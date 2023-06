Reforma tributária

Debate importante

O Estadão de 24/6 trouxe excelentes artigo e editorial sobre a reforma tributária. Cumprimento o jornal pelo destaque. A arrecadação tributária é tema de grande relevância na estruturação e no funcionamento dos sistemas estatais no mundo todo. Por meio dela, governos obtêm os recursos necessários para cumprir suas funções básicas: oferecer serviços públicos, investir em infraestrutura, proteção social e manutenção da ordem pública. A eficiência e a transparência na arrecadação são fundamentais para garantir a estabilidade econômica e o desenvolvimento sustentável do Brasil. A reforma proposta, conquanto imperfeita, é a possível na atual conjuntura política. Tomara que seja aprovada sem grandes desfigurações em relação ao projeto apresentado.

Alexandre Marcos Pereira

Ribeirão Preto

Contribuintes pecadores

Aos olhos dos condutores da reforma tributária, os pecados dos contribuintes são muito graves. Se não fossem, a eles não seria imposta a pesada penitência a ser purgada por longos anos para se livrarem do inferno tributário atual e, somente ao fim, alcançarem a prometida bem-aventurança tributária.

Antonio Augusto d’Avila

Porto Alegre

Poupatempo empresarial

O Brasil está mal posicionado na comparação global em termos de ambiente de negócios. Isso não se deve só à tributação complicada à qual empresas estão sujeitas e que se pretende simplificar com a reforma tributária. Mais fácil e rápido seria rever e simplificar todas as normas, licenças, documentos e burocracia necessários para abrir e manter os negócios, como também unificar e reduzir as taxas cobradas, federais, estaduais e municipais. Uma espécie de Poupatempo empresarial nacional. Mas Lula nunca esteve interessado nisso, pois o atual sistema possibilita manter e estimular a corrupção. Em vez de se preocupar com o crescimento da economia e a geração de empregos no País, Lula está mais interessado em: criticar o Banco Central por combater a febre da inflação, em vez de ministrar um bom antibiótico para erradicar suas causas; resgatar a Venezuela e a Argentina da falência; defender a tomada de territórios ucranianos pelo ditador Putin; evitar criticar o ditador chinês pela ameaça de invadir Taiwan; e sugerir acabar com o dólar como moeda de comércio internacional.

Ely Weinstein

São Paulo

São Paulo – Urbanismo

Jardins e o Plano Diretor

É lamentável e inquestionável a decadência do bairro dos Jardins. Centenas de casas são ocupadas por escritórios de forma irregular, que destroem os seus jardins para fazer estacionamento. Outras centenas de casas estão à venda, muitas vazias, semiabandonadas. Atualmente poucas famílias têm mais de dois filhos, poucas famílias podem empregar mais de dois funcionários domésticos e poucas famílias podem pagar o IPTU da região. A verdade é que o modelo de ocupação de bairros como Jardins, Morumbi, Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, etc., concebido há cem anos, não serve mais para a realidade atual. As mansões não servem mais como residência para as famílias modernas. Muitas são ocupadas por pessoas octogenárias cujos herdeiros não podem arcar com as despesas. É preciso alterar a legislação e permitir edificações de três ou quatro andares que ocupem o mesmo gabarito das atuais residências. Essas casas poderiam abrigar de 4 a 8 apartamentos de 100 m² a 250 m², sem destruir os jardins. As garagens deveriam ser no subsolo, para as áreas verdes voltarem ao estado original. Só assim esses bairros se recuperariam e teriam vida de novo. Proibir a ocupação multifamiliar dos lotes nas Z1 é remar contra a maré. Só pode ser contra quem é muito ignorante ou tem interesses inconfessáveis.

Luiz Eduardo Magalhães

São Paulo

Novo Pacaembu

A leitura da reportagem que detalha cuidadosamente os eventos que deverão ocorrer no outrora simples Estádio Municipal do Pacaembu (Estádio multiúso planeja receber 450 eventos em 2024, Estado, 26/6, A19), realmente, chega a ser emocionante, sobretudo para a empresa responsável pela obra, mas seria conveniente lembrar que o bairro do Pacaembu é tombado pelo patrimônio histórico. Já bastam os bairros tranquilos e residenciais de São Paulo que a ganância de alguns transformou em locais inabitáveis.

Vera Bertolucci

São Paulo

GRUPO WAGNER

Depois de longos 16 meses desde o início da criminosa e injustificada invasão da Ucrânia pela Rússia, o czar Vladimir Putin recebeu e acusou um forte e inesperado gancho no fígado de seu amigo e parceiro de guerras Ievgueni Prigozhin, líder do famigerado grupo de mercenários Wagner, cujo nome foi inspirado no compositor alemão preferido de Hitler. Os próximos rounds dessa luta dirão se Putin conseguirá se recuperar do golpe e seguir combatendo ou se a sua derrocada seguirá até o nocaute final. A ver.

J. S. Decol

São Paulo

CISÃO POLÍTICA E MILITAR

Não se sabe ao certo o que aconteceu na Rússia, tampouco o que acontecerá. O que é certo, neste momento, é que há uma cisão política e militar naquele país, de consequências imprevisíveis, e que o despotismo de Vladimir Putin é mera vitrine, ou seja, o rei está nu. O que representa isso para o Brasil particularmente? É que o presidente Lula da Silva precisa sair desse lugar ingênuo de achar que basta uma boa conversa para que países ou regiões em conflito se entendam. Isso pode até funcionar em algumas situações, mas a complexidade de fatores geopolíticos presentes em determinados lugares do planeta, dentre os quais a Rússia, é tamanha, que não é qualquer conversinha que vai resolver. Lula disse que tentará entender o que aconteceu antes de emitir opinião. Entendendo ou não, está na hora de parar de dar pitacos.

Luciano Harary

São Paulo

A COISA ESTÁ RUSSA

Com o Grupo Wagner com tanques e armados até os dentes promovendo motim e a rebelião a 200 quilômetros de Moscou, Putin, quem diria, fala com o líder dos rebelados, faz acordo, perdoa todo mundo, deixa tudo para lá, sem prisões às pencas, processos, investigações, CPMI nem CPI. Enquanto aqui a coisa está russa contra manifestantes desarmados, quando se deveria punir apenas os vândalos.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

QUE GOLPE É ESSE?

Sr. J. R. Guzzo, como assim a interrogação “Que ‘golpe’ é esse em que golpista, em vez de ficar, vai embora?” (Estado, 25/6, A8)? Logicamente fazia parte do golpe ir e voltar gloriosamente. Há golpes, crimes contra a sociedade, que dão certo, outros, como esse, não deu. Só não sabe disso quem assume não querer saber, como é o caso do colunista.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

LIBERDADE DE OPINIÃO

Como sempre, o jornalista J. R. Guzzo resume com clareza o absurdo a que estamos assistindo em nossas Cortes Superiores da Justiça em sua coluna. Primeiro, Deltan Dallagnol, eleito com 350 mil votos, teve seu mandato cassado pelo poder sem voto pela lógica bizantina de que teria sido cassada a sua candidatura caso não tivesse pedido exoneração do Ministério Público (pelo jeito, o futuro não pertença só a Deus, mas também ao Tribunal Superior Eleitoral); e agora a liberdade de opinião não se aplica a Jair Bolsonaro. Qual liberdade teremos no futuro?

José Elias Laier

São Carlos

ORDEM NA CASA

Em editorial deste domingo, 25/6, o Estadão convocou dez dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a colocar ordem na casa e frear o ímpeto do ministro Alexandre de Moraes (O dever coletivo do STF, A3). Até agora, aquela Corte tem ignorado não só seu papel, como também a História. Ignoram principalmente as lições da Revolução Francesa, mais especificamente da figura de um senhor chamado Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, cuja foto certamente pode ser achada na mesa de trabalho de Moraes. Mesmo dentro de sua bolha, os 11 ministros já se deram conta de que não são figuras quistas pela população em geral. Só ainda não aceitaram que não são imortais, tampouco juridicamente imunes.

Oscar Thompson

São Paulo

DEFESA DO AGRO

A ex-primeira-dama e atual presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, alfinetou Lula em seu discurso em defesa do agronegócio, recitando um mantra assim: “Sem o agro a gente não vai ter aquela farofinha, que vem da mandioca, para passar aquela carninha, aquela picanha com aquela gordurinha. Sem o agro não teremos a cevada, para tomar aquela cervejinha”. Mas acontece também, senhora Michelle, que sem meio ambiente preservado e saudável, e sem os indígenas devidamente protegidos, eles que são os guardiões das florestas, não vai ter agronegocinho, não vai ter climazinho condizente com mudinhas e plantinhas crescendo, e não vai ter safrazinha e exportaçãozinha para gerar todo o respectivo dinheirinho. Táoquei?

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

FORO DE SÃO PAULO

Alvíssaras! Até que enfim um editorial que desenha as mazelas do Foro de São Paulo (Estado, 25/6, A3)! E dando nome a alguns personagens importantes! Só faltou listar todos os partidos e instituições nacionais que dele participam para conhecimento da sociedade brasileira.

Marco Antônio Esteves Balbi

São Paulo

REUNIÃO EM BRASÍLIA

A reunião do Foro de São Paulo será realizada em Brasília de 29/6 a 2/7. Na pauta, as políticas que estão sendo implementadas nos países governados por partidos e forças esquerdistas da América Latina. No editorial O Foro de SP nunca decepciona: “Eis a receita do Foro: mais poder ao Estado; menos liberdade econômica; apoio a agressões aos direitos humanos e às instituições democráticas, desde que perpretadas por regimes de esquerda; antagonismo às democracias liberais do Ocidente; e alinhamento ao eixo autocrático sino-russo”. Entre os assuntos a serem discutidos estão as “fake news” e a desinformação. “Fake news” e desinformação que tanto prejudicam, por exemplo, a vizinha Venezuela, cuja narrativa, como pediu o presidente Lula da Silva, será ali finalmente revelada, mostrando ao mundo o país pujante e altamente desenvolvido comandado pelo democrata Nicolás Maduro. Como sugestão, paulista que sou, sugiro que se mude o nome dessa reunião de grandes líderes esquerdistas para Foro de Esquerdopatas. Foro de São Paulo, cá entre nós, é uma sacanagem para com o Estado mais importante do nosso país.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

APATIA DO GOVERNO

No excelente artigo A estagnação veio antes dos juros, do jornalista Rolf Kuntz (25/6, A5), é descrita em detalhes e números a apatia do governo Lula a varias questões. O governo precisa entrar com afinco na melhoria do capital humano, fundamental para evolução do Brasil.

José Luiz Abraços

São Paulo

CONTROLE DA INFLAÇÃO

No Espaço Aberto de domingo, 25/6, tivemos uma aula sobre o “porquê” da taxa de juros de 13,75% imposta pelo Banco Central. Controlar a inflação, em patamares aceitáveis, é o mote da campanha. Os torpedos, lançados pelo presidente indicam completa ignorância sobre inflação e suas catastróficas consequências. Faria melhor se reduzisse as viagens internacionais (sete em menos de seis meses) e diminuísse seus discursos pífios.

José Perin Garcia

São Paulo

IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO

Tenho acompanhado, com muita esperança e otimismo, a criação do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que deverá substituir impostos federais (IPI, PIS e COFINS), estaduais (ICMS) e municipais (ISS). Entretanto, espero que essa distribuição seja automática, isto é, na hora do pagamento, os bancos e/ou outros órgãos arrecadadores creditem imediatamente as porcentagens devidas diretamente nas contas dos municípios, Estados e União. Evitando que os governos estaduais e municipais tenham que, periodicamente, “esmolar” ao governo federal os valores aos quais tenham direito.

Luiz Antônio Alves de Souza

São Paulo

EXIGÊNCIAS DA UNIÃO EUROPEIA

Respondendo ao leitor Elie R. Levy, em sua carta de 24/6 (Fórum dos Leitores, A4), devemos entender que as exigências da União Europeia não são exclusivamente para o Brasil. A União Europeia (UE) tem objetivos claros quanto à matriz energética que deve ser atingida até 2030 e todo e qualquer país que queira ser fornecedor de produtos com destino a qualquer país membro da UE deverá cumprir com essas exigências.

Luis E. Baibich

Curitiba

LULA E FRANCISCO

Os brasileiros não católicos não têm sido influenciados positivamente pelos encontros entre Lula e o papa Francisco. Mas também não são eles o público-alvo dessa iniciativa. Assim, a pergunta é: quantos católicos brasileiros consideram que desses encontros saia algo positivo em prol dos pobres, dos marginalizados e das boas causas nacionais e internacionais? E quantos consideram isso apenas uma politização barata por parte de Igreja cuja imagem está sendo usada e abusada pelo político? Se a primeira porcentagem for maior do que a segunda, esses encontros favorecem Lula. Contudo, se a segunda porcentagem não for muito pequena, esses encontros podem prejudicar de forma significativa a Igreja junto aos seus fiéis. Fato para o qual o papa não tem se atentado.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

‘GUERRA JUSTA’

O papa disse em setembro que “a legítima defesa não só é lícita como também é expressão do amor à pátria. Quem ama defende”. Isso está errado. É anticristão. É anacrônico, é medieval. Antes do amor à pátria, vem o amor às pessoas. Não há guerra justa. A violência, a destruição, as armas ofendem a humanidade. Mais certo está Lula, que disse “sou contra a guerra”.

João Costa

São Paulo