A farra dos royalties

É estarrecedor verificar que a mais demorada e cara Justiça do mundo é também uma porta para a fortuna de advogados espertos, como mostra a matéria Desembargadores liberam R$ 125 mi em royalties para cidades sem petróleo (Estado, 26/7, A6). Como existe uma legislação regulando o royalty do petróleo, há algo de estranho por trás de tudo isso.

José Elias Laier

São Carlos

Indústria no Brasil

Máquinas velhas

Segundo pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), feita com 1.682 executivos de empresas nacionais, nada menos do que 38% das indústrias de transformação e extrativa usam máquinas e equipamentos que estão próximos ou que já ultrapassaram o prazo de validade indicado pelo fabricante. Das empresas entrevistadas, 28% têm equipamentos com 10 a 15 anos de uso e apenas 2% têm máquinas com até 2,5 anos de uso. Como se vê, não é sem razão que o processo de desindustrialização segue de vento em proa e o outrora pujante parque industrial do País não reúne a mínima chance de competitividade no cenário mundial. Pobre Brasil!

J. S. Decol

São Paulo

Mudança de mentalidade

Em relação à reportagem Indústria usa máquina velha, diz CNI (Estado, 26/7, B1), a pesquisa da CNI apresentou qualquer base de comparação com a idade média das máquinas do setor industrial em outros países industrializados? Se não apresentou, isso já mostra o quanto o Brasil industrial pode estar pouco interessado em ser competitivo internacionalmente. Com nossa economia convenientemente fechada e protegida contra a concorrência externa, qual é o real interesse em inovar e competir? E de que adianta comprar máquinas modernas com crédito fácil, incentivos e subsídios, se a mão de obra nacional poderá ter dificuldades para operá-las? Ou para consertá-las? Sem uma urgente mudança de mentalidade, infelizmente continuaremos assistindo passivamente ao enorme desperdício dos cada vez mais escassos recursos públicos em vãs tentativas de ajudar certos setores escolhidos a dedo, preservando assim artificialmente as margens de lucro empresariais à custa de toda a sociedade, que paga a salgada conta. Até quando? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

Jogos de azar

Imposto de 18%

O governo federal publicou medida provisória que prevê a taxação das apostas esportivas online em 18% das receitas obtidas com o jogo, subtraídos os prêmios pagos aos aposentados. Só? Para a jogatina, que é proibida no País, essa merreca de imposto, enquanto para a prestação de serviços o IVA deve passar de 25% e o contribuinte terá ainda a pagar Imposto de Renda e o INSS. Com moleza igual, Al Capone não teria sonegado.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

Sites de apostas

Faz tempo que os sites de apostas nos aparecem na TV com pessoas sorridentes que dizem que “não são sites de apostas”, mas já se sabe de corrupção de jogadores para que algum não apostador ganhe muito dinheiro. Até agora, eram ignorados pelas autoridades tributárias, que de repente os descobriram e resolveram tributá-los. Mas e todo o tempo anterior? Eram amigos do rei ou tinham sociedade com quem deveria ter tributado e dividiam os lucros? É mais um insulto aos cidadãos que pagam seus impostos.

Aldo Bertolucci

São Paulo

Jorge Viana

Acúmulo de más notícias

Além de ter alterado o estatuto da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil) para que ele pudesse permanecer no cargo de presidente da agência, mesmo não sendo fluente em inglês, como era exigido – e que, aliás, deveria ser a primeira competência a ser avaliada –, Jorge Viana também acusou de maneira vil produtores rurais brasileiros em evento realizado em Pequim (China-Brazil Dialogue on Sustainable Development) e, agora, soubemos que omitiu da Justiça Eleitoral a compra de um apartamento de R$ 4,2 milhões. Na iniciativa privada, ele já teria sido demitido – ou nem teria sido contratado. Que tristeza ver isso.

Martha Cajado

São Paulo

RECURSOS PÚBLICOS

Desembargadores liberam R$ 125 mi em royalties para cidades sem petróleo (26/7, A6) Parabéns ao lobista que formou uma bela “quadrilha” para enriquecer muita gente, inclusive ele. Quando declara que faltou “rigor técnico”, é uma grande piada. Não adianta rigor técnico. Cadeia para todos e retorno do lobista à cadeia.

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

TRAGÉDIA HUMANITÁRIA

Inaceitável, inadmissível, intolerável e injustificável. Iniquidade, flagelo e tragédia humanitária: essas são algumas formas que empregamos quando nos referimos à fome. Sua ocorrência e persistência nos enchem de vergonha, indignação, desconforto, desassossego, inconformismo, e deveriam nos impulsionar a dizer chega, basta, não dá mais, vamos acabar com isso, é preciso erradicar em definitivo essa chaga, essa “dor premente”, essa obscenidade. O editorial A fome ainda envergonha o País (24/7, A3) acerta ao concluir que “a Nação tem o dever moral de se unir para romper o círculo vicioso da pobreza e da fome de uma vez por todas e livrar o Brasil dessa vergonha”. O Brasil reúne as condições para tornar isso realidade e não há justificativa para a volta ao mapa da fome, do qual já tinha conseguido sair. Programas de transferência de renda produzem impactos temporários, mas é necessário e urgente “estabelecer as bases para a construção de um ambiente macroeconômico tal que permita a retomada do crescimento sustentável e a geração de mais emprego e renda para a população”. A propósito, parece-me oportuno refletir sobre o que diz Leonardo Boff, no prefácio do livro Brasil: Oportunidades Perdidas, de Ivo Poletto: “A dignidade humana exige que o próprio faminto produza o pão que lhe mata a fome e não apenas que o receba dos outros por solidariedade”.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

FOME QUE ENVERGONHA

Não há justificativas para que o Brasil, que há décadas bate recordes na produção de grãos, e um dos mais eficientes também no setor pecuário, passe essa vergonha da fome em que, entre 2020 a 2022, 10,1 milhões de brasileiros não tinham o que comer, conforme relatório publicado pela ONU. No período agudo da pandemia da covid, esse contingente de brasileiros passando fome chegou a 21,1milhões, quando entre 2019 a 2021 eram 15,4 milhões. E não é só esse quadro que estarrece e envergonha o País. Outros 70,3 milhões de pessoas tiveram dificuldade de colocar comida na mesa entre 2020 a 2022. Lógico que o ex-presidente Jair Bolsonaro se lixou para esse quadro desabonador. Somente às portas do pleito para a sua tentativa de reeleição é que criou o Auxílio Brasil, que daria R$ 600 às famílias vulneráveis, mas que vigoraria somente até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, com fins unicamente eleitorais. Porém, e em boa hora, foi retomado o programa por Lula, com nome de Bolsa Família, graças à rápida aprovação do nosso Congresso. Que doravante a nossa classe política crie também vergonha e não permita esse flagelo da fome a milhões de brasileiros.

Paulo Panossian

São Carlos

MUDANÇA NO QUADRO RELIGIOSO

No Brasil, que teve como primeiro ato de sua fundação uma missa celebrada pelo frade e bispo português Henrique de Coimbra em abril de 1500, ao ar livre, em Santa Cruz Cabrália, litoral sul da Bahia, e onde, até a Proclamação da República, em 1889, o catolicismo era a religião oficial, determinada pela Constituição do Império, causa espécie verificar a expressiva mudança no quadro religioso desde a redemocratização. Segundo o IBGE, a expansão evangélica impulsionou todas as correntes (pentecostais, neopentecostais e missionárias) em contraste com o declínio de 1% ao ano do catolicismo. Entre 2010 e 2019, o número de novos templos praticamente cresceu 100%, quase dobrando de tamanho, de 54 mil para 100 mil. Enquanto o Censo de 1989 apontava que apenas 9% dos eleitores se declararam evangélicos, o novo Censo, ainda sem a contagem oficial, indica que a corrente já supera os 30%, tendo triplicado ao longo de pouco mais de três décadas, apontando 2032 como o ano em que o País terá a maioria da população constituída de evangélicos. O crescimento dos fiéis foi devidamente acompanhado pela classe de políticos devotos. Atualmente, a Frente Parlamentar Evangélica – a bancada da Bíblia – reúne nada menos que 220 deputados (42% da Casa) e 26 senadores (quase um terço), o segundo maior agrupamento do Legislativo, menor apenas do que a bancada do boi, dos defensores do agronegócio. Como um país laico, conforme determinado pela Carta Magna vigente, o que realmente conta, sem importar o credo de cada um, é a fé e a esperança da população num país mais justo, próspero e melhor para todos. Amém.

J. S. Decol

São Paulo

REFORMA ADMINISTRATIVA

Em relação à coluna Um convite à reforma administrativa (24/7, B4), o que vem antes, uma reforma administrativa ou um programa crível de governo em que as necessidades concretas de pessoal do setor público sejam claramente especificadas para atingir objetivos bem definidos? Outra questão que deve ser respondida antes de qualquer reforma administrativa é: o Brasil precisa mesmo ter mais de 5 mil municípios, muitos deles sem condições mínimas de arrecadação para pagar sua própria máquina pública? Fazer por fazer uma reforma administrativa sem analisar previamente essas relevantes questões, ou sem refletir previamente sobre a necessidade de se ter tantos cargos em comissão de livre provimento, provavelmente irá resultar apenas em danos irreparáveis ao povo brasileiro, e não em melhora nos serviços públicos prestados. Independentemente da realização de qualquer reforma administrativa, provavelmente ainda continuaremos a assistir passivamente nossos cada vez mais parcos recursos públicos serem desperdiçados em projetos caros e inúteis, ou serem destinados a setores pouco produtivos, competitivos e inovadores. Essa urgentíssima reforma, infelizmente, sequer está sendo cogitada. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

SEMANA DE QUATRO DIAS

Será que o Brasil está preparado para a semana de quatro dias? Será que os brasileiros estão comprometidos para aumentar a produtividade em menos tempo? Ou só querem trabalhar menos, esperando ganhar o mesmo salário? Até quando Macunaíma ou Zé Carioca serão “nossos heróis”? Sei lá, mas com certeza semana com quatro dias trabalhados chegará primeiro para os funcionários públicos, não por competência, mas por mordomia. E viva os nossos heróis: Macunaíma e Zé Carioca. E viva nossa republiqueta de bananas.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

TAXAS DOS CARTÓRIOS

Há que se moralizar com urgência a cobrança de taxas pelos cartórios e fixar data para atendimentos. É urgente uma ação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e Tribunais de Contas, pois os cartórios do Rio de Janeiro e Niterói estão cobrando taxas acima daquelas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça e, mais ainda, cobrando além das taxas para analisar os pedidos. Cartório no Brasil é uma vergonha que só tem aqui! É urgente uniformizar essas taxas em todo o País, em valores justos e suportáveis; obrigar a colocação de placas com os valores e telefone da corregedoria dos tribunais, impedir que cartórios ajam fora da lei e divulgar as tabelas em todos os cartórios para que os cidadãos possam ver o que têm de pagar efetivamente. Da mesma forma, quem compra um imóvel tem de pagar várias taxas a entidades particulares e de classe em vários estados do País, inclusive Rio e São Paulo. É um assalto. Os TJs criam as taxas e fica por isso mesmo. Isso é constitucional, STF? Vamos atuar para proteger o povo? País de quinto mundo explorado por uma casta de privilegiados protegidos pela Justiça! Isso é uma vergonha!

Elio Dias Gomes

Brasília

JOGATINA TAXADA

O Brasil, que sempre incentivou a jogatina desenfreada através das loterias e concursos semanais, percebendo a queda de arrecadação, resolveu taxar a jogatina irregular dos sites de apostas estampada nas mídias e nos campos de futebol. Afinal, há vários projetos para liberação dos jogos no País, mas todos engavetados. Pretendendo reaver o mercado, o governo chegou à alíquota de 18% – ao passo que os cigarros pagam 45% sobre o preço de venda. Até então a jogatina se enquadrava em singelas contravenções, em que o ex-presidente Getúlio Vargas vociferava: “A lei, ora, a lei”. Mais uma vergonha nacional!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

ESTELIONATO ELEITORAL

Se o sr. Lula escolher o sr. Aras como seu novo procurador-geral da República, comete estelionato eleitoral e perde a moral para atacar adversários, Bolsonaro e outros. Chega, pois já escolheu o próprio advogado para o Supremo Tribunal Federal.

Tania Tavares

São Paulo

DIREITOS DOS IDOSOS

Idosos têm direito a andar de graça em ônibus, pagar meia-entrada nos teatros e cinemas, mas têm que pagar o dobro nos planos de saúde. Por quê?

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

SÉRGIO CABRAL

E o ex-governador Sérgio Cabral será tema de escola de samba do Carnaval do Rio em 2024. Onde estão os valores éticos, morais? Não há mais. Acabaram. Virou utopia. Acho que estou vivendo numa época errada, ou num país errado. Depois de tudo ainda há quem dê a ideia de homenageá-lo. Daqui a pouco algum juiz acha que está tudo errado no processo dele, que não é culpado de nada e anula tudo. Aí, ele pode até pedir indenização ao Estado. E sabe quem vai pagar? Não é o governo, não, é o povo.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

‘ATTENZIONE PICKPOCKET’

Unidos venceremos, ditado tão velho quanto o entendimento da humanidade sobre como agir para ter progresso: só com ordem coletiva e ordem só existe em um conjunto, em outras palavras, com união. O Brasil se diverte com o meme da italiana que sai pelas ruas de Veneza gritando “attenzione pickpocket; attenzione borseghiatori” (atenção batedores de carteiras) para alertar turistas e afastar os bandidos, que aliás ao grito saem correndo, fogem como ratos. Faz sentido total sentido a violência que temos no Brasil, já que “dedurar” os outros é considerado o pior dos crimes. Nunca vi um cidadão gritando “olha o batedor de celular”. A população berra contra a insegurança, usa as redes sociais para reclamar da ineficiência das autoridades, faz muito barulho, mas se recusa a oficializar os problemas, a meter a mão na massa, a ajudar de fato. A base de qualquer sistema de segurança em qualquer país civilizado invejado por nós é a efetiva cooperação de todos, o unidos venceremos. Estou exausto de ouvir das autoridades que não sabiam de determinado problema, e tenho muitas razões para acreditar que não seja desculpa, mas a mais pura verdade. Não é de nossa cultura “dedurar”, seja o que quer que seja esta interpretação burra invertida e criminosa dos fatos. Não existe solução simplista, melhor simplória: bandido bom é bandido morto é de uma estupidez sem tamanho por que só serve para queimar arquivo. Sem arquivo, sem dados, não existe solução, não se resolve nada, tudo fica igual. As mortes violentas dos últimos anos são resultado do vergonhoso círculo vicioso que nos impomos, ou seja, têm a nossa responsabilidade direta.

Arturo Alcorta

São Paulo

SEGURANÇA DO CIDADÃO

O serviço 190 da Polícia Militar somente funciona se a viatura estiver perto. Logo, o Estado não garante a segurança de ninguém. Portanto não tem o direito de embaraçar com burocracias excessivas a aquisição de armas pelos homens honestos para se defenderem.

Valerio Bronzeado

João Pessoa

AGENTES PENITENCIÁRIOS

E aí, sr. governador Tarcísio de Freitas, os policiais penais (agentes penitenciários) não vão ter aumento de salário? Nós também fazemos o trabalho policial, e sem armas. Mas perante o senhor não devemos fazer nada, porque só as Polícias Civil e Militar foram premiadas. E nós, que trabalhamos com a faca no pescoço todos os dias, com hora para entrar em serviço mas nunca para sair – não se paga hora extra para ir a fóruns durante júris, nem a hospitais, mas a exigência de horário é cobrada todos os dias –, também temos família, queremos estudar para melhorar nossa condição, mas não podemos, porque fomos renegados, assim como todo o resto do funcionalismo.

José Claudio Canato

Porto Ferreira