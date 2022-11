Prefeitura de SP

Insistência no barulho

Na contramão das reclamações da população contra o aumento do barulho em São Paulo, as autoridades municipais e setores interessados na elevação do nível de ruído permitido apresentam argumentos que contrariam normas e recomendações da ABNT e da Medicina – excesso de ruído pode causar danos permanentes ao ouvido humano. Na primeira votação, os vereadores aprovaram um substitutivo que eleva de 55 decibéis para 85 decibéis a média de barulho permitido em shows e grandes eventos. Diante da repercussão negativa, diminuíram o teto. A lei atual, do Psiu, estabelece os limites de 55 dBA, à noite, e de 50 dBA, na madrugada. O secretário executivo de Gestão da Prefeitura argumenta que a medida pretende dar segurança jurídica aos eventos realizados na cidade, e diz que o patamar de ruído que foi determinado tem relação com legislação federal. “Há uma legislação federal que determina que o trabalhador exposto aos limites de 85 decibéis por mais de oito horas teria direito a um adicional de insalubridade. Por isso o limite de 85 foi considerado. A partir de uma proposta conjunta com os vereadores, a gente chegou a este número de 75 decibéis”. Ora, não tem lógica nem cabimento tratar a população da cidade toda com base numa norma da CLT sobre adicional de insalubridade do trabalhador sujeito a tal nível de ruído. Neste caso, os moradores teriam direito a uma compensação dos empresários, pela perda progressiva da audição? Tem razão o físico Marcelo de Mello Aquilino, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), ao dizer que “este nível de 75 dBA ainda é alto diante dos 55 e 50 dBA. Além de ser excessivo, estaremos indo na contramão do mundo, que está trabalhando na redução dos limites, e não aumento deles”.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

Transição de governo

A escolha de Lula

Na semana passada, Fernando Haddad se apresentou numa reunião com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) como provável futuro ministro da Economia. Após sua fala, a Bolsa de Valores caiu e o dólar subiu. Era uma reação esperada. Ele não tem condições de assumir essa responsabilidade. Lula precisa resolver se quer enfrentar os graves problemas que o esperam na área econômica ou simplesmente acomodar seus parceiros de partido. As duas coisas ao mesmo tempo não são possíveis. Os quadros do PT não dispõem de nenhum nome confiável.

Celso Battesini Ramalho

leticialivros@hotmail.com

São Paulo

*

E os economistas do Real?

Enquanto todos estavam atentos à equipe que coordenou o Plano Real para colaborar com o novo governo, eis que surge o nome de Fernando Haddad para a pasta da Fazenda. É surreal. Precisamos de seriedade, responsabilidade fiscal e compromisso técnico para debelar nossa realidade de atraso e compadrio.

Carlos Henrique Abrao

abraoc@uol.com.br

São Paulo

*

O ‘trono’ da Economia

Cumprimento o cartunista Kleber Sales, pela inteligente leitura do cenário da transição ao apresentar, no Estadão de 26/11 (A2), a charge de Fernando Haddad no trono da Economia. O já contumaz perdedor vai se reinventando eleição após eleição, acomodado à sombra da velha raposa. Renovação, que é bom, nada! Só mudam as moscas.

Joaquim Quintino Filho

jqf@terra.com.br

Pirassununga

*O Q.I. e a vaidade

Enquanto Tarcísio de Freitas usa o Q.I. para montar sua equipe em São Paulo, Lula usa sua vaidade para deixar de fora apoios como o de Simone Tebet e colocar no governo velhos fracassados do PT. Juízo, rapaz!

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

Amigos no Ministério

Penso que começar o governo errando seria acomodar um amigo na pasta da Educação. A educação deve ser a maior preocupação de todo governo. Países que investiram pesadamente em educação saíram na frente em desenvolvimento, geração de empregos e diminuição da violência. É com educação que teremos os melhores economistas, médicos, engenheiros, advogados. Se o MEC continuar acomodando incompetentes, continuaremos patinando. Inconcebível alguém que não conheça a realidade de uma escola gerir uma pasta com tantos desafios. O Brasil merece ser olhado com mais cuidado e responsabilidade nesse quesito.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo









Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SENADOR INSATISFEITO

O senador Marcos do Val reclamou publicamente do salário de R$ 33,7 mil que recebe no Legislativo. E afirmou, ainda, que em sua carreira anterior ele recebia, a cada dois dias, o que ganha mensalmente como parlamentar. No entender de sua Excelência, o senador Marcos do Val, o trabalhador brasileiro que aufere um salário mínimo mensal de pouco mais de R$ 1.200,00 deveria pensar o que de suas alegadas dificuldades financeiras? Que o melhor deveria ser ele, senador, abandonar a política e voltar a fazer o que fazia? Que o Legislativo brasileiro deveria, então, ser exercido por quem se dispusesse a receber apenas um salário mínimo como remuneração? Que a Receita Federal deveria averiguar as declarações de renda passadas de quem diz que recebia cerca de R$ 500 mil por mês? Ora, senador, na falta do que fazer e dizer, por que não vai trabalhar, em vez de ficar ridicularizando os trabalhadores brasileiros que não têm a opção entre ganhar muito e ganhar muitíssimo mais que muito?

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

TCHAU, QUERIDO!

Fernando Haddad, alçado à condição de estrela do PT, falou, mas não disse nada, no almoço com executivos da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). E, mesmo assim, é cotado para o Ministério da Economia de Lula. Depois dessa, Haddad deveria seguir o exemplo de Guido Mantega e de Alexandre Frota: dar no pé.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.co

Avaré

*

COM O PÉ ESQUERDO

Com efeito, Fernando Haddad não deve entender bem de economia nem dentro de sua própria casa. Imaginem só no comando da importantíssima pasta da Economia do País, em meio à grave crise econômica que ele atravessa. Se confirmado no cargo, o governo Lula estará começando com o pé esquerdo seu terceiro mandato. A ver...

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CREDENCIAIS

O que pode ser um bom currículo para se tornar ministro? O cotado para ministro da Fazenda, sem dúvida uma das pastas mais importantes de qualquer governo, tem um histórico que não o credencia a nada. Só não foi o pior prefeito da capital paulista porque teve um ainda pior: Celso Pitta. Perdeu as últimas eleições da qual participou, uma para João Doria, no primeiro turno, o que nunca havia acontecido nas eleições paulistas. Perdeu agora, este ano, para alguém que não tinha nenhum histórico político ou cultural para com São Paulo. Portanto, o sr. Fernando Haddad é um incompetente e derrotado. São palavras duras, mas não encontro outras para quem foi um prefeito que saiu com 14% de aprovação e perdeu a última eleição para um “forasteiro”. São essas as suas credenciais para assumir a pasta de ministro da Fazenda. Boa sorte, Brasil.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

‘BATEÇÃO DE CABEÇAS’ NO PT

Com Lula dando logo que eleito o pontapé inicial da senha do retrocesso, ao criticar o mercado e não se comprometer com a responsabilidade fiscal, no grupo de transição de governo a ciumeira petista promove uma literal bateção de cabeças e falta de rumo. Até petistas sensatos ficam estarrecidos com esse amadorismo. E, para piorar, dão pistas de que Fernando Haddad pode ser o ministro da Fazenda. Diante deste horror de atitudes negativas para o futuro do País, mais uma vez, na sexta-feira (25/11) a Bolsa despencou, o dólar subiu e Lula sumiu.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

SOBRESSALTOS

As recentes instabilidades do mercado financeiro, expressas pela grande amplitude de oscilação da Bovespa e pela valorização do dólar, têm origem nos sobressaltos produzidos pela absoluta ausência de um esboço para a futura Economia. O mercado financeiro, apesar de sutil e caprichoso, é também mais perspicaz do que imaginam os convidados a montar o arcabouço do novo governo. Mesmo apresentando alguma inevitável volatilidade nesta fase delicada, é ele também capaz de reagir favoravelmente, desde que disposições consistentes, acopladas a visível competência técnica, sejam inequivocamente vislumbradas. O que não tolera, porém, é a falta de substância das ideias, como evidenciado no recente encontro na Febraban, no qual Fernando Haddad, enviado do presidente eleito, com tinturas de futuro ministro da Fazenda, se tenha mostrado despreparado ao tentar persuadir a plateia presente, o que provocou o significativo tombo da Bolsa de Valores e subida do dólar. Que Lula da Silva não finja de novo uma certa perplexidade com a sensibilidade do mercado, como já o fizera ironicamente por ocasião de anterior reação negativa.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

LULA, MINISTRO DA ECONOMIA

A intensão de Lula em nomear o companheiro Fernando Haddad para o Ministério da Economia é ele mesmo, Lula, ter a última palavra sobre todos os assuntos da pasta. Lula com Haddad na Economia imita Bolsonaro com o general Pazuello na Saúde. Bolsonaro se deu conta de que nenhum médico iria aprovar as sandices criminosas que ele pretendia cometer na gestão da Saúde na pandemia, sabia que precisava de um ajudante de ordens, e não de alguém que tivesse ideias próprias. Bolsonaro nomeou Eduardo Pazuello, tão leigo quanto o próprio Bolsonaro, para executar todas as bobagens e charlatanices a que o País assistiu estarrecido, e deu no que deu: o Brasil teve a pior gestão da pandemia do planeta. Lula sabe que nenhum economista de verdade vai aceitar as bobagens que ele sonha fazer, mas Fernando Haddad vai aceitar e fará tudo o que Lula quiser, sem pestanejar. O mercado já está precificando uma provável gestão Lula como ministro de fato da Economia, Bolsa para baixo e dólar nas nuvens. O estrago só não é maior porque Lula livre, leve e solto na Economia é o caminho mais curto e rápido para o impeachment e a posse de Geraldo Alckmin, algo que agradaria muito ao mercado.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

REFORMA TRIBUTÁRIA

Dá até medo quando escuto que, para Haddad (o queridinho de Lula), a reforma tributária será prioridade no governo do PT. Zíper com cadeado no bolso, conta em Nova York e cinto apertado na cintura! Coisa boa não vem por aí.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

SEM TAPETE VERMELHO

Quando Lula tomou posse em 2003, apoiado por Fernando Henrique, que colocou um tapete vermelho para que a transição fosse suave, não teve outra ideia senão inventar uma herança maldita acusando FHC por ser o responsável. Agora, passados 20 anos, ele vai pagar por essa invenção, porque vai encontrar tudo destruído por Jair Bolsonaro. Terá de conviver com a verdadeira herança maldita.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

E DILMA ROUSSEFF?

Não tenho lido nem visto na TV o nome da ex-presidenta Dilma Rousseff para algum cargo no próximo governo Lula. O PT não pode desprezar uma das maiores “cabeças” deste país.

Ariovaldo J. Geraissate

ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

*

VAGAS PARA PETISTAS

A “mãe do PAC” vai voltar no novo governo do presidente Lula?

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

FUTURO GOVERNO DE SP

Segundo Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab tem habilidade política e é um grande estrategista. Concordo, está sempre com o governo da vez. É feito rato que abandona o barco que está prestes a afundar e pula para o que está à tona. Vide agora, apoia Tarcísio em São Paulo e Lula em Brasília. Realmente, grande estrategista...

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

*

JOÃO AMOEDO

Os ideais que levaram João Amoedo a fundar o Partido Novo encheram muitos brasileiros com esperança de uma política mais limpa, independente, crítica e construtiva. Infelizmente, com a atual direção, o partido mostrou que tem preço. Virou quintal do bolsonarismo. É triste a decisão de Amoedo de deixar o Novo, mas necessária. O partido desandou.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

TRAGÉDIA NO ESPÍRITO SANTO

O assassino de professoras e alunos no Espírito Santo é a face do ódio da serpente nazista, recém-saída do ovo chocado pelo governo de extrema direita, catalisador da perversidade inerente aos monstros anti-humanos. Será necessário um grande esforço para trazer a Nação de volta à sanidade mental e ao bom senso. Precisamos vacinar o povo brasileiro contra o vírus nazifascista.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ATAQUES A ESCOLAS

Os últimos ataques a escolas no Brasil – coisa recorrente, por sinal – confirmam minha convicção de que armas mais matam que protegem. Espero deste novo governo um novo estatuto do desarmamento.

Maria Ísis M. M. de Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

COPA DO MUNDO SEM NEYMAR

Incrível a defesa que o jornalista André Rizek fez do jogador Neymar (Os recados da Copa do Mundo, Estado, 26/11). Para ele, o “insubstituível”, o “melhor jogador da seleção”, entre outros atributos. Na sua opinião, Neymar não precisa jogar bem para ser o melhor. Ele é um comentarista ou um marqueteiro do craque Neymar Jr.?

João Israel Neiva

jneiva@uol.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

MELHOR SEM ELE

Neymar é tão importante que a seleção brasileira é melhor sem ele.

Delpino Verissimo da Costa

dcverissimo@gmail.com

São Paulo

*

O CATAR EM FOCO

A Copa do Mundo e os eventos esportivos em geral proporcionam maior visibilidade da nação sede. É quando tomamos conhecimento de como vivem outros povos e de sua cultura. O Catar é um país de origem árabe, fez parte do império otomano por séculos e, posteriormente, tinha proteção militar inglesa, que controlava a região pelo Golfo Pérsico. Em 1971, o Catar se tornou livre dos britânicos, e com a soberania começou a prosperar com suas riquezas naturais, petróleo e gás. O país é rico, contudo 80% da população é de miseráveis, formada por indianos, nepaleses, filipinos, etc., oriundos de países populosos e de muita pobreza. Os direitos trabalhistas são nulos – uma escravidão involuntária. A religião é muçulmana e os sunitas são a maioria (como os católicos no Brasil). O país não tem eleições, é um negócio de família, e o chefão é chamado de emir. Beber bebida alcoólica em público é proibido, homossexualismo é crime e mulheres são submissas aos homens. Enfim, como pode a Fifa, dona do evento, permitir um país radical e de muitos preconceitos ser sede da Copa? Como?

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré