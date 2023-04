Jair Bolsonaro

Sob efeito de morfina

Interrogado pela Polícia Federal, Jair Bolsonaro disse que só divulgou um vídeo, no dia 10 de janeiro, com ataques à eleição do ano passado e sobre o repugnante evento de 8 de janeiro em Brasília porque estava sob efeito de morfina. Ora, o ex-presidente esteve doidão durante os quatro anos de seu mandato. Foi perverso, desumano, incendiário do País. A maioria da sociedade brasileira espera, agora, que ele seja condenado pelas provas existentes dos crimes que cometeu contra nossas instituições.

Paulo Panossian

São Carlos

Defesa

Será que todos os brasileiros que ficaram à frente dos quartéis, colocaram suas bandeiras do Brasil nas varandas, invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes da República também estavam sob efeito de morfina? Haja morfina! Haja cloroquina! Haja ivermectina! O Brasil é uma piada, e os palhaços somos nós.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

Rolando Lero

Os advogados de Bolsonaro e o ex-secretário de Comunicação Social deram uma entrevista coletiva à Rolando Lero, personagem do saudoso ator Rogério Cardoso, para justificar uma postagem de Bolsonaro nas redes sociais. A tese da morfina fere nossa inteligência e insulta o personagem tão querido do público, que incorporaram ridiculamente.

Agnes Eckermann

Porto Feliz

8 de Janeiro

Tudo vale

É de impressionar a criatividade das justificativas dos suspeitos de fomentar as arruaças de 8 de janeiro. Um (o principal) diz ter publicado um vídeo questionando o resultado da eleição sem querer, sob o efeito de morfina. Outro está com problemas psiquiátricos. O major que deu água (sem açúcar) aos invasores do Palácio do Planalto disse que o fez “para acalmá-los”. Afinal, tudo vale para escapar de punições que não virão – basta um olhar ao passado recente, à CPI da Covid: quem foi punido, efetivamente? Então, por que tanto medo agora? Esta CPMI do 8 de Janeiro vai dar no quê? Tenho dó de nossos incansáveis congressistas, pelo trabalho que terão à frente, além de se preocuparem com eleições, emendas, aumentos dos próprios salários, etc. O que caberia ao eleitor comum fazer é hoje impossível, porque não há alternativas – como notou o editorial Democracias prisioneiras do medo (Estado, 27/4, A3): temos “dificuldade de encontrar sangue novo e ideias novas”. Que o digam Lula, Bolsonaro e Trump.

Fausto da Silva Baptista

São Caetano do Sul

Tributação

Inaceitável

O Estadão noticiou ontem (27/4, B2) o resultado de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) de tese discutida há muito tempo por empresas: os incentivos do ICMS integram ou não a base do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido pagos pelas pessoas jurídicas? Após pressão feita pelo ministro Fernando Haddad em visita ao tribunal, o STJ decidiu de forma favorável à União. O inaceitável nisso não é o resultado do julgamento em si, mas as recentes expressões do ministro da Fazenda no sentido de que a questão discutida representaria “uma subtração, na mão grande”, da base de um tributo federal, representando um “assalto aos cofres públicos”. A questão levada aos tribunais pelos contribuintes é absolutamente legítima e tem grande consistência jurídica. Aqueles que, legitimamente, levaram sua pretensão ao Judiciário não podem aceitar a pecha de subtratores na mão grande, de assaltantes dos cofres públicos, características que bem cabem a políticos que se envolvem em escândalos de corrupção.

Eduardo Ricca

São Paulo

China

Progresso

A reportagem China está mais rica, digitalizada e silenciosa, de Cláudia Trevisan (Estado, 26/4, C38 e C39), compara os muitos avanços daquele país nos últimos cinco anos. No entanto, eu gostaria de ver mudanças também na liberdade de expressão, o fim do monopólio do Partido Comunista Chinês e, principalmente, nas condições de trabalho dos chineses, que seriam consideradas aqui, no Brasil, como “análogas à escravidão”. Isso também é progresso.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

INSULTO À INTELIGÊNCIA

Tivemos esta semana uma série de fake news, digamos, audaciosas. Olhando na câmera do repórter, sem piscar, Michelle Bolsonaro argumentou que recebeu sim o pacote de joias masculinas. Esclareceu, ainda, que quando disse não ter conhecimento sobre os presentes sauditas, se referia apenas às joias retidas na alfândega de Guarulhos, em São Paulo, avaliadas em R$ 16,5 milhões. Para justificar o questionamento dos resultados das eleições presidenciais, após os ataques criminosos contra as sedes dos Três Poderes, a defesa do capitão argumenta que o mesmo estava sob efeito de morfina. Para salvar o ex-ministro Anderson Torres da sua situação complicada, ou seja, denunciar o capitão ou ficar preso, a defesa está pedindo a sua liberdade sob a alegação de ver risco de “autoextermínio”. Insultos à inteligência do povo brasileiro à parte, o Pinóquio não faria melhor.

Omar El Seoud

São Paulo

DESCULPA DA MORFINA

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma crise de obstrução intestinal, no início de janeiro, quando estava nos Estados Unidos. Nessa fase, Bolsonaro foi submetido a tratamento com morfina. Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais difundindo uma teoria sobre fraude nas eleições de 2022. A seguinte frase foi exibida na postagem de Bolsonaro: “Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE”. Bolsonaro disse em seu depoimento à Polícia Federal que estava sob efeito de morfina e, após três horas, a postagem foi removida da internet, pois foi apenas um engano. A desculpa da morfina pode até explicar essa postagem, mas quem ouviu ou leu as diversas declarações de Bolsonaro durante 2022 sabe que ele se pronunciou diversas vezes contra as urnas eletrônicas brasileiras. Seguindo a mesma linha, perguntamos: quais medicamentos Bolsonaro ingeriu durante o seu mandato de presidente?

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

No depoimento para a Polícia Federal, Bolsonaro culpou o uso de remédios fortes quando postou vídeo com informações falsas sobre o sistema eleitoral. Está explicado, então, por que o destrambelhado Bolsonaro cometeu tantos absurdos e asneiras no exercício da Presidência da República.

Vicente Limongi Netto

Brasília

A VERDADE LIBERTARÁ

Difundir fake news – ou mentiras, simplesmente – deve ser considerado crime grave e punido com o máximo rigor da lei. Tolerância zero com quem cria, difunde e propaga fake news nas redes sociais. A extrema direita vive disso e quer que a impunidade prevaleça. Figuras abjetas como Jair Bolsonaro e Donald Trump vivem de fake news e mentem tanto quanto respiram. O Brasil precisa dar um salto no campo civilizatório e criminalizá-las de forma exemplar. Jesus Cristo tinha razão ao dizer que só a verdade liberta.

Renato Khair

São Paulo

EFEITO BOLSONARO

Bolsonaro alegou à PF estar sob efeito de morfina ao postar vídeo contra resultado da eleição. Ele estava sob efeito Bolsonaro, um alucinógeno golpista, do tipo teoria da conspiração, que induz pessoas a se enrolar em bandeiras e a tentar dar golpes de Estado como zumbis, “walking deads”, alucinados.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

POST ANTIDEMOCRÁTICO

Defesa de Bolsonaro diz que o ex-presidente fez post antidemocrático sob efeito de morfina. Que nada, deve ter sido uma overdose de cloroquina com leite condensado.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

SÚCIA

Temos um ex-presidente que manda e-mail errado, pois estava sob efeito de morfina. Um atual presidente que vai para a China e fala que um país invadido é que tem que parar a guerra. Um senador que muda de “turma” para dar maioria para o atual governo na CPMI. E nós é que temos que sustentar essa súcia!

Tania Tavares

São Paulo

‘SABEDORIA DE BOTEQUIM’

Como bem avaliou o colunista William Waack, Lula usa de uma “sabedoria de botequim” para continuar falando besteira sobre o que não entende (Estado, 27/4, A10). Se não é dado à leitura, nada pode, de fato, compreender assuntos complexos como as guerras territoriais. Mas a humildade é uma qualidade que esse filho de dona Lindu não trouxe na bagagem quando deixou Garanhuns ainda menino pobre. O pior agora é que decidiu se oferecer como um importante negociador internacional em uma guerra em que mistura vítima e agressor num mesmo balaio. Esquecido dos conflitos que deveria estar solucionando no País que preside, que não são poucos, Lula não para de “dar pitaco” na questão mais perigosa a que o mundo assiste no momento e que pode desencadear uma guerra nuclear entre as duas maiores potências do planeta. Alguém da sua intimidade poderia chamá-lo discretamente em um canto e sugerir que pare de fazer o País passar vergonha e venha cuidar do seu próprio quintal.

Jane Araújo

Brasília

CERCADO POR BAJULADORES

Antes o Brasil era governado por um insano que se socorria dos filhos despreparados. Pessoalmente saíram-se bem financeiramente, mas atrasaram o desenvolvimento do País em alguns anos, destruindo a administração pública, que já era ruim. Agora estamos sendo governados por um ignorante com atitudes de mandonismo grosseiro e fortes sinais de demência, problemas que tendem a crescer, porque cercado de bajuladores não há quem tenha a coragem de indicar-lhe um caminho correto. A continuar assim, logo até os menos educados perceberão que isso não vai acabar bem.

Ademir Valezi

São Paulo

AULA DE POLÍTICA EXTERNA

Parabéns, e obrigado, ao professor José Augusto Guilhon Albuquerque pela excelente aula de política externa no Estadão (Lula vai de mãos vazias à caça de uma onça, 27/4, A6), com lições que, infelizmente, nosso grande líder, e para infortúnio de todos os brasileiros, não tem interesse algum em aprender.

Carlos Ayrton Biasetto

São Paulo

CUSTO-BENEFÍCIO DO CONGRESSISTA

Importante mídia tradicional estampou em sua primeira página “Congresso tem a menor produtividade em 12 anos”. Aliás, desde que me entendo como eleitora nunca trabalharam muito. Vou citar só um exemplo. O ex-presidente Bolsonaro, em 27 anos de trabalho, só conseguiu aprovar dois projetos. E não foi o pior deles. O custo-benefício médio é zero. É o segundo Congresso mais caro do mundo. Estendo minhas críticas, que são construtivas, aos demais Poderes, em especial o Judiciário e similares, que a exemplo do Congresso tem duas férias por ano e recessos. Trabalham 108 dias por ano, o que piorou depois da pandemia, enquanto um trabalhador normal labuta 264 dias e ganha infinitamente menos. Assim seremos eternamente terceiro-mundista.

Iria de Sá Dodde

São Paulo

VIL ANISTIA PARA PARTIDOS

Com milhões de brasileiros passando fome, penduricalhos e benefícios de estarrecer engordam soldos de graduados servidores públicos federais e políticos e, agora, a Câmara indigna a Nação quando apressa a aprovação de alteração constitucional através de uma PEC que vai anistiar os partidos das graves irregularidades que cometeram durante as últimas eleições. Essa é uma das razões de o Brasil não se libertar do seu crônico retrocesso sem desenvolvimento econômico nem distribuição de renda e da melancólica situação social.

Paulo Panossian

São Carlos

LEGISLAR EM CAUSA PRÓPRIA

Como eles são o Legislativo, legislam em causa própria, vergonhosamente. É isso aí. Este é o País e o sistema. Não adianta falar, reclamar. É isso mesmo. Os cães ladram e a carruagem passa. É assim há séculos.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

INTELIGÊNCIA E COMPAIXÃO

Estudante é agredido em nova modalidade de trote (27/4, A20). Frequentar rodeios já é por si só uma apologia da violência e da covardia, porque um animal indefeso é brutalmente torturado para que possa servir de diversão. E isso é o que mais choca: universitários, futuros médicos, engenheiros e tantas outras profissões que exigem, além de inteligência, caráter e o insubstituível dom da compaixão.

Vera Bertolucci

São Paulo

ENTREGUE À PRÓPRIA SORTE

Perigo na Avenida Paulista (26/4, A15). A mais rica, pujante e importante cidade do Hemisfério Sul está há tempos entregue ao crime organizado (PCC), em que bandos de ladrões, sobretudo menores de idade, fazem o que querem e bem entendem nas barbas da polícia, deixando a população totalmente desprotegida, ao deus-dará e entregue à própria sorte. Até quando?

J. S. Decol

São Paulo