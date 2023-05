*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

OPACIDADE DAS ASSEMBLEIAS

Segundo apuração do Índice de Transparência e Governança Pública, da Transparência Internacional Brasil, das 27 Assembleias Legislativas do País apenas quatro passaram no teste de transparência, que mede informações sobre dados que devem ser públicos, como despesas dos deputados estaduais, salários de servidores, viagens oficiais e presença em plenário, dificultando a fiscalização do poder público. O relatório apontou que a Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior do País, foi “reprovada” na avaliação, obtendo o nono lugar com a nota 46,8, na escala de zero a cem. Com efeito, a opacidade das assembleias esconde o que deve ser visto por toda a sociedade, que elege e remunera a peso de ouro seus membros.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

EMBRATUR X SISTEMA S

O Senado enterrou a sorrateira e esdrúxula pretensão da Embratur de sangrar parte dos orçamentos do Sistema S. A decisão será levada ao presidente Lula da Silva, que atenderá ao pleito da Embratur através de outras fontes de recursos. Foi luta árdua. Odisseia que envolveu milhões de brasileiros. Trabalhadores do comércio, artistas e atletas. Vitória dos políticos conscientes. Vitória da justiça e da verdade. Vitória dos argumentos irretocáveis. Vitória da sensatez. Vitória da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que trabalha para manter e melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Vitória da respeitabilidade e competência jurídica de Bernado Cabral. Vitória do operoso presidente da CNC, o gigante José Roberto Tadros, que dedica a vida pela valorização do comércio do Brasil.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

ARGUMENTO PELA QUEDA DOS JUROS

A desaceleração do IPCA-15, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerado a prévia da inflação, apontando uma taxa de 4,07% no acumulado de 12 meses, já seria um bom argumento para o Comitê de Política Monetária (Copom), órgão do Banco Central (BC), rever a taxa Selic, não fosse a teimosia do sr. Roberto Campos Neto, presidente daquela instituição.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

GOL DE PLACA DE HADDAD

Driblando os pernas de pau de seu próprio time e a descrença geral da torcida, Fernando Haddad conseguiu atrair o apoio da maioria da dividida Câmara dos Deputados e emplacou seu arcabouço fiscal num só gol de placa. Um feito de craque em política nacional.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

CPI DO MST

É mais que justo numa democracia movimentos sociais se mobilizarem na defesa de seus interesses. Desde que o façam dentro da lei. O que não acontece com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Há os que tentam confundir a opinião pública com inverdades: dizem que o MST não faz invasão e sim ocupação de terras. Basta ver em qualquer dicionário o significado de invasão: é a tomada violenta de um imóvel mediante ameaça contra quem se encontre na posse. Exatamente o que o MST faz. Outros alegam que os assentados produzem alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Isso é fato, mas é preciso reconhecer que praticam uma cultura de subsistência produzindo pouco excedente para o mercado, enquanto os grandes do agro produzem em escala e respondem pela maior parte do nosso PIB. E mais, pela semelhança dos crimes, os invasores do MST são tão terroristas quanto aqueles que invadiram e destruíram os prédios dos Três Poderes em Brasília. Só que não são punidos com o mesmo rigor da lei. Mobilização custa muito dinheiro. Espera-se que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) descubra quem são os financiadores desse movimento. Pelo fato de Lula ser leniente com as invasões, não será surpresa para ninguém se o PT for o principal.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

RACHADINHAS

O Brasil precisa de uma CPI para investigar as emendas parlamentares e os assessores parlamentares. Acabar com o sumidouro de dinheiro público das emendas parlamentares e a avacalhação das rachadinhas dos assessores seria um bom começo para o País começar a funcionar.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

DIÁLOGO COM OS RESPONSÁVEIS

Em relação ao excelente texto de Renata Cafardo (Adolescentes que não sabem ler, 21/5, A18), venho assinalar a importância do envolvimento da comunidade de pais e responsáveis no esforço de superação de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Um item a considerar é que os genitores de alunos de escolas públicas possuem, eles também, lacunas na aquisição de aptidões de leitura, escrita e interpretação de textos. Não que a educação dos filhos tenha que dar conta de deficiências de gerações passadas. Entretanto, um diálogo mais ou menos contínuo com os responsáveis, para ouvi-los e para passar orientações relativas às dificuldades dos filhos, poderia, quem sabe, favorecer os resultados escolares.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

O FUTURO É AMANHÃ

Sem investimento maciço na educação, o País continuará dormindo em berço esplêndido, mas há realmente interesse em dar uma educação que valha a pena para os estudantes? Afinal, quanto mais educação um povo tem, mais ele sabe dos seus direitos e também dos direitos dos políticos, e no Brasil o que menos interessa aos políticos é ter um povo consciente dos seus direitos. Mas vamos supor que o governo tenha realmente interesse em que haja educação consistente. O ideal seriam as oito ou nove horas diárias de ensino, mas e a alimentação dos estudantes? Sabemos que neste país há uma corja de políticos que gosta de superfaturar tudo, não importa o que seja, e para eles se for necessário fornecer salsicha com preço de filé mignon para os estudantes, desde que a diferença vá para seus bolsos, certamente farão isso. Outra coisa, tem que ter laboratórios de primeira, computadores e todos os equipamentos necessários para que se tenha aulas práticas. E há outro ponto, escola é para dar instrução, vindo a educação de casa, então os pais dos alunos têm que saber que haverá punição pesada em caso de agressões verbais e físicas dos professores, isso é essencial também, bem como salários justos para os mestres. Tomara que isso seja visto como prioridade e seriedade, pois o futuro é amanhã.

Alberto Sou Daneu

alberto.daneu@alsodan.com.br

Osasco

*

NOVO ENSINO MÉDIO

O Novo Ensino Médio está sendo um desafio aos alunos e principalmente aos professores (Reconstrução da Educação: como mudar o ensino médio para melhor?, 22/5). Este ano está sendo bem difícil para todos se acostumarem com os novos horários e as novas matérias (itinerários). Tem matéria que não tem nada a ver com o mercado de trabalho, que não vai ser preciso. É por esse motivo que as pessoas estão criticando.

Mariana Ribeiro

São Paulo

*

FALA DE MAGNO MALTA

Em uma fala para lá de enigmática e esdrúxula, o senador Magno Malta, falando sobre o caso Vinícius Júnior, declarou que as organizações de proteção animal deveriam proteger mais a imagem dos “macacos” e que a imprensa trata reiteradamente do assunto apenas para “vender mais”. Creio que, pela oportunidade, o senador deveria se antecipar e advertir sobre as possíveis e futuras máculas às imagens das antas.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CASO VINI JR.

Magno Malta classificou como “revitimização” o caso de racismo que o jogador Vini Jr. viveu no jogo do Real Madrid contra a LaLiga, liga esportiva da Espanha. O senador não tem como julgar uma situação que não foi ele que viveu.

Maria Beatriz

São Paulo

*

INSULTOS HOMOFÓBICOS

As lamentáveis manifestações de racismo na Espanha dirigidas ao jogador Vivi Jr., com repercussões negativas em todo o mundo, faz-nos pensar sobre os lamentáveis insultos homofóbicos sofridos pelos jogadores do São Paulo F. C. nos dois últimos jogos na Arena Corinthians – entre são-paulinos e corintianos. Cadê as insatisfações de jogadores, clubes, poder público, Federação Paulista de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol (CBF)? Nada! Homofobia é punível pelas nossas leis. A nossa imprensa falada e escrita parece que se esqueceu do assunto. Lamentável.

Dorival Antonio Bianchi

dorivalbianchi@uol.com.br

Barueri

*

TINA TURNER

“Eu fui uma vítima, mas eu não me debruço sobre isso” (Tina Turner). Afinal, tinha tanto o que fazer e tanto o que transmitir o tempo todo.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

MEMÓRIA SAGRADA

Tina Turner é a personificação da lenda grega da ave fênix. Após os abusos sofridos por parte do ex-marido Ike Turner, Tina renasceu das cinzas com mais de 40 anos e virou um ícone. Nos deixa um legado imensurável, recheado de talento e muita energia. Sagrada seja a sua memória.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

A MELHOR

“You’re simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I ever met.” Você, Tina Turner, é simplesmente a melhor: voz, pernas, presença no palco. Marcou um geração como a nossa rainha Rita Lee. Vá abraça-la lá no Céu.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro