga para trabalhar e se depara com condições como atrasos, lotação e linha paralisada. Esses dois meios de transporte estatais são gerenciados pelo governo paulista, que nomeia seus dirigentes com a responsabilidade de fazer com que atinjam eficiência no atendimento, com menos reclamações dos usuários, afinal, recebem benesses e precisam mostrar competência.

Laércio Zanini

São Paulo

VISÃO AMBIENTAL E EMPRESARIAL

Ridículo. Não se pode dizer outra coisa sobre a perda de poder, melhor dizendo, o cala-boca para os Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Aliás, burrice, tiro no pé, ignorância. Não falo sobre a questão ambiental, mas sobre a falta de visão empresarial e – por que não dizer? – capitalista. É líquido e certo que as grandes potências econômicas vão começar a apertar mais ainda o torniquete para resultados ambientais. Contar com o nome “Lula” por si só é, como sempre foi, uma estratégia bem temerária, não recomendável, e devido às suas falácias é certo que já não tem o mesmo valor; muito menos ainda o Brasil desacreditado destes anos de vento estocado e terraplanismo. Sobre a Mata Atlântica, o que se pode concluir é que analfabetismo mata, destrói, empobrece, principalmente quando as autoridades são analfabetas funcionais. De novo, há uma brutal diferença entre economia de mercado, agressividade para conseguir resultados e barbarismo capitalista. Parece que nem o empresariado paulista, que aparentemente é o melhor que temos por aqui, mostra que tem o nível de cultura e sabedoria para frear ignorantes. Fato é que ações que visam a conseguir grandes resultados a curto prazo resultaram em desastre, diz a História. Neste momento em que até o agronegócio rapidamente passa a entender a importância econômica da proteção de mananciais, de matas ciliares, de ter e manter matas no entorno da plantação, e de outras técnicas ambientais, aprovam-se leis que são profundamente prejudiciais ao que resta da Mata Atlântica. Deprimente. Fato é que para fazer este Brasil ir para a frente é sumariamente necessário reeducar sua elite, seus empresários e seus políticos. Quem muito fala em fantasmas está delirando, precisa de tratamento. Aliás, esses políticos só mudarão suas posições sob pressão, e com esse nível de mediocridade capitalista estamos bem longe disso.

Arturo Alcorta

São Paulo

PASTA DO MEIO AMBIENTE

Acorde, ministra Marina Silva, entregue a pasta e dê no pé. Proteger e recuperar o meio ambiente não é o que o Parlamento quer. Os interesses dos políticos estão acima das competências do seu mistério. Mata Atlântica e Floresta Amazônica, conservá-las pra quê? Ministra, não insista, a perfuração na foz do Amazonas vai acontecer. Saia de cabeça erguida, o mundo sabe da sua intenção.

Jeovah Ferreira

Brasília

CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR

Marina Silva, parabéns! Preferiu ficar ao lado de Deus e daqueles que têm “boa vontade” para a construção de um “mundo melhor”. Obrigada!

Silvia R. P. Almeida

São Paulo

DESRESPEITO À PRÓPRIA BIOGRAFIA

Peço desculpas ao Estadão e aos leitores do Fórum, porque foi publicado aqui um texto meu em que eu dizia que o presidente Lula da Silva estava fritando e desrespeitando a ministra Marina Silva pela segunda vez – a primeira quando da implantação da usina de Belo Monte e, agora, concordando e assinando embaixo a desidratação do Ministério do Meio Ambiente –, mas, na noite do dia 25/5, acompanhando os telejornais, vi cenas da sra. Marina Silva chegando num evento, toda sorridente, feliz da vida e fazendo o “L”. Desculpe, ministra Marina Silva, quem agora está desrespeitando os eleitores e a sua própria biografia é a senhora.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

MORTE DA LAVA-JATO

É atordoante e asqueroso o modo como os Poderes constituídos de nossa republiqueta de medíocres conseguiram sufocar à morte a tão proveitosa, elucidativa e pedagógica Operação Lava Jato. E, assim, em sintonia com as pós-verdades recriadas a todo momento neste nosso cenário de sempre novos coronéis com suas gangues e bandos, armados de jurisprudências, canetas Bic e sem-vergonhices agudas, Sergio Moro e Deltan Dallagnol foram transformados em malignos e nefastos, e nós, cidadãos eleitores, em bucha de canhão nesta patética guerra da supremacia dos sem-alma.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

FERNANDO COLLOR

Eu, como leigo, não entendo como as provas da Lava Jato servem para condenarem determinado político (Fernando Collor) e para os demais não são válidas.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

CORTE ANTICONSTITUCIONAL

Se todos os que defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) são considerados subversivos antidemocráticos, quem ler o editorial Uma corte constitucional contra a Constituição (26/5, A3) vai concluir que, ao prorrogar seus inquéritos secretos, o STF deve ser considerado um órgão subversivo anticonstitucional, por contrariar a Constituição que teria a obrigação de defender. O dr. Ulisses Guimarães deve estar se contorcendo de raiva em seu túmulo.

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

INVASÃO DE PODER

O editorial Não compete ao STF legislar (24/5, A3) é uma síntese perfeita de tudo o que vem ocorrendo no Judiciário nos últimos três anos. O ativismo vem imperando e o Supremo, suprindo as lacunas do Legislativo, por sua morosidade, o que é muito ruim para a democracia. Não pode um poder da República invadir o outro. Cria uma insegurança jurídica inadmissível. Oxalá venham outros editoriais nessa linha de pensamento, pois o jornal mais que centenário transmite credibilidade aos seus leitores e ao público em geral.

Carlos Alberto Dabus Maluf

São Paulo

BRASILEIRA AGREDIDA EM MILÃO

Uma brasileira foi agredida por policiais de Milão na cabeça e nas costelas, com chutes e cassetete. Até o vereador Michele Albiani classificou o ataque como “violento e inacreditável”. É um crime de muita injustiça policiais baterem em uma mulher transexual por puro preconceito. É inadmissível ainda saírem ilesos de um ato agressivo e preconceituoso como esse. Eles têm de ser punidos de alguma forma.

Luana Vitoria Ferreira de Lima

São Paulo