Greve em São Paulo

Dia complicado

Mais uma greve no Metrô e nos trens paulistas, para complicar a vida da população. Espero que o governador Tarcísio de Freitas agilize a privatização total destes transportes, pondo fim a esta máfia sindical. E, em seguida, reveja as concessões das rodovias.

Moyses Cheid Junior

São Paulo

Poder Judiciário

A indicação de Flávio Dino

A relação de Lula com o Supremo Tribunal Federal (STF), que esteve abalada nos últimos dias com a aprovação da PEC do STF no Senado, ao que tudo indica, voltou à normalidade. Depois de um jantar conciliador oferecido pelo presidente da República a Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, porta-vozes ou garotos de recados do presidente, anunciou-se a festiva indicação do “grande jurista” Flávio Dino para ocupar uma vaga no STF – anúncio feito às vésperas de mais uma viagem de Lula, desta vez para Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Alemanha, certamente acompanhado de Janja da Silva e de uma trupe que viverão nababescamente até 5 de dezembro à custa do suado dinheiro de nossos escorchantes impostos.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

Mosaico político

Com a nomeação de Flávio Dino para o STF, fica claro que o Supremo se tornou um verdadeiro mosaico de interesses políticos.

Luiz Frid

São Paulo

PEC do STF

Ao STF, dito guardião da Constituição, resta uma saída simples: que cumpra, em seus atos, com essa Constituição, sem interpretações, monocratizações (olhem aí o neologismo) indevidas e sem chororô.

Joaquim Antônio Pereira Alves

Santos

Justiça e sociedade

“É a única que temos.” Nos tempos em que eu era estagiário do escritório do velho advogado carioca José Duarte, era essa a resposta que dele ouvia o cliente inconformado com o andar lento do seu processo judicial. Cenário que data dos anos 1950. O mesmo andar continua nos tempos atuais, 43 anos depois, segundo levantamento da FGV noticiado à página A10 do Estadão de ontem (Brasileiro não acredita na Justiça, que é vista como lenta e politizada). Dolorosa notícia!

Marden Braga

São Paulo

Lula

Encontro com Bin Salman

Sobre o artigo Vivendo perigosamente, de Eliane Cantanhêde (Estadão, 26/11, A8), vivem perigosamente aqueles que ou ignoram o perigo ou se acham acima de todas as leis, inclusive as da natureza e da física. Soberba ou ignorância, o fato é que Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda.

Celso Francisco Álvares Leite

Limeira

Segurança pública

Até quando?

O Brasil não precisa de mais que um ou dois dias para noticiar um caso espantoso de assassinato. Na sexta-feira, uma policial foi morta na porta de casa no Rio de Janeiro. No sábado, um jovem dentista foi encontrado morto, amarrado na cama de um condomínio de alta classe em Salvador. Também no sábado, de novo no Rio, um mototaxista foi morto em tiroteio. Fato é que a banalização da morte está instalada em nossa sociedade e sem prazo de validade. Isso sem falar da violência dos assaltos que se contam aos segundos. Mas não se vê das autoridades municipais, estaduais ou federais atitudes efetivas para fazer o País voltar a uma normalidade perdida há tempos. Nem vou falar da GLO de Lula e Dino, para não perder tempo com bobagem. Infelizmente, esta carta acaba com a mesma pergunta de sempre: até quando?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Televisão

Trilhas sonoras

Na reportagem sobre as trilhas sonoras de novelas, de Danilo Casaletti (Estadão, 25/11, C6 e C7), faltou citar a excelente e contemporânea trilha sonora de A Força do Querer, de Glória Perez, que, mesmo bebendo da memória, exaltou músicas atuais como o funk, presente no enredo principal da novela como complemento dos bons personagens.

Geraldo Ramos Jr.

São Paulo

INDICAÇÃO DE DINO PARA O STF

Com a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) o partido do Gilmar Mendes está aumentando sua bancada. Avisa o “Bessias”.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

JORGE MESSIAS

Leio na Coluna do Estadão desta segunda-feira (27) a menção ao papel de “construtor de pontes” do ministro Jorge Messias, tendo em vista sua ação apaziguadora na pendenga entre governo e STF. Me vem então à mente um tal “Bessias” que, à época, supus estafeta ao ser cogitado por Dilma Rousseff lá atrás para entregar um salvo-conduto a Lula da Silva, que estava em apuros perante a Justiça. Em sendo a mesma pessoa, não resta dúvida de que o cidadão em apreço procedeu a um significativo upgrade na carreira.

Joaquim Quintino Filho

Pirassununga

REAÇÃO DO STF

A reação de indignação do STF à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Senado chama a atenção pela sua irrazoabilidade. Toda mudança com o objetivo de aperfeiçoar seu funcionamento deveria ser recebida com aplausos, mas não foi o que vimos. Recentemente, por iniciativa do próprio STF, foi limitado o prazo de vista, porque, há alguns anos, um desses senhores indignados ficou mais de dois anos sentado de um desses pedidos de vista. Outro deles demorou também dois anos para reconhecer que uma determinada benesse que estava sendo paga a todos os juízes não era devida. Justiça feita com atraso é injustiça. Por esse motivo, a PEC indispensável que os políticos não apoiam é alterar a Constituição sobre a aplicação da pena de prisão que só se aplica após o trânsito em julgado de uma ação. Deveria prever que a condenação em segunda instância já deveria levar à prisão dos condenados. Dessa forma, ao menos metade dos políticos já deveria estar fora de circulação em vez de continuar a atrapalhar a vida dos brasileiros.

Aldo Bertolucci

São Paulo

MINISTROS DO SUPREMO

A desproporcional e inaceitável reação dos ministros da Suprema Corte à aprovação da PEC que limita decisões monocráticas é uma prova de que, há muito, o STF se desviou da normalidade. Como diz o Estadão no editorial Reação inaceitável (Estado, 25/11, A3), “Em nenhum lugar do mundo, ministro de Corte Constitucional tem poder para suspender, sozinho, atos do Legislativo. Por que no Brasil tem de ser diferente?”. Eu diria, do Legislativo ou do próprio Judiciário, afinal, qual a legitimidade de um juiz, no caso, Dias Toffoli, de anular o acordo de leniência da Odebrecht? Porque faltava um documento internacional? O documento foi achado, mas até hoje o ministro não achou de rever a sua absurda e inaceitável decisão.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO

A pergunta que não quer calar: por que, afinal, é tão importante para o STF poder deliberar, monocraticamente, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis aprovadas no Parlamento, a ponto de estarem à beira de um ataque de nervos e dizer coisas tão “republicanas” quanto “ou o Jaques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo”? É esse o Estado Democrático de Direito que eles dizem defender? Como diria um antigo bordão humorista: aí tem!

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

DEMOCRACIA X AUTOCRACIA

A democracia não se faz com uma voz isolada com decisões monocráticas. A democracia se faz com um conjunto da obra. Com um só grito se faz o princípio de um sistema autoritário. O monocrático não combina jamais com o democrático. As decisões finais de uma Nação devem partir por via do plenário, com várias vozes em uma decisão suprema. Assim deveria funcionar o STF. E deveriam evitar ao máximo os holofotes falando apenas nos autos.

Iria de Sá Dodde

Rio de Janeiro

DEMOCRACIA E SUAS LEIS

Democracia não se limita ao que a lei determina a respeito do Supremo. Há outras leis que todos têm de cumprir, inclusive os ministros do Supremo. Manifestações, como a desse domingo (26) na Avenida Paulista, ajudam a nos lembrar disso.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

ATAQUES À DEMOCRACIA

Embora com presença pouco expressiva, o que se viu no último domingo (26) na Av. Paulista não foi uma manifestação de protesto legal, mas uma pregação antidemocrática e golpista, que deve ser analisada e punida conforme a Constituição e o Estado de Direito . A democracia tem que se defender contra seus inimigos frequentes e notórios.

Sylvio Belém

Recife

JUSTIÇA EM CHEQUE

Levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que nada menos de 61% dos brasileiros dizem não acreditar na Justiça, a base mais importante da fundamentação do ordenamento republicano. Para 95% dos respondentes, a Justiça é lenta. Diante dos números que não mentem, cabe perguntar o que esperar do futuro de um País onde 6 de cada 10 cidadãos não confiam no guardião das leis que o regem. Crer ou não crer, eis a questão. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

VIAGEM DE LULA

“Presidente brasileiro vai passar pela Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e Alemanha nesta semana e parte da próxima”. O Brasil não tem problemas internos. O nosso presidente viaja para divulgar ao mundo o sucesso de seu governo e aproveita para dar umas voltinhas com Janja, afinal, ela merece.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

POSSE DE MILEI

O mais provável é que Geraldo Alckmin vá representar o governo brasileiro na posse de Javier Milei, na Argentina, no próximo dia 10. Por ser de centro-direita e, portanto, mais alinhado a Milei no espectro político ideológico, Alckmin facilitará o diálogo entre os dois países e evitará ao Sr. Lula da Silva o constrangimento de ter sido chamado de comunista e corrupto por Milei durante a campanha eleitoral. Cabe aqui uma nota de esclarecimento: Javier Milei não proferiu inverdades sobre Lula – foi apenas deselegante.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

BRASIL E ARGENTINA

Essa atual pendenga entre o futuro governante da Argentina com o nosso atual presidente parece estar sendo amainada com o convite formal da futura chanceler para vir até até nós e convidar oficialmente o presidente Lula para comparecer oficialmente à posse de Milei em dezembro. Precisam os governantes dos dois países acertarem suas posturas um com o outro, para que possamos prosseguir na convivência harmônica entre essas duas Nações da América do Sul, importante para os interesses das suas populações.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

GREVE NO TRANSPORTE PÚBLICO

A mídia diz que a Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), cuja presidente continua sendo a Sra. Maria Izabel Azevedo Noronha, que se tornou deputada estadual pelo PT com voto de professores, vai aderir à greve do metro, ônibus e trens. Como assim? A maioria dos professores utilizam desses meios de transportes para ir trabalhar. Em vez desse apoio, o que a Sra. Bebel tem feito para melhorar o salário e as condições de trabalho dos sofridos seus ex-colegas de trabalho?

Tania Tavares

São Paulo

ENSINO TÉCNICO

A formação técnica é, com certeza, uma boa Receita para sair da mediocridade (Estado, 27/11, A3). O exemplo da rede federal de educação técnica e tecnológica tem por pressuposto o ensino integral e integrado, com ensino médio e técnico, além de educação para jovens e adultos e formação tecnológica de nível superior. Ademais, a alta qualidade da formação ofertada nos institutos federais está diretamente relacionada com a remuneração dos professores, que têm quase paridade com os dos cursos universitários, além da exigência de licenciatura plena para as principais disciplinas do núcleo comum e laboratórios para aulas práticas. A fórmula de sucesso existe, o problema é aplicá-la de forma intensa, valorizando os profissionais e não apenas construindo salas de aula.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

O JOVEM E A EDUCAÇÃO

Dois artigos recentes do Estadão colocaram em total prioridade a educação de crianças e jovens. Os títulos das matérias por si só revelam a situação: O dramático desafio educacional (Estado, 25/11, A6), de Marco Aurélio Nogueira, e A saúde mental dos jovens brasileiros e o mundo digital (Estado, 27/11, A4), de Christian Kieling e Tábata Amaral. Saber ler conteúdos básicos e saber usar as telas de forma saudável. Sem isso, dias ainda mais difíceis virão para esse País. O que é mais importante do que priorizar a educação formal e digital das crianças e dos jovens?

Francisco Eduardo Britto

São Paulo