Governo Lula

Saudosismo perigoso

O Brasil acaba de melhorar sua classificação de crédito na agência de rating Fitch – sem dúvida uma merecida conquista da equipe econômica do governo. Mas já no mesmo dia alguns fatos vieram trazer nuvens escuras no horizonte da boa notícia. A indicação de Marcio Pochmann, um economista de viés totalmente voltado à política partidária, para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão exclusivamente técnico, e a forma como foi feita a indicação, com total desrespeito pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, foram um tiro no pé. Os rumores do renascimento do senhor Guido Mantega na alta administração governamental nem merecem comentários. E, finalmente, a ex-presidente Dilma Rousseff trocando afagos com Vladimir Putin em São Petersburgo completou o dia do baile da saudade. O presidente Lula não pode esquecer que derrotou o bolsonarismo com o apoio do centro democrático brasileiro e não pode voltar a fazer política de centro acadêmico.

Luigi Petti

luigirpetti@gmail.com

São Paulo

Divergência

Com Marcio Pochmann e Aloizio Mercadante, voltamos à era Dilma, que arruinou o Brasil. Desculpe-me a professora da FGV Carla Beni (Coluna do Estadão, 27/7, A2), mas que “carreira acadêmica importante” tem Marcio Pochmann?

Marcos Reis Longhi

mreislonghi@gmail.com

São Paulo

Impostos

Taxar os super-ricos

Vem aí a reforma tributária segunda edição. Desta vez será sobre renda e patrimônio. O projeto só será enviado à Câmara em novembro, mas a equipe econômica busca antecipar projetos avulsos para aumentar a taxação de contribuintes do andar de cima, os super-ricos. Na mira do governo, já para agosto, os fundos offshore e exclusivos (Estado, 21/7, B1). No entanto, desde março a ideia de cobrar Imposto de Renda não só no resgate, como é atualmente, mas sim periodicamente, a cada seis meses, veio à tona. Precavidos e privilegiados, grandes investidores resgataram de 1.º de abril a 18 de julho R$ 27 bilhões. Com este novo alerta (O desafio de taxar os super-ricos, Estado, 27/7, B6), os abonados vão intensificar os saques dos ativos, cujo total é da ordem de R$ 900 bilhões. O editorial alerta que o governo deve tratar o tema com cautela, para não perder uma importante fonte de arrecadação, mas a sirene já tocou três vezes, insistindo na alteração da tributação. Governos anteriores, Temer e Bolsonaro, já tentaram essa proeza, mas foram barrados na Câmara ou no Senado, e não será este governo que obterá sucesso, pois grandes interesses estarão em jogo. Não é preciso ter bola de cristal para adivinhar sobre quem vai recair a conta: nos manés de sempre.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

Reforma trabalhista

Ultrapassados

Sobre o editorial O ministro dos sindicatos (Estadão, 27/7, A3), tendo optado por ser prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho afastou-se das lides sindicais e talvez não tenha percebido as grandes mudanças ocorridas na organização das empresas e no mundo do trabalho, totalmente diversas do chão de fábrica com que ele e o presidente Lula estavam acostumados. Quanto à perda de direitos, as antigas teses da CUT já pregavam contra a unicidade sindical e, respeitados princípios básicos, a predominância do negociado sobre o legislado. A reforma trabalhista descaracterizou o obsoleto conceito de atividade-fim que impedia a terceirização de atividades da empresa na busca da especialização e da eficiência. Além disso, enterrou a viciada lista dos 17 pleitos apresentados em reclamações trabalhistas na base do “se colar, colou”, com a cobrança das custas processuais por reivindicações indevidas, sujeitando os patronos a condenações por litigância de má-fé, o que reduziu drasticamente o número de reclamações interpostas à Justiça do Trabalho.

Alberto M. Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

Poder Judiciário

Limites de competência

A propósito do editorial Paternalismo inconstitucional (27/7, A3), o País está sendo governado por dois presidentes: um, eleito nas urnas em 2022, e outro, governando sem eleição no STF, desrespeitando nossa Constituição. Até quando isso, congressistas?

Luiz Antonio L. Fagundes

luiz.fagundes@hotmail.com

Piracicaba

CONCORRÊNCIA DESLEAL

No próximo dia 1.º de agosto, começa a valer o programa de isenção de produtos importados com valor inferior a US$ 50 que, apesar de animar as massas, representa um exemplo de populismo prejudicial. É enganador o pensamento de quem acha que a esculhambada indústria brasileira com todas as suas peculiaridades – como a altíssima carga tributária e problemas logísticos que encarecem os produtos – possam concorrer em mesmo nível com produtos chineses, que gozam de matéria-prima e mão de obra barata. Assim, não adianta a euforia de ter a oferta de produtos estrangeiros baratos e não ter dinheiro para comprar, já que estes quebram a indústria nacional e impossibilitam empregos. Próximo a mim, convido todos a pesquisarem sobre o Polo de Confecções de Pernambuco, extremamente ameaçado pela concorrência desleal dos produtos chineses.

Marcelo Melo Ramos

Marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

FOCO ERRADO

O ministro Fernando Haddad deve saber que ninguém está recebendo juros de graça, e sim porque aplicou seu dinheiro nas indústrias brasileiras, em diferentes empresas, para que possam dar lucro, pagar seus impostos, gerar empregos e remunerar seus aplicadores. Isso é fazer girar a economia. Em vez de focar em acabar com os juros e taxar dividendos, por que o ministro da Fazenda não propõe a reforma administrativa?

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

A RESPONSABILIDADE DO LEGISLADOR

Já é tempo de nossos legisladores serem efetivamente responsáveis pelos compromissos que assumiram em nos representarem, ao serem eleitos. Embora óbvio, o encaminhando e aprovação de projetos estruturantes deveriam melhorar a vida de todos e não de uma minoria de já há muito privilegiada. Nesse sentido, junto à intenção de encaminhar a reforma administrativa, já se escuta a repetição do mesmo argumento balela utilizado na reforma tributária, de que o texto final pode não ser o ideal, porém o possível. Naquela reforma, o resultado foi uma colcha de retalhos que, de concreto, já brindou com alíquotas reduzidas nove grupos de atividades. No caso da reforma administrativa, o ato de nos representar e atender aos interesses coletivos significa, no mínimo, estabelecer regras remuneratórias para os atuais e futuros servidores baseadas na realidade orçamentária e nos valores vigentes na iniciativa privada. As correções salariais devem ser niveladas pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e inflação corrente. A promoção funcional deverá ser meritória, e não por “quem indica”, como acontece atualmente. Está aí o monstrengo do Judiciário como exemplo de exploração inconsequente do orçamento público. Portanto, usando as mesmas ferramentas da web com que se digladia ideologias inúteis, que tal acompanharmos e cobrarmos responsabilidade legislativa de quem elegemos? Vamos nos informar para, nas próximas eleições, excluir da vida pública os dilapidadores da nossa cidadania!

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO

A ideia do governo federal de lançar, ainda este ano, um pacote que vise a auxiliar Estados e municípios na obtenção de financiamento com o aval do Tesouro é uma proposta das mais interessantes. Primeiro, porque os novos critérios facilitarão que os entes subnacionais menores, mas que dispõem de capacidade de pagamento, tenham acesso aos recursos e, consequentemente, incentivem o desenvolvimento em suas regiões. O segundo ponto, talvez o mais importante, é a proposta no âmbito da sustentabilidade nas contas públicas, evitando, assim, um superendividamento do entes subnacionais. Paralelamente às medidas de incentivo ao crédito, as mudanças no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) são muito bem-vindas, uma vez que evitarão que prefeitos e governadores empurrem o saldo negativo durante todo o mandato. Hoje, por exemplo, a LRF veda apenas que os governantes entreguem o governo ao sucessor sem recursos para honrar compromissos já assumidos, mas não há qualquer penalidade ou impedimento para que esse “saldo negativo” exista e persista nos três primeiros anos. Aos poucos, ao que tudo indica, caminhamos para modernizar o Estado e o nosso arcabouço jurídico, administrativo e fiscal. Resta, agora, saber se essas medidas passarão incólumes pelo Congresso.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

BATALHA DO GÁS

É pertinente o editorial Batalha do gás divide do governo (Estado, 26/7, A3), disputa em que todos nós perdemos. Para além de infrutíferas guerras de egos, nas discussões sobre exploração de gás natural fica fora de pauta a questão do biogás. É o único biocombustível que substitui diretamente o análogo fóssil e pode ser produzido em todos os locais, diminuindo os entraves de logística de distribuição e resolvendo outros problemas ambientais, como a deposição de resíduos. Os custos para grande volume de biogás já se equiparam ao do gás natural. Precisamos avaliar os interesses das construtoras de extensos gasodutos nessas “picuinhas bilionárias”.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

LULA DA SILVA

De passagem pelo Brasil, em visita protocolar, o Grande Sindicalista disse que “derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua”. Detalhe: se nas ruas os “malucos” somam 58 milhões, muito pior para o País é um só irresponsável na Presidência.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

LEI DA CABEÇA-OCA

Trocamos o presidente Jair Bolsonaro, que só falava bobagem, pelo presidente Lula da Silva, que só fala bobagem. Antes disso, tivemos a presidente Dilma Rousseff como precursora dessa tendência. Isso parece ser a vontade do eleitorado, e talvez devesse ser pré-requisito para candidatura à Presidência. Em contraposição à Lei da Ficha Limpa, teríamos a Lei da Cabeça-Oca. Talvez até pudesse entrar na Constituição, que aceita tudo.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

O ministro Alexandre de Moraes acertou ao publicar medida cautelar proibindo o poder público de fazer “recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua”. Em verdade, essa medida nunca teve nem pé nem cabeça e mostrou-se um verdadeiro fracasso. O plano de ações elencado pelo ministro objetivando oferecer uma “solução robusta e duradoura” para pessoas nessa condição é abrangente, ideal e justo, na medida em que contempla, pelo menos, o respeito e a compaixão a que esses cidadãos têm direito. Entretanto, não há no documento nenhuma menção a alguma estratégia prática capaz de retirar esses cidadãos definitivamente da rua, e não é para menos. Tal estratégia, no momento, não existe. A questão é complexa. Não maltratar essas pessoas mais do que já são é o mínimo a fazer.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

POTENCIAL CONSTRUTIVO

Há uma preocupação de que as novas regra de permitir duas vagas de garagem e de se construir prédios mais altos vão piorar o trânsito, mas eu me pergunto se não é o contrário. Eu não conheço muito São Paulo, mas eu li sobre um edifício chamado Birmann 32, na nova Faria Lima. Achei que ele tinha uns 50 andares, mas tem menos de 30. Se fosse em Nova York, teria uns 60 ou mais. Em São Paulo, mesmo depois da alteração na lei, pode-se construir quatro vezes a área do terreno. Eu soube num podcast que, em Goiânia, que não tem metrô, pode-se construir dez vezes a área do terreno, apesar de estarem revendo isso. Se conseguissem adensar muito mais pessoas em volta de uma estação de Metrô, talvez nem precisaria ter um limite de vagas de garagem, porque a maioria não iria querer ter carro. E também isso incentivaria o lançamento de edifícios com comércio no térreo, já que haveria muito mais pedestres circulando. Pelo que eu saiba, não há limite no número de andares. Desde que você respeite o limite de área construída, você pode fazer um prédio mais estreito e mais alto, mas o resultado disso é uma aberração como aquele prédio no Tatuapé, que parece que se tornou o mais alto da cidade. Não seria o caso de aumentar esse coeficiente entre o tamanho do terreno e a área construída?

Mateus Oliveira Fechino

mateusofechino@gmail.com

São Paulo

CENTRO HISTÓRICO DO RIO

Faz-se urgente a revitalização do centro histórico do Rio. Existem casas, igrejas, praças e teatros escondidos na selva de pedra que cresceu ao longo dos anos na cidade e engoliu parte da história do Brasil. A Praça da República era a antiga Praça da Aclimação onde o povo aclamou o imperador d. Pedro I e a imperatriz Leopoldina após o grito da Independência. A Casa da Laguna, hoje localizada perto do Maracanã, onde morou Paulo Barbosa, responsável pela harmonia dos protagonistas da Corte, e de grande influência no governo de d. Pedro II, o Teatro João Caetano, antigo Teatro D. Pedro, onde ocorreram muitos fatos históricos nos dois impérios, a Praça Tiradentes e as ruas de seu entorno perto da Igreja da Lampadosa, onde foi enforcado Tiradentes, e muitos outros locais importantes da antiga capital do Brasil. O povo não pode ignorar o que existe a céu aberto e ficar entorpecido pelas belezas naturais do Pão de açúcar, Corcovado e praias que não estão tão belas como antes. Vamos lembrar nossa história para entendermos o presente.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

‘QUEM MANDOU MATAR MARIELLE?’

A atual situação da apuração da morte da ex-vereadora Marielle Franco está proporcionando a divulgação de um impressionante enredo inimaginável sobre tal crime ocorrido há cerca de cinco anos atrás. A prisão recente de mais um suspeito está possibilitando que a nova equipe da Polícia Federal e do Ministério Público possa finalmente responder à pergunta angustiante “Quem mandou mandar matar Marielle?”, que se busca há tanto tempo. Se tal resposta for devidamente respondida, podemos ter uma verdadeira hecatombe nos grupos criminosos que há décadas dominam o Estado do Rio de Janeiro.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

FACÇÃO CRIMINOSA

A comentarista Eliane Cantanhêde sinaliza em sua coluna (Estado, 25/7, A8) talvez o início do que poderá ser uma espécie de Lava Jato da facção criminosa formada por ex-policiais cariocas, conhecida por milícias. Ao que tudo indica, para desvendar o assassinato Marielle Franco e Anderson Gomes, o mundo das milícias vai ser escancarado. O que se espera também é que esforço investigativo semelhante seja direcionado para desvendar o mistério do poder do PCC.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

DELAÇÃO RELATIVA

No Brasil, pelo menos no Brasil do petismo, parece que não é só a democracia que é relativa, a delação premiada também. Para o PT, as delações premiadas na Lava Jato não devem ser consideradas porque os delatores mentiam para se autobeneficiar, mas a delação de Élcio Queiroz, no caso Marielle, será chave para o desfecho do assassinato. Sobre isso, Sergio Moro foi bem enfático: “A colaboração premiada, apesar de demonizada pelo PT, revelou as roubalheiras na Petrobras durante o governo Lula, e agora é invocada pelo PT para confirmar o que já sabíamos, que Lessa é o suspeito do assassinato de Marielle. Espero que cheguem no mandante e mordam a língua ao criticarem métodos modernos de investigação”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

‘QUE BOBAGEM!’

Na entrevista ao Estadão ‘Pseudociência, a homeopatia não passa de um placebo’ (23/7, A18), a microbiologista Natalia Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC), falou sobre o lançamento do livro Que Bobagem!, escrito em parceria com o jornalista Carlos Orsi, diretor da entidade, que trata de desacreditar e desmerecer por completo a modalidade terapêutica da técnica da acupuntura, desenvolvida na China há mais de 5 mil anos, bem como a homeopatia e a psicanálise no tratamento de enfermidades humanas, chamadas de pseudociências em razão de carecerem de evidências científicas sobre sua eficácia. Além do descaso com essas práticas médicas heterodoxas adotadas em várias partes do mundo como terapias alternativas e complementares à medicina tradicional alopática, o livro diz com todas as letras que a psicanálise, originada no século 19 a partir dos estudos da mente feitos pelo médico austríaco Sigmund Freud, em 1881, não passa de puro charlatanismo e mera curiosidade histórica, acusando o célebre terapeuta de ter cometido muitas fraudes e de conduta antiética. Diante da grande celeuma provocada pelas contundentes declarações dos autores do livro, causa espécie que suas 336 páginas tenham por objetivo dar fim à prática milenar da acupuntura e das mais recentes homeopatia e psicanálise, como se fossem meras crendices populares sem qualquer utilidade a não ser iludir os que a elas recorrem para tratar de seus males e dores. Que bobagem!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

ESPÍRITO CIENTÍFICO

Não existe atitude mais desfavorável à ciência do que considerar as suas conclusões como verdades finais e definitivas. Na verdade, ela evolui exatamente pela constante dúvida. Quase sempre, novos conceitos, gerados por recentes experimentos, por outros métodos de pensamento e por tecnologias mais apropriadas, superam os anteriores que podem então até se tornar ultrapassados, inadequados ou abrangidos pelos recém-anunciados que, por sua vez, passam também a ser objetos de dúvida e questionamento. A Física é pródiga em exemplos ilustrativos a esse respeito. É mediante esses estancamentos e zigue-zagues que a ciência avança e promove um gradativo upgrade na compreensão dos fenômenos naturais. Além de introduzir um constante aperfeiçoamento do “know how”, nunca o método científico deve deixar de perseguir o “know why”, mesmo sabendo que este, talvez, seja inatingível.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro