Reforma tributária

Descontos no holerite

A excelente Adriana Fernandes “põe o dedo na ferida” ao dizer que a reforma tributária ad aeternum nunca sai por força do lobby de poderosos (26/1, B4). Propostas de Emendas à Constituição e projetos existem, mas todos estão devidamente engavetados por nossos nobres parlamentares. Enquanto isso, nós, os assalariados sem lobby, continuamos sendo achacados com descontos compulsórios nos holerites. Em pronunciamento recente, Lula da Silva até concorda, mas e coragem para mudar? Falar, até papagaio fala.

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

Judiciário

Vaga no STF

O advogado Cristiano Zanin desponta como favorito para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Pelos critérios usados por Lula na escolha de Dias Toffoli, que nem sequer foi aprovado em concursos para juiz, Cristiano Zanin preenche os requisitos para a vaga: é amigo e advogado de Lula e do PT. Não basta o notável saber jurídico e a reputação ilibada, Lula quer ter no STF um ministro comprometido com as causas petistas, como foi Ricardo Lewandowski na escandalosa decisão que preservou os direitos políticos de Dilma Rousseff no processo de impeachment. Lamentavelmente, essas escolhas são referendadas pelo Senado Federal.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Reserva Yanomami

Marechal Rondon

Horrorizado com as ações e omissões do governo federal anterior e das Forças Armadas no brutal tratamento proporcionado aos Yanomamis e demais etnias indígenas em território brasileiro, certamente o falecido indigenista marechal Cândido Rondon pediria o imediato e definitivo cancelamento do título de patrono do Exército, homenagem que, em passado distante, foi uma merecida honraria.

Frederico Fontoura Leinz

fredy1943@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Demarcação de terras

Impressionante como as problemáticas dos Yanomamis já perduram mais de três décadas, quando, em 1991, o governo Fernando Collor de Mello demarcou aquela região como terra desses indígenas. Nesse mesmo ano, o então estreante deputado Bolsonaro protestou contra a instituição de tal demarcação no território mais rico do País. Não é de estranhar que, já presidente, esse antigo deputado tenha permitido que tal região e seus habitantes originários chegassem à situação em que se encontram hoje. Ter noção da profundidade das realidades históricas e culturais de nosso território é fundamental para governar um país como o nosso e acertar nas decisões que tanto precisamos para evitar erros estrondosos.

José de Anchieta N. de Almeida,

historiador

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Funai

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) existe há muitos anos e, governo após governo, constata-se a falta de eficácia de sua atuação. A atenção devida aos povos indígenas, assim como a todas as minorias que vivem no Brasil, é um dever do Estado, independentemente do governo de plantão. Ela precisa contar com colaboradores competentes, honestos e dedicados às suas funções. Culpa maior, porém, cabe a nós, eleitores, por não termos compreendido ainda que, ao escolhermos nossos deputados e senadores, somos responsáveis pela educação, saúde e segurança de todos os brasileiros. Holocausto nunca mais.

Luiz Roberto Hirschheimer

luizrobertoh@gmail.com

São Paulo

*

Educação

Recesso escolar

Sou professora em escolas estadual e municipal, e o recesso escolar em julho é uma maneira de nós, professores, nos recuperarmos da luta diária que é dar aulas em duas escolas e renovarmos as energias para começar o segundo semestre. Só que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo não pensa assim: mudou o recesso para 18 a 23 de julho. Só teremos cinco dias de recesso junto ao da Prefeitura. Por que não pode haver um entendimento sobre esse assunto entre as secretarias?

Laura Celia Daltrino

lauracdaltrino@yahoo.com

Bragança Paulista

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DILMA ROUSSEFF

O impeachment de Dilma Rousseff foi armado com a conivência daquele que era seu vice e que, obviamente, assumiria o cargo. Um golpista, portanto. Pergunto: se o vice de Dilma fosse alguém da esquerda, haveria impeachment? Ou a sua destituição só interessava porque havia um vice aliado àqueles que se opunham ao seu governo? O nome disso é golpe.

Marcus Fernando

marcusfernando@uol.com.br

São Paulo

*

CONTINUA O MESMO

O presidente Lula da Silva continua o mesmo e pelo andar da carruagem, ainda vai piorar. Está dizendo, a todos os pulmões, que o impeachment da petista Dilma Rousseff foi um “autêntico golpe”. Trata com muito “carinho” seus colegas ditadores, especialmente aqueles dos países “caloteiros”, como Cuba e Venezuela, e quer disponibilizar novamente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para essa “cambada”, deixando estarrecidos os brasileiros. Tem, ainda, que acomodar seu amigo e advogado Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), sendo que, lá atrás, criticou severamente a falta de ética do ex-presidente Jair Bolsonaro quando nomeou o amigo “terrivelmente evangélico”. Também já criou problemas com a intenção de criar uma moeda, o “SUR”, para transações comerciais e financeiras, com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Na verdade, Lula continua o mesmo, mas, com certeza, vai piorar muito.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

CONSTRUINDO A NARRATIVA

Quem conhece Lula sabe que ele não dá ponto sem nó. Ao chamar de golpe o impeachment de Dilma, ele tenta reativar a narrativa para que as pessoas acreditem que foi um golpe. Lula sabe que não foi e, ao questionar a lisura do impeachment, ele comete o mesmo erro de quem questiona a lisura das eleições. Afinal, não foi Ricardo Lewandowski, ministro do STF, quem referendou o impeachment na ocasião? Lewandowski favoreceu Dilma fatiando o artigo que tornou a ex-presidente elegível. Chamar o ex-presidente Michel Temer de golpista foi de profundo mal gosto, pois todos sabem que foi Temer quem tirou o Brasil do atoleiro deixado por Dilma. E os deputados do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), vão ouvir calados a provocação? Essa narrativa tem um endereço, um novo cargo para Dilma como prêmio de consolação. Em breve começarão os memes da Dilma, a menos que ela fique de boca fechada, o que vem sendo articulado.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

REPETINDO UMA IDEIA FIXA

A insistência de Lula em chamar o impeachment de Dilma Rousseff de “golpe” equivale, sem tirar nem por, à ideia fixa de Bolsonaro em considerar as urnas eletrônicas inconfiáveis. Em ambas situações existe uma fixação obsessiva em ideias totalmente desprovidas da realidade dos fatos. Mas no caso de Lula há uma particularidade: referir-se ao ex-presidente Michel Temer como “golpista”. Isso é escárnio. Ao compor uma chapa eleitoral com Temer, em 2010 e 2014, o Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Rousseff e Lula sabiam muito bem dos benefícios e riscos dessa associação. Esperavam o quê? Que Temer renunciasse após o impeachment de Dilma? Quem votou naquela chapa assumiu a possibilidade de o vice assumir em caso de impedimento do presidente. Foi o que aconteceu. Não houve golpe, nem usurpação do cargo. Se Lula por algum motivo ficar impossibilitado de continuar na presidência, é o vice, Geraldo Alckmin, quem assumirá o posto, como manda a Constituição. Se isso acontecer será golpe também?

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

BNDES

Se a letra N deste banco significa nacional, como o Lula empresta dinheiro, sem garantias (la garantia soy yo), para a Argentina? Não deveria mudar o nome do banco para BIDES, de Internacional? Pode isso, sr. ministro Alexandre de Moraes?

Milton Bulach

mbulach@gmail.com

Campinas

*

LULA 3

Lula 1: socorreu a Venezuela falida de Hugo Chávez. Lula 2: socorreu Cuba falida de Fidel Castro. Lula 3: quer socorrer a Argentina falida de Alberto Fernández. Enquanto isso, no Brasil, as filas do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Previdência só aumentam, os assaltantes do Pix agem livremente e os professores continuam dando diploma para os analfabetos. Parece que a sina do brasileiro é pagar impostos para que Lula socorra governos esquerdistas falidos.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

POSTS COM ‘DESINFORMAÇÃO’

Ao afirmar que vai pedir exclusão de posts que considerar “desinformação”, o governo Lula está flertando com a censura.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

FALTA GRANDEZA A LULA

A propósito do editorial Falta grandeza a Lula (Estado, 27/1, A3), questiono a todos que fizeram o L, intelectuais, economistas, artistas e boa parte da imprensa, por acaso poderiam esperar comportamento diferente?

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

DECISÃO DA PETROBRAS

Parabéns ao novo presidente da Petrobras que anunciou que a empresa estatal vai oferecer aos brasileiros um preço médio entre o que se gasta na aquisição dos 20% dos combustíveis importados, com os 80% dos combustíveis produzidos no Brasil. Vamos ter um preço justo, módico, leal e menos instável. A administração anterior impunha um preço como se todo o combustível fosse importado, sendo o Brasil um país exportador de petróleo que refina 80% do combustível que consome.

Valerio Bronzeado,

promotor de Justiça aposentado

valeriocostabronzeado@gmail.com

João Pessoa

*

EXCESSO DE PROVAS

Sob antiga direção e pressão da mídia nacional e internacional, na inóspita Floresta Amazônia, em poucos dias foram desvendados os assassinatos do jornalista britânico e do indianista brasileiro. Sob nova direção, o descomunal vandalismo em Brasília foi registrado por câmeras de segurança, drones, celulares e fotos em abundância. Espera-se, com o monumental qualificado aparato policial, agilmente, com a profusão de imagens, capturar, responsabilizar e punir rigorosamente os vis criminosos. Há excesso de provas. Só falta juntar as peças do quebra-cabeça para aprisionar e punir exemplarmente os marginais. As mídias brasileiras e internacionais estão de olho e, principalmente a opinião pública, aguardam ansiosas a elucidação.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

DECISÃO JUDICIAL

“Decisão judicial se cumpre” é um mantra dirigido aos bagrinhos que não têm nenhum poder; mas, quem tem poder deve sim descumpri-las e peitá-las quando injustas ou mesmo mal fundamentadas.

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

JUSTIÇA X VINGANÇA

O editorial Justiça não é vingança (Estado, 25/1, A3) realça a necessidade de que as forças democráticas procedam com bom senso, equilíbrio e espírito republicano. E que a Justiça, por seu lado, observe os trâmites do devido processo legal, a garantir necessária imparcialidade, sem prejuízo do rigor. Os itens citados pressupõem expectativas um tanto idealizadas, - “data venia”, retóricas -, seja do funcionamento das instituições, seja da natureza humana. Daí tomo a liberdade de lembrar um fator de ordem prática, que, a meu ver, se sobreporia aos demais no sentido de fortalecer a democracia: que Lula 3 faça, na prática, um bom governo, para todos. Algo que faça a população sentir “na carne” as melhorias. Esse, sim, será ponto imprescindível para que a sociedade se empenhe em defender e preservar o Estado Democrático de Direito, ao reconhecê-lo, de fato, como um aliado.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

PERIGO SOBRE DUAS RODAS

Como apontado no editorial Perigo sobre duas rodas (Estado, 25/1, A22), é preciso ações. Os motociclistas agem como verdadeiros donos das ruas, não respeitam semáforos, independente da cor que estejam indicando, fazem conversões e manobras totalmente malucas, muitos se equilibram em cima das suas motinhos enquanto olham para os celulares, procurando o caminho, ou seja, além de deixarem o trânsito pior e mais lento, ainda expõem os outros motoristas a acidentes. Basta cinco minutos de observação em qualquer rua ou avenida da cidade. Enfim, a lista da falta de atenção e regras mínimas de dirigibilidade são imensas. O jeito que muitos conduzem as suas motos vai continuar os levando a um hospital, com consequências para o resto da vida ou pior, a um cemitério. Só para a finalizar, quando o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) vai exigir coletes reflexivos para motoqueiros e garupas? No primeiro fim de semana do ano houve um assalto na minha rua, promovido por motociclistas. Como a vítima ousou gritar por socorro, foi baleada. Verdadeiro show de horror.

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

QUALIDADE DE VIDA AOS PAULISTANOS

O ciclópico desafio de entregar mais qualidade de vida aos paulistanos só poderá ser enfrentado quando uma equipe muito unida e vocacionada estiver atuando na gestão da cidade. Só muito trabalho dedicado e apaixonado, pensando na população sofrida, vai conseguir reverter a entropia em andamento.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

LUISA STEFANI

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 tivemos a boa surpresa de que o Brasil tinha ganho a medalha de bronze com as duplas femininas de tênis. Uma dessas moças era Luisa Stefani que, no ano seguinte, ganhou vários torneios no Canadá e EUA e parecia candidata a vencer no US Open. Porém, uma semana antes daquele torneio, ela se machucou com gravidade em um joelho e só voltou a jogar este ano. Tivemos agora a notícia fantástica de que ela ganhou o Aberto da Austrália em duplas mistas. Ela merece nosso reconhecimento e respeito não só pela qualidade de seu jogo, como também pela resiliência que mostrou na sua luta para conseguir voltar. É importante que, quem puder patrociná-la, a ajude. Será um belo investimento na carreira dessa jovem.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo