Basta um segundo para que a confiança seja perdida, não só no ambiente público, como no privado. Mas voltar à confiança anterior, por maiores que sejam os esforços, leva um tempo infinito. O Brasil assiste hoje, nos corredores do poder, a uma queda geral e contínua daquela edificante virtude, o que significa que a sua recuperação a patamares suportáveis está longe de se iniciar. O exemplo mais recente do seu desgaste é representado pela submissão, em nome de uma governabilidade saltimbanca, do atual chefe de governo aos grilhões do chamado orçamento secreto, contra o qual se manifestou ferozmente na campanha eleitoral e nos primeiros dias de mandato, mas que constitui, agora, um símbolo de inesgotável distribuição de emendas a parlamentares.

Contas públicas

Lula em Angola

Sindicatos

Coberta curta

Em entrevista a Luiz Guilherme Gerbelli (Estado, 27/8, B6), o economista Marcos Mendes avaliou que o desenho final do arcabouço fiscal aprovado na Câmara dos Deputados é “inconsistente”, daí temer que o governo Lula comece a “usar a contabilidade criativa” para “fechar as contas na marra”. Mas, na contramão dessas dificuldades internas do País, ou seja, a falta de grana mesmo, Lula da Silva anuncia aos quatro ventos que despejará recursos mundo afora para ajudar países em dificuldades ou que necessitam de apoio financeiro. O lógico é fazer primeiro o serviço de casa, usar o pouco que temos para sanar nossos problemas. Depois, se ou quando pudermos, estender a bandeja e repartir a coberta curta. Deve ser, mesmo, mero discurso para seleta plateia. E como segurar este espírito de bondade de quem não tem?

Saneamento básico

Brasil

Lula em Angola

Depois da Lava Jato

Lula negocia volta de financiamentos pós-Lava Jato com países da África (Estado, 26/8, A16). A desfaçatez e a megalomania de Luiz Inácio não têm limites, mas ele conta sempre com a credulidade dos ingênuos. Seu discurso em Angola revolta aqueles que acompanharam a atuação da Odebrecht na África. E o abraço fraternal de Lula e do presidente angolano, João Lourenço, soou como uma comemoração entre compadres que dividem um butim. Acusar terceiros não abona os crimes cometidos na África.

Helena Rodarte Costa Valente

Rio de Janeiro

Sindicatos

Contribuição obrigatória

Sobre a proposta do governo de instituir uma contribuição obrigatória dos trabalhadores aos sindicatos, não contentes com um dia de trabalho, como era anteriormente e cuja obrigatoriedade felizmente foi retirada, agora eles querem 3,5 dias. Uma vergonha! Isso sem contar que já trabalhamos cinco meses por ano apenas para pagar impostos.

Gustavo Guimarães da Veiga

São Paulo

Saneamento básico

Desigualdade

Sobre o editorial Saneamento e desigualdade (Estado, 26/8, A3), para ter uma ideia, este problema data de 1561, quando Estácio de Sá mandou furar o primeiro poço para abastecer a cidade do Rio do Janeiro e, já à época, as famílias eram responsáveis pela coleta de lixo. Desde então, com o aumento populacional, somente as classes privilegiadas contam com esse benefício, enquanto os arrabaldes das grandes metrópoles, e sem exceção, continuam com esgoto a céu aberto e a buscar água na biquinha. O editorial do Estadão mostrou com porcentuais o perfil dos brasileiros vítimas desta negligência do Estado, que persiste há séculos e, infelizmente, por causa do oportunismo de políticos inescrupulosos que são eleitos e reeleitos sobre essa situação calamitosa – e que fique bem claro: desde vereadores até o presidente da República.

Sergio Dafré

Jundiaí

Brasil

‘Somos uma carneirada’

Sobre o belo artigo de Bolívar Lamounier no Estadão de sábado (26/8, A4), Esse Brasil lindo e trigueiro, acho possível acrescentar que, além (ou apesar) de trigueiro, com tanto preconceito, oportunismo e carneirismo, o Brasil é um país intrigueiro.

Ayrton Mugnaini Junior

São Paulo

ULTIMATO

Vladimir Putin dá um ultimato aos militares do Grupo Wagner para que se entreguem e façam parte do exército russo. Putin costuma dar ultimato ou “eu te mato”. Durante estes 25 anos no poder, já deu ultimato que acabou em “eu te mato” a um grande número de figurões da política, militares, oligarcas, jornalistas e desafetos em geral. Putin, o terrível, põe no chinelo o famoso czar Ivã, o terrível. Ex-dirigente da KGB, no tempo da URSS, a União das Repúblicas Soviéticas, na Alemanha, Putin construiu sua carreira rumo ao poder máximo como um foguete, movido a ambição absoluta e total, absolutista e totalitária. A brutal invasão da Ucrânia é uma tentativa para recriar o território da antiga Mãe Rússia dos czares e de Joseph Stalin, com quem aprendeu a exterminar competidores e rivais. É um monstro.

Porto Alegre

A MORTE DE PRIGOZHIN

“Você pensaria que um assassino sociopata não teria fãs como seguidores, mas ele tem” (Laurell K. Hamilton). Yevgeny Prigozhin, chefe supremo do Grupo Wagner, estava em um avião que caiu e morreu. Sua morte ocorreu bem no aniversário de sua sublevação contra Moscou – datas são uma das paixões de Vladimir Putin. Seu acordo, intermediado por Lukashenko, celebrado com Putin, não funcionou. A vontade de matar seu antigo aliado para demonstrar o seu poder superou o valor do cumprimento da palavra dada. Algo esperado quando se trata de ditadores. Assim sendo, o ocorrido nem chegou a surpreender os observadores melhor informados. A pergunta que nos resta é: a troco do que o Brasil se alia a gente desse tipo?

São Paulo

A DIGITAL DE PUTIN

Depois das mortes suspeitas de vários cidadãos russos inimigos do czar Putin ao longo dos últimos anos, a queda do avião da Embraer nas cercanias de Moscou que vitimou seu proprietário, o chefe do famigerado grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, de 62 anos, tem claramente a digital do sanguinário mandatário do país, desafiado e enfrentado há cerca de dois meses pelo líder mercenário numa marcha de protesto em direção à capital russa. As apurações técnicas do acidente supervisionadas por Putin dirão que foi uma pane no motor ou falha humana do piloto, quando tudo leva a crer tratar-se de um assassinato encomendado a sangue frio para eliminar alguém definido pelo ditador russo como um amigo que se mostrou traidor. Sua morte era apenas uma questão de tempo e oportunidade. Qual será a próxima vítima?

São Paulo

COINCIDÊNCIAS

Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo mercenário Wagner, que desafiou Vladimir Putin dois meses atrás, morreu na queda de um avião executivo. O detalhe: o avião é um Embraer Legacy 600. Não que um avião não possa sofrer um acidente, mas é impressionante como os opositores do governo da Rússia morrem em circunstâncias para lá de duvidosas, como, por exemplo, se jogando da janela de hotéis e apartamentos, geralmente de edifícios bem altos. Foi o que aconteceu recentemente com a jovem vice-presidente de um banco russo, que tinha apenas 28 anos. Quando não se jogam lá de cima, uma outra maneira muito comum também é matarem a família, mulher e filhos, e, a seguir, se suicidarem. Em ambas as modalidades, existe uma dezena de registros apenas nos últimos dois anos. Vladimir Putin e Lula da Silva se dão muito bem, quem sabe nosso estimado presidente tenha uma boa narrativa para esta série de coincidências.

Salvador

NADA SE APAGA

A morte na Rússia do paramilitar do Grupo Wagner que liderou o motim contra o Kremlin é emblemática do que ocorre em regimes autoritários. Essa morte se soma às mortes suspeitas dos adversários de Putin, políticos e empresários, que aconteceram nos últimos tempos. Somente o tempo que está à nossa frente poderá um dia esclarecer tais acontecimentos, posto que nos tempos de hoje nada mais se apaga na presença das tecnologias agora existentes, que podem mostrar o que os regimes tentam camuflar.

Rio de Janeiro

REDEMOINHO

Cresci num mundo em que a Europa Ocidental era um modelo. Os EUA eram os mocinhos e xerifes do planeta, a URSS era a vilã distante e decadente, a China era um monte de nada, onde se plantava arroz e andavam de bicicleta, o Japão era o país mais avançado do mundo e o Brasil era o país do futuro. O futuro chegou e o Brasil está ainda mais caótico. A Europa é uma bagunça, a Rússia virou a máfia mundial, a China comanda o tabuleiro geopolítico e socioeconômico, a Coreia do Sul é sinônimo de inovação, enquanto o Japão envelheceu e nada, absolutamente nada é certo ou garantido. Que redemoinho!

Porto Feliz

O NOVO BRICS

O grupo do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), insatisfeito com a ONU (que engloba todos os países), o G7 (composto pelos sete países mais ricos) e o G20 (ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias mais a União Europeia), sob nova dinâmica, com Dilma Rousseff na presidência do seu banco, em franca expansão, contará com novos integrantes a partir de 2024: Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. O Brasil, com uma crescente dívida e repleto de problemas internos, é o patrono da ampliação do Brics, quando deveria, apoiando a verdadeira democracia, se lembrar de que quase 50% da nossa população não dispõe de água encanada nem coleta de esgoto, de que é preciso valorizar a educação e a infraestrutura, objetivando reduzir o desnível social e melhorar a vida dos brasileiros para, quem sabe, a prometida cervejinha e o churrasco nos fins de semana.

Vila Velha (ES)

CINTURÃO CHINÊS

Quando o economista Jim O’Neill criou o acrônimo Bric (Brasil, Rússia, índia e China), sua intenção era associar quatro países que se destacavam pelo seu potencial de crescimento. Não vislumbrava a criação de um bloco que reunisse entidades sem nenhuma unidade. Com o tempo, o então Bric, depois Brics, se tornou uma criação anacrônica. Com a inclusão de novos integrantes, conectados pela sua heterogeneidade, com o quixotesco apoio de nossa diplomacia, a China conseguiu um cinturão de satélites, sem ter de efetuar qualquer lançamento. Sobrou para o Brasil (mais) uma perda de relevância. Cairemos de 20% para 10%. A nova entidade faz jus ao nome: Bricabraque.

São Paulo

BRASIL, CHINA E O CONSELHO DA ONU

A China quer tornar o Brics mais influente do que a ONU, onde ela (China) passaria a dar as cartas. Na ONU, onde estão os EUA, ela jamais dará as cartas. Idiota o Brasil, se entrar na onda da China. De nada adiantará conseguir um assento no Conselho de Segurança da ONU, se o Brics tiver maior influência que a ONU. Gostaria de saber o que melhorará na vida dos brasileiros se o Brasil tiver assento no Conselho de Segurança da ONU.

Prados (MG)

DEMAGOGIA

Em seu périplo pela África, após a cúpula do Brics, Lula veio com sua velha conversa fiada dizendo que o amor vence o ódio, mas se recusa a condenar a Rússia pela invasão e matança de civis na Ucrânia, apoia ditaduras latino-americanas e africanas, destila sua verborragia contra os bolsonaristas e compra votos no Congresso para atender a seus interesses. Este é o verdadeiro demagogo que, para nossa infelicidade, governa o País pela terceira vez.

Avaré

O STF E A MACONHA

Está correto o voto do ministro Cristiano Zanin ante o projeto de descriminalização do porte de maconha “para consumo próprio”. A questão não é redutível ao binômio esquerda ou direita, uma moldura simplória e empobrecedora. Liberar o porte para consumo próprio só vai acentuar o viés racista que sempre predominou nas detenções, como mostram as estatísticas da população presidiária. A polícia vai andar de balança em punho? Vai ficar contando as folhinhas da erva? Ou vai logo meter pobres e pretos no camburão? É inacreditável que uma questão tão óbvia entre na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) e o referido colegiado gaste seu tempo tão bem pago discutindo essa irrealidade, ante problemas tão graves que assolam nosso triste país.

Rio de Janeiro

O VOTO DE ZANIN

A mais recente decisão contrária à descriminalização do porte de maconha de Cristiano Zanin no STF não deixa de surpreender, pois, apesar do voto favorável ao juiz de garantias, o mais novo ministro da Corte não parece seguir de acordo com o esperado pelos petistas. Contudo, isso não seria uma surpresa, afinal é só observamos outros ministros indicados por presidentes petistas que, com raras exceções, não seguem os ideais do partido, enquanto indicados por outros presidentes, sim. Levando isso em conta, podemos dizer que o partido tem um dedo podre para ministros?

São Paulo

BOM MOÇO

Impressiona como o amadorismo, o personalismo e a negligência conduzem os destinos do nosso país. Isso sem falar das notórias incompetências, corrupções e demais mazelas tão próprias das sociedades imaturas, deseducadas e pouco afetas aos progressismos. O neófito e novo ministro do STF, Cristiano Zanin, em seu voto parcialmente contrário à não criminalização de porte de maconha, fundamentou-o com pareceres que são contraditados por toda uma literatura técnica específica dos temas por ele elencados como justificantes. Ora, senhor Zanin, atente-se aos interesses maiores, sociais, de sua atuação no Corte Suprema e desça de seu palanque de bom moço, símbolo de um atraso que por demais perdura e teima em se emancipar de nosso passado paternalista, autoritário-machista e mandamental-religioso. Toda uma nação agradecerá!

Rio de Janeiro

PODERES USURPADOS

Da maneira como as coisas andam acontecendo no Brasil, o caos nos espera. Afinal, como mostrou a matéria Supremo avança na descriminalização apenas do porte de maconha no Brasil (Estado, 25/8, A13), uma legislação criminal está sendo agora redigida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). E, no Parlamento, as tais emendas parlamentares, na prática, conferem ao Legislativo o poder de ordenador de despesas. Onde e quando essas aberrações vão parar? No caso do STF, sem vinculação direta com o voto popular, a correção vai ser bem mais complicada.

São Carlos

DIA DO PATRIOTA

Seria o Dia do Patriota feito para a celebração dos idiotas?

Rio de Janeiro

DOAÇÕES

Pergunta que não quer calar: como as doações feitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro somaram R$ 17,1 milhões, enquanto o Criança Esperança deste ano, com maciça veiculação da TV líder de audiência e artistas populares engajados, alcançou somente R$ 13,6 milhões?

São Paulo