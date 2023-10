Meta fiscal de 2024

Em quem confiar?

Quem tem amigos como Lula não precisa de inimigos. Há dez meses o ministro Fernando Haddad batalha para convencer o Legislativo (e os agentes econômicos) de que a reforma tributária é essencial para alcançar a meta de déficit zero em 2024, tentando gerar uma perspectiva de prazo mais longo sobre a responsabilidade fiscal. Simone Tebet, por sua vez, reforça a ideia de que, se a reforma não sair do Congresso como proposta pelo governo, ainda tem carta na manga para manter essa meta fiscal. Mas eis que o chefe vem a público e diz que meta fiscal não é dogma, que “dificilmente” chegará ao déficit zero no ano que vem e que não vai cortar gastos. Não tem forma melhor de mostrar falta de projeto de governo nem de solapar auxiliares.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Governo e Congresso

Troca do comando da CEF

Partidos políticos, em campanhas eleitorais, negam a correlação entre ocupação de cargos públicos e os votos que dão no Congresso, como ocorre agora, no caso da Caixa Econômica Federal (CEF), entregue a um escolhido de Arthur Lira. Quando chegam ao poder, isso muda. O PT especialmente, recentemente um críticos desses atos, tornou-se campeão nisso neste governo e opera no atacado. Ensina, mas não pratica. É um mantra. E nós, pobres pagadores de extorsivos impostos, assistimos a isso sem nada poder fazer. Pobre país!

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

Crime organizado

Cenário de guerra

Não é só pela fumaça dos 35 ônibus incendiados que o Rio de Janeiro parecia ser a Faixa de Gaza, como Lula constatou. A governança do Estado do Rio, com as milícias e o tráfico constituindo um poder paralelo impondo seu mando sobre a população, torna ainda mais real a comparação com aquela região conflagrada.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

*

Segura que o filho é teu

Não é por questões institucionais que Lula não quer intervir no Rio de Janeiro na questão da segurança pública, mas para evitar assumir para si uma questão que só lhe causaria desgaste. A segurança pública, especialmente no Rio, é como caso de cobra criada, desde o tempo dos reis do bicho, vistos pitorescamente como simpáticos contraventores patronos de escolas de samba. Mas as gerações seguintes viram potencial na venda de drogas para atender a um crescente mercado consumidor interno e, depois, internacional. O negócio deu certo e chegou à situação atual, representando um ativo segmento econômico, mais organizado e poderoso que as instituições de Estado encarregadas de combatê-lo. Está infiltrado nos Três Poderes. Tem um plano de negócios que abrange setores legais e ilegais, em que aplica os recursos primários obtidos: construção civil, transporte de cargas, comércio de combustíveis, pecuária, venda de madeira e garimpo ilegal, etc. Além das fronteiras, tem joint ventures com quadrilhas colombianas no tráfico para a Europa por barco, avião e até conduzindo minissubmarinos de drogas da Amazônia até a Espanha. Consta que também investe no mercado de capitais como a Bolsa de Nova York. Diante desse poder, é lícito perguntar: como o governador do Rio, que só deseja aumentar as penas sem prender bandido, ou as atitudes burocráticas, imediatistas e os planos desenhados em toalhas de bar do prolixo ministro Dino, desorganizadamente, conseguirão enfrentar o crime organizado? Ou a solução Mandrake está em criar um ministério?

Alberto M. Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Ataques a tiros

Controle de armas

Os ataques a tiros na escola de Sapopemba, em São Paulo, e nos EUA são tristes exemplos do perigo associado à defesa irrestrita do acesso a armas. A disseminação de armas de fogo sem controle adequado é um equívoco perigoso que precisa ser combatido com veemência. Nos dois países, vidas são ceifadas e comunidades são abaladas por causa da facilidade com que armas caem nas mãos erradas. A segurança nas escolas deveria ser prioridade, e isso implica não só regulamentar o acesso a armas, mas também educar para a resolução pacífica de conflitos. Combater a disseminação de armas é essencial para proteger vidas e promover um ambiente escolar seguro.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

STF: RETOMADA DE IMÓVEL SEM DECISÃO JUDICIAL

Conforme noticiado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela retomada de imóvel sem decisão judicial. Isto posto, indagamos se o STF realmente é “guardião” da Carta Mandamental, sendo certo que está fazendo letra morta de algumas de suas cláusulas pétreas, sendo elas o direito de ampla defesa e do contraditório, ambos constitucionalmente garantidos. Tal ato/fato nos faz repetir o extraordinário Ruy Barbosa: “Saudade da justiça imparcial, exata, precisa. Que estava ao lado da direita, da esquerda, centro ou fundos. Porque o que faz a justiça é o ‘ser justo’. Tão simples e tão banal. Tão puro. Saudade da justiça pura, imaculada. Aquela que não olha a quem. A que não olha o bolso também. Que tanto faz quem dá mais, pode mais, fala mais. Saudade da justiça capaz”. Outrossim, nos fez recordar que o já saudoso ministro Marco Aurélio Mello deixou registrado que “a Constituição federal não há de ser tida como um documento lírico, que pode ser metamorfoseado em função dos acontecimentos e da vontade das maiorias reinantes”. Pede a verdade que se diga, que o precipitado ministro também deixou assentado que: “Se nós queremos a observância das regras jurídicas, nós temos de dar o exemplo obedecendo-as, sempre fundamentado nas leis”.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

JULGAMENTO DO 8 DE JANEIRO

Impressiona a operosidade atual do STF quando comparada com questões a seu encargo que às vezes passam anos à espera de um julgamento final e decisivo. Nessa demora, alguns casos terminam em sua nulidade pela prescrição dos mesmos. Essa “operosidade” está concentrada no julgamento de réus envolvidos naquele dia 8 de Janeiro, quando levados pela politicalha promoveram um quebra-quebra em sedes de órgãos do governo federal. O episódio foi classificado como tentativa de “golpe de estado”, mas foram sequer ouvidos disparos de fuzis ou explosões de granadas, o que inicialmente caracterizaria um movimento político. Vamos acompanhar a operosidade do STF, quando depois de julgar todos os envolvidos, espera-se a mesma velocidade para tratar de resolver questões jurídicas comuns.

Laércio Zannini

spettro@uol.com.br

São Paulo

*

CENTRÃO, VEM PRA CAIXA

Refém do “Centrão” para exercer a Presidência, vez que não tem maioria no Congresso, o presidente Lula da Silva deu de mão beijada o comando da Caixa Econômica Federal a um indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Centrão, vem pra Caixa você também. Vergonha!

J.S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

A NOVA MOEDA BRASILEIRA

Para ter apoio do Centrão, Lula está trocando o real por uma nova moeda: Lira. Há quem afirme que o presidente da Câmara dos Deputados já manda mais que o presidente da República. A cada dia, ganha novos cargos, e até seu filho, sócio da Omnia 360 – empresa que representa veículos de mídia e negocia verbas de publicidade da Caixa –, está agora em mãos de aliado de Lira. A forte moeda Lira promete se valorizar ainda mais com novas barganhas por cargos da administração pública que estão em negociação. Lira forte, Lula fraco.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

REFORMA TRIBUTÁRIA

No Congresso Nacional, a reforma tributária se erguia como promessa de justiça e equidade, mas foi subjugada por interesses sombrios que não ecoam os anseios do povo ou dos setores realmente produtivos. As palavras eram belas, os discursos grandiosos, mas nos bastidores as intenções eram outras. Como uma trama de sombras, os poderosos manipularam a proposta da reforma tributária, desfigurando-a em prol de seus privilégios. A carga tributária pesa sobre os ombros da Nação, mas a reforma, prometendo alívio, tornou-se um simulacro de mudança. O Brasil, com seu olhar sensível, assiste a essência da desfiguração, onde as palavras se distanciaram da realidade e os interesses obscuros abafaram o clamor do povo.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

CUMPLICIDADE ODIOSA

Quem justifica degoladores de nenês que mantêm muitas crianças sequestradas em seu poder não vale absolutamente nada.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

CRIANÇAS NÃO DECLARAM GUERRA

No bom artigo de Fernando Gabeira Crianças não declaram guerra (Estado, 27/10, A6), a boa intenção esbarra no propósito destes povos beligerantes. Estas crianças não crescem em espaço saudável pois, tanto para judeus como para palestinos, o outro não deveria existir. Tal é o tamanho do ódio direcionado ao outro que as ações são sempre para exterminá-los, o que não abre espaço para amar os seus. Cuidamos de crianças pela expectativa de que elas convivam, aprendam e cresçam com iguais e diferentes. Impossível gerar cidadãos se o propósito da vida é a morte do outro. E, o mais grave, se a violência, o ódio, a mentira e a morte são propósitos, será que estes propósitos terminariam com o aniquilamento do outro? Ou esta violência e ódio seriam direcionados para outro povo ou mesmo para dentro de seu povo? Não esqueçamos que o treinamento que recebemos na infância e na adolescência, somados a nossa carga genética, determina nossos passos em qualquer tipo de futuro.

Carlos Ritter

carlos_ritter@yahoo.com.br

Caxias do Sul (RS)

*

A INDOLÊNCIA PALESTINA

Por vezes me pergunto como os palestinos que residem na Faixa de Gaza enxergam a situação. O grupo terrorista Hamas os usa como escudos humanos. O Hamas quer fabricar o maior número de vítimas – palestinas – possível. Como essa gente pode apoiar ou fazer vista grossa para o câncer que os corrói? A falta de união para combatê-los é preocupante. Cortariam o mal pela raiz.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

O SÉCULO DOS TERRORISTAS

O século 20 foi o século das grandes guerras e revoluções. O século 21 começou e continua sendo o século do terrorismo. Das grandes potências, aos pequenos países e organismos como a ONU, parecem impotentes no combate ao terrorismo, a nova maneira de luta política dominante no mundo inteiro. Combater terroristas é muito mais difícil e complexo que o combate a um exército estrangeiro. Não há solução para o horror ao terror.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ONU NA RESOLUÇÃO DE GUERRAS

É sabido que a ONU não consegue nenhuma resolução ao longo dos tempos nos conflitos pelo mundo, mas, já que o Catar e o Irã mantêm financeiramente o Hamas, por que não intercedem para a libertação dos reféns prisioneiros? Como sempre, Israel é o único acusado de todas as mazelas na região.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PAZ SEMPRE

O Conselho de Segurança da ONU tem as mesmas características de uma assembleia de condomínio com representantes de apartamentos com três, dois ou um dormitórios, com diferentes pagamentos, opiniões e interesses, mas sempre tem um único voto nas decisões propostas. A diferença é que vence a maioria. Tanto na ONU como no condomínio, o bom senso dos participantes, respeito às diferenças e conhecimento dos direitos individuais garantem a paz.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

FIM DA ERA PERONISTA?

Tudo indica que a era peronista pode estar chegando ao fim na Argentina. Apesar de o candidato que representa essa corrente política – o atual ministro da Economia, Sergio Massa – ter vencido o primeiro turno com 36,7% dos votos, como uma ducha de água fria, a terceira colocada, com 23%, Patricia Bullrich, confirma seu apoio ao extremista Javier Milei, que ficou em segundo lugar, com quase 30% dos votos. Neste caso, entre a cruz e a espada, o eleitor argentino zonzo e angustiado não sabe o que fazer nem qual destino dar ao seu país, com seu voto no próximo dia 19 de novembro, segundo turno da eleição. Eleger um candidato como o atual ministro da Economia, Massa, que entrega uma economia em frangalhos, inflação de 140% ao ano e índice de pobreza de 40% ou eleger um presidente com ideias malucas como Milei, que deseja fechar até o Banco Central e cortar relações com o Brasil?

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

‘FAIXA DE GASTA’

“Quando precisa de gás para sua casa, em uma favela da zona sul do Rio de Janeiro, Pedro (nome fictício) compra o produto em um dos pontos de revenda na comunidade. O gasto atualmente chega a R$ 146 pelo botijão de 13 quilos. Fora dali, no ‘asfalto’, o mesmo botijão pode ser adquirido por cerca de R$ 100, mas essa não é uma alternativa possível nem para Pedro, nem para seus vizinhos”. Da mesma forma, todos os serviços prestados são sobretaxados, o comércio local é obrigado a pagar taxas, até negócios imobiliários são afetados. Isso se chama “Faixa de Gasta”. Os moradores das favelas e comunidades do Rio de Janeiro são reféns de traficantes e milicianos: quanto mais pobre, mais gasta. O governo ignora essa força e não participa dessa guerra que só tem um vencedor: os bandidos. E assim o pobre sofre cada vez mais.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ESCURIDÃO DA MANHÃ

O impressionante fenômeno da instabilidade temporal da última quinta-feira (26) no Rio de Janeiro, quando às 7h15 da manhã parecia noite, mostra como a natureza sofre as influências das alterações climáticas. Para acalmar a população carioca, o jornalismo profissional usou na hora todas as suas ferramentas para explicar o fenômeno, e assim a normalidade voltou a seguir seu rumo.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SISTEMAS ‘S’

O artigo do professor José Pastore (Estado, 26/10, B8) sobre o sistema S – Senai, Senac, Senar, Sesi e Sesc – é muito interessante e precisa ser lido pelos políticos e pelo presidente Lula, que diz ter feito curso de mecânico. O PT, aliados e outros políticos estão sempre querendo interferir nas verbas do sistema S. Sou usuária do Sesc em dois cursos e só tenho a elogiar. Nos poupe!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo