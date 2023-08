‘Fake news’

Vamos de mal a pior

A entrevista do empresário Meyer Joseph Nigri representa o pensamento político estabanado de certos brasileiros (‘Considero que fui usado’, afirma empresário que repassou fake news, Estado, 26/8, A12). Com o mesmo comportamento daqueles que durante o governo Bolsonaro colaboraram para pôr em risco nossa democracia a troco de nada, diz que considera ter sido usado e, não satisfeito com a desculpa sem resquício de bravura, justifica o repasse de fake news como forma de “estimular debates”. Ora, seja de direita, de esquerda ou de centro, todos têm o direito democrático de fazer suas escolhas políticas, mas é preciso enfrentar as consequências de seus atos. A justificativa do empresário denuncia uma combalida convicção política e um comportamento oportunista que obscurece nossa cidadania. Essa atitude negacionista dos próprios atos, equivocadamente disseminada como de direita, indica claramente que convivemos com um bisonho exercício ideológico, além de comprovar que politicamente vamos de mal a pior.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

8 de janeiro

Dia do Patriota

Que vergonha residir na capital de um Estado que já foi esteio da democracia, da liberdade e de resistência a golpes de Estado, mas onde a Câmara dos Vereadores declarou o 8 de janeiro como Dia do Patriota, o triste dia do golpismo e da desonra nacional. Quero me mudar de cidade.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Vergonha nacional

Instituir o dia 8 de janeiro, dia da invasão e depredação da sede dos Três Poderes da República em Brasília, como o Dia do Patriota é o mesmo que instituir o dia da goleada de 7 a 1 da Alemanha contra a seleção brasileira de futebol na Copa de 2014 como o Dia do Jogador Brasileiro.

Abel Pires Rodrigues

ablrod@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Diplomacia

O novo Brics

Merece uma longa reflexão o efeito de algumas decisões políticas sobre os direitos civis. Este jornal noticiou, por exemplo, que os líderes do Brics aceitaram ampliar o grupo com a entrada de mais seis membros. Ora, os atuais membros desse bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) não se pautam exatamente por regimes tradicionalmente democráticos, e entre os novos membros recém-admitidos houve flerte até com o segregacionismo racial. Agora, o grupo aceita o ingresso de Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia e Argentina, que têm em comum serem teocracias ou regimes populistas. Difícil dizer qual será o efeito de uns sobre a cultura dos outros. Do ponto de vista brasileiro, a sociedade já precisa conviver com um regime que não se baseia em direitos, mas em privilégios, sustentados por normas controversas e contraditórias, muitas oriundas da era Vargas, cujos estudiosos produziram trabalhos que a situam entre o fascismo e o populismo. Os resultados são desigualdades, insegurança jurídica e civil, além da surdez para as virtudes de uma sociedade liberal social e economicamente. A cada tentativa de reforma, as corporações se insurgem para manter suas benesses e praticamente não há vozes ponderadas que as defendam, embora sejam cruciais para a modernização do País. Talvez devêssemos enxergar além de alianças pouco profícuas para a modernização e equalização da nossa sociedade, removendo todo o entulho normativo e cultural, incluindo o constitucional, que nos torna desiguais, em vez de flertarmos com regimes onde isso seja mesmo que remotamente aceitável.

Airton Reis Júnior

areisjr@uol.com.br

Guarulhos

*

Serviçal chinês

Com seu indigesto antiamericanismo, Lula expõe de forma ridícula o Brasil contra o Ocidente, ao concordar com a adesão de mais seis países ao grupo do Brics: Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Argentina e Etiópia. Isso é tudo o que a China deseja para se contrapor ao Ocidente. É lamentável ver o presidente do Brasil agir como serviçal da China. Lula continua enfiando os pés pelas mãos, há tempo nos envergonha quando idolatra ditadores e defende déspotas como Putin, alinhando-se aos argumentos da Rússia na insana guerra contra a Ucrânia. Lula age como Bolsonaro, pensando que tudo pode presidindo esta República. É de estarrecer!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

AGU X IBAMA

Até onde o parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) se sobrepõe ao do Ibama em relação à possibilidade de um desastre em poço terminar em inundação de petróleo no Rio Amazonas? Em seu parecer, o advogado da AGU afirma: “A Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) não é indispensável e não pode impedir a realização de licenciamento ambiental”. Porém, a engenharia ambiental e sanitária estuda os problemas ambientais de forma integrada nas suas dimensões ecológica, social, econômica e tecnológica com vista a promover o desenvolvimento sustentável. Cabe aqui a lembrança da Lei de Murphy, engenheiro da Nasa que diz: “Se algo tem possibilidade de dar errado, vai dar”. O presidente Lula da Silva já havia se manifestado a favor da Petrobras, o que explica a inédita manifestação da AGU. Como engenheiro, acho um absurdo a manifestação jurídica do órgão relacionada à legislação criada por pessoas que ignoram as leis da termodinâmica. São essas a que o planeta Terra irá obedecer, e não a quaisquer leis aprovadas pelo homem. Tem razão a ministra Marina Silva quando afirma que são essas que os técnicos do Ibama analisam. Também lembra, a propósito, que Lula, em seu primeiro mandato, teimou em construir a usina de Belo Monte contra os pareceres abalizados dos cientistas da área. Causou um desastre ambiental enorme e irrecuperável e a usina funciona só cinco meses por ano. Os poços de petróleo na Margem Equatorial poderiam causar um mal muito maior se um desastre ocorrer e a onda de petróleo invadir o Rio Amazonas e, por consequência, a Amazônia como um todo. No oceano a possibilidade de ocorrer um acidente, independentemente da ação da Petrobras, é enorme. Lula, depois de Belo Monte, não tem predicados nem moral para teimar novamente.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

ATIVOS RENTÁVEIS

Segundo o diretor de Exploração e Petróleo da Petrobras, a empresa deverá priorizar ativos rentáveis em terra firme e em águas rasas e o foco não será mais exclusivamente nas reservas do pré-sal. Essa é uma forma “elegante” mas mentirosa de dizer que a gestão anterior, com lucros enormes, estava fazendo tudo errado. Melhor me desfazer das ações da empresa antes que virem pó...

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

TRAGÉDIA FISCAL

Em relação ao artigo A grande incógnita da taxa neutra de juros (24/8, A4), deve ser levado em conta que quem possui dinheiro no Brasil espera receber uma alta taxa de juros para emprestar a um governo tradicionalmente deficitário e que tem uma atitude que chega a beirar o esbanjamento do cada vez mais escasso dinheiro público. Um pequeno exemplo: a decisão impulsiva e nada transparente de fazer uma solicitação da prorrogação do incentivo à renovação de frotas de caminhões e ônibus, mesmo com o ônus para o governo de uma elevada taxa de juros de 13,25% ao ano para custeá-lo. No meu entender, a classe econômica tem uma parcela de culpa nessa verdadeira tragédia fiscal que o País enfrenta hoje, pois tem o conhecimento técnico e, portanto, as condições de traduzir para a sociedade leiga a situação horripilante em que se encontra o Brasil. Infelizmente, muitas vezes vemos discussões econômicas centradas em tecnicalidades e pormenores, sem contribuir significativamente para a proposição de soluções adequadas para começar a finalmente reerguer nosso país. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

JOSÉ SERRA

Ao ler o esclarecedor artigo de José Serra sobre as inexplicáveis razões do Banco Central em manter a taxa básica de juros tão alta, veio-me a indagação: por que excluímos da Congresso essa pessoa preparadíssima para a função, preferindo eleger uma Carla Zambelli, que prefere perseguir pessoas na rua, de arma em punho, ao invés de legislar? Precisamos urgentemente rever nossa visão de futuro, ou não o teremos.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

RETRATO CRUEL

O artigo A tirania da mediocridade (22/8, A6), de Rubens Barbosa, faz um retrato real e cruel, infelizmente, da atual situação em que nos encontramos no Brasil. Leitura obrigatória para políticos, empresários, dirigentes e todos que desejam verdadeiramente um futuro melhor para o País.

Antonio Paulo Milanese

apmilanese1933@gmail.com

São Paulo

*

ESPAÇO DOS LEITORES

A importância deste espaço mostra a liberdade e a autonomia que a imprensa sempre deve ter ao publicar o que pensam aqueles que pagam os absurdos impostos para sustentar os privilégios sem fim de alguns. Os comentários de Renato Amaral Camargo e de Paulo Chiecco Toledo (Fórum dos Leitores, 24/8, A4) deveriam ser lidos pelos eleitores antes de entrarem em sua zona eleitoral.

Joaquim Paula Morais

jpmorais28@gmail.com

Jundiaí

*

‘ESTADO DE VULNERABILIDADE’

Reportagem mostra que ex-governadores e viúvas da Paraíba alegam “estado de vulnerabilidade” e pedem volta de pensão cancelada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020 (Estado, 22/8, A11). Ao contrário da falsa e vergonhosa alegação exposta na ação movida para recuperação das pensões, são todos os reclamantes bem de vida, tanto patrimonial como tanto de rendimentos mensais. Coitadinhos, que pobreza, que miséria, passando fome em suas moradias impróprias para habitação humana. Vão reclamar para aquele órgão de defesa dos direitos humanos. Acho que a pretensão de avareza é para se igualar às mulheres marajás, aquelas pensionistas com polpudos rendimentos, filhas de militares falecidos, protegidas por lei casuística do Congresso e amparadas falsamente por um “tal direito adquirido” – inexistente, sob todos os aspectos do Direito. Isso, se não for cômico, é ridículo, grotesco e estapafúrdio. Espera-se que o ministro sorteado do STF, Luiz Fux, venha de pronto a indeferir a ação proposta por sê-la indevida, improcedente e indecorosa.

Jorge A. Cury

cury.assessoria@bol.com.br

Barretos

*

CASTAS POLÍTICAS

As lamúrias dos três ex-governadores da Paraíba e das quatro viúvas de ex-governadores do Estado, acerca da suspensão da pensão que recebiam, de até R$ 31,1 mil, alegando “estado de vulnerabilidade social” para, junto ao STF, pedir o benefício de volta, são de causar dó. Não deles, mas dos brasileiros que dão duro na vida e têm de testemunhar as argumentações bizarras dos requerentes, dentre elas as de que a pensão era de natureza alimentícia, que tinham idade avançada – sendo que muitos ainda trabalham e têm patrimônio declarado invejável – e que “realizaram planejamentos pessoais, familiares e financeiros que dependiam diretamente da pensão para sua sobrevivência”. Sobrevivência? Sobreviventes são os desempregados e subempregados que mal conseguem pagar suas contas, se já não se encontram em situação de rua. Os tempos mudaram. Já não há mais espaço para certas castas políticas continuarem mamando nas tetas do governo pelo simples prazer de engordar a já gorda conta bancária. É questão moral e de respeito para com o povo.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

DESIGUALDADES REGIONAIS

A ideia de que o a eliminação das desigualdades regionais é uma decorrência na melhora na educação, defendida pelo Estadão em seu editorial O desenvolvimento virá da educação (23/8, A3), é antiga, mas ainda não foi aprendida pelos gestores brasileiros. Em 1961, o economista americano Douglass North passou 20 dias no Brasil. Em sua visão, os motivos do parco desenvolvimento industrial do Nordeste seriam o reduzido mercado de consumo e a baixa qualificação da mão de obra da região. Ao mesmo tempo, North comparou São Paulo com Chicago, ainda que considerasse a cidade brasileira mais bonita. Qual seria a saída para resolver tais desequilíbrios? Para North, a chave do desenvolvimento seria a educação. Na mesma viagem, North se encontrou com o economista desenvolvimentista Celso Furtado, que defendia um programa de industrialização via subsídios e protecionismo para a região. Quem estava correto? Nos anos seguintes, North ganhou o Nobel em Economia, enquanto o Brasil e o Nordeste seguiram Furtado, por meio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com seu Plano Quinquenal. Basta ver como está a região hoje para concluir como a falta de investimento em educação condena à pobreza.

André Álvares

andre92cyber@hotmail.com

Belo Horizonte

*

CORTE NA EDUCAÇÃO

A educação foi e sempre será o progresso e a oportunidade social nas sociedades do mundo inteiro. Só que no Brasil, para atender a pretensões suspeitas de muitos políticos, é a primeira verba do Orçamento a ser cortada. Desde sempre.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PARCERIA ELOGIÁVEL

Mais uma iniciativa do Estadão a ser aplaudida. O jornal selou parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares para promover um curso de jornalismo para qualificação de pessoas pretas, pardas e periféricas. Um programa inédito, com duração de três meses, gratuito e mais ajuda de custo aos participantes. Parceria essa elogiável, que certamente trará ganhos para o jornalismo brasileiro!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

AREJAR PALAVRAS

A matéria sobre Rafael Arcaro (Estado, 21/8, C1) ficou repercutindo em meu cérebro e por fim encontrei a razão subjetiva do impacto que foi além do respeito e admiração pelo seu talento e criatividade. Sua frase “Villa-Lobos não fazia citações, reinventava a música popular e folclórica”, somada às do repórter João Marcos Coelho “Manoel de Barros dizia que a função dos poetas é arejar as palavras” e “Rafael pode estar começando a arejar as sonoridades para que não morram atoladas na abstração” trouxeram à minha mente o que venho observando nas publicações acadêmicas dos últimos anos: citações, citações, citações. Está cada vez mais difícil encontrar um texto que não seja recheado de referências entre aspas. Nos TCCs e artigos de final de curso, isso é quase uma regra – muitas vezes incitadas pelos orientadores, que assim se asseguram de que não se cometam inverdades ou que as mesmas deem aval ao autor. A repórter especialista em Educação Renata Cafardo poderia buscar maiores informações a esse respeito e escrever uma baita reportagem que ecoe nas nossas faculdades e universidades. Assim, quem sabe, nossos graduandos e pós-graduandos “arejem” suas palavras buscando maior “sonoridade” nas suas publicações.

Edimara de Lima

lima.edimara@gmail.com

São Paulo

*

SAÍDA NAS ARTES

Sintomas depressivos acometem 1/3 dos maiores de 50 anos; 16% sentem solidão (23/8, A14). O Estadão traz matéria sobre esses doloridos males psíquicos que atingem, principalmente, a população idosa. Efetivamente, é deveras lamentável passar os derradeiros anos de vida sob esses sentimentos labirínticos. O irrequieto filósofo alemão Arthur Schopenhauer dizia que, neste mundo, que é o pior dos possíveis, as saídas estão nas artes, sobretudo a literatura e a pintura. Aquele que se habituou a visitar o amplíssimo mundo da literatura mundial dificilmente se sentirá só. E estará melhor para as atividades físicas, o lazer, etc. Não esperem nada dos outros, aprendam a sustentar-se sobre seus próprios pés.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

VENDA DE INGRESSOS POR CAMBISTAS

Acertada, a decisão da Câmara que aprovou em regime de urgência o projeto que cria a “Lei Taylor Swift”, definindo como crime contra a economia popular a venda de ingressos por cambistas, prevendo pena de um a quatro anos de reclusão e multa de cem vezes o valor dos bilhetes. Já não era sem tempo. Viva!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

LIGAÇÕES ABUSIVAS

Quando será que a Anatel vai tomar efetivas providências? A imprensa já mostrou os absurdos praticados pelas empresas de publicidade, vendas, cobrança, etc. Ligações no celular o dia todo procurando pessoas que não conhecemos. Daí, eu digo que vou bloquear o número que aparece na tela. Resposta: “Eu tenho outro número para chamar (risos)”.

Helio Nogueira

helio.nogueira@terra.com.br

São Paulo