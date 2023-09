Clima

Aquecimento e inundações

O Estadão mostrou, na reportagem No ritmo do calor, as inundações crescem (27/9, C6 e C7), que a nova realidade do planeta deve ser muito pior do que nossos governantes supõem. Lula reclama da falta de verba dos países ricos para a Amazônia e acena com um programa de desmatamento zero até 2030. Mas também aprova a extração de petróleo na chamada Margem Equatorial, com grave ameaça ao Rio Amazonas. Tem razão a ministra Marina Silva, pois o planeta já dá mostras de que o Oceano Atlântico pode representar séria ameaça àquele rio e à Amazônia como um todo. Como estudioso da Termodinâmica – e nosso planeta é um sistema termodinâmico fechado –, tenho dito que já não temos até 2030 para manter o aumento da temperatura média da Terra abaixo de 1,5⁰C. O aparecimento do El Niño no Oceano Pacífico neste ano, aquecendo suas águas, nos tem mostrado como a Terra será hostil à nossa humanidade quando atingir seu novo equilíbrio térmico. A meu ver, não teremos mais de 20 a 30 anos para substituir o petróleo, como disse o ministro Fernando Haddad, nem os dez anos previstos pela Petrobras, sobre as reservas atuais do pré-sal no Sudeste do País. Muito mais importante será reduzir drasticamente o uso do petróleo do que a recuperação das florestas, cujos efeitos demoram anos para ser percebidos. Com certeza, não dispomos de tempo para tanto.

Gilberto Pacini

8 de Janeiro

Punição rigorosa

As duras penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos primeiros condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro exigirão que se tenha o mesmo rigor quando forem julgados os líderes e incentivadores deste infame atentado à democracia. De outra forma, uma vez mais a Justiça do País sairá desmoralizada.

Nivaldo Jacob Justolin Jr.

General Heleno na CPMI

Pelas declarações do general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro, na CPMI da tentativa de golpe, parece-me “muito claro” que ele não participava das decisões do governo. Acredite quem quiser.

Luiz Frid

Verba do Ministério

Viagens e diárias

Que alívio! O Ministério da Igualdade Racial diz que estão previstos investimentos para a população (Estadão, 27/9). Pensei que era só para viagens e mordomias.

Vital Romaneli Penha

Reforma tributária

Pressão sobre o Congresso

Pela quantidade de entidades que pressionam o Congresso por um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) diferenciado, especialmente a de profissionais pejotizados, fica patente que a principal alteração introduzida no novo tributo em relação aos atuais não foi bem divulgada e consiste em que o IVA (o IBS estadual e a CBS federal) não mais incidirá por dentro na forma de ônus aos contribuintes vendedores, mas por fora na forma de ônus aos adquirentes de produtos e serviços, com direito a crédito, se estes forem pessoas jurídicas. Os preços atuais dos produtos e serviços que passarão a ser informados como base do IVA serão líquidos, isto é, deflacionados pelos tributos que hoje incorporam e acrescidos de forma transparente nas notas fiscais pelo IVA. Uma TV cujo preço hoje é de R$ 3.550 incorpora 42% de tributos em cascata sobre o líquido, e passará a ser vendida por R$ 2.500 mais 26%, ou seja R$ 3.150. Se a venda for feita a uma PJ, gerará crédito de IVA de R$ 650. O mesmo para serviços de qualquer natureza. Não tem razão para tanta pressão por alíquotas diferenciadas, devendo estas ser restritas a produtos e serviços de educação, saúde e transporte público local, com direito a um cashback sobre a cesta básica para inscritos no Bolsa Família.

Elie R. Levy

Consumo e trabalho

O mais grave problema da pesada tributação dos brasileiros é a excessiva carga sobre consumo e trabalho, que chega a 70% de toda a carga nacional. Até o IRPJ foi transformado, de fato, em imposto indireto sobre o consumo. Infelizmente, a proposta em exame no Congresso consolida e amplia essa concepção.

Antonio Augusto d’Avila

LEGADO DE ROSA WEBER

A ministra Rosa Weber atuou pela última vez nesta quarta-feira, 27/9, como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), cargo que ocupa desde setembro de 2022. Ela é um dos cinco ministros originários da magistratura, entre os 11 togados. Analisar a trajetória de um integrante do órgão mais importante do Poder Judiciário do Brasil não é tarefa fácil. Na verdade, boa parte deles não carrega as características de austeridade e discrição que deveriam marcar as suas condutas. Ao contrário, vários, às vezes com inconveniente frequência, usam a mídia para se manifestar sobre temas de natureza política e a respeito de assuntos desimportantes, invadindo também searas de outros Poderes com os quais teriam que conviver cooperativamente para melhorar a sociedade e cumprir a Constituição. Espera-se que a ministra Rosa Weber, prestes a se aposentar, seja lembrada como propagadora de um legado digno de um bom magistrado.

Paulo Roberto Gotaç

DESAFIO DO GOLPISMO

Rosa Weber deixa o STF após promover mudanças profundas na Corte e enfrentar desafio do golpismo (Estado, 27/9). O primeiro golpe ocorreu quando o STF omitiu-se, com a efetiva participação de Rosa Weber, permitindo que Lula da Silva, o condenado, assumisse a Presidência da República. O segundo golpe foi perpetrado quando Dias Toffoli, sem o devido respaldo moral e legal, em atitude monocrática, mais uma vez com o “silêncio” de Rosa Weber, tentou inocentar Lula. O que ocorreu em 8 de janeiro foi vandalismo, muito longe de um golpe. Depreende-se portanto que Rosa Weber não enfrentou nenhum desafio de golpismo. Deixará o Supremo pelas “portas do fundo” e rapidamente cairá no ostracismo.

Maurílio Polizello Junior

‘FORÇA DO SILÊNCIO’

É compreensível a demora do presidente Luiz Inácio em indicar o substituto de Rosa Weber no STF. Olhando retrospectivamente, o desempenho de Dias Toffoli – indicado a dedo pelo próprio Lula, em 2009 – tem se mostrado um verdadeiro desastre. Dentre vários tropeços, impedir Lula, quando este estava preso, de comparecer ao enterro do irmão foi decisão desumana e injustificada. Qual era o perigo? Que ele fugisse e desaparecesse para sempre? Recentemente, para compensar esse deslize, Toffoli simplesmente anulou os acordos de leniência com a Odebrecht e chamou a prisão do presidente de “armação” e de “um dos maiores erros judiciários da história do País”, dando as costas a evidências, a confissões e à decisão condenatória de outros magistrados. Agora, na despedida de Augusto Aras, elogiou a “força do silêncio” do procurador, quando foi justamente esse silêncio frente ao negacionismo irresponsável de Jair Bolsonaro, durante a pandemia, que levou muitos brasileiros à morte por covid. Qualquer que seja o indicado, haverá risco para os interesses pessoais de Lula e político-partidários do PT e para a própria Nação. Escolher alguém discreto e que fale “menos” pode ser um bom critério.

Luciano Harary

O PODER E SUAS BENESSES

Incrível como alguns servidores públicos deste governo estão deslumbrados com o poder e suas benesses. Pena que é com nosso dinheiro. Lula e suas promessas de campanha...

Luiz Frid

AUSÊNCIA DO PRESIDENTE

Lula adia viagem de ministros e indica que Janja pode substituí-lo em eventos após cirurgia. O vice-presidente não vai substituí-lo? Quais são esses eventos? Acho que o presidente está dando poderes a quem não os tem por direito. Pode isso, Arnaldo?

Roberto Solano

FALAS DO GOVERNO

Lula: “Vocês não vão me ver de andador, de muletas, vocês vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse operado”. Marcelle Decothé, assessora da ministra Anielle Franco: “Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade. Pior de tudo, pauliste”. Fernando Haddad, ministro da Fazenda: “É a mesma coisa de pegar quatro delegados e quatro detentos para julgar um habeas corpus, sendo que o empate favorece o detento. Era isso o Carf”. Parafraseando Romário, este governo calado é um poeta.

Vital Romaneli Penha

RECADO A LULA

Beleza é usar o equipamento chamado “cérebro” e não ser preconceituoso!

Tania Tavares

PARTIDOS INSACIÁVEIS

Tramita no Congresso a PEC da Anistia para perdoar as multas dos partidos políticos. Nossos políticos são insaciáveis. Em ano eleitoral os partidos recebem dos dois fundos bilionários. Mesmo com tanta grana, querem mais, querem se livrar das multas cometidas, quando deveriam se envergonhar. Além de pagar as multas, com tantos brasileiros desempregados e passando fome, deveriam colocar a mão na consciência e cancelar ou reduzir significativamente os valores dos fundos.

Humberto Schuwartz Soares

PEC DA ANISTIA

Essa PEC da Anistia, que causa revolta a quase todos os cidadãos do País, exceto os poucos beneficiados, tem uma raiz clara: pela Constituição federal, os deputados são eleitos para representar os partidos, pelo sistema proporcional. Certo que ela diz que é para representar “o povo”, mas isso é só para constar. O resultado é isso que se vê.

Arnaldo Mandel

REFORMA TRIBUTÁRIA

Dizem que a reforma fiscal é aguardada há 30 anos. Comecei a trabalhar como contador de uma grande multinacional em 1975 e, na época, assisti a inúmeros seminários sobre uma necessária e urgente reforma tributária. Passados 48 anos, o sistema só piorou e uns poucos impostos, com o título capcioso de contribuições, foram adicionados. Reforma, com cada setor buscando privilégios, como agora se tem visto, sempre foi o fator a sabotar as inúmeras tentativas que foram feitas. Agora se chegou um pouco além, mas em absoluto se pode dizer que a reforma finalmente será feita. As exceções que todo mundo se julga no direito de reivindicar estão quase inutilizando a possibilidade de simplificação dos tributos e desmanche do cipoal em que se transformou nosso sistema. Honestamente, desejo sorte aos que estão se desdobrando pela sua realização, mas se tiverem receios de desgostar os reclamantes, mais uma vez adeus à racionalização.

Ademir Valezi

DIA SEM IMPOSTO

Entidades empresariais de Pernambuco instituíram o Dia sem Imposto para protestar contra os excessos arrecadatórios do Estado. Ninguém em sã consciência apoiaria a sanha estatal em arrecadar. Todavia, mais de dois terços da população brasileira não sobreviveria sem o financiamento vindo desses impostos. Escola, posto de saúde, polícia, entre outros. O grande desafio está em cobrar mais de quem mais tem, para reverter em serviços para o cidadão carente. Imposto é questão de cidadania.

Célio Cruz

VIAS SOBRECARREGADAS

A Avenida Paulista é fechada para carros todos os domingos e feriados, das 8h às 16h. Esse fechamento visa a promover a ocupação do espaço público para atividades culturais, esportivas e de lazer. Além da Maratona Internacional de São Paulo, que ocorre no segundo domingo de maio, o Pacaembu também é palco de outras maratonas e palco de outros eventos esportivos, como jogos de futebol, shows e exposições. Quando esses eventos ocorrem, o acesso ao estádio também pode ser bloqueado. Quando ocorre o bloqueio da Paulista aliado ao do Pacaembu, todos os carros são afunilados para a Consolação, 9 de Julho e Brigadeiro, gerando um caos no trânsito. Essas vias ficam totalmente sobrecarregadas. No final de semana, em que se deveria ter mais tranquilidade e lazer, a população acaba tendo de enfrentar congestionamentos muito piores do que os dos dias letivos. Sem mencionar o que ocorre com as pessoas que precisam chegar com urgência aos hospitais e maternidades da região da Paulista. O custo-benefício dessas iniciativas deveria ser melhor analisado, muitas vezes o número dos beneficiados não é maior do que o dos prejudicados.

Jorge A. Nurkin

PREVENÇÃO DE DESASTRES CLIMÁTICOS

Enquanto São Paulo registrava as maiores temperaturas do ano na virada do inverno para a primavera, a maioria do País sofria com o calor, o Rio Grande do Sul era castigado por ciclones e granizo e baixas temperaturas, e a pequena Borebi, de 2,7 mil habitantes, na região central paulista, era varrida no anoitecer de segunda-feira (25/9) por ventos de 70 km/h que destelharam casas e barracões, derrubaram árvores e cobriram a cidade por uma camada de areia e pequenas partículas trazidas pela tormenta. Esses e outros fenômenos climáticos são atribuídos ao El Niño, que ocorre no Oceano Pacífico mas leva calor e problemas a todo o mundo, especialmente à América do Sul. Já tivemos em São Paulo as chuvas atípicas no litoral norte. É preciso prevenção. Lembrando a clássica citação do governador Franco Montoro, de que ninguém mora na União nem no Estado, mas no município, é importante observar que a grande tarefa de prevenir os acidentes climáticos é do prefeito. Conhecendo seu município, ele tem o dever de identificar os problemas, propor soluções, conscientizar a população e acionar o Estado e a União para destinarem os recursos necessários. São 5.568 prefeitos em todo o Brasil e cada um conhece os problemas de sua cidade. Isso é o que chamamos de governar. Não esqueçamos que os 27 governadores e o presidente da República têm o mesmo dever de solução que os prefeitos ou até mais, porque são eles que deverão providenciar os recursos a serem empregados.

Dirceu Cardoso Gonçalves

AQUECIMENTO GLOBAL

Para os obtusos terraplanistas de plantão, entre eles os bolsonaristas e os trumpistas republicanos, ambos da extrema direita das Américas, que insistem em negar com teimosia os óbvios e gravíssimos malefícios do criminoso e irresponsável aquecimento global provocado pelo homem, as chuvas torrenciais em muitas partes do planeta, os termômetros quebrando recordes de temperatura de calor insuportável tanto no verão do Hemisfério Norte quanto no inverno do Sul constituem prova clara e cabal de que a camada de proteção terrestre contra os raios solares está se fragilizando e ficando mais fina a cada novo ano, pondo em perigo a vida da humanidade diante do desastroso derretimento de nosso indefeso planeta. Diante do cenário ameaçador à frente, cabe dizer que é preciso saltar do discurso fácil para pôr em prática, de imediato, a ação inadiável de mitigação da poluição enquanto ainda é tempo. Por oportuno, cabe citar duas frases. Uma, do ex-secretário-geral da ONU, o sul-coreano Ban Ki-moon: ”Não existe plano B, porque não existe planeta B”. E a outra, do seu sucessor, o atual secretário-geral da ONU, o português António Guterres: ”A humanidade abriu os portões do inferno”.

J. S. Decol

CAMINHOS DE LOYOLA

Em primeiro lugar, parabéns a Ignácio de Loyola Brandão: jornalista, escritor, acadêmico da Academia Paulista de Letras (cadeira 47), acadêmico da Academia Brasileira de Letras (cadeira 11) e colunista quinzenal do Estadão, que tive o prazer de conhecer no dia 17 de agosto na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Enquanto lia a crônica Meus caminhos (24/9, C3), o cronista recebia uma justa e oportuna homenagem em sua cidade natal, com o lançamento dos “Caminhos de Loyola”, um roteiro cultural dos 12 passos da trajetória desse filho raiz e cordão umbilical de Araraquara como pessoa, cidadão, jornalista e escritor prolífico. Parabéns à Morada do Sol por lhe manifestar esses afagos, carícias e festas – glórias quentes, como definiu Lygia Fagundes Telles. Na conversa com seus leitores em Ribeirão, o bem-humorado cronista brincou ao dizer que das 22 edições da feira, ele participou de 26. No autógrafo de seu livro Deus, o que Quer de Nós?, ele acrescentou a indagação: “Como saber?”. Assim prossegue o menino perguntador de 87 anos, com espírito de pessoa vivida, sábia e experiente, cujos livros despertam prazer, emoção, diversão, muitas reflexões, e que afirma: a vida vale a pena, tem valor inestimável e, se for para chorar, que seja de alegria. Alio-me aos que o homenageiam e peço a Deus que conceda vida longa e lucidez a esse avô babão como eu para acompanhar a evolução de Antônia e ajudá-la a destrinchar o inexplicável.

João Pedro da Fonseca

