Governo Lula

Agenda estatizante

Espera-se que o recuo do presidente Lula da Silva em indicar o economista Guido Mantega para a presidência da mineradora Vale não seja meramente estratégico, mas o abandono de sua política voluntarista de estatizar a economia, em desrespeito à Constituição brasileira, em seu artigo 173, ao prescrever a prioridade da empresa privada na atividade econômica. Mesmo porque, como afirma o Estadão em seu editorial de 27/1 (A3), não foi essa agenda estatizante que venceu a eleição presidencial de 2022, uma vez que a alternativa era Jair Bolsonaro.

Renato Rua de Almeida

renatorua@uol.com.br

São Paulo

*

Romantismo estatal

Não foi essa agenda que venceu as eleições. E Lula impor seu romantismo estatal vai atrapalhar o Brasil. Sem ouvir Simone Tebet e Geraldo Alckmin, e aceitar Roberto Campos Neto, o Brasil não teria fechado o ano de 2023 bem. Mas faço uma ressalva: Fernando Haddad está sendo um mestre malabarista.

Luis Norberto Pascoal

luisn@dpaschoal.com.br

São Paulo

*

Abin

Suspeita de espionagem

Alvo da PF, Ramagem é suspeito e de usar Abin contra críticos de Bolsonaro (26/1, A6). O sentido teleológico da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é proporcionar ao comando da Nação as informações necessárias para agir com acerto para o bem comum e erradicar os erros. Não para espionar supostos inimigos e, sobretudo, integrantes dos outros Poderes, com os quais o Executivo deve se integrar harmonicamente, a exemplo de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, segundo a Constituição.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

Em alta Opinião O antissemita Ameaças emergentes O poder de uma sociedade unida * Segurança da informação Venho da iniciativa privada, e a primeira coisa que um funcionário, independentemente do nível, faz ao deixar a empresa é devolver o computador e o celular, visando à segurança da informação. Isso na iniciativa privada, agora imagine em uma agência de informação. Mas não estamos fazendo a pergunta correta à Abin, que seria: quantos ex-funcionários mantêm a posse de equipamentos da agência, como computador? Quanto ao celular, hoje em dia custa mais caro fazer a gestão do aparelho do que deixar o celular com o ex-funcionário, que devolve o chip do aparelho e o retém. Agora, vamos à pergunta para a Polícia Federal: o celular em referência estava com chip fazendo e recebendo ligações? Com essa resposta poderemos fazer melhor juízo de valor sobre o “achado” junto ao ex-funcionário. A Abin tem ainda muito a esclarecer... Marcio Marcelo Pascholati marcio.pascholati@gmail.com São Paulo

*

‘Abingate’

O Watergate derrubou um presidente nos Estados Unidos. No Brasil, o escândalo da Abin, o Abingate, de alcance bem maior, provocará o quê?

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

Segurança pública

Controle de armas

Contrariando o princípio racional de comedimento e controle de armas, o Exército brasileiro acaba de autorizar os policiais militares a manterem em suas casas (por conseguinte, na rua também) até cinco fuzis. Considerando que esse exército estadual, organizado em confederação, acumula em seus quadros atualmente cerca de 400 mil policiais treinados para guerra, com poder de deslocamento nada desprezível, uma vez unidos por um desiderato nacionalista qualquer, poderão voltar-se contra a ordem constituída. Aliás, isso já aconteceu, felizmente ainda em escala controlável, em 8 de janeiro de 2023. Agora, imagine que esse pessoal – contrariado por qualquer motivo, funcional ou não –, sob a voz de comando de qualquer “maluco” extremado (ou mesmo sem uma liderança formal), poderá desestabilizar qualquer governo local ou nacional. Pelo jeito, o Exército brasileiro ainda não se ateve aos seus deveres para com a defesa da Pátria e, particularmente, com o regime democrático. Não se pode perder de vista que qualquer poder defensivo não deve desprezar a prevenção e a capacidade de persuasão – e isso não está acontecendo com essa medida irracional.

Noel Gonçalves Cerqueira

noelcerqueira@gmail.com

Jacarezinho (PR)

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DIMINUIÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR

O Brasil vem pagando caro pelo desprezo de seus governantes, que não investiram adequadamente durante décadas na educação formal dos filhos desta pátria. Porém, uma iniciativa do atual governo pode ajudar a diminuir o índice de abandono escolar de torno de 480 mil alunos por ano do ensino médio, que podem receber como incentivo do Programa Pé de Meia um total de R$ 9,2 mil em três anos, sendo R$ 1,8 mil por ano e o restante a sacar no final do curso. Serão beneficiados 2,4 milhões de estudantes de escolas púbicas, de famílias de renda baixa incluídas no Cadastro Único, se tiverem 80% de frequência nas aulas. Para participar do Enem, recebem um bônus de R$ 200. O programa vai custar neste ano R$ 6,1 bilhões, e foi idealizado na última campanha eleitoral pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Oxalá essa iniciativa do Planalto seja coberta de êxito, já que milhares de jovens a mais concluindo o ensino médio estarão aptos para receber melhores salários no mercado de trabalho e ajudar a alavancar a produtividade nas empresas.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

PROGRAMA PÉ DE MEIA

Jair Bolsonaro substituiu a gestão por um projeto ditatorial de domínio das instituições nacionais. Lula da Silva governa através do retrovisor, reativando todos seus fracassados projetos de governos anteriores, e se espelhando em um esquerdismo ultrapassado que hoje é vivenciado apenas em países dominados por ditaduras que destroem as instituições locais. Como se constata, há uma equivalência de propósitos entre essas duas pessoas. Nessa trilha, Lula expôs mais uma característica pessoal: se apossar de boas ideias dos outros. Trata-se do Programa Pé de Meia, que irá proporcionar poupança para o estudante de ensino médio, sem dúvida, um excelente projeto. O detalhe é que foi originalmente proposto pela então candidata Simone Tebet, que sequer foi mencionada na cerimônia de lançamento, revelando outra faceta desse governo: na apatia de novas ideias e com um egoísmo acachapante, usou o chapéu alheio como seu fosse.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

FÁBULA DO ESCORPIÃO

Como na fábula, quando o escorpião dá uma ferroada em quem está o ajudando a cruzar o rio, assim faz Lula com todos que o ajudaram a ganhar a eleição. Promete coalizão, mas é da sua natureza. Boa oportunidade para políticos novos, uma vez que estamos fartos de Lula e Bolsonaro.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

A PREOCUPAÇÃO DE LULA

O cerne do editorial Não foi essa a agenda que venceu a eleição (27/1, A3) é a reeleição de Lula, a próxima: “Está claro que a única preocupação de Lula da Silva são as eleições”. Lula, nunca na história deste país, esteve preocupado com o Brasil, nunca esteve preocupado com os brasileiros. A única preocupação de Lula é e sempre foi perpetuar-se no poder. Em outro trecho do editorial, o Estadão tenta lembrar a Lula de como ele foi eleito: “Lula da Silva, no entanto, parece ter dificuldade de entender o contexto que o levou à conquista do terceiro mandato. Parece ter esquecido que venceu a disputa eleitoral mais acirrada da história”. Desculpe, mas Lula não se esqueceu de nada, tem ótima memória. O que importa para Lula é que Lula foi eleito. Ponto final. E Lula vai governar como sempre quis – no Lula 1 e 2 não conseguiu por conta dos escândalos em que se meteu –, seu lema é “eu faço o que quero, quem manda sou eu e os incomodados que se mudem”. Isso é no que dá eleger populistas baratos, retrógrados e inconsequentes.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

APOIO INCONDICIONAL

Agradeço pelo editorial Não foi essa agenda que venceu a eleição (27/1, A3), pois diz o que Lula e os fanáticos petistas precisam saber: nem todos que votaram no PT são apoiadores incondicionais do petismo.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

INTERFERÊNCIA NA VALE

Depois de emplacar Dilma Rousseff como presidente do Banco dos Brics, Lula da Silva tentou impor o companheiro Guido Mantega como presidente da Vale. Diante da repercussão negativa dos agentes econômicos e da queda das ações na Bolsa, Lula foi informado que dificilmente o conselho da mineradora aprovaria sua indicação. Para não ficar feio, escalou seu ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para vir a público com a maior desfaçatez dizer que o presidente jamais interferiria na gestão de uma empresa de capital aberto. Após dar essa notícia as ações da empresa voltaram a subir na Bolsa. Jamais essas figuras poderiam ser agraciadas com essas indicações, pois quando detiveram o poder os resultados foram desastrosas. É uma vergonha.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

RUI COSTA

O ministro Rui Costa fala em geração de empregos, produção agrícola e industrial, parcerias público-privadas, educação, infraestrutura e investimentos de R$ 300 bilhões até 2026. Rui Costa não consegue explicar de onde surgirá tanto dinheiro. Será que ele sabe como diminuir a queima de óleo diesel? Será que está sabendo que a Petrobras está investindo bilhões de reais em novas plataformas de petróleo? Os brasileiros precisam conectar as informações que são transmitidas de forma isolada.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

ABIN

A respeito do abominável e abjeto caso de espionagem da Big Brother Abin, transformada criminosamente num aparato de inteligência paralelo a serviço da famiglia Bolsonaro durante seu (des)governo, cabe, por oportuno, reproduzir os parágrafos finais do editorial Um arremedo de SNI (27/1, A3): ”Integrante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a Abin tem entre suas atribuições ‘avaliar as ameaças, internas e externas, à ordem constitucional’. Causa um frio na espinha constatar que as investigações da PF apontam para o fato de que a própria Abin pode ter se tornado uma dessas ameaças à Constituição, possivelmente violando direitos e garantias fundamentais de cidadãos brasileiros sem outras justificativas a não ser o furor de Bolsonaro por bisbilhotar tudo e todos que pudessem representar ameaça à consecução de seus objetivos. A suspeita de espionagem estatal durante o governo Bolsonaro – que, segundo consta, teria alcançado o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outros – tem de ser investigada a fundo e, uma vez apurados os indícios de autoria e materialidade, levada ao Ministério Público para a devida responsabilização de seus autores. Democracias dignas do nome não toleram que haja uma parte da máquina do Estado agindo fora dos controles institucionais para satisfazer interesses do governante. A ser verdade o que se levantou até agora, a subversão da Abin – além de violar a privacidade individual, direito resguardado pela Constituição – expôs o País e a sociedade a riscos não triviais. A vigilância ilegal dos cidadãos opera sob a lógica do medo e da desconfiança generalizada, o que, ao fim e ao cabo, constrange a dissidência política e a liberdade de expressão, vitais para a democracia. Tem ainda o condão de instaurar um estado de medo permanente, impedindo a livre participação dos cidadãos na vida política do País. Não menos importante, a transformação da Abin num aparato de inteligência a serviço da família Bolsonaro, se comprovada, também revela uma tentativa de construir um Estado com poder desmedido sobre os cidadãos, poder que, sem controle, pode ser facilmente manipulado. Não era necessária nenhuma investigação da Polícia Federal para concluir que este era o sonho de Bolsonaro e sua grei. Felizmente, ao que parece, o sonho frustrou-se”. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

APOIO AO HAMAS

ONU demite funcionários devido a suposta relação com o Hamas. Internamente, sugiro que comecemos nas próximas eleições a “demitir” nossos políticos que declararam apoio ao Hamas. Inclusive os apoiadores de Vladimir Putin, Nicolás Maduro e “amigos”.

Edison Ribeiro Pereira

edisonribeiro@hotmail.com

São Paulo

*

SETE DE OUTUBRO

Quem me conhece sabe que eu sou, essencialmente, humanista. Sou contra tirar a vida de qualquer ser vivo, humano, animal ou vegetal, mais ainda a vida de seres inocentes. Creio que não se tem o direito de tirar aquilo que não se pode dar. Mas alguma coisa não está fechando nas discussões sobre a questão Israel-Hamas. Se não me engano, no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu Israel, causou um banho de sangue, matou de forma violenta mais de 1.200 pessoas, estuprou mulheres de forma bárbara e sequestrou mais de 200 reféns. Então, quem iniciou a guerra e vem sistemática e declaradamente usando a população civil de Gaza no seu enfrentamento com Israel? Repito, sou pacifista, não defendo a destruição de nenhuma vida inocente em Gaza, mas não compreendo por que pessoas ou grupos esperavam que a Corte Internacional de Justiça ordenasse um cessar-fogo a Israel. Se não tivesse existido o 7 de outubro, não haveria guerra. Por que não determinar que o cessar-fogo seja adotado pelo Hamas, bem como a liberação dos reféns de várias nacionalidades, muitos dos quais já morreram em cativeiro?

Shirley Schreier

schreier@iq.usp.br

São Paulo

*

CRIME DE GUERRA

Tecnicamente, goste-se ou não, para que aconteça um “genocídio” é necessária expressa intenção de eliminar determinada comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. É o que a Turquia fez com os armênios em 1915 e o que a Alemanha fez com os judeus na 2.ª Guerra. O que acontece entre Israel e palestinos, há décadas, é apartheid (por parte de Israel) e crimes de guerra (por ambas as partes).

Jorge João Burunzuzian

burunlegal@hotmail.com

São Paulo

*

DIA DA LEMBRANÇA DO HOLOCAUSTO

Os valores judaico-cristãos estão nos fundamentos de nossa civilização. O que acontece no gueto de Gaza nos choca porque acreditamos que representamos a civilização, mas o sr. Benjamin Netanyahu, com seu projeto de encaminhar a solução final da questão palestina, nos mostra que estamos mais próximos da barbárie do que poderíamos imaginar. Por isso devemos lembrar que no dia 27 de janeiro se completaram 79 anos da libertação de Auschwitz, o mais abominável campo de extermínio nazista, a barbárie em estado puro.

José Tadeu Gobbi

tadgobbi@uol.com.br

São Paulo

*

RICARDO NUNES

O prefeito paulistano, Ricardo Nunes, nada fez durante seus primeiros anos de governo e, percebendo seu déficit administrativo, resolveu, agora, no final do mandato, fazer tudo o que não havia feito, e “deu no que deu”. Ora, o recapeamento das ruas não se sustenta ante a primeira chuva. Sarjetas e meio-fio, a toque de caixa, estão sendo recuperados ocasionando mais caos ao trânsito já intransitável. O mesmo acontece com as calçadas esburacadas, colocando em risco os pedestres que por elas se aventuram. Também a ineficiente segurança impede que os paulistanos usufruam da cidade, sem enfrentar assaltantes, usuários de drogas, entre outros que a tornaram terra de ninguém. Mesmo assim, Ricardo Nunes pretende se reeleger. Na verdade, São Paulo é grande demais para dar ao atual prefeito mais um mandato.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Minha melhor memória em relação à Universidade de São Paulo é que eu era professor da Faenquil e participei de sua extinção e incorporação à USP em 2006, com a criação da Escola de Engenharia de Lorena, naquela cidade do Vale do Paraíba, e vi a substancial mudança de paradigma institucional com a nova realidade. Vivenciei as comemorações do jubileu de diamante (75 anos), sob a reitoria da única mulher, Suely Villela. Não estudei na USP, mas ali obtive a livre-docência em 2015. A USP continua um símbolo de resistência, desde a criação, e celeiro do pensamento científico e social para o país.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas