A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, divulgou um exultante vídeo a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que a levou a São Paulo para assistir ao jogo final da Copa do Brasil, no estádio do Morumbi. Segundo a encantada irmã de Marielle Franco, flamenguista, o objeto da viagem foi assinar um protocolo de intenções com o presidente da CBF para combater o racismo no esporte. Então tá, né? Do protocolo ninguém sabe, ninguém viu. O que se viu foi a fascinada ministra, feliz no pódio dos vencedores, envolvida em festiva fumaça branca, sob uma não menos festiva tempestade de papel fragmentado, no momento da premiação dos campeões. Uma farra institucional que passou longe das vítimas do racismo no esporte.

Celso David de Oliveira

Desigualdade

A ministra da Igualdade Racial e suas assessoras viajaram de Brasília a São Paulo num avião da FAB, no domingo, sob o pretexto de assinar um protocolo com a CBF no Morumbi, palco da final da Copa do Brasil. Aproveitaram para assistir ao jogo, debochar da CBF e dos são-paulinos, já que a trupe era toda flamenguista. Enquanto passeavam e se divertiam com o dinheiro público, um catador de reciclagem na Grande São Paulo nos contava que conseguia ganhar o valor de um salário mínimo (R$ 1.320) se recolhesse 8,8 toneladas de papel. Neste Brasil, a tal Anielle Franco, com seu comportamento, parece ser ministra da desigualdade.

José A. Muller

Desconcertante

O Ministério da Igualdade Racial exibiu um comportamento que destoa completamente da educação e do grau do cargo ocupado, na final da Copa do Brasil. Nivelou muito por baixo a “igualdade” pretendida, exibiu-se gastando dinheiro público no jatinho da FAB, assessoras da ministra postaram nas mídias sociais cenas e mensagens desconcertantes, para dizer o mínimo, num vocabulário mais que impróprio. Nem advertência é admitida neste caso. Somente demissão.

Lucia Helena Flaquer

Congresso Nacional

PEC da Anistia

A Câmara dos Deputados deve votar hoje uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite o perdão – vou repetir, perdão – de R$ 23 bilhões de débitos de partidos políticos por não cumprirem as cotas de candidaturas de mulheres e negros nas eleições. Entre outras coisas, é por isso que não se consegue desenvolver o Brasil, gerar empregos, distribuir melhor a renda, investir em educação, saúde, segurança, etc. Os deputados vão aprovar a proposta, não há dúvida. E, se o presidente da República não sancioná-la, não governa mais. É assim que funcionam as coisas na política no País.

Panayotis Poulis

8 de Janeiro no STF

Plenário virtual

Mais cinco réus rumam para a condenação por penas que variam de 12 a 17 anos, acusados de participarem nos atos de 8 de janeiro. Quem os visse nunca iria suspeitar de que pessoas assim tivessem condições de participar de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, etc. Mas as aparências enganam. A grande novidade é que a condenação está ocorrendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF). Os condenados não veem a cara dos juízes quando estes decidirem se eles vão apodrecer na cadeia por décadas nem a sua reação ao escutarem os argumentos de sua defesa. Nem sequer sabem se escutaram os argumentos a seu favor, apenas têm de acreditar. Como diria Zagallo, “tem de acreditar!”. Trata-se de um sistema de julgamento ultrarrápido que nem a China, nem a Coreia do Norte, nem o Irã, nem Cuba, nem a Venezuela utilizam para penas dessa gravidade. É o Brasil inovando e mostrando a sua tecnologia, até onde podemos chegar!

Jorge Alberto Nurkin

Nagorno-Karabakh

Socorro a armênios

Para aqueles que, algum dia, deram algum crédito a turcos negacionistas do genocídio armênio em 1915, salvem as crianças assassinadas e as mulheres estupradas por tropas do Azerbaijão em setembro de 2023.

Jorge João Burunzuzian

VISÃO DO MERCADO

Pesquisa divulgada pela Genial/Quaest, que avaliou o atual governo sob o olhar do mercado financeiro e investidores, indica muita preocupação com relação à situação fiscal. A avaliação do governo, que era 20% positiva em julho, despencou para 12% em setembro. Já a avaliação negativa, que era 86% e caiu para 44% em julho, agora piorou, subindo para 47%. Também avaliado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de 65% positivo em julho, neste mês caiu para 46%. E a negativa subiu de 11% para 23%. O principal problema para 57% dos investidores é com a política fiscal do governo, e 95% dos entrevistados não acreditam que em 2024, como promete o Planalto, o déficit fiscal será zerado. Trita e sete por cento acham que as metas estabelecidas pelo governo serão abandonadas. O PAC é visto como negativo por 71% dos investidores, e 85% acham que as obras projetadas são inadequadas e nada eficientes para favorecer o crescimento da economia. E, diferentemente de Lula da Silva, que critica de forma desqualificada o presidente do Banco Central (BC), 85% dos investidores avaliam positivamente a atuação do BC. Ou seja, enquanto Lula se preocupa em elogiar ditadores, revogar privatizações e não apoiar reformas estruturantes, pela sempre atenta visão do mercado, o Planalto segue sem foco em relação ao equilíbrio fiscal, regra básica para viabilizar o crescimento sustentável de uma economia.

Paulo Panossian

DÉFICIT FISCAL

A mais recente pesquisa divulgada pela Genial/Quaest, destinada a avaliar a percepção do mercado financeiro em relação ao governo, mostra, entre outras coisas, que 95% dos entrevistados não acreditam que o governo vai conseguir zerar o déficit fiscal em 2024. Bem, para começar, surpreende que 5% dos investidores ainda acreditam nessa possibilidade. Mais surpreendente ainda é a equipe econômica insistir nessa fala enquanto membros do próprio governo já perceberam a impossibilidade dessa utopia. A insistência do ministro Haddad nessa premissa francamente política e contrária a todas as projeções é prejudicial à imagem do governo e afeta fortemente sua credibilidade, considerando sobretudo que a ordem é arrecadar e praticamente nada se fala do lado da gastança. De contos da carochinha, já estamos fartos.

Luciano Harary

DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA

O Supremo Tribunal Federal (STF) fez muito bem em defender a Constituição, reconhecer o direito dos índios e impedir o avanço do agronegócio nas reservas indígenas posteriores à Carta, como por exemplo a Terra Indígena Raposa Serra do Sol. A decisão do STF tem que ser acompanhada de medidas que ordenem as desapropriações e demais litígios que surgirão em consequência da não utilização do marco temporal. O STF e o Congresso têm que chegar a um consenso que respeite a Constituição e mitigue o surgimento de uma infinidade de conflitos no campo. O governo deve se preparar para pagar indenizações, porque desapropriar terras sem indenizar os proprietários irá deflagar uma guerra no País inteiro.

Mário Barilá Filho

GLEISI HOFFMANN

Gleisi Hoffmann disse que não admite questionamentos em relação a sua postura em defesa da democracia e das instituições. Cada vez que Gleisi fala sobre o assunto (ela propôs a extinção da Justiça Eleitoral), piora. Primeiro, saiu com a justificativa padrão, de que suas falas foram tiradas do contexto. Mas como ela pode ser defensora da democracia se não admite questionamentos? No fundo, a fala sobre a extinção da Justiça Eleitoral é para desviar a atenção do público para a indecente minirreforma eleitoral em que seu partido é um dos líderes, inclusive perdoando multas milionárias e outras medidas contrarias à democracia.

Vital Romaneli Penha

MOVIMENTAÇÕES NOS MINISTÉRIOS

É lamentável que pessoas competentes sejam relegadas em detrimento a conchavos políticos e financeiros.

Robert Haller

CARONA EM AVIÃO DA FAB

Conforme noticiado, no último domingo, 24/9, data da decisão da Copa do Brasil no estádio do Morumbi, em São Paulo, enquanto o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, se deslocou para a capital paulista num voo comercial, a ministra da Igualdade Rocial, Anielle Franco, marcou um golaço contra a sua imagem: além de ver o seu Flamengo perder o título para o tricolor, embarcou de carona em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ao lado do ministro do Esporte, André Fufuca, ao arrepio das recomendações de uso de jatos oficiais da FAB. Vergonha!

J. S. Decol

TRATO DO DINHEIRO PÚBLICO

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, mostrou a desigualdade no trato do dinheiro público com seu colega Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Eles foram para um evento antirracista do governo federal no domingo, em São Paulo. Ela foi de avião da FAB, e ele, em voo comercial. O evento poderia ser qualquer dia, mas na verdade foi “arranjado” para domingo porque Anielle não poderia perder o jogo do seu time, o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E uma vez relapsa com o dinheiro público, sempre relapsa, não é, Anielle? Como o voo foi às claras, pelo menos a gente sabe quem foi a mandante por torrar dinheiro dos contribuintes.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

VIOLÊNCIA NO MORUMBI

Estive na festa do Morumbi com minha família e amigos. Um domingo que era para ser de festa, sol, esporte e paz. Mas infelizmente testemunhei cenas bizarras, absurdas e covardes da Polícia Militar do Estado de São Paulo com sua tropa de choque. O despreparo é visível e absurdo, agindo de forma superagressiva, para cima de todos que estavam saindo do estádio de forma feliz e alegre sem nenhuma violência. A atitude nervosa, com intenção de bater e atirar, com uso de bombas de efeito moral e spray de pimenta, sem nenhuma explicação clara, partindo covardemente contra famílias, mulheres e crianças, criou um clima de guerra desnecessária. Repito, o clima era de paz e festa que estava ocorrendo naquele momento. Tanto que torcedores do Flamengo estavam juntos totalmente na paz, e nenhuma briga foi registrada. Isso é uma vergonha. Li que ocorreu uma morte de uma pessoa com deficiência. É inacreditável, mas previsível com a violência generalizada de um bando de covardes fardados. Espero no mínimo que ocorra uma investigação com punições dos responsáveis. Vontade de nunca mais voltar a ver o São Paulo Futebol Clube (SPFC), que deve explicações também, bem como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o governo estadual e a corregedoria do Estado. Chega de violência! A polícia está lá para nos proteger, e não para agir com violência.

Ricardo Monteiro da Silva

‘TIME ESTRELADO’

Mais um título que o Flamengo perde. Foi o sexto neste ano. Parem, senhores cronistas esportivos das mesas redondas, de enaltecer as qualidade do time do Flamengo. “Time estrelado”, dizem alguns. Já não é há muito tempo. Só se for estrelado no sentido de estar vendo estrelas quando alguém toma um direto no queixo. Quando ganha é lá na bacia das almas, fazendo “Ufa, ufa”. Os adversários já sabem como marcar o time, principalmente os melhores. Não tem inspiração, criação. Caíram na mesmice. Urge que haja mudanças, pois do jeito que está neste momento, fora da Libertadores, tem sério risco de ficar fora da Sul-Americana pelo que está jogando, ou seja, não jogando. Talvez consiga um torneio no Aterro do Flamengo. Ah, a culpa é do técnico. Aqui no Brasil é a saída que os jogadores têm. Técnico no Brasil que não tem o vestiário na mão está fora. Jogador é que manda no clube? Empregado mandando no empregador? Só no Brasil.

Panayotis Poulis

CRISE NO FLAMENGO

O Flamengo precisa antes de tudo entender o que pode estar causando a crise interna do clube. Vai ter que tirar esqueletos do armário. O diálogo despojado de vaidades pode ser o passo fundamental. Trocar o treinador seria uma medida simples mas ineficaz, pois uma crise dessa monta abrange provavelmente um escopo maior. Seria uma aposta arriscada e cara, sem garantia de resultados. Melhor seria primeiro analisar a situação de forma inclusiva. Talvez seja necessário acompanhamento de profissionais com expertise em gestão de crises. Renovações poderiam ser pensadas mais adiante, mas não enquanto a crise não tiver sido equacionada. Quando o mar está revolto, o certo é que os tripulantes ajudem a nau a atravessar a tormenta, em vez de pular fora.

Patricia Porto da Silva

VÔLEI FEMININO

Apesar do susto diante da Bulgária e da derrota para a Turquia, a seleção brasileira feminina de vôlei demonstrou foco, seriedade e comprometimento durante todo o Pré-Olímpico. A levantadora Roberta substituiu a então titular Macris à altura e teve sensibilidade para acionar a ponteira Gabi e a central Thaisa, atacantes mais eficientes, nos momentos decisivos. O Brasil deixa boa impressão e tem potencial de sobra para subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Boa sorte para a equipe de José Roberto Guimarães.

Celso Nobuo Kawano Junior

POLUIÇÃO SONORA NO TRÂNSITO

Órgãos de trânsito, fiscalização e segurança dos municípios, bem como policiais, deveriam impedir a circulação de veículos (principalmente motocicletas) sem descarga ou adulterada, pois causa gravíssima poluição sonora prejudicial ao sono e à saúde da população, principalmente à noite, afetando idosos, crianças, autistas e animais. Recomenda-se à autoridade competência, zelo, responsabilidade, consciência de cidadania ambiental e cumprimento da obrigação por parte de “servidores públicos” sustentados pelo povo.

Edivan Batista Carvalho

QUALIDADE DE VIDA NOS CENTROS URBANOS

Após a pandemia da covid-19, o “velho normal” do trânsito dos grandes centros urbanos é uma realidade que todos estão percebendo e sofrendo. As lideranças das grandes cidades precisam implementar novas regras para o transporte urbano para que possamos ter uma qualidade de vida mais adequada e saudável.

José de Anchieta Nobre de Almeida

PESQUISA EM HOMEOPATIA

O pior preconceito é aquele oriundo da ignorância e do desconhecimento. Diversos dossiês com pesquisa em homeopatia baseada em evidências foram publicados nos últimos anos. A preocupação de pesquisadores homeopatas foi tamanha em elaborar extensos protocolos duplo-cego (independente da pesquisa: clínica ou básica) para provar que os medicamentos homeopáticos têm maior eficácia que um placebo, que o resultado final acabou sendo outro: a possível vantagem terapêutica de medicamentos ultradiluídos em relação às terapias convencionais alopáticas ou enantiopáticas. Vejo como impossível a polarização que os médicos e pesquisadores convencionais tanto bradam. Possível e necessário é a agregação de terapias, é o bem-estar de um paciente. É reconhecer que o quadrado não pode ser fechado, porque há muito mais além do tradicional. É obrigação de um médico, de um pesquisador nos tempos atuais, no mínimo, se informar. Parabéns ao dr. Ubiratan Adler pelo texto Homeopatia, ciência e preconceito (20/9, A5) e ao Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (Cabsin), que realiza um trabalho excepcional junto à medicina integrativa.

Adalberto do C. B. von Ancken

INTELIGÊNCIA MILITAR

Por mais paradoxal e contraditória que seja, a expressão inteligência militar parece estar incorporando a parte artificial para ficar ainda mais lesiva aos interesses da paz e da segurança (Pentágono traça plano para aliar seu arsenal à IA, 26/9, C6). Os detalhes de operação de drones autônomos remetem ao filme de ficção Firefox (raposa de fogo), de 1982, estrelado por Clint Eastwood no papel do comandante reformado que podia controlar as armas do avião do título apenas com o pensamento, desde que pensasse em russo. Ah, como é interessante ver a realidade se aproximando da ficção. Pena que o combate à fome não chega a esses orçamentos.

Adilson Roberto Gonçalves

