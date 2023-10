Guerra Hamas-Israel

A reação israelense

Embora a guerra tenha começado, três semanas atrás, com o ataque inesperado e covarde do Hamas sobre Israel, causando centenas de mortes, quase todas de civis, muitos consideram que a reação de Israel é absurda. Absurda? O Hamas sabia que, se houvesse reação israelense, ela seria desigual, por causa da diferença de forças. Realmente, quem tem assistido às reportagens percebe que a luta é desigual. Será, portanto, que o Hamas está esperando aparecer ajuda capaz de equilibrar a guerra? Torço para que, antes disso, ele reconheça que a guerra está perdida.

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

*

O joio e o trigo

Embora tenha sido atacado covardemente, Israel tem optado pelo planejamento para não pôr em risco a vida de reféns e dos habitantes da Faixa de Gaza, cerca de 2,5 milhões de pessoas. Os terroristas do Hamas, ao contrário, provocaram o conflito, massacrando covardemente, na calada da madrugada, mais de 1.400 inocentes. Idosos, homens e mulheres, jovens e bebês não tiveram a mínima chance de defesa, foram subjugados e barbaramente assassinados. Após a barbárie, refugiaram-se em túneis e galerias, segundo informações, com cerca de 500 km de extensão, e, além disso, usam escolas, igrejas, mesquitas, jardins de infância, unidades de saúde e hospitais como bases para lançamento de seus mísseis. Mesmo com toda a covardia e as atrocidades cometidas, alguns países não se manifestam claramente de que lado estão e, se opinam, é da boca para fora – caso do Brasil, que demorou para admitir que os membros do Hamas são terroristas e, mesmo assim, só o fez em razão da cobrança de alguns incansáveis órgãos da imprensa e de massivas críticas nas mídias sociais. Infelizmente, os combates estão longe do fim. Ainda que o Hamas seja derrotado, outras facções terroristas continuarão a agir. Há três semanas Israel recomenda que cidadãos de Gaza não simpatizantes com o Hamas deixem as áreas a serem invadidas, mas serão infrutíferas suas tentativas. Passados mais de 2 mil anos, aquela região ainda não conseguiu separar o “joio do trigo” (Mateus, 13:24).

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

Governo Lula

É a política

As três mulheres que Lula demitiu desde que assumiu o governo, Daniela Carneiro (Turismo), Ana Moser (Esporte) e Rita Serrano (Caixa Econômica), foram substituídas por homens. Isso significa que o presidente é misógino ou que pouco se importa com a igualdade de gênero? Absolutamente não. A questão é que, com a sujeição cada vez maior do governo aos desejos do Centrão e do presidente da Câmara, Arthur Lira, se a cada nova indicação Lula tivesse de levar em consideração, além dos critérios político, curricular, meritocrático, etc., a obrigatoriedade adicional de ter de escolher uma mulher, as possibilidades se reduziriam pela metade, o que tornaria as nomeações mais dificultosas ainda, quando não inviáveis. Estamos saturados de ver a mesma história: tanto no Brasil como no resto do mundo, uma coisa são as promessas de campanha, outra é a realidade cruel que um governo tem de enfrentar quando não tem base parlamentar sólida. Não há nenhuma depreciação quanto ao conceito de igualdade de gênero. São as prioridades – ou, melhor, a política.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Contas públicas

Déficit zero é utopia

A fala do presidente Lula sobre a dificuldade (ou impossibilidade) de fechar 2024 com déficit zero nas contas públicas federais parece ter surpreendido a equipe econômica e parte considerável do mercado. Porém, sejamos claros, todos sabemos que essa meta é utópica. A situação fiscal brasileira, especialmente em tempos de negociações aceleradas no Congresso Nacional, não é das mais confortáveis. O Parlamento brasileiro adora gastar, sobretudo em ano eleitoral – que é o caso de 2024, com a eleição ou reeleição de prefeitos e vereadores. Contudo, ninguém em sã consciência ou com o mínimo de conhecimento sobre contas públicas acreditava ou acredita que essa meta de déficit zero ou, no melhor dos mundos, de um superávit venha a acontecer no ano que vem ou em 2026. Não há a menor possibilidade de isso se tornar realidade. Precisamos, com o perdão do trocadilho, cair na real.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

REFORMA IMPOSSÍVEL

Editorial esclarece a dificuldade do governo de agilizar a reforma tributária, tão aguardada pelos brasileiros, pois o sistema tributário não pode continuar na situação atual (Estado, 27/10, A3). Todos os envolvidos que discutem o tema são uníssonos pela necessidade de aprovação, todavia, ninguém pretende renunciar a seus privilégios, o que inviabiliza, sobremaneira, o prosseguimento. Afinal, se ninguém pensar no Brasil, dificilmente haverá possibilidade de sucesso da reforma tão almejada. Que sejam mais patriotas.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

A INTERMINÁVEL REFORMA TRIBUTÁRIA

Sou defensor do critério populacional. Como explicar que Estados menos populosos e, portanto, com demanda reduzida de serviços essenciais (em comparação aos mais populosos), recebam uma fatia maior do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR)? O critério para divisão deveria ser única e exclusivamente o tamanho da população. Essas inovação legislativas atrapalham todo o processo e, pior, tornam a tramitação da reforma tributária mais complexa. Dificilmente os entes subnacionais do Sudeste, Sul e Centro-Oeste aceitarão algo do tipo. A disputa na Câmara tende a ser ainda mais acirrada, caso o texto seja aprovado no Senado. A proposta do senador Eduardo Braga é esdrúxula e de compreensão quase impossível. Sem uma proposta consensual, considero mínimas as chances de a reforma avançar no tempo necessário e desejável.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

CONTRIBUINTE SEM VEZ

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, não precisa se preocupar quanto à não aprovação do projeto de lei que regulamenta as subvenções estaduais na base de cálculo de tributos federais. No apagar das luzes esse projeto será aprovado e o governo sairá com os bolsos cheios. Desde que a reforma tributária começou a ser discutida, sempre ouvimos dos parlamentares que será a reforma do possível. Possível porque da parte deles e dos lobistas está tudo acertado. Quem vai pagar de fato essa conta é o contribuinte, que não tem vez nem voz.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

PARLAMENTARISMO BRANCO

A esta altura do terceiro mandato de Lula da Silva, com o governo, na prática, sendo exercido pelo Congresso Nacional, a sociedade tem o direito de indagar: o atual mandatário estará cansado, consequência da idade já um pouco avançada para um desempenho compatível com a necessidade de urgente articulação política, ou será o País que, de certa forma, se cansou dele e, por isso, o escanteia, assistindo à lenta transformação do regime previsto na Constituição em um parlamentarismo branco? A dúvida procede em face das inúmeras viagens internacionais, algumas questionáveis quanto à utilidade, realizadas ao longo destes mais de nove meses de exercício e das inoportunas manifestações de natureza geopolítica que transmitem, no conjunto, a impressão de que a solução dos gravíssimos problemas nacionais, dependentes de aprovação de reformas essenciais, podem ser delegados a um Parlamento sabidamente egoísta e pragmático em proveito próprio, situação que vem provocando frequentes desvios de promessas bradadas com alarde durante a campanha eleitoral. Tudo parece indicar que o Brasil caminha para uma espécie de desorientação, com desdobramentos em sua governabilidade.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

São Paulo

*

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

E Lula entregou os dedos, porque os anéis ele já tinha entregado. Um presidente eleito três vezes precisava fazer isso? Arthur Lira “levou” a Caixa, de porteira fechada, como ele queria. Que força tem um presidente da República que se curva a um elemento nada republicano como Lira?

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

NOMEAÇÕES A GOSTO DO GOVERNO

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão descontentes com o Congresso, pois eles querem acabar com a farra do voto monocrático que tanto prejudica os julgamentos. A decisão em março de 2022, liminar e monocrática, do ex-ministro Ricardo Lewandowski, indicado por Lula, e a pedido de aliados do PT, derrubou a Lei das Estatais, abrindo a porteira para as nomeações ao gosto do governo.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

NOBEL DE ECONOMIA

Lula sugere Fernando Haddad para o Nobel da Economia. Deveria ter sugerido Sergio Massa. Afinal não deve estar sendo nada fácil governar o que restou da Argentina.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

GASTOS COM CACHÊS

Sobre as cidades que gastam cachês altíssimos com cantores (Estado, 27/10 A10), a cidade de Pontes e Lacerda, no interior de Mato Grosso, que não tem diversas especialidades e procedimentos médicos, também gasta uma fortuna com shows de diversos gêneros. Enquanto isso, as pessoas precisam se deslocar para uma cidade chamada Cáceres, que fica a aproximadamente 300 quilômetros, para terem acesso a tratamentos e cirurgias que Pontes e Lacerda não oferece.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

UMA UTOPIA DE PAZ

O secular conflito palestino-israelense estremece novamente o mundo, desta vez com uma escalada de violência nunca antes vista. O Oriente Médio nunca esteve tão mortal para os seus filhos. Como muita gente, nós também temos o nosso sonho de paz para esse triste conflito. 1) Cessam imediatamente todos os combates, libertam todos os reféns. Desmobilizam todas as forças em postos de combate e cessam todas as hostilidades. 2) Todos os palestinos presos por Israel serão libertados, levados para a Cisjordânia e entregues à Autoridade Palestina, depois de assinarem uma declaração de paz e de reconhecimento legítimo do Estado de Israel. 3) É criado e legalmente constituído o Estado da Palestina, no território da Cisjordânia, que será reconhecido pelo Estado e pelo povo de Israel, pelo Estado da Jordânia e por todos os demais países como um Estado legítimo, com direito à existência pacífica de seu povo. 4) Todos os colonos israelenses que ocupam os assentamentos judaicos na Cisjordânia, num processo com tempo determinado, coordenado por Israel, e financeiramente apoiado por todos os outros países, são levados das colônias na Cisjordânia em direção ao Estado de Israel, mais especificamente à região próxima da Faixa de Gaza e suas imediações, onde se inicia imediatamente um processo de reconstrução e reassentamento; eles serão recebidos por seus irmãos israelenses e apoiados financeiramente por todos os países da região e todos os outros países que quiserem contribuir para o processo de paz, para o processo de reassentamento e de reinício da vida em paz e prosperidade nessa região. Israel, Palestina, Egito e Jordânia, que tiveram suas perdas nesse processo de paz, não são obrigados a participar desse financiamento. 5) Todos os palestinos da Faixa de Gaza, num processo com tempo determinado, coordenado pela ONU, e financeiramente apoiado por todos os outros países, são levados da Faixa de Gaza para a Cisjordânia, mais especificamente para as imediações das antigas colônias de assentamento, onde se inicia imediatamente um processo de reconstrução e reassentamento; eles serão recebidos por seus irmãos palestinos e apoiados financeiramente por todos os países da região e todos os outros países que quiserem contribuir para o processo de paz, para o processo de reassentamento e de reinício da vida em paz e prosperidade nessa região. Israel, Palestina, Egito e Jordânia, que tiveram suas perdas nesse processo de paz, não são obrigados a participarem desse financiamento. 6) Jerusalém oriental passará a ser administrada conjuntamente pela ONU e por uma força conjunta de países, incluindo israelenses e palestinos, criada especificamente com essa finalidade, e também com a finalidade de aproximar todos os países e todos os povos e envolvê-los na segurança e na preservação conjunta da paz e de todos os seus centros religiosos. Jerusalém não será capital de nenhum dos dois estados, Israel e Palestina, que abrem mão dessa reivindicação em favor do processo de paz. Tel Aviv, continuará sendo a capital do Estado de Israel, e os palestinos decidirão qual será a sua capital. 7) O Estado de Israel, incluindo o território da Faixa de Gaza, será reconhecido pelo Estado e pelo povo da Palestina, pelo Estado do Egito, e também por toda a comunidade dos países árabes como um Estado legítimo, com direito à existência pacífica de seu povo.

Luís Alberto Casadei Abumussi e José Carlos Oliveira Arruda

luisabumussi@hotmail.com

Londrina

*

A CILADA DO HAMAS

Infelizmente o pior está acontecendo: Israel caiu na cilada que o Hamas armou. O Hamas, como todo grupo terrorista que se preza, está pouco se lixando para a população a sua volta, seus objetivos superam toda essa baboseira. Mas, por outro lado, essa população é muito importante como isca para Israel, que a mordeu com apetite. Está bombardeando Gaza, dizem que são só os redutos do Hamas, mas a precisão cirúrgica necessária para esse tipo de operação num núcleo urbano tão densamente povoado está se revelando, como era de se esperar, uma ficção. Quem está se ferindo, passando fome, sede e todo tipo de necessidades e, por fim, perdendo seus parentes e amigos e também morrendo é a população de Gaza, que não opinou e nem participou da terrível e condenável ação sobre os civis israelenses. Posso apostar que entre os terroristas pouquíssimos foram atingidos pelos bombardeios de Israel. Agora Israel diz que vai invadir Gaza por terra. Será um massacre, a maioria de civis, mas também militares israelenses, convocados para essa guerra de retaliação. Vamos combinar, o Hamas nunca pensou que podia vencer Israel militarmente. O objetivo deles sempre foi, e continua sendo, provocar Israel a uma retaliação e até invasão. E é exatamente isso a que nós estamos assistindo. Era uma cilada, e Israel (não sei como não percebeu) está caindo direitinho: vai fazer uma chacina, pode até ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional no futuro e, pior, não terá a paz. Sob esse aspecto, o Hamas está vencendo essa guerra, pois eles não contam os mortos da população, isso não lhes interessa. Israel vai vencer militarmente, isso é certo, mas vai perder politicamente e no aspecto de prestígio mundial. Depois de algum tempo, a maioria das pessoas tende a esquecer como começou a guerra, mas se lembra, e bem, de suas consequências. Nessa altura, o Hamas sumiu, foi substituído por um outro grupo que é exatamente o contrário dele, o Samah, e continuará fazendo terrorismo. Israel não pode sumir e nem mudar de nome. E a paz não veio...

Nelson Newton Ferraz

nelfer2011@gmail.com

São Paulo

*

GUERRAS INSANAS

O terror, na questão Israel/Palestina, virou tema controverso, com a extrema esquerda se negando a rotular o Hamas de terrorista. É o que esse grupo é, a despeito de todo interesse político envolvido. E o antissemitismo não pode se fortalecer, em detrimento de sangue inocente derramado. Que o mundo aprenda suas lições e pare com guerras insanas.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

CAVALARIANOS DA PM

Diariamente, passam na Rua Sete de Abril, em pleno centro de São Paulo, cavalarianos da Polícia Militar com suas montarias. Diariamente os cavalos defecam na rua, emporcalhando o asfalto. Em seguida, carros passam e pode-se imaginar a cena do excremento espalhado e seu fedor. Em Londres, os cavalos levam um cesto, onde são depositados os estrumes. Fica então a sugestão: ou equipem os cavalos com cestos ou procurem outro lugar para passear. Sugiro a Praça do Patriarca, em frente à Prefeitura, quem sabe resolve.

Jose Pedro Vilardi

jpvilardi@terra.com.br

São Paulo

*

CONCENTRAÇÃO DE RENDA NO BRASIL

Sábia, oportuna e corajosa declaração do presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, sobre a estapafúrdia concentração de renda no Brasil. Dados oficiais demonstram que em 2019 éramos o segundo país com a pior distribuição de renda do planeta, perdendo apenas para o Catar. Essa desigualdade absurda também é a causa da violência, da baixa escolaridade, do baixo crescimento do País, do aumento do consumo de drogas e dos problemas mentais da população. As elites precisam entender que esse sistema vigente há mais de 500 anos precisa mudar para criar condições de gerar oportunidades de trabalho, renda e manutenção de empresas em funcionamento. Do contrário teremos cada dia mais cenas de guerra, como no Rio de Janeiro, onde a omissão do Estado e a proibição das drogas apenas propiciaram o domínio e o lucro do crime. Em última análise, os donos do poder também terão prejuízos incalculáveis e podem até perder seu patrimônio material na eclosão de uma guerra civil.

Daniel Marques

danielmarquesvgp@gmail.com

Virginópolis (MG)

*

CRIMINALIDADE NO RIO

É preciso providência urgente para acabar com esse estado de criminalidade selvagem, com essa milícia desumana, com esse tráfico de armas e drogas devastador, com essa habitual destruição do patrimônio, com essa terrível e constante sensação de insegurança da população, com essa dor pungente pela morte prematura de inocentes que, há tanto tempo, bandidos desalmados, bárbaros e covardes impunemente castigam a indefesa e linda cidade do Rio de Janeiro. Ouve-se muito sobre política de segurança, sobre impunidade, sobre leis frouxas, sobre responsabilidade federal estadual ou municipal, sobre armas para a população, sobre capacidade carcerária, sobre condenações penais da Justiça, sobre “agora vamos fazer isso e aquilo”, sobre discursos indignados de políticos. Blá-blá-blá. O que falta é competência. A cidade de Nova York, há alguns anos, passou por situação semelhante a esta do Rio. Reação veio de imediato. Hoje, naquela cidade, seus habitantes se sentem seguros e tranquilos novamente, apesar do 11 de Setembro. Por que não solicitamos e pagamos pela competência daquela cidade? Talvez possamos voltar a ser felizes.

Ailton de Souza Abrão

a.abrao@terra.com.br

São Paulo

*

O FRACASSO DO REMO BRASILEIRO

Mais uma vez, presenciamos a decepcionante performance da equipe de remo brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Sim, pois o Brasil disputou praticamente em todas as categorias. Muito embora celebremos a notável e inédita conquista de Lucas no single skiff, que quebrou um jejum de quase quatro décadas sem medalhas de ouro, e pela magnífica medalha de prata de Beatriz, não podemos ignorar o fracasso do remo brasileiro, nem acreditar que tudo foi redimido como se fosse uma absolvição completa. Precisamos encarar essa realidade, ou só teremos campeões como os irmãos Carvalhos, Lucas e Bias apenas a cada 40 anos. Entretanto, é crucial destacar que os atletas não devem ser responsabilizados por esse resultado desanimador. Eles dedicam suas vidas a treinamentos árduos e cumprem com notável dedicação suas obrigações que lhes são impostas. O fracasso do remo brasileiro deve-se, em grande parte, à gestão inadequada dos órgãos responsáveis pelo esporte em todos os níveis. A escolha equivocada de líderes tem perpetuado o declínio da modalidade, tornando desafiador atrair novos praticantes. Infelizmente, o remo está competindo com o amadorismo de seus dirigentes e a forte concorrência de outras modalidades esportivas que atraem e mantêm jovens longe das águas. Em tempos passados, o Brasil era uma potência no remo na América do Sul, conquistando medalhas de ouro nos vários Jogos Pan-Americanos e exibindo desempenhos notáveis em competições internacionais. Mesmo com recursos financeiros substanciais disponíveis já por algum tempo, não conseguimos sequer igualar os resultados do passado, quando os recursos eram escassos e o apoio de “patrocinadores”, essencial. Desde que as posições executivas no esporte se tornaram remuneradas, sem base na meritocracia e compromisso com resultados de alto nível, temos testemunhado uma contínua deterioração dos resultados. As estruturas amadoras, a falta de governança adequada e a incapacidade de estabelecer planos sustentáveis têm contribuído para o fracasso, colocando a modalidade em risco de extinção em um futuro próximo. Além disso, os dirigentes não assumem a responsabilidade por esses fracassos, transferindo a culpa sempre para terceiros. Os clubes, que desempenham um papel fundamental na formação de atletas, não recebem a atenção que merecem. Salvo alguns poucos remadores como Lucas e Bia, atletas formados e treinados em clube, ainda se destacam neste cenário de resultados insatisfatórios como resultado da estrutura e tradição, e que contam até com o apoio de mecenas altruístas e apaixonados pelo esporte que por vezes estão por trás da formação desses talentos. É essencial reconstruir com profissionalismo a gestão do esporte, valorizar e reconhecer os clubes e seus técnicos como os reais e verdadeiros incubadores de talentos, fornecer apoio adequado aos atletas, e permitir que o remo brasileiro recupere seu merecido lugar de destaque nas competições internacionais.

Valter Hime,

foi atleta de remo

vhime@vh-consultoria.com

São Paulo