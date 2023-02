Câmara dos Deputados

Generosidade

A generosidade do deputado Arthur Lira para com seus pares ao custo de R$ 70 milhões, e o salário dos deputados chegará a R$ 41.650,92, com aumentos previstos até 2025, é uma afronta aos brasileiros que assistem aos próprios ganhos sendo reduzidos a cada dia pela inflação, quando têm emprego, e aos miseráveis que chegam a números estarrecedores. Esses R$ 70 milhões seriam uma ajuda para os Yanomamis na emergência em que se encontram. Já passou da hora de a classe política repensar o compromisso que tem com o Brasil e não aceitar mais aumento em seus próprios ganhos.

Jane Araújo

Brasília

*

Governo Lula

Golpe no PT

O impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe para o PT, pois, com o presidente Michel Temer no seu lugar, foi criada a Lei de Responsabilidade das Estatais, emenda constitucional do teto de gastos públicos e reforma trabalhista. Realmente, um grande golpe no Partido dos Trabalhadores.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

Desinformação

Conforme a proposta de exclusão de postagens com fake news, o perfil do presidente Lula da Silva deveria ser bloqueado por divulgar uma mentira ao chamar de golpe o impeachment legal da ex-presidente Dilma.

J. B. Maroni

São Paulo

*

Exemplo de JK

O editorial Falta grandeza a Lula (27/1, A3) me remete ao presidente Juscelino Kubitschek. O ex-presidente é o avesso do atual. JK chegou a perdoar os revoltosos de Aragarças, enquanto Lula continua destilando ódio, rancor, vendetta e, pior, ofendendo as instituições, a exemplo de seu antecessor, ao desqualificar o Congresso, o Supremo e a Constituição qualificando o impeachment de Dilma como “golpe”. Lamento encontrar um apedeuta na Presidência da República. Ele não sabe priorizar os interesses do País, trocando-os pela política rasteira do “nós contra eles”. Nós saímos da caldeira e caímos no caldeirão.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

*

Mentira institucionalizada

Falta grandeza a Lula para somente dizer verdades. Chega de mentiras neste país. O povo não aguenta mais ouvir mentiras em todos os níveis, e agora ter que ouvir e ler, também, mentiras institucionalizadas.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

*

Oposição consistente

Sobre o atual presidente eleito dizer no Uruguai que o impeachment de Dilma foi um golpe, para aqueles eleitores que apostaram no surgimento de uma terceira via para que o País pudesse sair dessa polarização, são esses os momentos em que uma oposição consistente deve ser criada, como opção de uma terceira via futura, respondendo à altura contra discursos demagógicos e mentirosos com firmeza, clareza e consistência, e não se acovardar como fazia o PSDB, de triste memória democrática. A oposição consistente que se espera é que, a cada fala distorcida, demagógica e ideológica que afronte a verdade e a justiça, seus líderes possam mostrar-se indignados, formando assim uma memória com o eleitorado que pensa o País e que espera um dia poder sair dessa polarização.

Paulo Chiecco Toledo

São Paulo

*

Animal de estimação

Amigo de quatro patas

Seja no Minhocão (Os latidos de parabéns para São Paulo, 25/1, C2) ou em qualquer lugar do País, os cães fazem jus à fama de “melhores amigos do homem”. Os doguinhos são um exemplo de amor e lealdade incondicionais aos seus donos. Como resistir a um abanar de rabo, a uma lambida carinhosa ou a um olhar daqueles que despertam em nós, humanos, os mais profundos sentimentos? Por isso, o conselho está dado: não compre um cão, adote. Opções não faltam nas vias públicas e nas ONGs de proteção animal Brasil afora. São milhões de cachorros abandonados, à procura de alguém disposto a resgatá-los, acolhê-los e a oferecer-lhes toda a atenção, carinho e cuidado que merecem. Amigos, especialmente os de quatro patas, são para a vida toda.

Celso Nobuo Kawano Junior

Embu das Artes

*

DESTINO DE REPASSES

Ministério da Saúde anuncia repasse de R$ 600 milhões aos Estados e municípios para reduzir filas de cirurgias. Enquanto isso, o Ministério da Cultura anuncia que vai liberar R$1 bilhão de incentivo à cultura. Que tal pelo menos trocar as verbas?

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

EXCLUSÃO DE POSTS

Sobre a matéria Governo Lula pedirá retirada de posts que considerar ‘desinformação’ (Estado, 26/1, A6), o problema é saber qual é a “desinformação” que Lula entende ser uma “desinformação”. Na verdade, os brasileiros não esperam que tais “desinformações” se refiram ou que estejam relacionadas ao seu próprio desgoverno. Afinal, seria muita petulância, não é mesmo?

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

PERFIL BLOQUEADO

Os discursos e o perfil do presidente da República também serão bloqueados quando informarem que o impeachment de Dilma Rousseff foi golpe ou isso só vale para os “eles” e não para os “nós”?

Ely Weinstein

São Paulo

*

FIM DO MANDATO DE SERRA

Ao se aproximar do fim do mandato do Sr. José Serra, queria através do Estadão, prestar as mais justas homenagens pelo simples fato de ter exercido não só este, mas todos os mandatos a ele conferido de forma exemplar. Sentiremos sua falta. Muito obrigado.

José Roberto Palma

São Paulo

*

REELEIÇÃO DE ARTHUR LIRA

Até ontem, Arthur Lira era visto como o pior presidente da Câmara dos Deputados por ter se aliado ao centrão e o tal orçamento secreto, tão debatido na campanha eleitoral. Bastou uma conversa ao pé do ouvido com Lula da Silva, Lira virou o melhor candidato para presidir novamente a Câmara dos Deputados. E como fazer bondade com chapéu alheio é fácil, Lira distribuiu cerca de R$ 70 milhões em benesses para garantir apoio a sua reeleição. São R$ 9,3 mil para gastar com combustíveis, R$ 4,1 mil para outras despesas, além do reajuste de R$ 7 mil no salário dos deputados a partir de abril. A bondade não para por aí, tem o auxílio-moradia que passa de R$ 4,2 mil para R$ 8,4 mil, beneficiando assim os 513 deputados, até mesmo aqueles que já moram em apartamentos cedidos pela Câmara. Como se pode notar, não há dificuldades nesse Brasil onde os sonhos são regados a muito dinheiro. Tudo isso em troca da aprovação de projetos de interesse do governo. Com relação à Câmara, Lula nadará de braçada, pois todos foram cooptados. Resta saber como será no Senado Federal, que ao que tudo indica também deverá ficar de joelhos ao governo. E o povo terá de ficar de joelhos esperando por um aumento de R$ 18,00 no salário mínimo. Onde está mesmo a Justiça desse país?

Izabel Avallone

São Paulo

*

BENESSES AOS DEPUTADOS

Incrível a repetida postura de muitos políticos de carreira. Arthur Lira usa dinheiro do contribuinte para dar benesses aos deputados e conseguir a presidência da Câmara dos Deputados, sem nenhum constrangimento. Uma vergonha.

Luiz Frid

São Paulo

*

COMBATE À DESINFORMAÇÃO

A princípio, vejo como interessante e necessária a iniciativa de combate à desinformação proposta pela recém-criada Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, subordinada à Advocacia-Geral da União (AGU). No entanto, cabe salientar que há uma linha tênue que separa essa atitude legítima da prática reprovável de censura. Assim, é necessário que, antes de colocar tais ações em prática, a AGU dialogue com a classe política, bem como com especialistas da área, ONGs e a sociedade civil organizada. É só a partir do debate público e de acordos firmados entre as partes que as fake news podem e devem ser invalidadas e excluídas. A democracia agradece.

Celso Nobuo Kawano Junior

Embu das Artes

*

RELAÇÃO COM PAÍSES VIZINHOS

O Sr. presidente do Brasil virou o Papai Noel das Américas. Sai para viajar e leva o caixa do BNDES cheio de benesses a serem distribuídas em obras nos países governados por amigos dele. Talvez use o mesmo método de financiamento já realizado com Venezuela e Cuba. Ficam com as obras e nós, brasileiros, com o mico. É inteligente dar empregos para os vizinhos quando aqui a taxa de desemprego é alta? Invista em obras aqui. Há tanto a ser feito. E também cumpra suas promessas de campanha: salário mínimo de acordo com preceito constitucional e imposto de renda justo.

Claudete Restani

Piracicaba

*

FALTA GRANDEZA A LULA

Em relação ao editorial Falta grandeza a Lula (Estado, 27/1, A3), gostaria de comentar que, no meu entender, desde o início não se pôde esperar grande coisa desta nova administração do governo federal, tendo em vista que ela foi escolhida apenas como um ‘mal menor’, nada mais. A alternativa seria continuar a premiar com o poder a administração anterior, com as consequências previsíveis para a vida democrática nacional. A sofrida população brasileira já não tem sequer o luxo da ilusão sobre qualquer reversão da triste situação de contínua decadência econômica, social e moral do nosso País. O noticiário diário já comprova que o que interessa nesta nova administração é a luta pelo poder e pelas benesses que dele decorrem, bem como a utilização dos recursos do governo para ajudar países como a Argentina, Cuba e Venezuela. Pouca coisa a mais. A única coisa que o Brasil clama, portanto, é por normalidade, que as pessoas comuns e os empresários possam trabalhar e tocar suas vidas em relativa paz e estabilidade, enquanto testemunham impotentes toda a ineficiência na aplicação dos recursos federais que a contínua luta pelo poder traz. E que esta administração federal possa passar o bastão democraticamente, na próxima eleição, de preferência a alguém que defenda os ideais democráticos previstos na Carta Magna de 1988 e tenha real interesse em trabalhar duro para finalmente colocar o Brasil na posição de destaque mundial que ele merece.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

*

DÉJÀ VU

O editorial (Falta grandeza a Lula, 27/1, A3) aborda com muita propriedade as falas e comportamento do atual chefe do Executivo brasileiro, Lula da Silva. Entretanto, as razões da desesperança que nos assola há décadas é muito mais profunda. Focando em dois exemplos, o déjà vu do aumento do número de ministérios se presta a fidelizar supostos aliados, jamais para aumentar a eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados à população. Persiste, também, o hábito de atacar o gestor anterior, porém preservando o próprio cachimbo entortando a boca. No Legislativo, assiste-se o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, torrar dinheiro público aumentando as cotas de gastos parlamentares, com destaques para combustível e aluguel, com essa última cota beneficiando até os deputados que habitam apartamentos funcionais. No Judiciário, a medida que nos distanciamos das rápidas e acertadas medidas de confinamento e responsabilizações dos predadores de 8 de janeiro último, percebemos desanimados que ministros, desembargadores, juízes, promotores e procuradores, confinados em palácios pelo Brasil afora, continuam com 60 dias de férias ao ano, acrescidas do recesso de final de ano, inclusive com a prática de vender o período não usufruído, solicitando indenização compensatória. Tudo dentro da legalidade, claro. Em resumo, persiste a constatação de que, além da inútil elasticidade ministerial e das trocas funcionais a cada novo governo, nada muda nos Poderes da República brasileira, porque vestem a roupagem de um reinado onde os súditos-servidores, graças às artimanhas historicamente urdidas, seguem protegidos pelo reinante da ocasião, enquanto nós cidadãos, não passamos de plebeus pagantes das faturas desses escárnios. Quando será que viveremos uma autêntica democracia, onde efetivamente teremos o poder de coibir esses escárnios?

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

PAÍS DE PAPEL

Assim como na boate Kiss, o não cumprimento das ações do Supremo Tribunal Federal (STF) aos povos Yanomamis no governo anterior e agora com a criação de nova guarda para proteger o governo e inúmeras outras leis, este é o país dos papéis, basta estar no papel, agora fiscalizar e cobrar o escrito, esquece.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

VERDADEIROS DONOS DA TERRA

Infelizmente parece ter sido necessário acontecer tantas mortes de índios Yanomamis para se perceber quem são os verdadeiros donos da terra e a importância vital dos rios para suas sobrevivências. Choramos tardiamente a perda dessas vidas. Não ouvimos os tantos gritos de socorro, pois foram calados por ambição de muitos. Basta. Está na hora de lembrar que eles são seres humanos e cada ser humano é importante demais.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

Bauru

*

USO VIL DO CARTÃO CORPORATIVO

Fiquei enojado ao ler o editorial Uso indecente do cartão corporativo (Estado, 26/1, A3). Esse levantamento feito pelo Estadão em parceria com a agência Fiquem Sabendo, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), analisou milhares de notas fiscais, que demonstram como Jair Bolsonaro não tinha apreço nem zelo no uso dos recursos públicos. Ou seja, se promoveu às custas dos contribuintes, sem que tivesse interesse público, e, em horário que deveria estar trabalhando no Planalto, gastou R$ 100 mil em cada uma de suas motociatas, e ainda pagou lanches a todos os seus assessores e servidores que participavam. Um escárnio. Existe até supostos saques em dinheiro para bancar despesas de seus familiares. Na realidade, esse irresponsável e incendiário, hoje fugitivo nos EUA, ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentando um golpe de Estado, também incitou seus apoiadores para os atos terroristas ocorridos em Brasília. E ainda carrega nas costas o seu abandono com o povo Yanomami, que na sua gestão milhares destes por falta de alimento estão desnutridos, centenas já faleceram por ausência total de atenção médica. O que se viu são cenas de holocausto. O que se espera, dentro dos preceitos da Constituição, é que Bolsonaro fique inelegível, condenado e preso como traidor da Pátria.

Paulo Panossian

São Carlos

*

BRASIL, PAÍS IMATURO

A célula mater de todo país é a família. Se as famílias vão bem, o país vai bem. Toda família tem seus sonhos, erros e acertos. Com os erros se aprende. O sucesso dos filhos é o objetivo dos pais. Educação e bons exemplos são fundamentais para o desenvolvimento. A vida é uma universidade e nos ensina que, para dispor de bom ensino, moradia própria, viagens e reserva para aquisição de algo mais caro ou emergência, é preciso, desde sempre, economizar e ter sobriedade nos gastos, caso contrário nada se consegue. Não importa se o salário é pequeno ou de milhões, tem que poupar para sobrar. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Na família também é assim. O governo é uma família grande que precisa de rígido controle econômico para investir e melhorar a condição social do seu povo, mas infelizmente o Brasil, com 522 anos, ainda é um adolescente, travesso e inconsequente filho de pai rico. Ainda temos muito que aprender.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

*

ACIDENTES COM MOTOS

Proponho duas soluções para diminuir os acidentes com motos em São Paulo: a mais simples é adequar os radares de velocidade ao longo da via para medição pela traseira, e não pela frente, pois os motociclistas já mapearam o tipo e passam em excesso de velocidade em todos os pontos de radar frontal. A segunda é utilizada há mais de uma década e consiste em registrar e calcular a velocidade média do veículo, entre pórticos de controle ao longo da via, evitando, portanto, aquela “esticada” entre radares e que, se implantado nas Marginais inicialmente, teria resultados práticos imediatos e mensuráveis. Os pórticos com radar e identificador de placa registram o horário de passagem em cada estação e calculam a velocidade média, aplicando as sanções correspondentes em caso de excesso, e melhorando a educação dos motoristas com a correta divulgação nas mídias. A via toda fica mais tranquila rodando continuamente na velocidade estabelecida, e a fiscalização mais eficiente, com consequente redução de acidentes. (Referência: Sistema Tutor – Itália).

Alvaro Guidotti

São Paulo